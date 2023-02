# Ollie Allen es el rey.

# Era un niño muy normal # hasta que lo eligieron a él.

# ¡Ya no lo es!

# Ahora, desde que lo entrena # Wowski el Capitán,

# su mochila, Olli, guardará.

# Con ella, # cuidará el Mounstriverso.

# Con ella, # viajará a una nueva dimensión.

# Con ella, la Tierra puede salvar.

# Con la ayuda # de su clan lo logrará.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay. #

"Ollie y los monstruos".

"El club de monstruos de Ollie".

(RÍE)

Qué raro. Normalmente, cuando salimos del cine,

la vida real parece mucho menos emocionante.

Pero, mirad, un géiser callejero.

Y, mirad, han arrancado los carteles de las pelis de acción

y han puesto unos de dramas de la época victoriana.

¿Quién querría ocultar cine de calidad como "Tigre láser dos"?

No lo entiendo. Y mirad esto.

¿Os suena?

¿Es una magdalena? No, soy yo.

¿Qué pasa?

¿Alguien te acusa de la mala programación

de las pelis?

Alguien no, algo.

Mirad, pelo de monstruo. ¡Vaya marrón!

¿La academia de música?

¿Por qué?

(CARRASPEA)

Tal vez porque es una academia cruel, y cito:

"Señor Allen, es negado para la música

y no podemos ayudarle, no moleste".

(Sirenas)

Chicos, algo pasa en la ciudad. La Policía busca un vándalo.

¡Debemos ponernos en marcha ya! ¿Mi cara otra vez?

Quien quiera que sea este monstruo, pretende incriminarme.

Debemos de tenerlo.

Haré algo más que eso, lo meteré aquí.

Sigamos los dibujos.

¡La humanidad!

¿Qué clase de monstruo

le haría esto a un huerto comunitario?

Bueno, al menos son solo verduras

y no algo que le guste de verdad a la gente, ¿no crees?

Por allí.

¿La pista de BMX? ¡Esto me encanta!

Obviamente, el grafiti de tu cara está por todas partes.

Eres como la cabeza de magdalena de BMX.

Pues estas caras con cabeza de magdalena no pagarán por esto.

¿Qué?

Han sobrecargado la máquina expendedora.

El vandalismo inverso es casi peor.

Al menos lo han hecho con nachos exprimibles.

Como digo siempre...

(AMBOS) Los nachos exprimibles

son el único "snack" que vale la pena exprimir.

Sí, siempre lo dice.

Si no limpiamos esto, acabaré detenido y castigado.

Puedo soportar una cosa, las dos no.

Un centro comercial abandonado.

Los dibujos nos llevan en una dirección

que ya no sé si quiero seguir.

Vamos, estoy deseando enviar este monstruo al Mounstriverso

de una patada.

Id por ahí para cubrir más terreno.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITAN)

(TODOS) ¡Ollie!

Eh, aquí estás, toma tus nachos exprimibles.

Rocker Joe, Remi, Lucile, T. Rex.

y he olvidado tu nombre, pero no me lo digas, me acordaré.

¡Estoy muy disgustado con vosotros, sois malos, muy malos!

¿Pero no te gustó lo de la escuela de música?

No, la escuela de música, lo del huerto, el cine, todo.

Está muy, muy mal. No, pero no...

Verás... (RÍE)

Escucha, no sé qué he hecho para merecer esto,

pero se ha acabado, todos a la mochila ¡ya!

-No me lo puedo creer. -No quiero.

Distracción.

(TOSEN)

Monstruodistracción, se llama así, cierto.

¡Se están escapando!

Chicos, chicos, ¿qué ha pasado?

-No lo sé, hemos hecho bastantes cosas geniales por Ollie.

-Dejamos su cara por todas partes para que supiera que era por él.

Un bajón total.

-Chicos, ¿no lo habéis oído?

Resulta que todo lo que hicimos está mal.

Es obvio que no fuimos lo bastante lejos.

Ollie es un verdadero héroe, ¿y nosotros qué?

Tan solo somos una banda de perdedores.

-Es cierto, Ollie no solo quitaría el cartel de una película,

grabaría una parodia falsa con Cleo

y Bernie y se la enseñaría a todo el mundo en su lugar.

-Oye, oye, no llores T. Rex.

No quiero lágrimas, ni una sola, o lloraré yo también.

-Debemos hacer algo épico, algo que le haga decir:

"Club de monstruos de Ollie, sois los mejores,

estoy orgulloso de vosotros".

-Me gusta. -Lo tengo, lo tengo.

(RÍEN)

Esto no estará limpio por la mañana

y esos matones seguirán por ahí haciendo de todo.

