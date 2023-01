"El gran cambiazo de notas".

¿Qué pasa?

Este no es un lugar designado para esperar a que vuelva del cole.

¿Hay un incendio o un ladrón o...?

Parpadea dos veces si la abuela está dentro.

No, no pasa nada, cariño.

Toma. ¡No!

Mamá, sabes que por carta solo llegan cosas malas

como las multas de la biblioteca y cosas parecidas.

"Meu amorzinho",

te han aceptado en la academia Verdalinger

para niños curiosos.

-Siempre supimos que eras un verdadero genio.

Pero ahora lo saben los internados de élite.

¡Uh!

(RÍE)

¿Qué?

Tú no encajas con esos pardillos, sino con estos pardillos.

Bajo ningún concepto,

nuestro amigo dormirá en un colegio.

Ya sé, te clonamos y saldremos con Bernie dos cuando no estés.

Parece una idea... No sé, un poco mala.

¿Por qué no les dices a tus padres que no quieres ir?

¿Decírselo a mis padres?

Puesto a ser extremo,

¿por qué no me cuelo a escondidas en el colegio

y cambio mis calificaciones altas por suficientes?

Oye, eso es,

un cambiazo de notas de alto riesgo.

Era una broma.

Las bromas son gritos de ayuda a graciosos.

Marchando un monstruo experto en allanamientos.

Me llamo Perfil Bajo, PB para abreviar,

pero mantengámoslo tal como suena.

Entendido, PB es tu nombre secreto y los allanamientos tu "hobby".

Allanar nunca es un "hobby".

¿Tú sabías que este cuarto tiene nueve salidas?

Este tipo es un profesional, yo solo conozco una.

"Spoiler": es la puerta.

En serio, ¿por qué no puedes decirles a tus padres

que no quieres ir a ese cole de lujo para cerebritos?

No es tan sencillo.

(RÍE) Ya, claro, esto es más sencillo.

No visteis sus caras de emoción

y soy pésimo dando argumentos ante figuras de autoridad.

Entonces te ayudaremos a decírselo. Invitamos a cenar.

¿Y qué hacemos con ya sabes quién?

Dejadme a mí.

Oye, PB, apuesto a que no logras acceder a esta información.

Mientras, pensemos cómo librarnos de él.

"Querido diario, he escrito un nuevo poema."

(RÍE) He oído lo de la cena.

Charlar forma parte de mis habilidades sociales.

Hola, qué buen día hace.

¿Dónde está la chimenea?

Bueno, está claro que no vendrás.

Gracias por invitarnos, señores Alves.

Me he tomado la libertad

de preparar algunos temas de conversación.

Estupendo. Veo muchos programas de cocina.

Me encanta esto. ¿Cómo se llama?

Patatas fritas sin más.

Felicidades al chef, están buenísimas.

Vale...

Veamos, primer tema. (CARRASPEA) Cosas que nos desagradan.

Empezaré yo. Lenguaje juvenil. Fruta en los postres.

-Desigualdad salarial. -Bádminton.

Separar a amigos. Bernie...

(CARRASPEA)

Es muy tímido.

A Bernie le desagradan cosas como que la comida se mezcle.

-Por eso usamos estos platos.

Y también las puertas para perros no me gustan nada.

(RÍE) ¿Comemos?

¡Qué marrón! ¡Alto!

Hola.

Vaya. Vi algo verde y pensé que era gelatina de menta

y todos sabemos que...

(TODOS) Bernie odia la gelatina de menta.

La de arándonos vale, me gusta, ¿pero de menta?

¿Para qué tenemos los chicles?

(CARRASPEA) Vale, que empiece el siguiente juego,

asociación de palabras.

Cuando digo Verdalinger, los demás dicen...

-Impresionante. -Carísimo.

¡Lagarto!

Bernie...

Complacer, padres.

¡Vamos, Verdalinger!

¿Entonces lo del allanamiento? Sí.

Vale, punto de entrada número uno.

¿Esa grieta? No cabemos por ahí. Tienes que cambiar esa actitud.

Sí.

El siguiente plan llevará de seis a ocho meses.

Entraña el sutil romanticismo de Fiona, la señora de la cafetería.

¿De seis a ocho meses? Eso o entrar por las cloacas.

¡Oh, vale! Yo paso.

Bien, será un clásico por el tejado,

pero no se llevará el premio al allanamiento, fijo.

Pero nos dará el prestigioso premio

Bernie no se va a la academia Verdalinger.

