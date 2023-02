# Ollie Allen es el rey, # era un niño muy normal,

# hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Desde que lo entrena # Wowsky el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guardará!

# ¡Con ella! # Cuidará al monstriverso,

# ¡Con ella! # viajará a una nueva dimensión,

# ¡Con ella! # la tierra puede salvar,

# con la ayuda de su clan # ¡lo logrará!

# ¡Ollie es guay! # ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! # ¡la mochila de él será! #

"Ollie y los monstruos"

CASTIGADO SIN SALIR

¡Allí están! (GRITAN)

¡Te tengo! (SE AGITA)

Oh, qué mono. Vale, hay que atraparlo antes de que...

¿Nos derrita el corazón? ¿Se convierta en una mariposa?

¡Ya! Iba a decir antes de que cause más estragos.

Ollie Allen...

¿Miau? (SILBAN)

Oh... Hola, mamá. Somos sonámbulos.

¿Qué le has hecho a mi casa? ¡Limpia todo esto ahora mismo!

No hay problema. Termino de hacer una cosilla con mi mochila

y luego ordenamos todo esto.

No sé lo que tienes aquí, pero me la llevo.

Basta de jugar. ¡Qué! ¡Pero necesito mi mochila!

Ah, ah. El teléfono también.

Muy bien. Adiós, Cleo y Bernie. Hasta mañana.

Vale, Ollie, estás castigado hasta que limpies este desastre.

¿Me oyes? Estaré en el jardín.

¡Chicos! ¡No podéis iros! ¡Necesito vuestra ayuda!

Ya has oído a la dama.

Nunca había visto a la señora Allen tan enfadada.

Chau. No quisiera ser tú.

(GRUÑE)

(SILBA) Vale, bonito. ¿Dónde estás?

Tiene que estar por aquí.

¡Ajá! ¡Está en el armario de C.W.!

¿Dónde te escondes, pequeñín?

Bueno, no te muevas. ¿Entendido?

Iré a recuperar mi mochila para que puedas estar caliente y...

¡Cómodo! (GRITA)

¡Vaya! Cómo has crecido y qué rápido.

Y cuánto reflujo ácido. (GRITA)

(GRUÑE)

Vale, escucha, polilla. Procura no liarla más, ¿vale?

¿No vale?

¡Madre mía!

Mochila, mochila, mochila. Debo encontrarla.

Gracias por las clases de baile de Broadway, mamá.

Qué útiles han sido. Manos de jazz.

(GRUÑE) (GRITA)

Vale... ¡Ahora!

Es hora de volver al país de las polillas.

¿Eh? ¡Vamos!

¡Ajá! El teléfono de Piper.

Vamos, vamos, vamos. Piper, las bromas telefónicas

no cuelan en un mundo con identificador de llamadas.

Bernie, se ha transformado, pero no en una mariposa.

En un monstruo polilla enorme, que escupe flemas ácidas.

Mételo en la mochila. Es que no funciona.

Ven a ayudarme. Ah, no puedo.

Cleo, C.W. y yo sabíamos que algo así sucedería algún día.

Tenemos un protocolo. ¿Tenéis un protocolo?

Vigila de cerca a la polilla. Reuniré al equipo y te llamaré

después y te lo explicaré todo. ¡Bernie! ¡No me dejes!

Venga, puedes hacerlo.

(GRITA) Pero ¿qué es lo que te pasa?

(GRUÑE)

Polilla linda, cálmate.

(Teléfono)

(GRITA) (GRUÑE)

¡Bernie! Soy yo, Cleo.

Estamos preparando la sala de operaciones.

¿Cuál es tu situación?

(GRUÑE) (GRITA)

Estoy atrapado con un monstruo polilla

que escupe ácido con una camiseta empapada en sudor.

¿Por qué la polilla lleva una camiseta empapada en sudor?

La polilla no, C.W. ¡Yo! ¿Por qué no venís ayudarme?

C.W. cuando termine esto, recuérdame que te hable del milagro

de los ambientadores. ¡Tu armario apesta!

Concentración, equipo Alfa.

Sí, vale, pero técnicamente es tu armario deberías limpiarlo tú.

¡Chicos! ¡Ayuda! ¡La mochila se ha roto!