Por ahora, no hay rastro de ellos,

pero he visto que el señor Henderson

debería poner persianas en su baño.

No necesitaba ver esto. No entiendo por qué han hecho esto.

Lo sé, yo tampoco. Quizás nos falte información.

En fin, quién sabe, son monstruos después de todo.

(GRITA)

¡Oh, no!

Están robando el colegio.

¡¿Están robando el colegio?!

-Vale, bien. -¡Oh, sí!

(RÍEN) Esto va a ser realmente genial.

Ollie se pondrá muy contento.

-¡Oh, sí! Dale caña. ¡Qué subidón!

¡Eh, monstruos, bajad el colegio!

Tendremos que subir ahí y bajarlo nosotros mismos.

¿Está seguro de que es buena idea? No, pero hagámoslo igualmente.

Izquierda, a la izquierda.

Podríamos usar eso.

Oh, cielos, por algún motivo Ollie no parece demasiado contento.

-Eso es porque aún no sabe lo increíble que es nuestro plan.

Tú tranqui, Aletitas lindas.

¡Más rápido! ¡Ve más rápido tú, que vas detrás!

Lo sé, me lo decía a mí.

(GRITAN)

(RÍEN)

¿Creéis que podría hacer un doble "looping"

y una barrena horizontal?

-Chicos, creo que nos hemos equivocado.

Debemos dar la vuelta.

(GRITAN)

¿Pero estáis locos?

¡Eh!

Oye, esto lo hacemos por ti, amigo. ¿Por mí?

¿Qué es lo que hacéis por mí? Pues todo.

Cuando nos dejaste quedarnos fuera de la mochila nos hizo tan felices

que fueras tan amable que hicimos tu club de fans,

el club de monstruos de Ollie.

-¡Yuju!

-Llevamos siguiéndote varias semanas,

escuchando y observando.

Esto no es nada espeluznante. ¡Oh, vaya!

¿Y qué aprendisteis exactamente?

Oh, sí, es justo lo que necesitamos,

otro drama de la época victoriana.

Sí, ¿a quién le gustan?

(RÍEN)

Verduras, ¿qué han hecho por la gente?

Ya te digo.

(RÍEN)

¡A lo mejor es usted, que no tiene oído musical!

(LLORA) ¡Jolin!

Vale, me hago una idea. ¿Y qué haréis con el colegio?

Lo colocaremos al lado de tu casa,

para que no vuelvas a llegar tarde a clase.

Claro, porque es algo que he dicho cientos de veces.

Lo sabía, no le ha gustado, esto tampoco le ha gustado.

No, no me gusta.

Pero bueno, entiendo perfectamente el malentendido.

Veréis, los humanos no siempre dicen

lo que quieren decir.

Los adolescentes son sarcásticos, nosotros incluidos.

Comentar las cosas literalmente es muy soso.

Genial, siempre llevo un salero. Tengo sal marina, del Himalaya...

-Me toca, me toca.

¡No, no, no! No era en sentido literal.

Qué sosería. Lo siento, chicos.

Os saqué de la mochila,

pero no os enseñé nada sobre la vida fuera.

Ollie, tranquilo, lo hemos averiguado solos,

por eso estamos haciendo cosas buenas por ti,

igual que tú hiciste con nosotros.

Vale, repito, no.

Me refiero a que debo dedicar tiempo

a enseñaros cómo funciona el mundo,

pero antes, club de monstruos, debéis ayudarme...

-Recibido. -Claro que sí.

-Sí, señor.

...a limpiar todo y poner el cole en su sitio antes de que amanezca.

Cuenta con nosotros, también somos parte del club.

Oye, oye, espera, ¿es en serio o es solo sarcasmo adolescente?

Todo lo serio que puede ser un adolescente cuando habla.

(GRITAN)

A trabajar, equipo.

Joe, dale la vuelta a este cole diabólico.

Lección número uno,

siempre hay que dejar los edificios donde los encontrasteis.

En general, la destrucción injustificada

de objetos es un para nada.

Si tenéis dudas,

Bernie es el que mejor sabe lo que está bien y lo que está mal.

Zanahorias bien, repollo muy mal.

No me gusta.

Y Cleo es la experta en sarcasmo ingenioso.

El desapego emocional inocuo jamás afecta a un monstruo.

Si limpiaseis este sitio, podríais vivir aquí,

en el centro comercial abandonado.

Sí, nadie viene aquí. Y así sabríamos dónde encontraros.

-¡Bien! -¡Sí!

Ollie, ¿estás orgulloso de nosotros ahora?

Sí, sí que lo estoy.

"El lado sombrío de Ollie".

(Timbre)

No puedo creer que Turner Fledge tenga tantos trofeos.

