# Ollie Allen es el rey. # Era un niño muy normal

# Hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Ahora, desde que lo entrena # Wowski el apitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guárdala!

# Con ella cuidará # al "monstriverso".

# Con ella viajará # a una nueva dimensión.

# Con ella la tierra puede salvar.

# Con la ayuda de su clan # lo logrará.

# ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! #

OLLIE Y LOS MONSTRUOS

LA HISTORIA DE PORTSHILL

(Timbre)

¡Uh! La historia de Portshill me emociona un montón.

Vamos a arrasar con esta presentación.

¿Se puede arrasar con una presentación de historia?

Portshill es muy aburrido.

Es literalmente el lugar más interesante del mundo.

Estatuas de nuestro fundador, patrones arquitectónicos únicos,

un alcantarillado de prestigio mundial, así que...

Las alcantarillas no son prestigiosas para nadie.

Vamos, Bernie, ¿dónde está el jugo de este trabajo?

La chispa, la teatralidad.

La parte sobre la primera tienda de zumos de Portshill

esta al final de la página 363 y sí, es jugosa.

También tiene chispa, pero decir eso queda un poco eléctrico.

Lo positivo es que, al ser un tostón de trabajo,

hará que la gente aprecie más otros pueblos cercanos.

No tenéis ni idea sobre nada de esto, pero si la tuvierais,

os parecería potencialmente interesante, así que fiaos de mí.

¡Ay!

Y así es como la fábrica de trajes de Portshill se fue a la quiebra.

(APLAUDEN)

-¡Oh, buen trabajo! Vale, ¿quién quiere ir ahora?

¡Aquí! ¡Profe, profe, profe!

Muy bien. Turner, te toca.

¡Jolín!

Bajad las persianas y apagad las luces, por favor.

Clase, mientras investigaba Portshill, descubrí

algo misterioso, algo oscuro,

algunos incluso dirían un camino a otro mundo.

¡Uh, parece jugoso! Cuenta.

Contemplad esta cosa.

Ollie, eso es pelo de monstruo. Está hablando de ti y la mochila.

Haz algo.

A mí también me gustaría hablaros de algo de otro mundo:

el infame Bigfoot de Portshill.

No hay ningún Bigfoot en Portshill.

Y bájate de la mesa. Continúa, Turner.

¡No miento!

Tengo contacto exclusivo con el Bigfoot. Lo demostraré.

Acompañadme al bosque.

Podrían despedirme por hacer otra excursión no autorizada,

pero no puedo escuchar otra mortal presentación de estas.

Así que ¡al bosque!

(GRITAN)

Operación Bigfoot en marcha.

Vosotros id al bosque y yo sacaré un Bigfoot de mi fiel mochila.

(SUSPIRA) De acuerdo.

Yo no lo veo.

-Eh... Yo tampoco.

Bueno, no hay ningún Bigfoot,

así que volvamos y aprendamos cosas reales.

¡No! De eso nada. ¡Oh!

Os presento... ¡A Bigfoot!

¡Oh!

-Soy la señorita Simmons,

con acceso exclusivo al Bigfoot de Portshill.

¿Qué? Yo tengo un blog.

-¡Ah!

-¡Se acabó la clase!

A ver si lo he entendido: sacaste un Bigfoot de la mochila

para desviar la atención de la mochila?

Bueno, no es un Bigfoot de verdad, es Van Horn,

ese monstruo actor camaleónico. Pero creo que lo ha clavado.

¿Y dónde está ahora?

Seguramente, viendo los musicales que hay en la ciudad.

Eso no importa, lo que importa es que hemos desviado

la atención de la mochila. ¡Ahí está!

El chico que habla con el Bigfoot. Ah...

Oh, soy un estudiante de intercambio alemán,

así que no "hablar" bien su idioma.

Nada de eso es cierto. Es a Ollie a quién buscáis.

¡Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot! No oigo a nadie decir nada.

Vale, escuchad.

Lo admito, conocí a Bigfoot, pero es que se ha ido, sí.

Se fue para siempre. Si, no está aquí.

