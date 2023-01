# Ollie Allen es el rey. # Era un niño muy normal

# Hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Ahora, desde que lo entrena # Wowski el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guárdala!

# Con ella cuidará # al "monstriverso".

# Con ella viajará # a una nueva dimensión.

# Con ella la tierra puede salvar.

# Con la ayuda de su clan # lo logrará.

# ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! #

OLLIE Y LOS MONSTRUOS

CLEO PRESIDENTA

(APLAUDEN)

Bien, futura presidenta estudiantil Cleo. Te están esperando.

¿Lista para tu debate? No lo sé, ¿vale?

Me juego mucho en esto. Sí, y tanto.

Todo el mundo en mi familia ha sido presidente estudiantil.

Todos y cada uno, toda la familia.

Mi abuela, mi mamá, mi hermano, mi otro hermano,

mis otros tres hermanos...

Tu bisabuelo Simbad, tu tío John John B. John...

Esos no existen.

¿Y qué más da? Potencia tu lado gracioso.

Oye, Cleo, es la hora.

¡Bernie! Recuerda usar los auriculares, ¿vale? Cambio.

Ya, pero es que no se adaptan a la forma de mi cabeza. Cambio.

Si me elegís como presidente, exigiré un sistema

para guardar las botas en cada aula los días de lluvia.

Estos suelos no pueden aguantar más agua.

(Carraspeo)

¡Sí, Cleo! ¡Replícale! ¡Replícale!

Hola a todos. ¿Qué tal?

Quiero empezar dándole las gracias a mi oponente

por su apasionado discurso.

Y gracias también a Ollie, por despertarme cuando terminó.

(RÍEN)

La campaña de Montgomery está patrocinada por almohadas y ovejas.

Votar a Monty es votar por...

(RONCA)

(RÍEN)

Oh, querida nieta.

¿Es que no puedes tomarte nada en serio?

Yo...

Lo estás machacando, Cleo. Sigue ridiculizándolo.

¡No puedo hacerlo!

¡No puedo hacerlo!

Iré tras ella. Entretenlos.

(CARRASPEA) Eh...

¿Por qué los datos odian tanto el agua?

Se pasan el día lamiéndose y siempre están mojados.

¿No tengo razón? Es gracioso porque es cierto.

Hola, Cleo.

Ah...

¿Buen trabajo? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer, Ollie?

No puedo conseguir el cargo bromeando.

No lo sé, Cleo. Actuar de forma seria no es lo tuyo.

No sé por qué dices eso. (RÍE)

Pero ¿y qué tal si buscamos a alguien súper serio

que te ayude a llevar la campaña?

Bueno, vale. Desarrolla la idea.

Y consolida su imagen de presidenta sería

como tu maravilloso tío John John B. John.

Sigue sin existir, pero cuenta conmigo para ello.

(RÍE)

Es hora de ponerse serios

con la candidatura presidencial de Cleo.

Courtney Poweredge, a vuestro servicio.

Hola. Bienvenida a...

¡Eh! Es para caballos.

Si eres Cleo, entonces llego tarde, porque esto no va a funcionar.

Me ha señalado de arriba abajo. Correcto.

Y estos dos de aquí, ¿tienes su ticket de compra?

Me gustaría devolverlos.

Vaya. Dime, Cleo.

¿Harías lo que fuera necesario para ganar?

La respuesta solo puede ser sí.

A ver, ¿alguien puede meterme más muesli en la boca?

Pero es mi barrita de reserva.

¡Manos a la obra!

¡Poweredge!

¡Uh! ¡Ah!

¡Ah!

(TOCA LA BOCINA)

¡Poweredge!

(TOCA LA BOCINA)

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Poweredge!

(SUSPIRA)

Me tomaré un breve descanso con mi viejo amigo Potro Sándwich.

Los descansos son para débiles, Cleo.

Y los sándwiches, solo para gente mediocre.