Bueno, tú también tienes tu propio trofeo, Ollie.

Más días enfermos seguidos

sin tener una patología diagnosticada.

Eso es motivo de orgullo.

Buenas noticias, Ollie,

te toca presentar el premio a la excelencia cívica, lo cual,

si has prestado atención, y voy a suponer que no,

requiere que des un discurso elogiando al ganador.

Vaya, eso es como si yo ganara un premio.

Y como ahora sé que no has estado prestando atención,

el ganador es el mismo de siempre, Turner Fledge.

Turner Fledge... Sí, lo veía venir.

¿Turner?

Hola, Ollie, deja que te ayude. He oído que darás tú el discurso.

Va a ser un gran honor que lo de un chico tan gracioso como tú,

lo estoy deseando.

¿Qué acaba de pasar?

Que darás un discurso para homenajear a la única persona

que no soportas.

¡Chócala, Net! Que tengáis un gran día, chicos.

¡Cualquiera menos Turner! Sabe que no me cae bien.

Hasta luego. Y se está riendo de mí a la cara.

Vamos, Ollie,

Turner es incapaz de reírse de nadie,

ni a la cara ni por detrás.

¿De qué está hecha?

-De piezas recicladas a base de plantas que se han procesado,

adivinad... ¡con la energía de los pedales!

-¡Vaya! -¡Vaya, impresionante!

-Incluso el timbre está hecho de palillos reaprovechados.

-Hala, increíble.

Una exasperante y majestuosa oda a los cielos.

No hace nada mal.

Mirad cómo me provoca en público. Soy un buen chico.

¿Por qué se mete conmigo? Caray, Ollie, piensa con claridad.

El discurso son solo palabras. Sí, solo palabras encadenadas,

Ollie, como pato, ping-pong, kiwi, tambores...

¿Ves? Solo palabras.

Vale, diré algo bueno sobre Turner.

(CARRASPEA) Turner Fledge es un gran...

Disculpa.

Turner Fledge es realmente... No puedo hacerlo.

Bueno, no ha sido: pato, ping-pong,

kiwi, tambor, pero lo has intentado.

Turner, gallito, fanfarrón,

alardea, solo sabe presumir...

Ese Turner parece una persona horrible.

Cuéntame más.

Es un pelma, se mete conmigo.

Dulce negatividad.

Por favor, continúa.

Si tu bici es tan ecológica,

Turner, ¿por qué no tiene piedras en vez de ruedas?

Sí, piedras.

Sí, ¿por qué no?

¿Por qué no haces algo para remediarlo?

(RÍE)

Vaya, qué careto, amigo.

Seguro que te has pasado la noche escribiendo el discurso.

¿Es lo bastante ergonómico?

¿Estás bien?

Tienes un aspecto horrible y, además, mascullas cosas.

A modo de broma graciosa,

alguien me cambió las ruedas por piedras anoche.

Lo entiendo, son más ecológicas.

(RÍE) Muy buena a quien se le haya ocurrido.

(Timbre)

Vamos, chicos.

Este podría ser el día en que aprendamos algo.

El instituto aguarda. Que tengáis un gran día.

Instituto... Esto va a ser genial.

¿Cómo va ese discurso, Ollie?

No te olvides de mencionar que Turner es desinteresado,

rescata cachorros y besa a bebés, incluso a los feos.

Demonios, lo haré siguiendo el espíritu del viejo Portch Hill.

Me alegro, nunca ha habido un niño como Turner

y es un honor el simple hecho de honrarlo.

No des un traspié, Ollie.

Deberías dar tú un traspié, Magna.

Estoy de acuerdo. Suelta el libro ahora.

(GRITA)

(RÍEN)

Curiosa coincidencia y extraña satisfacción.

Volved a clase, farsantes.

(RÍE)

Hola, chicos. ¿Por qué no me deja en paz?

Oye, solo nos está saludando.

¡Estás destrozando ese arpegio!

(RÍEN)

Todos son muy críticos, música para mis oídos.

Eso es muy mezquino.

Ollie Allen, ¿qué bicho te ha picado?

¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Yo?

Soy tu minisombra oscura

que se nutre de tu abundante negatividad.

Chicos, ¿veis ese monstruo?

Creo que se trata de mi propia ansiedad

retorcida por este discurso.

Pero no me hagáis caso.

Ollie, actuar como unas maracas

no va a hacer que consigas librarte del discurso.

Ollie, gracias a ti estoy saliendo de la sombra

y abriéndome paso por mí mismo.

Ya no te necesito para nada.

(GRITA)

Nunca me gustaron las galletas de tu madre.

-Tu ropa blanca nunca reluce como dices.