¡Ahí está, en el aparcamiento!

-¡Está ahí! Pero ¿qué está haciendo?

(GRUÑE)

Parece un monólogo de Shakespeare, de Hamlet o algo así.

¡Oh!

¿Y ahora qué hace?

Oh... ¿Mostrar su habilidad con la esgrima?

Debería ponerse una máscara de esgrima, eso no es seguro.

Aún así, admito que es un intérprete muy talentoso,

en plan guau. ¡Uh, mirad!

¡Gimnasia rítmica!

-¡Oh!

¿Ahora es el mismo? Vale, hace de todo.

(APLAUDEN)

¿Ahora dispara rayos láser por la nariz?

¡Vaya!

¡Oh!

Esa es una habilidad única.

Basta de numeritos,

nos queda claro que es un Bigfoot con múltiples talentos.

¡Cojámoslo! ¡Atrás! ¡Yo hablaré con la bestia!

¿Cómo osas quitarme de escena?

Se acabó, Van Horn. Te diseccionarán si te atrapan.

¿Te refieres a mi actuación? ¿Me criticarán?

¡No! ¡Me refiero a ti! ¡Métete en la mochila!

¡Qué pena!

Ha huido a las montañas para no ser visto nunca más, más, más...

Vaya tontería. -Qué chasco.

¿Crees que se lo han tragado? Claro que sí.

Así están. Buscan como locos al Bigfoot.

No se lo tragaron.

Cientos de cazadores de Bigfoot han invadido Portshill,

y me encanta. Y he renunciado a mi trabajo.

¡Consiga aquí los artículos oficiales del Bigfoot de Portshill!

¡Artículos oficiales del Bigfoot de Portshill!

¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, mira los peluches!

Me llevaré dos... Cientos. ¡Vaya!

Está claro que he perdido el control de esta operación.

Pero tranquilo, tengo una idea.

No creo que debas usar la mochila para...

(SUSPIRA) ...todo.

Van Horn, necesito que interprete esa Bigfoot

en una última actuación de despedida.

Me niego. Porque el personaje no da más de sí.

La bestia es unidimensional, como mucho. Buenos días.

¿Por qué no sacas un Bigfoot auténtico?

¡Gran idea!

¡Hola!

¡Bigfoot!

¡Bigfoot!

Qué raro.

Será que Bigfoot no existe ni siquiera en el "monstriverso".

¿Y ahora qué? Hum...

¡Ah, ya sé!

¿Y cuál es el plan?

Te quitarase el disfraz y revelarás que es una farsa, ¿no?

Preferiría que la gente me recordara por ser el chico

que hablaba con el Bigfoot, no por ser él.

Así que haré una salida digna.

¿Cómo me veo? ¡Yo, Bigfoot!

Espera.

Vale.

Esto completa el engaño. Buena idea.

Mantened alejada a la multitud

para que no me vean de cerca.

(RUGE)

(RUGE)

¡Mirad, chicos, el Bigfoot ha regresado!

Parece algo diferente esta vez.

Parece diferente

pero no tanto como para levantar sospechas.

(TOSE)

¡Gente de Portshill!

¡Oh! -¡Sabe hablar!

Sí. Yo "haber" aprendido vuestro idioma.

¿Puedes disparar más láseres nasales?

No. Yo "irme" ahora muy lejos. No "tratar" de encontrarme.

Yo "irme" para siempre y "dejar" PortsHill, lugar "mucho" aburrido.

No podías dejarlo pasar, ¿eh? No, la verdad. Adiós a todos.

¡Ni hablar! No irás a ningún lado hasta que tenga un trozo tuyo.

¡Cogedlo!

(LOS TRES) -¡Ah!

¡Te van a hacer pedazos!

¡Tengo una idea!

Esta es la estatua del fundador de Portshill, Johnson McPeterson.

¿En serio? ¿Historia? ¿Ahora? ¡Vaya tostón!

Seguidme.

Johnson era contrabandista y pirata,

y construyó estos túneles por si necesitaba escapar.

¡Guau! ¡Mola! Lo sé.

