# hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Desde que lo entrena # Wowsky el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guardará!

# ¡Con ella! # Cuidará al monstriverso,

# ¡Con ella! # viajará a una nueva dimensión,

# ¡Con ella! # la tierra puede salvar,

# con la ayuda de su clan # ¡lo logrará!

# ¡Ollie es guay! # ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! # ¡la mochila de él será! #

"Ollie y los monstruos" "El dueño del cotarro"

En latín, el término "calculus" significa piedra pequeña.

(Campana)

El señor Haze es un tostón.

Chicos, se me ha dormido todo el cuerpo y no me siento bien.

Venga, ánimo.

Sí, esta clase es muy aburrida.

Te estoy oyendo.

Pero hay algo que lo hace todo más llevadero.

¡El recreo!

15 minutos de libertad al aire libre.

Vuelva a intentarlo más tarde, está cerrado.

¿Por qué ha puesto las cadenas, subdirector Magna?

Al parecer los alumnos prefieren el recreo a sus estudios.

Lo pone en la revista "Directores con altura".

¿Y tuvo que leerlo en una revista para enterarse?

En todo caso, he suprimido el recreo.

(SUSPIRA) ¿Qué me he perdido?

A Magna estropeándolo todo con sus estúpidas normas.

Se ha pasado de la raya. Hay que detenerlo.

Vas a rebuscar en la mochila, ¿no?

¿Pero qué podemos hacer? Magna dicta las normas.

No si lo remplazamos.

Permitid que os presente a...

Lucius Van Horn, prodigio del escenario y la pantalla.

¿Un actor?

Debo admitirlo, Ollie, una idea muy original.

Lucius, tengo un papel para ti.

Ya veo, pero prefiero no ver.

Ningún gran actor trabaja con perros o niños.

Buenos días.

Espera, solo tú puedes interpretarlo.

Se ajusta perfectamente a tus múltiples talentos.

Vaya, ¿ha dicho múltiples?

Estoy harto de perder papeles ante actores inferiores

como ese Donovan Delariel.

Quiero comida, camerino propio

y solo trabajo entre 8:00 y 8:30 de la mañana.

Te doy una taquilla, una zanahoria, y trabajarás cuando te lo pida.

"The show must go on!"

Dime, ¿a quién tengo que interpretar?

-Buen movimiento, Magna.

Muchas gracias, Magna.

De nada, Magna.

-Qué tipo tan peculiar, me encanta.

Vale, sustituimos a Magna por Lucius.

Luego, siguiendo el guión que he escrito,

Lucius cambia la norma del recreo.

Ya, pero es que no les veo ningún parecido.

Señorita, se llama registro, y yo los domino todos.

¡Castigo!

¡Formación!

¡Sindicato!

Vale, impresionante.

Ha estado genial, ¿pero sabéis quién se parece más a Magna?

Magna, y sigue ahí dentro.

Déjame esa parte a mí.

(Teléfono)

Felicidades,

por suscribirse a la revista "Directores con altura"

le ha tocado un crucero solo para directores

con todos los gastos pagados.

¿Un crucero? ¿Solo para directores?

Las plazas son limitadas,

vaya corriendo al muelle de Portshill

para embarcar hacia el paraíso ahora mismo.

Pero es que ahora mismo estoy... ¡Hazlo ya, Magna!

Quiero decir, su sustituto debidamente acreditado

va de camino.

¡Lo haré! Jaque mate.

Ya lo recogeré después.

Te toca, Van Horn.

Recuerda, cíñete el guión.

Alumando de Portshill, he cambiado de opinión.

Porque opino que hay que cambiar.

Un gran guión, Ollie.

Y mi nueva opinión

es que volverá a haber recreo, chavales.

(Campana)

(Música)

(Risas)

Mira esto, Donovan, actor de pacotilla.

¿Sabéis lo que esto significa?

Sí, que Van Horn clava sus papeles a la primera.

Es un profesional.

No, significa que dirigiremos el colegio desde ya.

Exijo descansar 5 minutos.

