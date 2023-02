HERMANA AL RESCATE

¡Demuestra lo que vales, amigo!

¡Oh! ¡Ah!

¡Directo a la mochila!

¡Pa pa pa!

Ruptura entre monstruos adolescentes.

Escuchad, sé que estáis confusos ahora mismo y...

¿Debería preguntar qué está haciendo?

Simulacro del elegido, estar preparado para salvar

al mundo de cualquier escenario monstruoso.

Él es nuestra única esperanza.

Reconfortante.

¡Pyper, sal de aquí!

Esto es un asunto oficial para elegidos adultos.

Te podrías torcer el tobillo o algo.

¡Vale!

Como no tengo años de entranimiento ginmástico

ni estantes llenos de medallas y trofeos,

procura no torcerte tú el tobillo.

Por favor. ¡Ah!

Ah, es horrible y es raro,

porque no puedo mirarlo ni dejar de mirarlo al mismo tiempo.

Estoy de acuerdo con Bernie,

no se puede proteger la mochila con un pie tan fastidiado.

¡Venga, chicos! No es nada. Estoy bien.

¿Ah, sí? Entonces ven aquí y choca esos cinco.

Claro.

¡Ah! Ah.

Parece que el elegido necesita un sustituto oficial.

Un subelegido, digamos.

En el caso de que el elegido no pueda cumplir con su deber,

la mochila de monstruos

tiene una palanca de emergencia incorporada.

He aquí la riñónera del subelegido.

¡Mola! Mi madre tiene una igualita a esa.

El que porte esto, puede ostentar el mismo poder que el elegido.

Pero solo por... ¡Una semana!

Vale. No sé a qué viene la voz de suspense,

pero ¿quién va a portarla?

Buena pregunta.

La riñonera del subelegido es quien elige a su portador.

¡Oh, elígeme!

¡Oh!

¡Uy, es un rotundo no!

¡Ah! ¿Las descargas son necesarias?

Muy necesarias.

¡Ay, es lo que me temía! No hay química.

Parece que tendremos que dedicarle más tiempo.

Para ganar el respeto de la riñonera,

deberéis competir en pruebas de una muerte casi segura.

Perdona, ¿cómo dices? Escapar de un laberinto

de cuevas llenas de lava, cruzar un río de hormigas de fuego

y luego subir a una encantadora montañita con picos venenosos.

¡Chicos, mirad! ¡Soy de los 90!

Olvidadlo. ¡Le gusta Pyper!

¿Qué?

¡No! Pyper no puede asumir los deberes del elegido.

¡Es peligroso! Es solo una niña.

Lo siento, amigo. La riñonera ha hablado.

Pyper que sustituye.

¿Qué está pasando? Estaba en los 90.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ja!

¡Cuidado, Pyper!

¡Ollie, no me desconcentres! No me pasará nada.

¡Ja!

¡Ah!

¡Ja!

¡Ja!

¡Vaya talento! ¡Asombroso!

¡Tienes un don natural! Tienes un don natural.

¿Qué has dicho? Nada.

Y ahora, para la prueba final,

debes atrapar a un monstruo de verdad.

Venga, ábrela, Ollie. ¿Qué? No, es demasiado peligroso.

(SUSPIRA)

¿Ves? No te preocupes, es solo una babosa bestia.

Son superlentas y también una monada.

(GRITA)

Oh, espera, estaba describiendo a un monstruo caracol.

Perdona, este da mucho miedo.

Detendré a esa cosa antes de que Pyper se haga daño.

¿Dónde está ese monstruo distracción?

¡Oh, mira, mi chicle de la suerte!

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

No es muy original, que se diga.

¡Ah! (RUGE)

¡Oh, no!

Bev, he estado pensando lo que animaría este lugar:

una mascota terrícola, como un perro felino. ¿Qué dices?

-¿Te refieres a un gato? -Sí, claro, gato.

¿Y qué tal una rata orejuda? Una linda rata orejuda.

Imagíname con una rata orejuda.

-Vale, creo que esos son conejos.

¡Uh! Parece que hay una recompensa

por un monstruo distracción clase dos.

Lo localizaré.

-Busca una tienda de mascotas de paso, solo por curiosidad.

Es para... Vale.

(RUGE)

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

(GRITA)

¡Ya voy! ¡Ah!

(CHILLA)

¡Ah!

(LOS TRES) ¡Pyper, Pyper, Pyper!

Casi lo arruinas todo, Ollie. ¿Qué?

Si no hubiera saltado, Babosón te habría atrapado.

No, lo tenía todo bajo control.

Deja ya de sobreprotegerme y confía en mí, ¿de acuerdo?

¡Ah! De acuerdo.

¡Pyper, Pyper, Pyper!

¡Yuju! ¡Hemos venido a por las mascotas!

(CARRASPEA)

-El monstuo distacción, luego lo otro.