Vale, pues necesito...

Gambas con chocolate y leche. Ñam, ñam.

(ERUCTA) Y ahora reunamos lo que necesitamos para allanar.

¿Bernie?

Hay demasiado silencio aquí. ¿Va todo bien?

Es que tenemos más ganas de dormir que de fiesta, papá.

Ah, ¿sí? Es un poco temprano, ¿no? Sí.

Irse a la cama temprano es el nuevo irse a la cama tarde.

Me alegra que Bernie haya hecho una fiesta de pijamas

con sus amigos.

Buenas noches, o mejor dicho, buenas tardes.

(TODOS) ¡Buenas tardes!

(RÍE) Cambiazo de notas en marcha.

Este tío es lo más.

Mis padres. ¿Qué están haciendo aquí?

¡Ocultaos!

Deberíamos dejarlo, no va a funcionar.

Siempre hay uno que se desmorona ante la presión.

Dime, Bernie, ¿eres tú ese uno? No.

Entonces saltemos la verja.

(GRITA)

Detrás de ti, PB.

Entraré por el tejado y os abriré la puerta.

Echaré en falta estas travesuras en mi nuevo colegio.

Aquí pone que esta noche hay un juego de rol en vivo

de la sociedad de maquinistas de tren,

lo que significa...

Un grupo de adultos insatisfechos que fingen ser trenes.

¡También significa que el cole está abierto!

Academia Verdalinger, espera por mí.

(RÍE)

Estamos... (GRITA)

(TOSE) ...dentro.

Siempre pensando en las entradas.

"Chucu, chucu, chucu"...

La sociedad de maquinistas de Magna. ¡Corred!

Cuando yo diga "chucu", vosotros decís...

(TODOS) "Chu, chu".

-Muy bien. "Chucu"· -"Chu, chu".

Recordadme que no me haga mayor.

El despacho de Magna. Todas las notas están ahí.

Está cerrada, como sospechamos.

Menos mal que tenemos un carné de la biblioteca para forzarla.

Bernie.

Hazte a un lado, aficionado.

Si podías hacer eso, ¿por qué entraste por el tejado?

Me chiflan las grandes entradas.

Es la bomba.

Échame laca. Vale.

Yo te veo genial, pero...

(TOSEN)

Anda, dame a mí la laca.

Vaya, nuestras notas son más valiosas de lo que pensaba.

Ollie, es para proteger los trenes.

Cuidado, no activéis ninguna alarma.

Imitadme.

De acuerdo.

Viene alguien.

(Alarma)

¡Aficionados!

¡Porras!

¿Mamá? Bernie.

¿Papá? ¿Cleo?

Pensé que decíamos nombres en voz alta, perdón.

¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí?

Yo, pues...

Lo entenderán, Bern.

Te comprenderán tanto como nosotros.

He venido a ponerme malas notas.

Es que no quiero ir a Verdalinger , pero no me atrevía a decirlo.

Lo siento.

Nosotros nos colamos para hacer lo mismo.

-No queremos que te vayas, pero no podíamos retenerte.

-Y la cena fue el detonante.

Tus amigos son raros,

pero te apoyan mucho y no queremos que pierdas eso.

Oh...

La familia que comete delitos para evitar conflictos unida,

permanece unida.

Sí, y la atrapan unida.

¿Cuál es el plan, PB? ¿PB?

Siento desmantelar el equipo, pero yo me cuelo en los sitios,

no me quedo atrapado en ellos.

¡Hasta nunca!

Buenas noches, príncipe de los planes,

rey de las nuevas salidas.

Experto en escapadas rápidas.

Ladrones de trenes, os aviso de que he bloqueado las salidas.

"Chucu". (TODOS) "Chu, chu".

Ya viene. ¿Qué hacemos? Marchaos, yo me encargo.

¿Estás seguro?

Tengo una idea para detener

a este tren de personas, frenando en seco.

"Chucu, chucu, chucu"...

(GRITAN)

Casi nos haces descarrilar.

¿No ha reconocido mi señal de Stop, conductor Magna?

Oh, sí, por supuesto.

Como inspector de trenes,

debo denunciarle por obstruir las salidas.

No, no, por favor, por favor. Abriré las puertas.

¿Llama a esto Tren Chuchú?

Porque yo lo llamo más bien un descarrilamiento en ciernes.

¡Firmes!

Adiós, Verdalinger.

(RÍE) "Chu, chu".