Mi zanahoria.

O dentro de un rato.

¡Sí, señor!

¡Wiii!

¡Detengan el barco!

No veo ningún crucero.

Ya sé lo que está pasando.

Llego pronto.

Podré disfrutar de una larga y agradable espera.

-Acabo de hacer la escena donde envio a los profesores a casa.

No sé de qué va todo esto

pero estos niños me adoran absolutamente.

Pues espera a que digas esto alto y claro.

"¡Sobresalientes para todos!"

(Vítores)

Debo decir que, conociendo tus planes,

este no es el peor. Es fácil.

Solo pienso en lo que Magna haría y hago lo contrario. (BOSTEZA)

Voy a echarme un rato en el "cama-erino".

Despertadme cuando empiece la fiesta.

(Bullicio)

Vaya, ¿ya ha empezado la fiesta?

Se han vuelto todos locos.

¿Qué?

Son como gatos salvajes pero no dicen "miau"

sino "corre o te destruiré".

(SUSPIRA)

Debí haberme quedado en la cama.

No lo entiendo, Ollie.

Hace un momento todos vivíamos como marajás

pero de pronto todos han dejado de ser marajás y se vuelto majaras.

Vamos, Bernie,

¿no te parece mucho decir que se ha vuelto majaras?

No, no lo parece.

No os preocupéis.

Tenemos a Lucius, ¿recordáis?

Con mi guión, volverá a recuperar el control.

Pero debemos encontrarlo ya.

¿No es maravilloso?

Gracias a todo lo que les he mandado hacer,

esta comedia barata y superficial se ha convertido en un drama mordaz

y de peso.

¡Espera!

Esto no estaba en el guión que te di.

Claro que no. Hace ya horas que decidí improvisar.

¿Que qué?

Conozco a Magna por dentro y por fuera.

Magna, ese director raro y despreocupado

que dirige sin ninguna dirección.

Sí, pero despreocupado en plan "no obligarnos a estudiar",

no en plan "incendiar el patio del recreo".

Sí, nuestro trato decía que no puedes ir por libre.

No dejaré que un director chapucero

cambie mi motivación a mitad de la función.

Lo harás o volverás a la mochila

y contrataé a Donovan Delariel en tu lugar.

No te atreverías.

¿Eso crees?

Vale, dame ese guión.

(RÍE)

¡Lucius! ¡Abre la puerta ya!

Si crees que te daré zanahorias después de esto,

estás muy equivocado.

Alumnado de Portshill, los traidores conocidos como Ollie,

Cleo y Bernie desean poner fin a la diversión.

Cogedlos de inmediato.

No pasa nada.

Nadie obedece a Magna.

Vaya, si le obedecéis.

(Música)

(GRUÑEN)

¡Corred!

(Música)

(GRITAN)

(GRITA)

Por fin entiendo el valor de la clase de gimnasia.

Y hablando de eso, tengo el corazón en la boca.

¡Vamos, rápido, cogedlos!

(GRITAN)

(RÍE)

¡Cogedlos!

Por favor, ese no es un uso apropiado

del material escolar.

Decid lo que queráis sobre el verdadero Magna,

pero él nunca haría algo así.

Aún no ha llegado el crucero.

Recuerda mis palabras, llegará en cualquier momento.

¿Y quién se reirá entonces?

(GRAZNA)

Eso es.

A quien madruga, Dios le ayuda, amigo mío.

(GRAZNA)

-¡Cogedlos! (RÍE)

Vamos, vamos, muchachos.

(RÍE)

Buen trabajo.

Llevadlos al gimnasio.

Bueno, ¿y si nos soltáis sin más?

(Música)

(GRUÑE)

(GRITA)

Estos son los altibajos de la vida.

Empiezas el día al mando de colegio

y lo acabas siendo prisionero de un grupo de niños.

(RÍE) ¿Qué tal, Nigel?

Hola, Cleo.

(SUSPIRA) Lo siento.

Me duele decir esto, pero...

resulta que las normas... no son lo peor.