La mochila es irrompible, Ollie.

Está hecha de los elementos más indestructibles del monstriverso,

como el polvo de estrellas y el pinillo.

Tranquilo, hemos estudiado este tipo de situación de emergencia.

Tenemos un "Dossier".

Castigado. El deber de limpiar tú solo, sin mochila.

Un monstruo fuera de control. Una tormenta perfecta.

Estás fuera de tu zona de confort, tío.

Y eso hace que tus constantes vitales estén descontroladas.

La mochila no te reconoce. Espera, ¿estás diciendo

que lo que está mal no es la mochila sino yo?

Eh...

Chicos, chicos, estoy muy mal.

(Puerta)

Ollie, relájate. Somos tus ojos y tus oídos.

Bernie está leyendo sobre polillas. C.W. conoce la mochila

(ERUPTA) y yo grito las órdenes.

Te ayudaremos con el problema de la mochila. No hay problema.

¿Querrás decir mi problema? Exacto. Tu problema.

Es hora de actuar.

Está durmiendo la siesta. Vamos, llevas en la sangre

atrapar monstruos. Es tan fácil como montar en bici.

Montar en bici no es fácil para mí. Maldita sea, Ollie.

¡Espabílate, colega! Primero debes salir de tu cuarto.

¿Y cómo lo hago? Hay una solución muy sencilla.

Una habilidad de alto nivel del elegido

es concentrarse tanto en el momento y en el lugar,

que todo se desvanece y sabes exactamente lo que debes hacer.

(SUSPIRA)

Vale, he salido del cuarto, ¿y ahora qué?

Tal vez debería salir de casa. Tienes un trabajo pendiente.

Necesitas equipo de protección. ¡Hazlo!

Está bien. Lo haré.

Coderas, hombreras, rodilleras, gafas de bucear.

Ahora usa algo pegajoso como cebo.

Plátanos, miel, pelo.

(Licuadora)

Ahora échatelo por encima. Espera, ¿yo soy el cebo?

Sí, eres el elegido como cebo. El gran cebo.

Trabajaremos en ello más tarde. Uhm...

Esto no me convence, chicos. No noto que esté más concentrado.

Tal vez debería... No sé, largarme de aquí.

(GRITA) ¿Olvidas que estás castigado?

¿Algún cambio en el estado? Infórmanos de su posición.

(Música)

Veo a mi madre fuera del perímetro.

Y ella también me ha visto.

Exacto, así que deja esa tontería de salir.

Digamos que por hablar de todo un poco,

no logro que la mochila funcione después de atraerlo.

Estáis trabajando en un matamoscas gigante o algo así, ¿verdad?

Aunque así fuera, no se nos permite entrar en tu casa.

Estás castigado. Sí, muy castigado.

(SUSPIRA)

¡Oh! ¡No está!

Uhm... Qué raro. Mamá ha reemplazado la vieja

y aburrida cortina de ducha por esta nueva

y llamativa... (GRITA) (GRUÑE)

El baño está limpio. Bueno, excepto por un poco de pis.

Hola, hola. Piper ha llegado.

Tenemos compañía. ¡Piper! ¡Tienes que irte!

Qué rarito eres. ¡Aj! ¡Qué asco!

¡Estás todo sudado! ¿Eso es miel?

¿¡Esos son mis auriculares!? Espera. ¿Los necesitas?

No, no, no.

(RONCA) Bueno, hicimos lo que pudimos.

Hasta le devolvimos la llamada para darle ánimos desde una sala

de operaciones perfectamente sincronizada. Ahora depende de él.

¡Voy a coger algo tuyo! ¡De tu cuarto!

¡No entres ahí dentro! (GRITA)

¡Ollie! -(GRUÑE)

Ya voy, Piper. Vale, vale, vale. Puedo hacerlo.

(LLORA)

Te gusta ese armario apestoso, ¿verdad?

Vale, vale. Ahora solo estamos tú y yo.

Cálmate, solo eres otra criatura increíble del monstriverso,

que necesita irse a casa. ¿Quieres entrar ahí?

Adelante.

Vale, concéntrate, Ollie. Concéntrate.

¡Sí! (RÍE) ¡Sí!

(GRUÑE)

¡Oh! ¡Espera! ¿Por qué me miras así?

