Un día mostruoso

"UN DÍA MONSTRUOSO"

¿Ordenador de a bordo?

Bip-bap-bop-bup. ¡Listo!

Globo sonda de gran altitud, listo.

Condiciones climáticas, óptimas.

¿Astronauta aguacate?

Disculpe, señor,

Pero espere a que el comandante Guacamole

se despida de su familia?

Mi amor, si no sobrevivo... ¡Calla!

Dímelo cuando hayas vuelto a la Tierra sano y salvo.

No quiere asumirlo.

¡Encendamos esta vela.

¡Afirmativo!

Listos para el lanzamiento.

Ahí va.

Diez, nueve, ocho... -¡Ah!

¿No vais a ir a clase?

Buen intento, Pyper. Es sábado.

No, es lunes.

Diremos que estamos enfermos.

Con seis hijos, mis padres no pueden comprobarlo todo.

Los míos son tan sobreprotectores que puedo faltar por un estornudo.

¡Fijaos! (TOSE)

Estoy muy mal, mami.

No colará.

Mami conoce bien tu manual de fingirte enfermo.

Pues tendré que escribir otro manual

que incluirá una bonita foto del autor.

¡Y trucos que el mundo nunca ha visto!

¡Ah! ¡Ah!

(RÍE) Enseguida vuelvo.

Va a hacer una tontería con la mochila, ¿verdad?

Afirmativo, supertontería.

Escucha, mochila, si te uso para enfermar

lo justo para convencer a mamá de que me deje quedarme en casa,

¿impedirás que me salga el tiro por la culata?

¡Me vale!

Dime, ¿eres médico?

No, soy un chico que quiere un poco de tu dulce, dulce dolencia.

Oh, créeme que no.

Tengo fiebre, (ESTORNUDA)

nauseas e inflamaciones en las aletas.

Basta, lo quiero todo, lo necesito.

Contágiame todo lo que tengas.

(ESTORNUDA)

Muchas gracias.

Ollie, ¿intentas librarte del colegio?

(TOSE)

¿Qué? Oh, no, por supuesto que no.

Ansío aprender.

El colegio aguarda...

Vale, muy mala actuación y halagos aparte,

te noto un poco caliente.

Creo que no iré a trabajar. ¡No, no, no!

O sea, se me pasará durmiendo un poco, mamá.

Solo.

Vale, pero volveré a mediodía para ver cómo estás.

Tendré que limpiar este cuarto con fuego.

¡Sí!

(TOSE)

Mis juanetes me dicen que se acerca una tormenta.

Ya estoy aquí, amigos.

Bien, porque la ventana de lanzamiento se va a cerrar.

¿Y a qué estamos esperando?

¡Iniciad secuencia de lanzamiento!

(TOSE)

Caray, Ollie, no tienes buen aspecto.

No es nada.

Tan solo me he infectado con el virus de un monstruo.

¿Estás loco?

(RÍE) Lo sabía.

La ciencia exige sacrificio.

Einstein se quedó en casa para lo de E = mc

contagiándose de otro con varicela.

No lo creo. Te equivocas.

Ahora lancemos frutas al espacio. ¡Sí!

(TOSE)

El globo de escapa.

Vaya, esto es nuevo.

Reñidme después.

Ahora toca probar los poderes.

(GRITAN)

(Música)

(RÍEN)

¡Ollie!

Eso no mola, tío.

No, no mola, Cleo.

Pude ahogarme con esa ardilla.

No, te lo decía a ti.

Usar la mochila para pillar la peor gripe

que la dimensión monstruosa ha visto solo para no ir al colegio

no mola, hombre. ¿Cómo sabes que he hecho eso?

Tu cuarto está impregnado de mocos, son inconfundibles.

Y estas mutaciones son solo el principio.

Si no entro en la mochila

y encuentro una cura antes del anochecer,

podrías ser un monstruo para siempre.

¿En serio?

No puedo ser un monstruo porque mi madre me mata.

Ah...

(ESTORNUDA)

Eh... "Gesundheit".

(Alarma)

Mediodía, mamá va a ver cómo estoy.

No te muevas, CW.