(RÍE)

Oye, ¿y esos pantalones? ¿Vas de pesca?

Tu madre te viste muy raro.

¿Quién come sándwich de atún todos los días?

-Tengo un colegio lleno de mocosos, odiosos y maestros estresados,

una buena mezcla de vibraciones negativas,

así que fuera de mi camino, minitrofeo.

Vaya, ¿sabías lo de mi trofeo? Oh, genial.

¿Crees que la gente habla de ello?

Cierto, eso no importa.

¡Acabemos con esto!

(RÍE)

Tengo una preguntita de nada, ¿qué está pasando aquí?

Tú confía en mí.

¡Agachaos!

¿A eso le llamáis agacharse? ¡Haced más sentadillas!

Mira quién habla, Ollie. Siempre estás:

"El elegido esto, el elegido aquello",

pero a la hora de la verdad

eres un atrapamonstruos mediocre, sí, he dicho eso, me-dio-cre.

Sois dos memos discutiendo como niños pequeños

por un helado de frutas medio derretido.

"Atención, alumnos, empieza la asamblea.

Id todos al gimnasio y llevad fruta para lanzar.

Turner va a recibir un premio y ya sabéis qué hacer.

(RÍE) Esto me va a encantar.

Sí, mezclarse con la turba es genial.

¡Esperad, estoy escribiendo mi discurso en un melón podrido!

Oye, Ollie, veo a todos muy emocionados por la asamblea.

No te pongas nervioso, ya verás como lo haces genial.

¿Qué has dicho?

No lo escuches, Ollie,

es un verdadero rayo de sol en un día completamente oscuro.

Turner, a ver si lo entiendo.

¿No tienes pensamientos oscuros

que amenazan con estrangularte si no los verbalizas

o comentarios mordaces que quiera soltar?

Acabo de beberme un refresco de un trago,

pero, quitando eso, me siento estupendo.

Venga, vamos a la asamblea. ¡Va a ser la mar de divertido!

(SILBA)

Te he calado, chico negativo. No eres rival para la positividad.

Espera, al tocar el violín siempre te esfuerzas por mejorar.

¿De verdad, Ollie?

-¡No!

Esos pantalones son ideales para ir a pescar.

Basta. Ese sándwich de atún huele genial.

Tu amabilidad me está matando.

Chicos, sois los mejores, lanzadme más.

Buena puntería, solo las frutas más maduras, muy bien.

Ollie, estás cubierto de tomates.

Bien, genial, gracias por recalcarlo.

Escuchad, voy a bajar el nivel de negatividad

de un monstruo hasta el nivel cero

con el discurso superpositivo que voy a dar.

(TODOS) ¡Uh, fuera!

Muy bien, vamos allá.

Turner Fledge es realmente un alumno sobresaliente.

Ollie lo está engañando, ahora vendrá el chiste final.

No, no le estoy engañando.

Pensé que me tenías contra las cuerdas, muchacho,

pero estás fracasando y me encanta

porque me vas a dar mi mayor premio: Turner Fledge.

-¡Uh, fuera! -A por él, chicos.

-Vas genial, Ollie.

Me cuesta entender por qué todos están lanzándome tomates.

¿Es como la Tomatina?

Quédate conmigo, ¿vale, Turner? No dejes que estos mocosos...

Quiero decir, buenos amigos, te afecten.

Eres un buen chico, Turner.

Gracias, Ollie. Significa mucho para mí.

¡¿A eso lo llamáis lanzar tomates?!

(RÍE)

(TODOS) ¡Fuera, Turner! ¡No!

Un momento, yo también debo ser auténtico

y decir la verdad. Vale.

Turner Fledge es, sinceramente, un gran chico.

Estoy celoso.

Podría haber dejado a un lado mis rencillas

y apoyarle como se merece,

pero en vez de eso creé con ellas un verdadero monstruo.

En vez de destrozarnos, deberíamos animarnos.

Eso es lo que hace Turner.

Es todo un héroe del civismo.

¿Qué? Y ser grosero no es nada cívico.

-¡Sí, bravo! -¡Eso es!

-Gran lanzamiento de tomates. ¡La Tomatina mola!

(INAUDIBLE) Veneno.

Chao, chao, idiota sombrío.

-¡Bravo, bravo! -¡Bravo, Turner, eres el mejor!

-Ha sido un gran discurso, Ollie.

Tenemos que quedar para andar en bici.

Sí. ¿Sabes qué, Turner? Es una gran idea. Hagámoslo ya.

De acuerdo.

Salgamos de aquí antes de que tengamos

que limpiar estos tomates.

Un clásico de Ollie.

¿Qué hacer todos estos vegetales en mi gimnasio?

(Música)