Y con eso en mente, creo que sé cómo arreglar esto.

No me digas que...

(GRITA)

Has fracasado.

No puedes hacer nada para detenerme.

Mi tío tiene una tienda de neumáticos

y hacen anuncios.

Puedo hablar con él. Podría salir en uno.

¡No!

He nacido para interpretar este papel.

Y me he hartado de vuestras distracciones.

-¿Qué diantres significa esto?

Si nadie me dice quién es el responsable de esto,

estaréis todos castigados.

-Ha sido Ollie.

(RÍE)

-Ollie, debí suponerlo.

Tres semanas de castigo y te encargarás de limpiar

tú solito todo el colegio.

Qué alegría que haya vuelto, señor.

Llevo un día de lo más raro.

(Música)

Hola. ¿Cómo va todo ahí fuera?

No muy mal.

Los chicos no acababan de entender por qué Magna era super majo

y súper borde. (RÍE)

Les dije que había habido una fuga de gas.

La verdad es que eso tiene más lógica que la causa real.

¿Y cómo va la limpieza?

No muy mal.

Supongo que lo merezco.

No...

Quiero decir, sí, sí. No hay duda.

Supongo que debería disculparme.

Viendo al auténtico Magna, no conseguí meterme en el personaje.

Tranquilo, yo me aproveché de ti.

Estamos en paz. Pero tienes que ayudarme a limpiar el gimnasio.

¡Ni lo sueñes!

Me largo de aquí.

¿Y vosotros qué? No, gracias, no me apetece.

Yo paso.

¡Vale, genial!

¡Entonces lo haré yo solo.!

¡Sin ayuda!

Los neumáticos del tío Badette te llevarán a donde quieras ir.

Te llevarán a donde quier... Te... Bah, olvídalo.

¡Mi zanahoria!

"Estos inquilinos son una ruina"

"Volveremos después de unos anuncios.

Este Día de la madre,

no le regales a tu madre un feo y anticuado ramo de flores.

Ella se merece algo mejor. Necesita un descanso."

(Música)

Yo la veo bien.

"Y no cualquier descanso.

Tu madre necesita eliminar el estrés

a través de esta experiencia de realidad virtual".

(RÍE)

Sí.

¡Quiero comprar ese chisme!

"Levanta tu ingrato trasero y pide hoy tu Escape 360 para mamá".

-Eso ha sido muy agresivo.

Mamá va a flipar

cuando le dé ese casco futurista virtual.

-¿Tú? Eso no lo podrás pagar.

Mejor hazle una manualidad, como he hecho yo.

¡Oh no!

¿Por qué, por qué?

No te ofendas, me encanta este... Sombrero.

Es un sombrero de macarrones.

Es muy útil, pero le conseguiré a mamá

ese casco de realidad virtual.

Recuerda mis palabras, recuérdalas.

¡Macarrones!

Qué ricos.

Espera un momento, ¿es que quieres tener inquilinos?

Sí, la gente paga mucho dinero por tener un techo.

Ollie, a esto apenas se le puede llamar habitáculo,

mucho menos apartamento.

¿En serio?

¡Mesita de centro! Esto es horrible.

Mi madre ha accedido

pero quiere elegir a los inquilinos, así que...

Cabaña ecológica y acogedora para urbanitas

amantes de la vida alejada del mundanal ruido.

Y... Soy un magnate inmobiliario.

Tiene techo corredizo.

(Timbre)

Deben de ser los nuevos inquilinos.

¡Dinero!

-Hola, Ollie.

(GRITA) ¡Largo de aquí!

No, somos tus inquilinos.

No podéis vivir aquí. Sois cazarrecompensas de monstruos.

-Exacto. Y ahora que vivimos aquí,

estaremos cerca para capturar a todos sus monstruitos.

-Nos forraremos.

-Vosotros debéis de ser Andre y Bev.

-Y usted debe de ser... La madre.

-Soy la madre de Ollie, si te refieres a eso.

(RÍE) llámame June.

-Esto es para usted.

Una florecillas.