Lo... Lo siento mucho.

Me lo tomo en serio. Sí, volveré al trabajo.

¡Poweredge!

Esa es mi chica.

¿Sí? Soy Poweredge.

Esta chica necesita mucha ayuda, envía las babosadas.

¡Poweredge!

¿Nos vamos? Porque llegaré tarde a cenar

y hoy hay coles de Bruselas. Quiero llegar temprano.

Todavía no. Nunca nos vamos sin Cleo.

Sí, ya, pero Cleo está muy ocupada con el entrenamiento

de Courtney para acompañarnos. Ya verás como viene.

Somos sus amigos.

(AMBOS) ¡Guau!

(CARRASPEA) Hola, Oliver, Bernardísimo.

Vaya, Cleo, estás muy... Seria.

Todo por el bien de mi campaña, Oliver.

¿Por qué hablas así? Da miedo.

Bueno, si me disculpáis,

necesito descansar para el discurso de mañana.

Entonces, ¿no vienes con nosotros?

Yo tengo transporte.

Caballeros. Ah...

¿Qué le pasa a nuestra amiga? No lo sé.

Pero, sea lo que sea, no me gusta nadita.

¡Cleo! ¡Cleo!

(BOSTEZA)

Oye, Cleo, ¿dónde estás?

¡Cleo! ¡Cleo!

No la veo por ningún lado, Ollie.

Hola, chico. ¿Has visto a Cleo? Cleo presidenta.

¡Sí, señor!

Ah... Oye, ¿has vis...

Cleo presidenta. ¡Oh, cielos!

Ollie, ¿es cosa mía o todos se comportan de forma extraña?

Cleo presidenta.

(RÍE) Sí, hoy están todos muy raros.

Es Courtney, está tramando algo.

Esta debe ser la sede de la campaña de Cleo.

Solo personal. Cleo presidenta.

Disculpa. Somos sus amigos. De niños me rompió un diente

con un ficha de dominó. Compruébalo.

Yo estaba allí, doy fe de ello. (AMBOS) Compruébalo.

-Solo personal.

Dame tu número. Pareces un tío genial.

Ah...

¡Oh!

Cierra la puerta. No quiero intrusos.

¿Has visto eso, Ollie? Claro que sí.

Se trata de una lavacerebros. Debemos avisar a Cleo.

Oh, sí, pero antes de eso...

¿Cuándo quedamos para ir por ahí, tontorrón?

Ah...

¡Eres la monda!

Y, si me elegís, haré que haya esterillas

para la siesta en todas las aulas.

¡Bien, sí!

Las siestas harán que nos voten los alumnos de cuarto.

Muchos no votan, pero lo harán.

Practica, practica, practica.

(GRITAN)

¡Ah! ¿Ollie?

(CHISTA) ¡Tenemos noticias! Courtney es mala.

Usa babosas lavacerebros. Volvió a todos locos.

Es medio culpa mía por traerla, pero ¿quién busca culpables? Yo no.

Debemos irnos. ¡No!

Estoy a punto de dar mi discurso de cierre de campaña.

¡Pero acabo de contarte lo de las babosas!

Estás siendo ridículo, pero yo no soy así.

Tengo que ser seria. ¡No, espera!

(SILBA) ¡Qué pedazo de auriculares!

¿Puedo ver qué modelo es o...?

¡Qué bruta!

(RÍE)

Están tramando algo. Detenlos.

(TODOS) ¡Vota a Cleo!

¡Vota a Cleo!

¡Vota a Cleo!

¡Vota a Cleo!

(CARRASPEA)

Es un honor competir hoy por la presidencia estudiantil

Cosa que me tomó verdaderamente en serio.

(TODOS) ¡Vota a Cleo!

¡Vota a Cleo!

En mí, hallaréis a una representante sensata

que mantendrá la santidad de esta gran institución.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Rápido, al armario del conserje!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ollie!

