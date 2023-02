"Cumpleaños infeliz. Un documental de Cleo Badette."

Solo quería que Bernie tuviera la mejor fiesta de cumpleaños.

Pero la cosa se nos fue de las manos.

"Este es Ollie Allen días antes de que todo sucediera.

Un autoproclamado experto en fiestas de cumpleaños."

Una orquesta de 3000 monstruos para tocar el "Cumpleaños feliz".

Con todos los monstruos influencers más conocidos.

El entusiasmo de Ollie por la fiesta era innegable,

pero ¿iba bien encaminado?

¿Para quién era eso exactamente? ¿Para el cumpleañero o para Ollie?

Oye, ¿crees realmente que deberías usar la mochila para esto?

No lo creo, estoy seguro.

Después de los últimos cumpleaños tan soporíferos que ha tenido,

Bernie se merece algo memorable.

Lo siento, lo limpiaré.

Bernie Alves tenía un impresionante historial

de fiestas de cumpleaños supersosas

que realmente solo le gustaban a él.

¡Gracias por venir al museo

de las conexiones lentas de Internet!

¿Quién ha traído su ratón?

¡Un cumple en el campamento de contabilidad

multiplica la diversión!

Una conferencia sobre la historia de las conferencias.

¡Feliz cumpleaños, Bernie!

(RONCA)

Este año, Ollie dijo que sería diferente.

Una fiesta sorpresa memorable.

Y lo único que yo debía hacer era crear la distracción perfecta.

¿Esta era la emergencia

por la que necesitabas verme a solas?

Tío, ¿estás viendo lo mismo que yo?

Arriba, abajo, esto es una revelación.

Aún te impresionan las cosas de la tierra, ¿no?

Pues espera a ver esto.

Las barras de mono.

¡Guau!

La media de tiempo para organizar un cumpleaños está en cuatro meses.

Pero Ollie esperó tanto para empezar

que solo tenía cuatro horas.

Era lo predecible.

Así que me di cuenta yo solito sin ninguna influencia externa

de nadie de que podría necesitar algo de ayuda

para organizar la fiesta.

De vez en cuando,

Ollie nos sorprende con un inusual momento de lucidez.

Por eso decidí llamar

a algunos profesionales del interior de la mochila.

Esta no fue una de esas veces.

Os presento a los monstruos organizadores de eventos,

una raza de monstruos que organizan

las fiestas más salvajes de la historia.

¡Gracias por venir con tan poca antelación, chicos!

(GRITA)

Bueno, yo soy el anfitrión, no la comida.

Mira, me gusta comer.

Que no pusiera el brazo ahí si no quería que se lo comieran.

Y no me hagas hablar de ese delicioso cuadrado...

Tras colarme en el club de cine y hacerme con una nueva cámara,

pude capturar el resto de...

preparativos.

Resulta que los monstruos fiesteros tienen sus propios accesorios

para la fiesta y son como de otro planeta.

Láseres monstruosos.

Música espacial psicodélica monstruosa.

(Música)

Sí, muy pegadiza. Pizzas que te comen.

A Bernie le va a encantar esto.

Y gracias a mi infiltrado, no sospechará nada.

¡Yuju!

He visto máquinas de ruedas con pedal y asiento,

pero dos sillines, ¡venga ya!

Si no te conociera, diría que me estás entreteniendo.

¡Ja, ja, ja!

No mires, pero te alerto de un trozo largo

de madera lleno de hojas.

(IMITA UNA SIRENA)

Sí, es un árbol.

¿Podemos ir a buscar a Ollie y a Cleo ya?

Debo recogerlos para celebrar mi cumpleaños

con una fiesta de pijamas en la biblioteca.

¡Oh! ¡Libros y amigos!

¿Ollie está al tanto de eso? No.

Soy conocido por mis brutales fiestas de cumpleaños,

así que quería sorprenderlos.

Oh, no. ¡Vayamos a casa ya!

No hemos contado esos parquímetros todavía.

(Música)

¡Yo soy el anfitrión, no el alimento!

No os perdáis el desastroso desenlace

de aquella fiesta de cumpleaños.

¡Cuando regresemos!

Este documental está patrocinado por las galletas del padre de Cleo.

Porque hasta las directoras de cine tienen que comer.

¡Quiero lamer la cuchara!

Era la hora de la gran llegada de Bernie.

Todos a vuestros puestos.

El cumpleañero llegará en cualquier momento.

¿Qué es un cumpleañero? Vale...

¡Mirad lo que he encontrado detrás de este sofá!

¡Brazos humanos para comer!

¡Brazos humanos! -¡Como los que preparaba mamá!

Sigo sin entender por qué tengo que vendarme los ojos

para recoger a Ollie y Cleo y pasar la noche en la biblioteca.

¡Sorpresa!

(GRITA)

Después de que la presión sanguínea de Berni se estabilizase,

volvió en sí.

