"El conserje".

¡Oh!

El objetivo está abriendo el batido.

Espera...

Espera...

¡Ahora!

Soy el lobo salchicha.

¡Ollie!

¿Es que nunca puedo disfrutar de mi batido en paz?

Sujétalo, por favor.

Lo logramos, nuevo récord para este cole.

Sí.

¡Yuju!

(Aplausos)

¿Quién ha llamado a un zombi?

-Horblasch.

-¿Perdón?

¡Oh, claro! -Horblasch, Horblasch.

Oiga, es culpa mía.

Yo lo limpio. Horblasch.

Huele a rollitos de col. Vale, vale.

¿Es esto lo que quiere?

-Horblasch.

(RÍE)

¿Quién es este tío?

Veo que ya conocéis al nuevo conserje,

señor Horblasch.

¿Qué le pasó a la antigua conserje?

Me temo que la señora Dunphie nos ha dejado de repente

bajo circunstancias muy sospechosas.

¿"Circunstancias muy sospechosas"?

Por suerte, este aterrador anciano

se presentó misteriosamente esta mañana

antes de solicitar a un sustituto.

¿En serio hizo eso?

-¿Qué decirles algo, señor Horblasch?

-Horblasch, Horblasch,

Horblasch.

-Sí,

felicitémonos todos a nuestro nuevo conserje.

-¿Cómo se llamaba? No lo escuché.

La señora Dunphie era la mejor,

me daba los balones que recogía del tejado

a cambio de limpiarle los contenedores.

Sí, apuesto a que el nuevo

no nos dejará hacer cosas tan alucinantes.

Pues a mí el nuevo me huele mal.

Claro, anda entre retretes, basura y niños todo el día.

No, su olor me es familiar.

No lo identificó, pero creedme,

oculta algo y vamos a averiguarlo.

¿Qué vamos a hacer, Ollie?

¿Un barrido de pistas?

¿Pulir los motivos?

¿Ventilar sus trapos sucios?

(RÍE)

¿No? De acuerdo.

Eran juegos de palabras,

pero estamos en modo serio. Pillado.

Mmm, mmm...

¿Mmm?

¡Ay!

Vale, repasemos las pruebas.

La cicatriz bajo el pelo,

la fregona con la que va de picnic,

el Fort Knox de los armarios de conserjes

y, cómo no, comerse a Pete el cactus.

Descansa en paz.

En fin,

todos sabemos a qué conclusión nos lleva todo esto.

A que Horblasch es, sin duda, un...

Vegetariano solitario. Vegetariano solitario.

¡Monstruo!

Espera, ¿qué? Espera, ¿qué?

Chicos, es obvio,

es un monstruo que se ha infiltrado en el Instituto Portshill

para atraparme o robarme mi preciada mochila

o ambas cosas. ¡Guau! Oye, no, no.

El hombre solo es el típico viejo raro.

Sí, me parece una versión mejorada de mi abuelo.

Oh, venga ya,

no puedo creer que no lo veáis.

¿Y para qué es el disfraz?

Seguro que está detrás de la desaparición de la conserje.

Es solo un tío con una fregona.

Sí, está limpio.

¿No habéis pillado el juego de palabras?

Déjalo estar.

Es tan sumamente obvio que no puedo dejarlo estar.

¿Qué escondes, armario de cera, parasuelos y...?

¡Ah! ¡Secretos!

"Horblasch,

Horblasch,

Horblasch". Ollie.

¿No dormiste nada anoche?

Tienes mala cara.

Deberíamos hacer algo divertido

después de clase para que no pienses en Horblasch.

No voy a poder, me van a castigar.

¿Castigar? ¿Por qué?

Por esto.

# Castígame.

# Castígame.

# Y mientras bailo, castígame. #

Oliver Allen,

si tu insolente deseo es que yo te castigue,

pues te castigo.

¡Sí! Ay, ay...

(CARRASPEA)

Pues muy bien.

-Señor Horblasch.

-Mmm, Horblasch.

Para su información, señor,

estaré aquí sentado y más delgado y quieto de lo habitual

para reflexionar sobre los daños y perjuicios

que he causado.

Soy un chico malo.

Gracias, señor Allen.

Que sirva de ejemplo para el resto.

Equipo para cerraduras, no me falles ahora.

Desatascadores, papel, un retrato con su fregona...

¿Y las cosas raras? "Horblasch".

¡Ah!

Horblasch.

Horblasch.

(Pasos)

¡Ay!

¡Ah!

(RÍE)

Hola, señor Horblasch, qué sorpresa.

Mmm..

¿Eh?

¡Oh!

Reconoces esto, ¿eh, Horblasch?

¡Ajá! Horblasch.