¡Lo logramos! ¡Ahí está!

-¡Y ha adoptado a dos de mis compañeros!

¡Hola, Turner!

Aunque hoy en día se usan como alcantarillado, los túneles

albergan muchas obras clásicas de estilo romántico ya olvidadas.

¿Me tomas el pelo? ¡Esto es una pasada!

Una pregunta. ¿Por qué no las trasladan a un museo de verdad?

¡Tachán!

Vaya, Portshill es realmente increíble.

¿Por qué no me hablaste de esto antes?

No pienso ni responder a eso. ¡Ahí están!

¡Coged al Bigfoot!

¡Detenedlo! ¡Atrapadlo!

¿Y esta escalera? ¿Es de la época de los romanos?

No. Solo es una escalera.

La arquitectura de Portshill conecta

todos los tejados de la ciudad. Eso les permitía

a los contrabandistas evitar su captura.

¡Guau!

Chicos, se acabó. ¿No sabes más trucos de contrabandistas?

(GRUÑEN)

(SUSPIRA)

¡Alto! ¡El Bigfoot no existe!

Era yo todo el tiempo.

¿Un fraude? ¡Ollie Allen!

¡Alto! ¡Escuchadme!

La verdad es que no necesitamos seres fantásticos como los Bigfoot.

Ya vivimos en un lugar fantástico.

En lugar de inventar cosas, tenemos que fijarnos en lo que nos rodea.

¿Sabíais que las alcantarillas de Portshill son túneles secretos

de contrabandistas?

¿O que tenemos una colección de arte subterránea?

Solo debemos aprender a ver la belleza en las pequeñas cosas.

¿Sabéis?

Qué tontería.

-Vale, iré a arrastrarme para que me devuelvan mi puesto.

Me alegra que hayas entrado en razón, amigo.

Clase, continuemos con las presentaciones de historia

donde lo dejamos.

(LOS TRES) -¡Profe, profe, profe!

-Vosotros no tenéis que hacerla.

Ya sé lo que vais a decir y estáis los tres suspensos.

Por mostrar la banalidad de mi existencia. Turner.

-Como mencioné ayer, Portshill está lleno de misterios.

Luces y sombras, por favor.

¡La bola de pelo más grande del mundo!

Un camino a los misterios del sistema digestivo de los gatos.

¡Venga ya! ¿En serio? ¿Una bola de pelo?

¡Tostón!

TRES SON MULTITUD

¡Me pido "prime"!

¡Y yo "segun"!

¡Ah, sí!

Jugar a la consola después de clase,

una tradición arraigada a la par que inútil.

Venga, tengo el último de "Automobattle",

peleas de todo tipo: reyertas, duelos, forcejeos.

Y caminos de todo tipo: bulevares, callejones, vías.

Ah...

¿Y no podríamos jugar a, no sé, algo que me guste,

algo que no sea un juego de lucha o de carreras?

Sí, sí, claro. La próxima vez.

¡Oh, mira esos tipos sudorosos y cabreados con coches brillantes!

¡La pizza!

Pero ¿qué os pasa, chicos? Sabéis que odio las aceitunas negras.

¡Ah!

Gracias, Cleo. Ya te puedes mover.

Los chicos y sus estúpidos juegos de carreras.

¡Sí! ¡No fastidies!

Dame tu mano.

Muy bien, sácame un monstruo que escuche mejor que estos memos.

Oye, ¿me has sacado tú de la mochila del elegido?

Porque si es así, gracias.

Llovía donde estaba, llovía fuego, ácido y lluvia normal.

Ah... Esperaba que pudieras ayudarme.

Mis amigos se comportan como unos "pringaos".

Es evidente.

¿Por qué juegan a eso? Un juego de simulación de disparos

con batallas campales y juegos de rol en directo sería

mucho mejor que peleas y carreras.

Cleo, ¿puedes callarte?

No oímos las explosiones.

¡Ah!

Soy Trina, una "tuncariana" de Tuncus. ¿Qué hacemos?

Soy Cleopatra, una humanoide de esas de la Tierra, ya sabes.