¿Qué está pasando aquí, Ollie?

Solo la fiesta de cumpleaños más salvaje del Mounstriverso

o lo que sea verso, ¡feliz cumpleaños, amigo!

¡Una fiesta de cumpleaños salvaje

con una bienvenida inesperada y ruidosa!

¿Cómo lo sabías?

Las fiestas salvajes me molestan y asustan,

pero significaba mucho para Ollie, así que no dije nada.

Como sé cuánto te gustan los colores brillantes...

En realidad, prefiero los tonos monocromáticos, pero...

¡Láseres de fiesta!

(GRITA)

Se pronuncia "guau", no "au", te estás comiendo letras.

¡Ah! ¡Parad los láseres!

Quemaduras de segundo grado.

De un amigo de primer grado.

Vale, tampoco te gustan los láseres.

Veo que no te bautizaron "Bernar-no" sin razón.

No es "Bernar-no", es Bernardo. ¿Lo veis?

Todas tus frases empiezan con un "no".

Espera a ver lo que te he preparado a continuación.

¿Y bien?

¿Conozco a mi amigo o conozco a mi amigo?

¿Crees que me encanta aporrear

cosas bonitas sin una razón aparente?

¡Sí! ¿A quién no?

A mí, a mi madre, a mi padre...

A los Alves no nos va aporrear cosas.

¡Pam, pum, cataplum!

Me encantan las piñatas.

¿Estás seguro de esto, Ollie? Por supuesto.

Es solo una piñata. ¿Qué podría salir mal?

(GRITA)

¡Estaba durmiendo la siesta!

Lo siento muchísimo.

Pensaba que dentro habría caramelos sin azúcar.

Atacar a un monstruo mientras duerme, ¡eso es agresión!

(GRUÑEN)

Eh... ¡Ya sé!

¿Quién quiere pastel?

-¡Yo! -¡Yo, yo, yo!

Primero, las quemaduras. Luego, la piñata.

Sé que Ollie hace esto de corazón,

pero no sé cuántas más cosas podré soportar.

Bueno, mejor amigo cumpleañero, para tu día especial he pedido

la tarta más deliciosa del Mounstriverso.

De sabores nunca probados en la Tierra.

Pero me gustan los de la Tierra.

Trigo, arroz, avena, harina... Esas cosas, ¡la lista es infinita!

Vale, ¿qué te gusta aún más?

¡Un raro gradiente monstruoso conocido como "blust"!

Amigos, traedlo.

¿Quieres que me coma a mí? ¡Sí!

Le cantamos a la de tres.

Uno, dos, ya sabéis qué hacer.

(GRUÑEN CANTANDO)

Adelante, Bernie, prueba un trozo.

¡Puag!

¿Y bien?

¿Cómo está?

Eh... Estoy lleno. ¿No te gusta?

¿No te gusta mi sabor?

No, no, me gusta. Eres delicioso.

¿Ves? Mmm...

¡Ah! ¿Qué me ha pasado?

El "blust" causa mutaciones a dos de cada dos humanos que lo comen.

Jolines, ya es mala suerte.

"Lo positivo era que Bernie ahora se parecía mucho más a su tarta."

¡Me has menospreciado!

(GRITA) ¡Bernie!

La tarta en nuestra dimensión es como la realeza.

¡Cogedlos!

"Se desató el caos.

Pero yo quería respetar mi código de directora,

mantenerme neutral y no involucrarme."

¡Ollie, ten cuidado!

(GRITA)

Vamos, Bernie.

Debemos meter a estos pirados en la mochila.

Justo lo que quería para mi cumpleaños, Ollie.

Otra batalla a vida o muerte contra los monstruos.

¡Ah!

¿Estás enfadado conmigo?

¿Has oído hablar de las fiestas con estilo?

¡No sabes apreciar nada de esto!

¿Apreciar qué?

¿Una fiesta organizada por unos monstruos?

¡Soy solo un niño, Ollie!

Uno normal y humano.

¡Ah!

¡Rápido! A por la pizza que come gente.

No quiero saber nada de eso.

¡No!

¡La pizza muerde!

(JADEA)

(Cristales)

Yo solo quería organizarle a mi mejor amigo

la mejor fiesta de la historia.

Pero la pifié.

Los buenos amigos se escuchan y yo no estaba siendo un buen amigo.

Ollie, perdona por haber sido tan ingrato.

No sabía cuánto te habías esforzado para la fiesta.

Yo soy el que debería disculparse.

Organicé una fiesta memorable para mí, no para ti.

Bueno, lo has compensado con creces

con esta estupenda fiesta de pijamas en la biblioteca.

CW te ha dicho que esto era lo que quería, ¿eh?

Pues no. Simplemente, conozco a mi amigo.

Aquí vemos a dos tontos en su hábitat natural.

Me pregunto si roncarán mientras hibernan.

(Ronquidos)