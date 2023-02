# Ollie Allen es el rey.

# Era un niño muy normal # hasta que lo eligieron a él.

# ¡Ya no lo es! # Ahora, desde que lo entrena

# Wowski el Capitán, # su mochila, Ollie, guardará.

# Con ella, # cuidará el Mounstriverso.

# Con ella, # viajará a una nueva dimensión.

# Con ella, la Tierra puede salvar.

# Con la ayuda # de su clan lo logrará.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay. #

"Ollie y los nuestros."

"Cuidado con el perro."

Vale, chicos. Mi rastreador dice que el monstruo está en la perrera.

Un encargado, un montón de animales

y un monstruo escurridizo.

(RÍE) (RÍE)

Me rindo. ¿Cuál es la gracia?

Oh, bueno, solo esa cosa de tu cara.

No sé en cuántas vigilancias habéis estado

pero requieren dos cosas: bigotes y rosquillas.

¿Por qué siempre me toca la rosquilla de crema de limón?

No lo sé. ¿Quieres pelear por la mejor rosquilla?

No. Esa es la razón.

Vale, basta de rosquillas.

Concentraos.

Según las ondas de esa perrera, hay un monstruo ahí dentro.

Toca rastrear, atrapar y meter en la mochila.

Sí.

Espera, te quitaré ese mechón.

¡Es un bigote!

Quizá deberíamos disfrazarnos de chicos normales para este papel.

Esa es la tapadera perfecta.

(RESOPLA) Aficionados.

El monstruo podría estar disfrazado

de cualquiera de estos animales.

Sí. No, es ese.

(Pedo)

¡Ah! Sí es un monstruo.

Era mi rastreador preferido.

¿Cuántas veces puedes vomitar sin peligro en tu propia boca?

Chicos, puede oíros.

Y a diferencia de mí, él no es insensible a las burlas.

Qué ricura.

Hola, amigo. Sé lo que es ser el perro verde.

Tampoco te gusta la crema de limón, ¿verdad?

Lo veo en tu mirada.

Vale.

Eh... Mejor salgamos de aquí rápido antes de que alguien lo adopte.

No tenemos que preocuparnos por eso.

Mmm... te sorprenderías.

Cleo, tapa las cámaras mientras perforo

círculos concéntricos en la pared.

Parece complicado. Vale.

Tiraré fichas de dominó y enviaré una canica por un embudo

que hará que unas poleas... Parece más complicado.

Vale, lo adoptaremos, pero antes...

¿Bernie?

¡Bernie, vuelve en ti!

Disculpadme, intento entablar una relación.

No me digas.

Entonces quieres adoptar este chucho sarnoso, ¿verdad?

Buen intento,

pero no entregaré nada a unos niños molestos.

"Fuera hace calor y dentro frío.

Mis frágiles huesos no lo soportan."

Y no olvides la humedad.

"No me tires de la lengua,

lo único que odio más que eso son los niños."

Los niños son el frío en mi avena.

"El maíz en mi dentadura.

En mis tiempos, las dentaduras se hacían de madera.

Bueno, creo que tienes aquí

a mi Chuchi Besitos.

Bernie, ha sido increíble.

Impresionante.

Y realmente extraño.

¿Cómo lo has hecho? Soy un alma abierta.

Las articulaciones me duelen cuando llueve

y quiero tener dentadura postiza.

Prácticamente dije lo que pensaba. Y tú eres el mejor de todos.

Mírate, sí, señor.

Es cierto. Lo meteré en la mochila.

(GRITA)

Bernie, suéltalo.

No es un perro de verdad.

(GRITA)

Sí, es un algo mucho más asqueroso y repugnante del Mounstriverso.

Por enésima vez, puede oírte.

Portshill, tenemos un problema. Por favor, te lo ruego.

No atrapamos todos los monstruos.

Este nos necesita.

Y puede...

que yo a él.

No lo sé. ¿Podemos quedárnoslo? ¿Podemos, podemos?

Porfa, porfa, porfa.

Cuidar una mascota es una gran responsabilidad, campeón.

¿Seguro que estás preparado para hacerlo?

(RÍE)

Deja de lamerme.

Me gusta pero para ya.

Vale, está bien, está bien.

Puedes quedártelo. Oh...