-Es cierto. ¡El monstruo distracción!

Y luego, las mascotas.

-¡Oh, estoy deseando enfrentarme a situaciones extremas!

O, y escucha lo que te digo, podrías evitar el peligro.

Ni hablar. Solo seré las subelegida una semana.

¡Debo aprovechar al máximo!

(RÍE) Vale.

Y dime, ¿dónde está la riñonera, por cierto?

La guardo en un lugar muy, muy especial.

En mi cómoda, junto a las gomas del pelo.

Eso está genial.

Yo tengo que ir al baño.

Vamos, vamos. ¡Ajá! ¡La tengo!

¡Ollie!

¿A dónde vas con ese tobillo torcido?

¡Eh, mi vieja riñonera!

¿Me la prestas?

Está de moda otra vez.

Primero los vaqueros de madre, ahora las riñoneras...

¡Estás en racha, tía!

Bueno, me la llevo.

El clásico cambiazo.

Por seguridad. Ya me lo agradecerá.

Ese monstruo distracción tiene que estar por aquí,

en alguna parte.

¿Andre y Bev? ¿Qué están haciendo aquí?

¿Qué haces en mi cuarto, Ollie?

Acabo de enterarme de que hay un monstruo peligroso

y aterrador y debes detenerlo. Está... Ah...

Está en el patio de la guardería. ¿En el patio de la guardería?

No la envías a una búsqueda inútil, al lugar más seguro que

se te ha ocurrido, para mantenerla alejada del peligro, ¿verdad?

¿Qué? No.

Él no bromearía con cosas tan serias.

Gracias por confiar en mí, hermano.

¡Allá voy!

¡Aparta!

Sí, iré con ella.

(SUSPIRA)

Ah, pues tiene que estar por aquí cerca.

Ollie, ¿dónde está Pyper? ¿Y por qué llevas tú su riñonera?

¿Pyper? Está en un lugar seguro.

¡Ollie!

Lo sabía.

Me ocuparé de esto yo solito, al estilo del elegido.

No sé yo. ¿Puedes? ¿En serio?

Es ahora de enviar a estos... ¡Ah!

¡Oh, madre mía! ¡La mochila!

¡Devuélvemela!

¡Dinos dónde está el monstruo distracción!

¡Soy el elegido, nunca os ayudaré!

Bien, pero un elegido sin su mochila es solo...

Bueno, mírate.

¿Y un elegido con una riñonera de refuerzo?

¡Ja ja!

¡Oh! ¿Qué ocurre?

Solo funciona con la subelegida.

Ya lo veo.

Coge al chico. No nos iremos sin nuestra recompensa.

¡Ah! ¡Bájame ahora mismo!

¡Oye! ¡Alto!

¡Cree que no puedo hacer nada, y no lo soporto!

Oh, oh. ¡Vamos!

¡Vámonos!

-Tú podrías ser mi mascota, pero preferiría una rata zanahoria.

No me veo acariciándote.

¡Bájame de una vez!

¡Ah!

¡Dejad a mi hermano en paz!

¡Entrad!

¡No va a funcionar!

Intercambié tu riñonera por una de mamá.

Pero yo solo quería protegerte. Lo siento.

¡Esto ya no me lo puedo creer!

No me dejas hacer nada, hermanito.

-Eres un hermano horrible. ¡Vamos! Pero ahora sí creo en ti.

De verdad, no quería que te hicieran daño.

¿Has acabado?

Y si soy sincero del todo... Cómo no.

Tal vez estoy un poco celoso de que seas mucho...

¡Ay! Mejor que yo.

¿Crees que soy mejor que tú? Oh, sin duda.

"Touché". Mucho mejor.

Definitivamente. -Me alegra que lo digas.

Así de fácil, ¿eh? ¡Pyper, cógela!

¡Ah!

-¡Oh!

-¡Dadme a mi hermano o será vuestro fin!

-No te atreverías a meter a tu hermano en el "monstriverso".

-¡Ja! Ponme a prueba. Ah...

Solo queremos al monstruo distracción.

-¿Te refieres a ese de ahí?

-¡Mirad, un arcoiris de caramelo!

-¿Dónde? -¿De verdad?

-¡Ah!

¡Adiós! -¿Qué? ¡No!

-¡Ah!

¡Os lo repito! ¡Venga, "pa" dentro!

-Larguémonos de aquí.

-¡Han huido! ¡Ha sido increíble, Pyper!

¡Me has salvado!

Puedes ser mi subelegida cuando quieras.

Gracias, blandengue.

Pero no tengo tiempo para charlas.

Solo me quedan seis días para partir la pana.

Es intensa, pero genial.

¡Estoy muy alterado! Ese chico me ha arruinado el día otra vez.

¡Nada podría calmarme!

-¡Andre! -¡Oh!

¡Ratas orejudas!