Y así es como se hace.

¡Ay!

Se acabaron las pesadillas con monstruos.

(SILBA)

Buenos días a todos.

Vaya, alguien tiene hoy un aura libre de malos rollitos.

Gracias,

podría decirse que me he librado de todos mis problemas.

No tengo claro si me gusta como suena eso.

Sí, Ollie, ¿qué intentas decir?

Alumnos, ¿habéis visto a Horblasch?

Su esposa ha llamado.

No llego a casa noche

y necesito que desatasque los baños pronto.

Lo siento, ¿ha dicho "su esposa"?

Sí, Horblasch está felizmente casado.

Al menos eso creo,

pero solo dice una palabra y es difícil saberlo.

Ollie, ¿qué has hecho?

Era un hombre con una fregona. ¿Lo metiste la mochila?

No tenías ninguna prueba.

¿Ah sí?

Pues eso decírselo a la probé señora Dunphie.

Vale, lo haremos. Está justo ahí.

Subdirector Magna,

nos dijo que se había ido bajo circunstancias sospechosas.

Sí, sospechosas porque sospechaba

que intercambiaba balones por trabajo infantil.

Monstruoso.

Pero solo dormía la siesta. Eso es bueno.

(SILBA)

Libera a Horblasch ya.

No, sigo teniendo razón sobre él.

Acéptalo, Ollie,

has enviado a un inocente siniestro al Monstriverso.

Venga, haz lo correcto.

No, te equivocas, sé que tengo razón. Lo sé.

No puedo creer que no me crean. Hice lo correcto.

¿Verdad?

¡Ay!

Horblasch. ¡Ah!

Estaba un 72% seguro.

Horblasch.

Pero si me equivoco,

significa que he hecho algo horrible.

Horblasch.

Hasta los chicos buenos se equivocan y yo soy uno,

pero puedo arreglarlo.

Gracias, perro Horblasch. Ya sé qué hacer.

Horblasch.

Haces lo correcto, Ollie.

Ahora lo sé.

Un perro me lo dijo.

Uy...

Horblasch.

Señor Horblasch. Señor.

Lo siento.

Por mi culpa...

Se golpeó en la cabeza

y ha tenido alucinaciones con monstruos y basura.

¡Uh! Sí. Eso mismo.

Y aquí tiene su fregona.

Horblasch.

El caso es que le juzgue sin conocerle de verdad.

Y, lo siento.

Así que, ¿me perdona?

¡Oiga!

No puedes culparlo por estar enfadado.

(GRITAN)

Horblasch, Horblasch.

Sí, lo sabía.

¡Uh!

Horblasch. Oh, no.

(GRITAN)

-Horblasch.

Corred.

Horblasch.

Ollie, aquí arriba.

(JADEA)

-Horblasch. -(GRITAN)

-(RÍE)

(GRITA) Horblasch.

Di lo que quieras sobre Dunphie,

pero a ella nunca le salieron tentáculos.

Horblasch.

Bernie, los valores del tejado.

Horblasch.

Horblasch.

¡Horblasch!

¿Dónde está?

¡Ah! ¡Ah!

(JADEA)

Suéltanos.

Me temo que no puedo hacerlo

hasta que la mochila vuelva con el elegido.

Espere, ¿sabe hablar?

Y, por cierto, yo soy el elegido.

Imposible.

Eres un enclenque.

Sí, puede que lo sea, ¿y qué es esto?

¿Algún tipo de arma secreta monstruosa que derrite a la gente

y la convierte en lodo?

¿Es eso lo que hará?

¿Derretirme y robarme la mochila? No, es mi esposa.

¡Oh! Eh...

Hola, es un placer conocerla.

(JADEA)

Oye, Bernie, está fregando el suelo con Ollie.

¡Ay!

Bernie, ¿no lo pillas? Fregando, sí.

(JADEA)

¡Démela!

Devolverás la mochila de inmediato.

Pero, ¿a quién?

(LOS DOS) Al elegido.

Repito, yo soy el elegido.

Imposible, somos la resistencia de monstruos infiltrados

en la Tierra.

Llevamos viviendo aquí miles de años

vigilando y protegiendo la mochila.

Además, eres solo un crío.

Sí, quizás solo soy un crío, pero no puede juzgarme por eso.

Así como yo nunca debí juzgarlo por su apariencia.

Pero si tú eres el elegido,

¿por qué me metiste en la mochila sin pruebas?

¿Por qué? Sí, exacto.

Sí, ¿por qué?

Eh... Sí, lo siento mucho.

¿Hay algo que pueda hacer para compensárselo?

¿Sabe, Horblasch?

Despidieron a la señora Dunphie justo por esto.