Vale, aquí estaré.

¡Y límpiate, por lo que más quieras!

¡Ah!

¡Ollie!

Oh, ya no tienes fiebre.

Mi pequeño solo necesitaba descansar.

Gracias, mamá.

No hay de qué preocuparse.

(GRITA)

¿Cómo está mi niñito, doctora?

-Se pondrá bien, señora Allen.

Disculpe.

¡Tenemos un código rojo!

¡Repito, código rojo!

No vienen a limpiar los conductos del aire, ¿verdad?

(Música)

Chicos, sacadme de aquí.

El comandante Guac está en su punto justo de maduración.

¿Qué está diciendo?

Pues no lo sé, Bernie.

Pero es muy divertido.

¡Coged las bicis y esperadme en el callejón!

¡El callejón! ¡Rápido!

Oh, se ve que está haciendo amigos.

Sí.

Tengo una idea, vayamos en bici al callejón.

¡Brum, brum!

Por favor, chicos, yo también soy científico.

Debería estar enviando fruta a la luna mientras hablamos.

No eres como nosotros, bicho raro.

Los científicos no faltan a clase.

El conocimiento es muy importante.

-¡Sí, conocimiento!

Oye, de científico a científico,

también crees que esto es magia, ¿verdad?

-¿Qué otra cosa podría explicarlo? ¿El virus de un monstruo?

(RÍEN)

Dulces sueños.

-¿Eh?

(RONCA)

¡Pyper! ¿Cómo?

Oh, Ollie, hacerte el enfermo no colaría, era obvio.

Hice lo que cualquier hermana pequeña haría:

infiltrarme en una agencia secreta, disfrazarme de alta funcionaria

y sacarte de una megaprisión transparente.

Eso. ¡Gracias, hermanita!

Sí, ya, pero no me toques.

¿Qué? ¿Me queda algo de monstruo?

Sí que me siento algo monstruo.

Estás muy bien, vámonos.

-¡Cogedlos!

Ah, una abertura en el techo de la cúpula.

Ve, yo los retendré.

Pyper, antes de irme quiero que sepas que...

Eh, vete, vete ya, venga.

Vale.

(Música)

¡Vuelve aquí!

-Estás rodeado. Entrégate, hombre rara mágico.

¡Nunca!

¡Ya es nuestro!

¿Qué?

¡Has vuelto a ganar, hombre rana!

¡Cuidado!

¡Ah!

Mátalo con fuego.

Chicos, gracias por estar donde os dije.

Creí que no me oiríais a través del plástico.

¿De nada?

Oye, pareces el hijo de un jabalí y un demonio.

Lo sé, las mutaciones son muy rápidas.

Busquemos al comandante Guacamole, rápido.

Querrás decir CW.

¡Acelera!

(Música)

(GRITA)

¡Sí!

No hay lanzamiento, arresto inminente

y mi mejor amigo se convierte en una abominación.

¿Qué más desgracias podrían pasar?

¡Chicos!

(Música)

Enviad los drones.

(Trueno)

"Vaya, amigo, no tienes muy buen aspecto",

dijo el tío lleno de mocos a nadie.

(Música)

CW, métete en mi mochila y busca una cura.

Yo distraeré a los drones para que lancéis el globo.

Se aproxima la tormenta, así que venga.

Pero te perderás el lanzamiento. Lo sé.

Pero es por la misión.

(TODOS) La ciencia exige sacrificio.

Buen viaje, comandante Guacamole.

(IMITA MOTORES)

Diez.

Nueve.

Ocho.

Siete.

Seis.

¡Date prisa, CW!

¡Corre!

¡Cinco!

¿Podrías recordarme qué estaba buscando?

¡La cura!

Cuatro.

Tres.

Dos.

¡La tengo!

¡Uno! (GRITA)

¡Cero!

Caray, qué lento cuentas.

Caray, han parecido más de diez segundos.

¡Despegue!

¡Es mágico!

(Música)

Chicos, ¿sabéis si el comandante Guacamole

ya ha regresado entero a la Tierra?

¿Cómo dices?

¡Que si el comandante está bien!

Oh, sí, el comandante está...