Échales una pizca de sal, están sosas.

-Bienvenidos a vuestro nuevo hogar.

Es el cobertizo de atrás.

-Bueno, eso suena genial.

(RÍE) Madre, ¿podemos hablar?

Esos dos no pueden vivir aquí.

-¿Y por qué no pueden?

¿Los conoces? No, ¿qué? No.

-Ollie, son detectives y están en medio de una operación.

¿No es genial?

Y la mejor parte es que pagan en efectivo, chaval.

(RÍE) Pasta gacha.

"Día de la madre!"

Bienvenidos a casa Ollie,

donde su satisfacción está 100 por ciento garantizada.

No es cierto.

(Música)

-Bev, nuestro plan está saliendo a la perfección.

No sé qué pensar de la madre humana de Ollie,

pero esta cabaña es más acogedora de lo que esperaba.

Incluso tiene mascotas.

¡Hola!

-Mi cama es una bolsa de basura.

-Beverly, debemos adaptarnos a esta pesadilla de casa.

Es solo cuestión de tiempo que atrapemos a todos los monstruos.

¡Ahí hay uno!

¡Te atraparé!

¡Disculpa!

-Es un mapache y ha robado la mesita de centro.

Esto es una pésima idea.

Estoy de acuerdo.

Habrá otra forma de ganar dinero.

Tranquilos. Tengo un plan.

Aguantar hasta que tenga suficiente dinero

y luego desalojarlos.

O sea, no hay plan.

(Música)

(RONRONEA)

Adoro esta casa.

¿Que ayudó a Pyper a hacer un sombrero de macarrones?

Cambio.

Pues sí. ¿Puedes creerlo?

Yo soy su hermano mayor, no él.

¡Au! Ha dolido. Cambio.

¿En serio?

Entonces admites que fue un plan terrible? Cambio.

Super terrible, quizás el peor. Cambio.

Vale, lo pillo.

Mal plan. Podría atraparlo.

No sé si podré aguantar hasta que pague...

¿Cómo dices? ¿Ollie? ¿Qué es lo que...?

Te tengo fichado, Ollie Allen.

¿Pero por qué? No estoy haciendo nada.

¿De verdad? No te hagas el tonto conmigo,

pequeño granujilla.

Pyper me ha contado que alquilaste el cobertizo

para poder hacerle un regalo a tu madre.

¡Eso es lo más!

¿Puedo preguntarte algo?

¿Crees que sería posible que pudiera quedarme

aquí contigo y tu familia para siempre?

¿Qué te parecería?

¡Eso parece un sí!

¿Por qué no lo atrapaste?

(GRITA) No pude, fue demasiado...

Majo. Mi mamá lo adora y ha hecho buenas migas con Pyper.

Sería muy cruel, ¿no?

¿Y ahora qué, tipo duro?

Fácil. Empieza la operación desalojo.

Primera idea, pintamos la casa y cambiamos los números

para que no puedan encontrarla.

¿Y si en vez de eso fastidias tanto a Andre

que quiera marcharse de aquí?

Eso además sería divertido.

Muy bien, activando modo súper plasta.

Creo que ya lo tenías activado. Sí.

(RONCA)

(Música)

¡Hora de levantarse!

¡Una fiesta de buenos días!

Gracias, Ollie.

Yo...

-¡Guau!

Habéis puesto música antes de desayunar.

-Ven aquí, June, vamos.

-Odio este lugar.

(GRITA) Mirad esas hojas perfectamente amontonadas.

(RÍE)

¿Tu hermano siempre es tan gracioso?

Creo que tendré que ser todavía más pelmazo.

Andre, aquí estás. Varias preguntas.

Una, ¿quién cría a las zanahorias bebé?

Dos, tres, cuatro, ¿los caballos nadan kilómetros?

¿Quién es más fuerte, un tigre o un oso?

¿Por qué hueles así? Puedo seguir todo el día.

Seguiré todo el día para siempre, hasta que el sol explote.

Prepárate, todo el día para siempre.

Zanahorias viejas y feas.

