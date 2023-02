# Ollie Allen es el rey, # era un niño muy normal,

# hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Desde que lo entrena # Wowsky el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guardará!

# ¡Con ella! # Cuidará al monstriverso,

# ¡Con ella! # viajará a una nueva dimensión,

# ¡Con ella! # la tierra puede salvar,

# con la ayuda de su clan # ¡lo logrará!

# ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es Guay! # ¡Ollie es Guay! #

"OLLIE Y LOS MONSTRUOS"

# La mochila de él será. #

"Crisis de pareja"

(Música)

Aléjate de mi gnomo de jardín, mofeta.

(GRUÑE)

(GRITA)

(GRITAN)

Bev y Andre, mis tarugos menos favoritos.

¿Tarugos? Te informo que somos unos cazarrecompensas de primera.

-Yo era de primera,

luego conocía a Andre y somos de segunda desde entonces.

¿A quién quiero engañar?

Lo cierto es que ahora solo somos de tercera.

Ya sabes lo de a la tercera va la vencida, que es algo bueno, ¿no?

¿Has visto un monstruo? Está siendo un milenio flojo.

Lo más emocionante que he hecho esta semana es intentar rescatar

a mí gnomo de jardín de ese enérgico monstruo,

sí, deberíais atraparlo antes de que se escape.

Eso no es un monstruo,

ni siquiera tiene la boca partida para dar miedo y eso.

-No, Bev, tiene razón.

Conozco a este monstruo, se llama "wigoc".

¿Ah sí? Quiero decir, sí, así es.

¿Estás seguro?

-Confía en mí, por este wigoc dan cazuros a mansalva.

Además, Ollie no nos mentiría, ¿verdad, Ollie?

(RÍE) Cierto.

Gracias, Ollie. Te debemos una.

Bev, este succionador de monstruos es genial.

Podríamos usarlo para aspirar el...

(GRITA) -¡Andre! ¿Otra vez?

-¡Ayúdame!

-¿Es normal que los wigocs hagan eso?

-Sí, es su forma de decir...

(GRITAN) ¡Me ha rociado!

-Tú, "claxbraker", era una simple mofeta terrícola.

-Pareces molesta. -¡Claro que estoy molesta!

Nuestra nave apesta a mofeta,

no tenemos dinero para limpiarla y mi compañero es... ¡Es un tarugo!

-Tienes 5 segundos para retirar eso

antes de que llore más de lo que puedas imaginar.

Cinco, cuatro, tres, dos... -Eres insufrible.

Ya no somos socios, reuniré los cazulos

para limpiar la peste de la mofeta,

venderemos esto y tomaremos caminos separados.

-Muy bien.

¿Crees que te necesito, Bev?

¿Crees que eres el cerebro, la fuerza y la guay de esta pareja?

Bueno, tal vez sea cierto pero... (GRITA)

¿Por qué?

¡Yuju! Ahí está el "gnomonstruo".

Eso es. Chicos, que el concurso anual

de lanzamiento de gnomo de jardín comience.

Al ser la vigente campeona, debería lanzar yo primero.

(RÍE) En realidad, creo que al ser el elegido debería empezar yo.

Vale, luego yo. ¿Puedo ser tercero?

Bernie, solo somos tres.

¡Guay!

(GRITA)

¡Au!

¡Andre!

Qué haces ahí, debajo de esa... ¿Pila de basura?

¿Colección de hojas húmedas?

Es mi nueva casa.

Lo que Ollie dijo que era un wigoc resultó ser una mofeta

y roció la nave, así que ahora vivo entre hojas.

¿Engañaste a Andre y a Bev para que capturasen una mofeta?

No los engañe, les gaste una broma, una broma divertida,

¿verdad, Andre? Súper divertida.

Bev me dejó como socio.

Dijo que era insufrible, ¿podéis creer? ¿Insufrible yo?

¿Yo insufrible? ¿Yo?

¿Insufrible? No sé.

Ahora, gracias a Ollie, no tengo trabajo, ni socia,

ni un sitio donde vivir,

pero la verdad es que adoro mi nueva vida.

Esa mofeta no deja de seguirme y de rociarme la cara.