Y por eso me comprometo a que...

¡Cleo, Courtney les lava el cerebro a los alumnos!

Disculpad por eso.

Haremos un breve descanso, ¿vale?

Es un...

(CARRASPEA) Es un honor competir...

Hola, patatita. ¿Va todo bien? ¿Duncan?

¿Qué haces aquí?

He venido a ver cómo mi hermanita hace lo que mejor se le da.

Estoy esperando a que vuelvan tus gracietas.

Pero yo pensaba...

Ahí fuera solo tienes que ser tú misma, Cleo.

No todos los miembros de la familia son serios.

Unos son estirados, otros algo tontos,

pero todos somos auténticos.

¿Sabes?

-¡Cleo! ¡Vuelve ahí fuera y recuerda el plan: sé sería!

Oh, sí. Claro, Courtney. Descuida.

¿Qué hay de nuevo?

Aparte de unos pantalones como estos, tengo mucho que decir.

(RÍEN)

Señora, ¿qué se deben esas hombreras?

Las pruebas de rugby ya pasaron.

(RÍEN)

¿Qué estás haciendo? ¿Sabéis lo que detesto?

Las barritas de muesli.

¿Quién puede creer que las migas que quedan en el sofá

son una chocolatina? ¿Cómo te atreves?

(RÍEN)

¡Oh! -¡Bien, bravo!

(Aplausos)

(VITOREAN) ¡Cleo, Cleo, Cleo!

-¡Ah!

¡Ah!

(GRITAN) ¡Abrázame fuerte!

(RÍE) Cuchi, cuchi. ¿Quieres cosquillas?

(RÍE)

¡Oh!

Qué monos. Sí. Precioso.

Perdonad que perdiese la cabeza, chicos. No volverá a pasar.

Por hoy. Oh, hablas igual que yo.

Ya no quiero ser presidenta.

Será la primera vez en mi familia, pero seguro que les parece bien.

Además, tengo cosas mejores que hacer.

(TODOS) ¡Potro sándwich!

He oído que en esta entrega pretende abrir un restaurante.

¡Pero se queda sin pan!

Ha ganado,

pero no quiso el cargo.

No lo sé, es un tema de emociones humanas.

Me buscaré otro empleo.

Algo relacionado con el muesli.

"El conserje".

¡Oh!

El objetivo está abriendo el batido.

Espera...

Espera...

¡Ahora!

Soy el lobo salchicha.

¡Ollie!

¿Es que nunca puedo disfrutar de mi batido en paz?

Sujétalo, por favor.

Lo logramos, nuevo récord para este cole.

Sí.

¡Yuju!

(Aplausos)

¿Quién ha llamado a un zombi?

-Horblasch.

-¿Perdón?

¡Oh, claro! -Horblasch, Horblasch.

Oiga, es culpa mía.

Yo lo limpio. Horblasch.

Huele a rollitos de col. Vale, vale.

¿Es esto lo que quiere?

-Horblasch.

(RÍE)

¿Quién es este tío?

Veo que ya conocéis al nuevo conserje,

señor Horblasch.

¿Qué le pasó a la antigua conserje?

Me temo que la señora Dunphie nos ha dejado de repente

bajo circunstancias muy sospechosas.

¿"Circunstancias muy sospechosas"?

Por suerte, este aterrador anciano

se presentó misteriosamente esta mañana

antes de solicitar a un sustituto.

¿En serio hizo eso?

-¿Qué decirles algo, señor Horblasch?

-Horblasch, Horblasch,

Horblasch.

-Sí,

felicitémonos todos a nuestro nuevo conserje.

-¿Cómo se llamaba? No lo escuché.

La señora Dunphie era la mejor,

me daba los balones que recogía del tejado

a cambio de limpiarle los contenedores.

Sí, apuesto a que el nuevo

no nos dejará hacer cosas tan alucinantes.