Pero no seas uno de esos dueños raros

que tratan a los perros como a hijos.

¡Está tardando al perro como si fuera un hijo!

¡Yuju!

(RÍE) ¿Llevan jerséis a juego?

Oh, se comporta más raro de lo normal.

Esto me da muy mal rollo.

Bernie, tienes que parar.

Tú no eres así.

Y sabes que los perros no deben comer rosquillas, ¿verdad?

¿Eh? ¿Glaseada?

¿Y las de crema de limón? (GRUÑE)

Ya no comemos crema de limón.

(LADRA)

Ojalá no tuviera que llegar a esto,

pero Chuchi me necesita

y yo necesito a Chuchi,

y Chuchi dice...

que eres tú o él.

(LADRA) Te ha dicho eso, ¿no?

¿Y te está hablando ahora?

No seas ridícula.

Los perros no hablan.

Usan la telepatía.

Oh, ya veo. Estupendo.

De acuerdo, se acabó.

Es hora de atrapar a ese perro sarnoso.

(LADRA) (GRITA)

Lo siento.

Alguien tiene que proteger a Chuchi

y ese alguien soy yo. (GRUÑE)

(GRUÑE) ¡Oh!

¿Cuántas pruebas más necesitamos

de que Bernie ha pasado de ser su padre a ser su esclavo?

Creo que está pasando algo

aún más raro.

¿Más raro que el hecho de que ahora me gusta

la crema de limón? Y a mí.

Quizá porque extrañamos a Bernie.

Pero no. He examinado las babas que Chuchi nos echó

y eran babas de perro normal.

No había nada monstruoso, señora.

Vale.

Tenemos que recuperar a Bernie

porque no me gustas siendo el inteligente y el inquisitivo.

Oh... Lo está rascando una barbaridad.

Sí...

¿Qué será lo que le causa tanto picor?

Acerca...

Acerca...

(AMBOS) ¡Oh!

-¿Creen que pueden detenerme? ¡Ja!

Tendré una plácida vida en mi peludo anfitrión,

alimentándome de rosquillas y empatía y dictando mis memorias

hasta que esté lo bastante fuerte para poner huevos

y conquistar todo el planeta a través de sus estúpidas mascotas.

Fin del capítulo.

"Intrusos, atacan".

Bernie, déjanos entrar.

El monstruo no es quien crees.

(LADRA) Marchaos.

Se la tenéis jurada a mi nuevo mejor amigo

desde el principio y no voy a dejar que lo atrapéis.

Vale, esto se pone feo. Llamaré a CW.

CW, ¿estás metido en la realidad virtual?

"Yuju, a surfear.

Sí, estoy cogiendo las olas en Haití.

¿Qué pasa, colegas?"

Una criatura metida en la oreja de un perro controla a Bernie.

"Oh, ¿un monstruo garrapata?"

¿Qué? ¿Conoces esos bichos?

"Fui al cole de pequeño. Todo el mundo los pilla.

Si no lo atrapas pronto, se hará lo bastante fuerte

para unirse permanentemente al perro y a Bernie."

¿Qué? "Yo no hago las reglas, chicos.

Ah, y una cosa más. Si lo dejáis escapar,

pondrá miles de huevos y se apoderará de toda la ciudad.

¡A surfear!"

Debemos hacer que esa garrapata desaparezca.

Esta puerta está cerrada. ¿Y ahora qué?

Tengo una idea.

(GRITAN)

¿Quién es Santa Claus ahora?

(TOSE)

Llevaba mucho queriendo decir eso. (GRUÑE)

Bernie, escúchanos. El monstruo nunca fue Chuchi.

El monstruo es una garrapata de la oreja de Chuchi.

Por eso, se rasca.

¿Qué?

(SILBA)

¿Chuchi?

¡No! Chuchi, vuelve.

(LLORA)

Atrapemos la garrapata o nos convertirá

en sus siervos descerebrados. Pero no sé a dónde va.

Lo único que sé es cuánto le gustan las rosqui...

Oh, claro.

(TODOS) ¡Tienda de rosquillas de Portshill!

Chuchi, ¿es cierto?

(GRUÑE)

(GRITA) Vaya.

Que no se escape.

(LADRA)

Nunca me cogerán viva.