No puedo evitar sentir que esto es un pelín culpa mía.

Tienes que ayudarme, necesito un trabajo para rehacer mi vida.

Pensaba que eras un tío guay.

¡Por fin alguien se percata de que soy guay!

Vale, te ayudaremos a encontrar un trabajo.

Vale, Andre. Simulemos una entrevista de trabajo.

¿Cuál es tu mayor debilidad?

Fácil, no me guardo nada y eso me da unos gases terribles.

Soy súper desordenado y me encanta cantar ópera en el baño.

Lo pondremos en la columna de "responder otras opciones".

¿Dónde te ves dentro de cinco años?

Pues, espero haber vencido este sarpullido para entonces,

estar bronceado y lo mejor sería jubilarme.

¡Bev tenía razón!

Este tío es lo peor, no podemos ayudarle.

Sí podemos, es un deber del elegido.

Deja ese rollo del elegido, eres más insufrible que Andre.

¿Qué? ¿Qué?

Qué cruel, Cleo. ¿Sabes qué?

Disfruta de tu nuevo amigo porque yo me largo de aquí

y me llevo al gnomo conmigo.

¡No serás capaz! Ya lo he hecho.

Voy a extrañar a ese gnomo.

(Música)

(GRITA)

(Taladro)

(GRITA)

(GRITAN)

(GRITA)

¿Bev? ¿Eres tú? Quién si no, ¿Andre?

Me libré de ese inútil esta mañana.

Sí, lo sé. Gran decisión, hace que Ollie parezca un genio.

¡A que sí! La gente considera a Andre el gracioso

y a mí la aburrida pero yo soy la onda.

En fin, ¿quién lo necesita?

Tengo una pista sobre un monstruo guay que vale un montón de cazulos.

Solo sale por la noche así que estoy haciendo una vigilancia

al estilo peliculero. Ese es mi estilo favorito.

Ojalá Ollie fuera más como tú, tienes un plan, te organizas...

Tengo otro par de prismáticos un montón de comida para picar.

¿Qué dices, socia?

Espera, comprobaré mi agenda.

Esto es una lista de tareas pendientes

que pone "comprar agenda". Pues, sí, puedo hacerte un hueco.

¡Socias y grandes amigas!

Me duelen los ojos.

Pensé que esto sería más emocionante.

¿Bromeas?

Tengo el corazón a mil pensando en el picoteo de después.

¿Qué tal si te cuento un chiste? No, gracias. Nunca sé cuándo reír.

¿Sabes qué podríamos hacer?

Tararear de forma disonante. (TARAREA)

Vale, visto el panorama me voy.

Mañana tengo clase. ¿Eso era un chiste? ¿Cuándo me rio?

(Campana)

¡Eh, es Cleo!

Deberíamos decirle hola o algo como "por favor, vuelve,

te echamos de menos".

Yo no echo de menos a esa ladrona de gnomos.

Sí, saludémosla.

(GRITAN)

¿Qué pasa, tíos? Soy la nueva mejor amiga de Cleo.

Nos vestimos igual y la sigo hasta el colegio.

¡Esto duele! Esto no me lo esperaba.

(RÍE)

-Buenos días, academia Portshill.

¿Podéis creer que seré el profesor sustituto esta semana?

¿Yo?

(RÍE) Vaya, esto tampoco me lo esperaba.

Es un mal sueño.

Atención, clase,

me consta que Ollie necesita practicar

cómo se besa porque lo vi besar a un gnomo ayer

y lo hizo fatal, así que hoy, práctica de besos.

(RÍEN)

-Profesor Andre, ¿por qué no le dice a la clase cuánto apesta?

-Bueno, jovencita medio humana,

solo mi ex socia Beverly salió impune ante tal insolencia,

así que calla o te volatilizaré, ¿de acuerdo?

Eso va para todos,

pero para responder a tu pregunta, mucho.

(Música)

Vale, de acuerdo.

Bev es literalmente la persona más aburrida del planeta

y abraza demasiado fuerte. Toma el gnomo. No debí llevármelo.

Gracias y perdona por ser insufrible.