Y sin duda, sí, será más divertido

que estar con esos memos que pasan de mí.

¡Yuju! ¡Coches brillantes! ¡Sí!

(ERUCTA)

(RÍEN)

"(TV) "Nivel nueve. El cruce de la locura."

(RÍEN)

(TV) "¡Automan! ¡Autoboss!"

(TV) "Tu último nivel."

¡Ah, sí! Esto era justo lo que necesitaba, Trina.

Tú sí que escuchas lo que digo. ¿Y sabes qué?

Me siento relajada contigo.

Yo siento lo mismo.

Pero ¿podrías relajarte todavía más?

Ah... Es una petición extraña, pero supongo que sí.

(BOSTEZA) ¿Así?

¿Esto es un juego de confianza o algo así?

Sí, eso es, un juego de confianza.

Para que esto funcione, debes estar en una relajación profunda.

Muy profunda.

¡Uh, vale, caray! Estoy muy relajada.

Confusa, pero en calma.

Muy bien. Ábrete conmigo.

Sé una vía de entrada, un portal dimensional.

Abre tu mente. ¡Tu mente!

(TOSE)

Abre tu mente.

¡No, no, no, no!

(TV) "Te han sacado a golpes de la carretera. ¿Continuar?"

¡Ah! ¿Cuánto llevamos jugando?

Siento que los ojos me arden.

Yo también. Pasaremos ese nivel más tarde.

A menos que Cleo quiera jugar.

¿Cleo? Ah...

¿Cleo? ¿A dónde ha ido?

¡Cleo! ¡Cleo!

¡Cleo!

¡Ah!

¡Cleo!

¿Qué estás haciendo? ¡Ah!

¡Ah!

Intrigante.

Esto sí es un videojuego.

Necesito ocho pieles de mapache para conseguir más energía.

¿Dónde está metiendo todo eso? No tiene ninguna lógica.

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

Será mejor que busquemos a...

(AMBOS) ¡Capitán Wowski!

Hola. ¿Qué hay, Ollie?

¿Os hablo de mi novela romántica "fluvioniana"? Es increíble.

El adolescente Fluv está enamorado...

Lamento interrumpirte, CW, pero ¿has visto a Cleo hoy?

¿La notaste rara?

Sí, la vi con una "tuncariana" en tu cocina.

Deduje que estaba harta de que unos memos pasasen

de ella y por eso buscó a alguien con quien salir.

De hecho, es lo que le oí decir a ella.

No hay tiempo para acusaciones. ¿Qué sabes de los "tuncarianos"?

Creo que le han hecho algo a Cleo. Bueno, vale.

Déjame mirar aquí.

Parece que son una especie pacífica.

Y unos parásitos de nivel alto que se entretienen controlando

a huéspedes y jugando con ellos a videojuegos.

¡Ay! ¿Por qué dejaste

que ese monstruo saliera de la mochila?

Ah... Porque...

Bueno, estaba distraído jugando a la consola.

Me dijo algo sobre... No lo sé, no estaba escuchando.

Aquí dice que hay que detenerla pronto o,

en una semana "tuncariana", Cleo estará totalmente controlada.

Vale, ¿cuánto dura una semana "tuncariana", CW?

Ah... ¿Una hora, tal vez? Máximo.

¡Ah!

¿Qué te has puesto?

He sido personalizada como una aventurera británica. ¡Sí!

Y es un parche no oficial registrado, así que no puedo decir

el nombre, Blara Bloft, asaltadora de mausoleos.

¿De dónde has salido?

Del menú de personalización. Obvio, bobo.

Sé que estás ahí, "tuncariana". Devuélvenos a nuestra amiga ya.

¿El elegido quiere jugar conmigo? ¡Ja!

Adelante.

Esperad mientras accedo a mi menú de armas.

¿Qué te parece?

Perdona mi curiosidad, pero ¿de dónde ha salido eso?

Es la física del juego. No la cuestiones, solo témela.

¿Y tú por qué no estás asustado?

Soy como un gato, tengo siete vidas.