Pues a mí el nuevo me huele mal.

Claro, anda entre retretes, basura y niños todo el día.

No, su olor me es familiar.

No lo identificó, pero creedme,

oculta algo y vamos a averiguarlo.

¿Qué vamos a hacer, Ollie?

¿Un barrido de pistas?

¿Pulir los motivos?

¿Ventilar sus trapos sucios?

(RÍE)

¿No? De acuerdo.

Eran juegos de palabras,

pero estamos en modo serio. Pillado.

Mmm, mmm...

¿Mmm?

¡Ay!

Vale, repasemos las pruebas.

La cicatriz bajo el pelo,

la fregona con la que va de picnic,

el Fort Knox de los armarios de conserjes

y, cómo no, comerse a Pete el cactus.

Descansa en paz.

En fin,

todos sabemos a qué conclusión nos lleva todo esto.

A que Horblasch es, sin duda, un...

Vegetariano solitario. Vegetariano solitario.

¡Monstruo!

Espera, ¿qué? Espera, ¿qué?

Chicos, es obvio,

es un monstruo que se ha infiltrado en el Instituto Portshill

para atraparme o robarme mi preciada mochila

o ambas cosas. ¡Guau! Oye, no, no.

El hombre solo es el típico viejo raro.

Sí, me parece una versión mejorada de mi abuelo.

Oh, venga ya,

no puedo creer que no lo veáis.

¿Y para qué es el disfraz?

Seguro que está detrás de la desaparición de la conserje.

Es solo un tío con una fregona.

Sí, está limpio.

¿No habéis pillado el juego de palabras?

Déjalo estar.

Es tan sumamente obvio que no puedo dejarlo estar.

¿Qué escondes, armario de cera, parasuelos y...?

¡Ah! ¡Secretos!

"Horblasch,

Horblasch,

Horblasch". Ollie.

¿No dormiste nada anoche?

Tienes mala cara.

Deberíamos hacer algo divertido

después de clase para que no pienses en Horblasch.

No voy a poder, me van a castigar.

¿Castigar? ¿Por qué?

Por esto.

# Castígame.

# Castígame.

# Y mientras bailo, castígame. #

Oliver Allen,

si tu insolente deseo es que yo te castigue,

pues te castigo.

¡Sí! Ay, ay...

(CARRASPEA)

Pues muy bien.

-Señor Horblasch.

-Mmm, Horblasch.

Para su información, señor,

estaré aquí sentado y más delgado y quieto de lo habitual

para reflexionar sobre los daños y perjuicios

que he causado.

Soy un chico malo.

Gracias, señor Allen.

Que sirva de ejemplo para el resto.

Equipo para cerraduras, no me falles ahora.

Desatascadores, papel, un retrato con su fregona...

¿Y las cosas raras? "Horblasch".

¡Ah!

Horblasch.

Horblasch.

(Pasos)

¡Ay!

¡Ah!

(RÍE)

Hola, señor Horblasch, qué sorpresa.

Mmm..

¿Eh?

¡Oh!

Reconoces esto, ¿eh, Horblasch?

¡Ajá! Horblasch.

Y así es como se hace.

¡Ay!

Se acabaron las pesadillas con monstruos.

(SILBA)

Buenos días a todos.

Vaya, alguien tiene hoy un aura libre de malos rollitos.

Gracias,

podría decirse que me he librado de todos mis problemas.

No tengo claro si me gusta como suena eso.

Sí, Ollie, ¿qué intentas decir?

Alumnos, ¿habéis visto a Horblasch?

Su esposa ha llamado.

No llego a casa noche

y necesito que desatasque los baños pronto.

Lo siento, ¿ha dicho "su esposa"?

Sí, Horblasch está felizmente casado.

Al menos eso creo,

pero solo dice una palabra y es difícil saberlo.

Ollie, ¿qué has hecho?

Era un hombre con una fregona. ¿Lo metiste la mochila?