"Persigue a esa ardilla. No, al mapache. No, mejor corre.

Los tenemos encima.

Vale, olvídate de correr.

Nuevo plan, muérdelos a todos."

(LADRA) (GRITAN)

Chuchi, espera.

Por el poder del amor,

te ordeno que te detengas.

¿A qué estás esperando? ¡Ataca!

Chuchi, no eres un monstruo.

Eres el mejor perro del mundo.

¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico?

¿Quién es mi Chuchi Besitos?

No es el momento de mostrar tu vulnerabilidad ante el amor.

¡Ataca!

(GRUÑE) (LADRA)

Entendido.

Oye, garrapata, ¿me escuchas?

Pensé que quería al perro pero ahora me doy cuenta

de que te quería a ti.

¿Qué me dices?

¿Eliminamos al intermediario?

(RÍE)

Bernie, no.

Ese monstruo juega contigo como con un juguete barato.

Te daré todo lo que necesites.

Podemos tener una hermosa vida juntos.

¡Métete aquí!

¡Bernie! ¡No!

¿Un anfitrión humano dispuesto y capaz?

Es lo que siempre he querido.

¡Ollie, ahora! ¿Qué?

Oh, ahora.

Caray, creí que nunca se iría.

Nos has asustado de verdad.

Yuju. ¡Sí!

¿Quién es mi perrito bonito?

(RÍE)

No lo entiendo.

¿Entonces sí querías al perro todo este tiempo?

¿Y quién no? Y al ver que esa garrapata malvada

se estaba aprovechando de su buen corazón,

lo quise aún más.

¿Verdad, Chuchi Besitos Bonitos?

Los perros verdes debemos estar unidos.

¿Verdad, chico? (LADRA)

¿Y te lo vas a quedar o...? Ah...

Quiero...

pero no puedo.

Escupió esto hace un rato. Aún está mojado.

¿No habrá escupido un escáner de monstruos por un casual?

Gracias, estoy muy emocionado.

Llevo días sin dormir.

Extrañaba a mi Osito Peludito.

Adiós, Chuchi...

Mejor amigo del mundo.

¿Puedo visitar a Chuchi alguna vez?

Por supuesto.

Esta noche iremos a cenar a su restaurante favorito.

Si quieres unirte, compartiremos un gran plato de espaguetis.

Eh...

Voy a pasar.

Soy alérgico a los espaguetis.

(SUSURRA) Vámonos.

¿Me estaba convirtiendo en eso?

¿Nos damos un festín de crema de limón e intentamos olvidarlo?

¿Qué dices? (RÍE)

Eh, chicos, aquí tengo bigotes para todos.

(RÍEN)

"El más solitario de los cubos."

(GRITAN)

¡Ja!

¿Llamas a esto jaula, Ashlor?

Aún hay espacio de sobra para bailar.

Eso es lo que tú crees, Ollie.

(GRUÑE)

(GRITA)

Aún puedo bailar en el sitio.

Ollie... Déjalo.

Oh, qué asco.

Cálmate, Ahslor.

Y, por favor, devuélvele la mochila a Ollie.

No hasta que se case conmigo.

El elegido es un consorte digno

de mi fabulosidad.

Nunca seré tu hombre florero, Ashlor.

Eres un monstruo.

¿Cómo te atreves a llamarme monstruo?

¿Elimino a los amigos y me quedo con Ollie para mí sola?

Pero entonces él estaría triste y antipático.

(SUSPIRA) ¿Alguna idea para escapar?

No, ni siquiera el Ministerio puede ayudar.

Bueno, podrían pero son lentos.

Para cuando esto llegase al... ¡Silencio!

Estoy pensando si te cubro de resina.

(GRUÑE)

El Ministerio.

Eres un genio, CW. Ah... ¿A qué ha venido eso?

Oh, no.

¡Ah!

¿Pero qué? CW, ¿has hecho

que Ollie se evaporara?

A mí no me mires. ¿Ollie tiene un plan?

¿Eso era parte de un plan?

¡Decidme que hay un plan!

¡Sí! Sabía que funcionaría.

Has sido llamado a la sala de castigos

por el delito de golpear a un funcionario del Ministerio.

Abandona toda esperanza de...

Ollie, ¿eres tú?

Escucha, no hay tiempo para explicaciones.