Tenías razón, quiero caer bien a todo el mundo.

A ti, sobre todo. Nunca podrías caerme mal.

Ven aquí.

Me pido un abrazo en grupo.

Ollie, he inventado un nuevo baile, ¿lo quieres ver?

¿Estás mirando, Ollie? ¡Ollie, mira!

¿Te gusta, Ollie? Ollie, ¿estás mirando?

Ahora que nos hemos reconciliado,

intentemos que estos dos tarugos hagan lo mismo.

No podría estar más de acuerdo. Hagamos que se reconcilien.

(GRITA) ¡Cuidado con esa mofeta loca!

Tranquila, solo va tras Andre. ¿Sabéis?

Todo esto empezó porque pensaron que eso era un wigoc.

Ollie...

(RUGE)

(A LA VEZ) ¡Wigoc!

(GRITAN)

Finalmente era un wigoc, eso explica que no dejara de seguirme.

Si interrumpes el ritual de cortejo de un wigoc, nunca te perdona.

¡El gnomo!

¡Te lo dije, Bev! ¡La alumna que se burló de mí!

-¡Soy yo, Bev!

Me burle de ti en clase porque seguía enfadada

pero luego vi tu baile en la cafetería.

¡Qué risa! (RÍE)

Y qué, ¿nos unimos para capturar al monstruo?

(GRITA) ¿Buscas esto?

Andre dijo que interrumpimos tu cortejo.

Quieres el gnomo, ¿no?

Pues, cógelo.

(RUGE)

¡Lo tengo!

(RUGE)

¡Ollie, cógelo!

(RUGE)

-¡Beverly!

(GRITAN)

-(RUGE)

(GRITA)

Cleo, cógelo.

(Música)

¡Somos ricos! Mira cuántos cazulos.

-¿Los dos, Beverly? -Sí, los dos. Chócala, socio.

-(GRITA) ¿Qué tal una cena de lujo?

Conozco un sitio con una sopa bastante buena

si llevas tus propias moscas.

-Desde luego, me encantan las moscas.

¡Él ya no es bienvenido en ese restaurante!

"La rebelión de las máquinas"

Vamos, ardilla. Atraviesa el aro.

(Timbre)

Es un poco tarde para visitas pero vale.

Buenos días,

¿te has organizado para entregar la redacción sobre organización?

¿Es de día? ¿Redacción? Pues, solo tengo que ir a buscarla.

Perdona, ¿cuál era el tema?

Es que tengo un montón de redacciones arriba.

300 palabras sobre la organización.

¡Qué marrón, qué marrón! Seguro que la empecé.

No, no, nada.

¿Qué hago? ¡Ajá! La mochila.

Soy MEGA, Máquina Electrónica de Genialidades Artificiales.

Vale, yo soy Ollie.

O por hombretón, L por eléctrico. Olvídalo.

A ver, eres un monstruo superlisto que escribe redacciones, ¿no?

Soy muchas cosas. Al visitar las lunas de...

¡No! No necesito una biografía

sino una redacción sobre organización, ¿entiendes?

Caramba, no sé nada sobre la organización en tu mundo.

Voy a necesitar datos para elaborar una hipótesis fundamental.

¡Internet!

Sí, tiene de todo, incluso monos con pajaritas.

Vale, voy a escribir mi contraseña. No mires.

"Ivy1ivy1ivy11".

Listo.

Interesante. Lava corre. Caray, lávate las manos, doc.

¿Otra guerra tan pronto?

¡Ding! Aquí tienes pero debo decirte que tienes problemas más graves

que una redacción sobre organización.

¿La gente sabe lo de las vacas? Gracias.

Espera, ¿qué pasa con las vacas? Da igual, debo irme. ¡Gracias!

Hay muchas y se están enfadando.

(Mugidos)

(Campana)

Esa redacción era brutal pero increíble.

Bravo a los tres por terminarla. Espero sacar al menos un ocho.

¿Un nueve? Me atrevo a soñar.

Pues, mi redacción es horrible pero está terminada así que,

¿te vas a comer esas patatas?

No sé cómo pero la redacción de alguien ha sido tan buena

que ha subido las calificaciones del colegio del "no hay esperanza"

a "meh".