No tenías ninguna prueba.

¿Ah sí?

Pues eso decírselo a la probé señora Dunphie.

Vale, lo haremos. Está justo ahí.

Subdirector Magna,

nos dijo que se había ido bajo circunstancias sospechosas.

Sí, sospechosas porque sospechaba

que intercambiaba balones por trabajo infantil.

Monstruoso.

Pero solo dormía la siesta. Eso es bueno.

(SILBA)

Libera a Horblasch ya.

No, sigo teniendo razón sobre él.

Acéptalo, Ollie,

has enviado a un inocente siniestro al Monstriverso.

Venga, haz lo correcto.

No, te equivocas, sé que tengo razón. Lo sé.

No puedo creer que no me crean. Hice lo correcto.

¿Verdad?

¡Ay!

Horblasch. ¡Ah!

Estaba un 72% seguro.

Horblasch.

Pero si me equivoco,

significa que he hecho algo horrible.

Horblasch.

Hasta los chicos buenos se equivocan y yo soy uno,

pero puedo arreglarlo.

Gracias, perro Horblasch. Ya sé qué hacer.

Horblasch.

Haces lo correcto, Ollie.

Ahora lo sé.

Un perro me lo dijo.

Uy...

Horblasch.

Señor Horblasch. Señor.

Lo siento.

Por mi culpa...

Se golpeó en la cabeza

y ha tenido alucinaciones con monstruos y basura.

¡Uh! Sí. Eso mismo.

Y aquí tiene su fregona.

Horblasch.

El caso es que le juzgue sin conocerle de verdad.

Y, lo siento.

Así que, ¿me perdona?

¡Oiga!

No puedes culparlo por estar enfadado.

(GRITAN)

Horblasch, Horblasch.

Sí, lo sabía.

¡Uh!

Horblasch. Oh, no.

(GRITAN)

-Horblasch.

Corred.

Horblasch.

Ollie, aquí arriba.

(JADEA)

-Horblasch. -(GRITAN)

-(RÍE)

(GRITA) Horblasch.

Di lo que quieras sobre Dunphie,

pero a ella nunca le salieron tentáculos.

Horblasch.

Bernie, los valores del tejado.

Horblasch.

Horblasch.

¡Horblasch!

¿Dónde está?

¡Ah! ¡Ah!

(JADEA)

Suéltanos.

Me temo que no puedo hacerlo

hasta que la mochila vuelva con el elegido.

Espere, ¿sabe hablar?

Y, por cierto, yo soy el elegido.

Imposible.

Eres un enclenque.

Sí, puede que lo sea, ¿y qué es esto?

¿Algún tipo de arma secreta monstruosa que derrite a la gente

y la convierte en lodo?

¿Es eso lo que hará?

¿Derretirme y robarme la mochila? No, es mi esposa.

¡Oh! Eh...

Hola, es un placer conocerla.

(JADEA)

Oye, Bernie, está fregando el suelo con Ollie.

¡Ay!

Bernie, ¿no lo pillas? Fregando, sí.

(JADEA)

¡Démela!

Devolverás la mochila de inmediato.

Pero, ¿a quién?

(LOS DOS) Al elegido.

Repito, yo soy el elegido.

Imposible, somos la resistencia de monstruos infiltrados

en la Tierra.

Llevamos viviendo aquí miles de años

vigilando y protegiendo la mochila.

Además, eres solo un crío.

Sí, quizás solo soy un crío, pero no puede juzgarme por eso.

Así como yo nunca debí juzgarlo por su apariencia.

Pero si tú eres el elegido,

¿por qué me metiste en la mochila sin pruebas?

¿Por qué? Sí, exacto.

Sí, ¿por qué?

Eh... Sí, lo siento mucho.

¿Hay algo que pueda hacer para compensárselo?

¿Sabe, Horblasch?

Despidieron a la señora Dunphie justo por esto.