Pero ahora ayúdame.

Oh, ¿de veras?

Qué pena.

Déjame pensar... Ni hablar.

Cubo oscuro, por favor.

Solo golpeé a CW porque la última vez

que infringí las leyes del Ministerio me trajisteis aquí.

Lo hice deliberadamente para escaparme de un sitio.

Tienes que dejarme ir para poder rescatar a mis amigos.

¿Crees que he olvidado la última vez que estuviste aquí?

"Oye, debo salvar a mi amigo.

Es mi mentor y está en un grave aprieto.

Después de eso, me puedes contar las historias que quieras."

He esperado literalmente una eternidad a que volvieras.

Está bien.

Te pido perdón.

¿Qué quieres que haga?

Quedarte aquí conmigo toda la eternidad o superar...

(MURMURA)

Perdona, ¿qué era lo segundo? O superar un reto imposible.

Oh, sí, genial. Quiero eso.

¿En serio?

Vaya chasco.

(OLFATEA)

Puede que estos hierbajos apestosos

hagan que el elegido se doblegue ante mí.

¿Qué?

¿Dónde está mi querido Ollie?

Oh, oh.

(GRITA)

Escucha, estamos tan decepcionados como tú.

Deberías reconsiderar tu relación con Ollie, Ashlor.

Somos sus amigos y nos ha abandonado.

Pero merezco a alguien como él.

Sin duda mereces algo mejor que él.

(GRITA)

Tu reto es este.

Cuenta mis lados mientras giro a toda velocidad.

(RÍE)

¡Seis!

Sí, lo estudiamos en geometría.

Un cubo tiene seis lados.

Qué mal, eso no me lo esperaba.

¡Ja! Chúpate esa.

¿Por qué te burlas de la persona que puede liberarte

o condenarte al infierno para siempre?

¿Por qué?

(RÍE) Lo cierto es que no lo sé.

Te dejaré ir con una condición.

Debes llevarme contigo.

Sí, vale.

Genial. Teletransportarnos a la guarida.

Puede que lo sepa todo, pero no puedo hacerlo todo.

Tendremos que ir a pie o tal vez en autobús.

¡Nunca he montado en autobús!

¿Crees que cabría en el autobús?

¡Rayos!

Va a ser una buena caminata.

¡Eh! ¿Esposas?

¿Y qué es eso? Mi lista de deseos.

Va a ser mi primera excursión fuera de la cueva

y quiero hacer un par de cosas.

Me quiere, no me quiere...

¿No lo ves?

Ollie es el que no te merece a ti.

Pero es el único que tiene un valor

acorde a mi altura.

Sí. No. ¿Estamos hablando del mismo Ollie?

Por favor, no lo necesitas.

Mírate.

Guau, gracias, chicos.

Siento menos rabia,

pero si la boda se cancela,

no hay razón para manteneros con vida.

¿A quién envuelvo primero en resina?

(RÍE)

¡Espera! Ollie también tiene muchas cualidades.

Es... es muy leal

y nunca abandonaría a sus amigos para que los cubriesen de resina...

Espero.

Entonces, ¿estás diciendo que volverá

y que cuando lo haga me quedaré con él para siempre?

Claro.

Si no nos echas resina,

puedes quedártelo todo el tiempo que quieras.

Bien.

Si no está aquí dentro de media hora,

seréis tostadas de resina.

(RÍE)

Oh, tostadas de resina. Ñam.

Repugnante.

Es comida casera reconfortante.

¡Oh! (GRITA)

Oh, ven aquí, pequeña.

(RÍE) (GRITA)

¡Para!

Por favor, tacha: "Perseguir una mariposa" de mi lista.

Las mariposas representan la libertad para mí.

¿No me digas? ¿Podemos ir más rápido?

Bernie, Cleo y CW están en peligro.

Oh...

Si insistes.

¡Siguiente!

El elegido primero. (GRITA)

No me entusiasma mucho el "puenting", pero...

me alegra que lo estés disfrutando.

Oh, "El Barrigón Feliz".

Si la última moda en el arte culinario

de origen lácteo no estaba en mi lista, ahora sí.

Aquí tienes tu batido de rosquillas.

Tómatelo de una sentada para poder irnos.

Puede que lo sepa todo pero no lo digiero todo.