Los caballos nadan poco. Un oso.

Transpiración básica y por las cebollas

de la sopa que preparo.

Creo que he respondido a todo. Ahora, si me disculpas...

(Música)

-Aquí no hay monstruos. (SUSPIRA)

Quiero irme a casa ya.

Hola, Bev.

¿Te importa si me escondo aquí?

Claro, no te ofendas, pero odio estar aquí.

A mi tampoco me entusiasma este acuerdo.

Podríamos ayudarnos mutuamente.

No consigo hacer nada que perturbe a Andre.

Tú eres su socia. ¿Cómo puedo largarlo?

Espera un segundo, ¿quieres que nos vayamos?

(Música)

¡Delicioso, chef Andre!

Sabes, tenía mis dudas sobre el plan de Ollie,

pero está saliendo muy bien.

-Me alegra mucho oírte decir eso, June.

De hecho, he estado pensando en hacerlo tal vez más permanente.

¡Feliz Día de la madre!

Aquí tienes, mamá.

Ábrelo, ábrelo, ábrelo.

-¡Ollie! Esto es muy caro.

¿Por eso querías alquilar el...? Póntelo. Rápido.

A que mi pequeño casero es una ricura, Andre.

¡Pruébalo! De acuerdo.

¡Qué nivel!

-¿Quieres que te dé un masaje de pies, June?

-Sí, por favor. (RÍE)

Ahora hablemos de hombre a hombre.

Escucha, Ollie,

sé que no te alegra que me quede aquí, pero...

-¡Oh, aceites perfumados! Sí, sí y sí.

-Pero me quedaré y nada de lo que digas

me hará cambiar de... ¡Shh!

Sé que te gusta la vida familiar.

Tengo una sorpresa para ti.

¿Una sorpresa? ¿Para mí?

-¡Andre!

-¡Mamá!

-¡Siéntate derecho, hijo! ¿Has engordado?

Sí, has ganado peso. ¿Aún tienes el sarpullido?

-¡Mamá!

Feliz Día de la madre, Andre.

(GRITA) ¡Ollie!

Métela en la mochila ahora mismo o te prometo que te pulverizaré

y haré papilla.

Oh, no, Andre, ¿qué bicho te ha picado?

(RUGE) ¡Vuelve aquí, Ollie!

(RUGE)

-Ay, Andre.

Ni siquiera puedes atrapar a un niño tan canijo.

-No sabes lo que has hecho.

Mi mamá es un monstruo.

-Mamá...

-¿Qué? ¡Suéltame!

-¿Qué? ¿Cómo he llegado aquí?

Tú, el musculitos,

¿has visto pasar a un niño tonto y alborotador por aquí?

-Shh, no digas más.

Te ayudaré, hermosa dama. Coge mi mano.

-Oh. De acuerdo, gracias.

Caramba, cuánta fuerza tienes, es... (GRITA)

-¡Oye, nadie zarandea así a mi hijo!

-Bev, Ollie sacó a mi mami de la mochila.

Es malvado. Dile que la guarde.

-¡Oh! ¿Pero qué me dices?

Creo que no somos bienve...

-Largo de aquí con el numerito de frikis que habéis montado

y alejaos de mi familia.

(GRITAN)

-Ser madre es muy duro, los hijos son una terrible decepción.

-Y usted lárguese también, señora.

-Me alegra haberte recuperado, socio.

-¿Tenéis habitación de invitados?

-Siento haber roto tu costoso regalo, Ollie.

Podríamos buscar inquilinos menos siniestros.

No más inquilinos.

Ya no quiero ser el casero de nadie. Solo un niño.

No abras los ojos, mamá.

Vale, detente.

Ya puedes mirar.

¡Sorpresa!

Feliz Día de la madre.

De verdad será tu refugio para descansar.

Gracias, Ollie.

Cielos. Es el mejor regalo del Día de la madre.

-Mamá.

-Pyper. ¿Es un sombrero de macarrones?

No es el Día de la madre si no tienes pasta en la cabeza.