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

La subiré de nivel con los mapaches.

¡Corre!

(RÍE) ¡Chiquillos! Nunca se aburren, ¿no?

¡Guay!

Los años que ha pasado jugando en el parque por fin

han dado sus frutos. ¿Qué tiene en la mano?

Parece un... ¿Huevo de Pascua? Le habrá sobrado de entonces.

¡No te comas eso! Lleva meses caducado.

Te dolerá la barriga. Gracias por la información,

pero mis barras de vida podrán soportarlo.

Lo haré al modo chica dura y guay.

(RÍE)

Delicioso. ¡Os toca!

¡Ah!

¡Ah!

No oigo nada. ¿Y tú? ¿Oyes algo?

Solo mi corazón.

¿Qué está haciendo?

¡Ah! ¡Está en pausa!

¡Qué rico! Llevo diez semanas "tuncarianas" sin comer.

¡Ollie! ¿Qué vas a hacer?

¡Cleo, sé que estás ahí y que estás enfadada con nosotros,

pero debes detener a la "tuncariana"!

¡Sí! Te conocemos mejor que nadie

y sí te escuchamos. Palabra de scout.

¡Uh!

¡Funciona, Ollie! ¡Continúa!

Sabemos que de mayor quieres ser comediante,

oradora motivacional o mascota profesional.

¿Esto es un juego de simulación de charlas íntimas?

Porque prefiero los láseres. ¡No es Cleo!

(GRITAN)

(GRITAN)

(RÍE) "Pringaos".

Sigamos intentándolo.

Sabemos que tu ballena favorita es el narval, porque es

como un unicornio, y que al bus del cole lo llamas la lata de sardinas.

Te gustan las pelis de guerra antiguas

y odias las de baile modernas.

(RÍE)

Preparando láser.

¡No! ¿Qué estas haciendo?

Intento ganar el...

¡Ah! ¡Pero son mis amigos!

También valen muchos puntos. Bernie no, pero ya sabes...

¡Lo intentan!

Ni siquiera saben tu videojuego favorito.

¡Claro que sí!

Sabéis mi videojuego favorito, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, chicos?

¡Coge el láser! ¡Tengo una idea!

¿A dónde vamos? A donde nadie quiere ir.

Al colegio.

(GRITAN)

(GRITAN)

Vale, Cleo guarda todos sus videojuegos en el club de cine.

(DERRAPA)

¡Ah!

¡Aquí están!

"Battle Ninja", "Escuela de Anime 2".

"Patio de sangre", "Hermanas peleonas", "Ansiedad espacial".

¡Ah, es este!

"Game over", chicos.

Es "Meditación en la granja". ¡Estoy seguro!

Donde enseñas a animalitos supermonos

a no hacer nada y no hay puntos.

(RÍE)

Es el juego favorito de Bernie, lo compramos para él juntos.

Bien, tienes razón, no escuchamos.

Pero, en nuestra defensa, somos adolescentes,

no escuchamos a nadie. Somos científicamente incapaces

de pensar en nadie más que en nosotros mismos.

Pero lo intentamos los tres.

Y creo que no lo hacemos tan mal.

(RÍE)

Tenéis toda la razón.

Estaba muy enfadada, pero sí que sois bastante majos casi siempre.

¡Eres tú! ¿Has vuelto? Sí. Venid aquí.

(AMBOS) ¡Cleo!

Ahora, seguidme. Tenemos que atrapar un monstruo.

¡Ah!

¡Ah! -Oh, oh.

¡Ah!

¡Trina! ¿Cómo has podido? Pensé que éramos amigas.

Y lo somos. ¡Espera, espera, espera!

Antes de meterme ahí, soy "tuncariana".

Jugar a videojuegos es en lo que hacemos. Es divertido.

¿Quieres probar?

¡Me pido "prime"!

¡"'Tuncariana' a la fuga es una pasada"! ¡Me lo paso genial!

Bueno, no es "Meditación en la granja" pero no está mal.

¡Ha llegado la pizza!

¿Una pizza de anchoas y piña? ¡Ah!