¡Compártelo conmigo!

Ahora "selfie".

Cuidado con el encuadre, no quiero que mis ángulos parezcan obtusos.

(RÍE)

Tic, tac, tic, tac.

El tiempo corre.

Decidme más cualidades de Ollie

o corto todo esto por lo sano.

(TITUBEA)

Es rápido replicando.

Oh, me gustan los chicos listos.

¡Más! Más o moriréis.

Tiene unas manos muy suaves sin necesidad de echarse crema.

Oh, manos suaves.

Una habilidad excelente.

¡Más!

Más o moriréis.

¡Moriréis!

Otro batido más de rosquillas y me convertiré en una esfera.

-(RÍE) -¡Chúpate esa!

¡Ja! Creo que lo he arreglado.

Prueba ahora, Bev.

-No me creo que haya funcionado.

-Bueno, puede que no sepa mucho sobre reparar cápsulas Beverly,

pero tampoco sé mucho sobre martillos.

Oh... No sé a dónde quería llegar.

Vaya día para toparnos con esos dos.

Oh, ¿amigos?

Más bien cazarrecompensas.

Tenemos un acuerdo. Ellos no me molestan y yo no los atrapo.

Vamos, no te entretengas. Iremos andando desde aquí.

O en autobús.

-Pondré un poco más de esta cinta y podremos irnos.

-Oye, ese es...

¿Cubo Oscuro?

-Vale una fortuna.

Podríamos ser ricos. Podríamos comprar otra nave.

Oh, y otro martillo.

¿Me tomas el pelo? ¡El autobús pasa dentro de una hora!

Tiempo suficiente para visitar algunos monumentos de la zona.

No, no me importa lo que me hagas después

pero mis amigos me necesitan ahora.

¿Te importan más tus amigos que lo que te pase a ti?

En eso consiste la amistad.

¡Aja! ¡Eh!

¡Te tengo, Cubo Oscuro! Esto es culpa tuya.

Oh, vale.

¿Queréis arruinarnos la diversión?

(GRITAN)

-Oh, madre mía. -¿Dónde estamos?

-No lo sé.

Al menos aún tenemos el martillo.

Oh, vale.

Ahora resulta que puedes trasportar cosas

de aquí para allá.

Seré sincero.

Puedo teletransportar cualquier cosa a cualquier lugar,

pero estoy muy solo en la cueva

y quería pasar tiempo con un amigo.

¿Eso está en tu lista? De hecho...

Es lo único importante de mi lista.

(SUSPIRA) Bueno, debería haber vuelto junto a ti.

Oye, ¿sabes el chiste del cubo que era tan cuadriculado

que no pasaba por el aro? (RÍE)

Lo sabía pero finjo que no.

Sé demasiado, ¿recuerdas?

¡Oh, Ollie!

Has vuelto a mí.

¡Ollie! ¡Sí!

Por fin. Ashlor, suéltalos.

Oh, Y Cubo Oscuro.

¿Es que acaso ya os conocíais?

-Sí, somos ami...

¿Somos conocidos o compañeros?

¡Ninguno! Somos...

amigos.

¡Sí!

-Oh, he oído que nunca defraudas tus amigos.

Eso es muy bonito

pero es la hora de la resina.

(RÍE)

-¡Cuidado!

¿Y ahora qué?

(RÍE)

¡Ah!

Cubo, acércame a la mochila.

Claro, amigo.

De acuerdo, Ashlor. Entra aquí.

Ollie, no.

No me metas ahí, me equivocaba.

Tus amigos me han convencido

de que eres más que un simple trofeo.

(SUSPIRA)

Aunque eres un monstruo cruel que amenazó con matarnos,

podríamos ser amigos.

Pero te seré sincero,

lo nuestro nunca habría funcionado.

Puede que tengas razón.

Acabó manchando de resina todo lo que amo.

Bueno, mi amigo Cubo

es bastante resistente a la resina.

¿Queda algo pendiente en esa lista, Cubo Máster?

¿Qué te parecen los desafíos extremos

o la recolección de perlas?

-No sé qué es eso

pero me estoy recuperando de una ruptura.

Así que un cambio me sentará bien.

¡Ah! Bonito desenlace.

¿Creéis que llegarán a algo?