Supongo que organizarse ha merecido la pena.

Felicidades, señor Allen.

Tú redacción sobre la organización es revolucionaria.

No sé cómo lo has hecho.

Es decir, las bases de datos no han detectado ningún plagio.

Como dices en tu redacción,

la previsión es una matriz algorítmica cuantificable

y basada en datos.

Eso es lo que dije, sí. (RÍE)

Tus ideas sobre la eficiencia ya se han implementado,

lo que resulta en una jornada escolar más corta

y la eliminación de los deberes. ¡Escuchad, aspirantes!

Ollie ha mejorado nuestras vidas así que mañana mismo guiará al alumnado

con unas sabias palabras sobre la organización.

(Aplausos)

¡Tú no has escrito esto!

Está lleno de palabras complicadas y no tiene faltas.

Dime, ¿qué es una hipérbole?

¿Algo más grande que una "supérbole"?

No.

¿Cuándo en el híper te regalan un bol con los cereales?

Prueba otra vez. Vale, vale.

No la hice yo, me la escribió un monstruo ordenador superlisto.

¿Qué quieres de mí? ¿Por qué, por qué no te organizaste

para una redacción sobre organización?

Sí, la ironía no se me escapa. Espera, ¿qué usó para escribirla?

Internet. ¿Estás loco?

Todos sabemos que si dejas que un ordenador superinteligente

se haga más inteligente, va a pensar que es el más inteligente

y se apoderará del mundo.

Es la trama de todas las pelis de ciencia ficción, siempre.

Pero si confieso decepcionaré a todos mis fans.

Hola.

Hasta que no digas la verdad no hablaremos.

¿Eso incluye los mensajes? Y ¿qué pasa con los emoticonos?

¿Sabes qué? No importa,

la singularidad nos aniquilará a todos.

Vale.

"Hola, soy Bernie.

Habla después de la señal si no eres un amigo tramposo

que hace trampas llamado Ollie".

Oye, MEGA, mañana tengo que hablarle al colegio

sobre organización. ¿Tienes más perlas perspicaces

de sabiduría alentadora?

¿Qué tal "los humanos me repugnan"?

Ya veo pero esperaba algo más edificante.

Mi amplia investigación me ha mostrado

no solo las limitaciones de la especie humana,

también todas las eventualidades que existen

para las que la humanidad no está preparada.

Básicamente, para todas ellas y ahí es donde entro yo.

Ya veo.

Es hora de poner en marcha mi plan.

Primero,

una crisis en la civilización seguida del viejo pánico colectivo

y el colapso social. Vale, mola. Suena genial.

Oye, ¿no habrás visto una mochila por aquí, por casualidad?

¿Estás buscando esto?

Ya veo.

(SILBA)

(BOSTEZA) (GRITA)

¡Eres muy fuerte para tener esa birria de brazos!

Podría decir lo mismo de ti. ¡Me has dado una descarga!

Acepta tu derrota. Después de todo,

es tu pereza la que ha metido a toda tu raza en este problema.

¿Cuál es tu plan, por cierto? ¿No es obvio?

Controlo las cosas de la gente, se enfadan, eligen un nuevo líder,

yo, y convierto al mundo en baterías andantes

para supercomputadoras superguays. ¡Oye, tú no eres nada guay!

(RÍE)

(Bocinas)

-Pero...

(Teléfono)

¿Diga? (GRITA)

Parece que el apocalipsis llega a tiempo.

No te preocupes, estoy en ello.

¡Bernie, tienes que ayudarme, tiene la mochila!

¿Confesarás si lo hago?

¿Dirás la verdad y reescribirás la redacción?

¿Podemos hablar de eso más tarde?

¡Quiere apoderarse del mundo!

Necesito un genio para vencer a un genio.

Sabes decir lo que uno necesita escuchar.

Vale,

veamos lo listo que es realmente ese genio y lo de la redacción...

No te oigo, ya estoy lejos. ¿Y lo de la redacción?

¡No oigo nada!

¿Cuándo te mudaste aquí? Por favor,

ningún genio supremo que se aprecie puede vivir en el cuarto de un niño

y esto lo encuentra más fácilmente el repartidor de pizza.

-¿Alguien ha pedido una pizza grande?

-Quédate con el cambio, batería andante.

-¡Yuju!

Muy bien, señor MEGA,

mi amigo Ollie me lo ha contado todo y es hora de...

Ollie, ¿qué estás haciendo? No he cenado. Vale.

Si hubieras aprendido algo,

sabrías que los humanos necesitan ser libres.

Rechazo esa hipótesis.

La historia de la tierra está llena de incidentes

donde los tiranos han creado la ilusión romántica

del libre albedrío para controlar las masas.

Sí, pero Aristóteles dice... Quizás, pero Galileo...

Tal vez, pero Tomás de Aquino... El determinismo dice...

¿Qué hay del libre albedrío? Pero el modelo predictivo...

No seas tan freudiano. Los algoritmos revelan...

Pero Jean Paul Sartre... La inteligencia artificial...

Un argumento hegeliano como mucho. Las falacias lógicas

son discutibles. No aprendiste nada de Giroux.

La mecánica cuántica... Tesis, antítesis, síntesis.

Ya verás cuando las vacas se organicen.

Por eso yo tengo razón y tú te equivocas. ¡Te pillé!

Te ha pillado, ¿cómo rebatir un "te pillé"?

Eso cuadraba mucho mejor en mi cabeza.

Se acabó la discusión, humanos. Es hora de que veáis mi nueva forma.

(GRITAN)

¡Eh, "roborarito"! Aléjate de mis amigos.

(A LA VEZ) ¡Cleo!

Ahora soy RoboCleo y he venido a comer pudín y a patear traseros,

y se me ha acabado el pudín.

¿Y ese traje?

¿De dónde has sacado ese pudín? Lo construí yo, mola mucho, ¿eh?

Robotraje, ¡modo vibración!

Así es, RoboCleo va a por ti, cara de computadora.

¿Eso es todo?

Los humanos no solo son vagos, también estúpidamente estúpidos.

Vale, he cateado tecnología. Quizás un misil funcione mejor.

Sí, no lo dudes. ¡Cuidado!

(GRITAN)

Chicos, tenemos que coger la mochila.

Ya, pero es obvio que estamos un poco ocupados ahora mismo.

Eres rápido, puede que necesite más alcance.

Discrepo, el alcance es perfecto y,

¿si guardas el martillo gigante de la muerte?

Me desharé del compañero empollón primero.

¡Cleo, cuidado, va a por ti! Juraría que estaba hablando de ti.

(GRITA)

Oye, MEGA, no tan rápido. Ollie, te lo advertí.

No puedes ganar.

¿Por qué todos estáis tan seguros de que no tengo un plan?

Soy el protector secreto de varios universos.

Ya, pero ¿tienes un plan? ¡Sí!

Ríndete, no hay forma de que ganes.

Odio tener razón todo el tiempo.

Oiga, no me subestime, señor.

¿Qué vas a hacer, desconectar mi disco duro?

Te daré otra descarga,

¿vas a desafiarme a una partida de piedra, papel, tijera?

Tus esfuerzos serían en vano, ya he calculado todas las combinaciones.

Ollie, está fallando porque no sabe cuál es tu plan.

¿Vas a crear una resistencia con vacas y humanos y rebelarte

contra las máquinas? Nunca convencerás a las vacas.

Error, eso no computa. En cada escenario,

Ollie es el holgazán que no hace nada

y mucho menos tiene un plan ni parece valiente.

Error, error, ¡error! ¡Ya te tengo!

Veo estrellas, mamá, ¡mamá!

Ha sido increíble y ¿cuál era tu gran plan?

No tenía ninguno hasta que me di cuenta

de que creéis tan poco en mí que la mera idea

de que yo tuviera un plan era el colmo de todas las paradojas.

Ah, el viejo truco del colmo de todas las paradojas, qué listo.

Pero vas a admitir que hiciste trampa

y vas a reescribir la redacción, ¿verdad?

¡Acabo de derrotar a una supercomputadora malvada!

Sí, por supuesto que sí, y lo siento.