¿Eh?

¿¡Qué qué qué qué!? ¿Tú no eres él? ¿Él no eres tú?

¿Es tu bebé? Solo quieres recuperar a tu bebe.

(RÍE) ¿Qué te parece? Solo querías estar con tu bebé.

Eso es de lo más normal. Es una monada.

Eh... Hola, Ollie.

¿Podrías sacarme de aquí antes de que me salgan alas?

Oh, claro.

Ten, quédatelos. Ya no los quiero para nada.

Feliz cumpleaños. La situación, amigos míos,

está bajo control. Repito, bajo control.

(TODOS) ¡Bien! ¡Lo logramos!

Y no he tenido ni que quitarme las zapatillas.

¡Bien! ¡Yuju! Bueno, ¿vendréis a ayudarme a

limpiar? ¿Chicos? Dentro de mando, adelante.

¿Hola? ¿Estáis ahí? ¿Esto funciona?

EXPEDIENTE OLLIE

Oh... (RÍE)

Si mi flecha vuela firme, soy tercero y encontrarás

el amor verdadero. (TODOS) (RÍEN)

Mamá, ¿por qué conservas estas cosas?

Es embarazoso. Tus obras escolares son algunos

de mis recuerdos favoritos y me hace mucha ilusión poder

añadir otro más hoy. Mucha suerte, mi pequeño protagonista.

(Campanas)

Vamos, vamos, moveos. ¿Sabes qué?

Voy a apestar tanto el escenario que no

me volverán a elegir para una obra nunca más.

Vamos, Ollie, ¡Es el teatro!

La ocasión para hacer cosas raras en público

y recibir aplausos por ello. Sí.

No arruines nuestra función del museo viviente solo por ver

tu trasero colgando de un pañal. Afuera hay dos agentes del gobierno.

¿Qué habéis hecho ahora, delincuentes?

Espero que esto no arruine mi función.

-El gobierno requiere a los siguientes alumnos

de inmediato: Oliver Allen, Bernardo Alves

y Cleopatra Badette. Eso es todo. ¡Sí!

¿Esto significa que no crearemos recuerdos hoy?

(GRUÑE) Cleo...Cleopa...

Ni una sílaba más, Bernardo.

(TODOS) Oh... Conozco mis derechos

y quiero un zumo. ¿Os gusta "Une los puntos", chicos?

No. Sí, a mí un montón.

A mí me gusta unir los puntos, especialmente los puntos

que nadie más ve. -Oh, señor. Ya empezamos.

-Esos puntos que son motivo de mofa para otros agentes por el simple

hecho de verlos. Puntos como los de una misteriosa

enfermedad mutante. Eh... Eso solo era pie de atleta.

Así como numerosos avistamientos de criaturas extrañas.

Todos con una única conexión. Tres niños tontos.

-Y a veces un gato raro. -Y a veces un gato raro

fue visto en la escena. -(RÍE)

-(GRUÑE) Escuchadme bien, mocosos.

Creo que sabéis más de lo que decís y creo que el descubrimiento más

importante de la historia de la humanidad lo han hecho tres

niñatos que quieren ocultar a todo el mundo la realidad

de que existe un portal a otro universo, que ellos conocen bien.

-¿Sabéis lo que pienso? Que tanta charla sobre cosas que en realidad

no existen me está dando hambre. Hora de comer.

¿Quién quiere un boli oficial de agente secreto?

Uhm... Parece un boli normal.

Sí, ajá. Un boli que usamos nosotros,

agentes secretos del gobierno. Hasta luego, niños.

-Sí, hasta pronto.

¿Qué vamos a hacer? Ya habéis oído al agente y

no se irá hasta encontrar la mochila.

Bernardo tiene razón. Tenemos que esconder la mochila pronto.

Lástima que eso signifique tener que dejar de actuar en obras

escolares embarazosas. ¡Oh, Ollie! Acabo de caer en algo.

¿Y los monstruos que dejamos en el centro comercial abandonado?

(RONCAN)

Excelente observación, Cleopa... Eh, solo Cleo. Dejémoslo en Cleo.

Ollie, siento ser un polizón, pero las fotos de la obra escolar

eran tan humillantemente divertidísimas que tenía que ver

una en persona y claro yo... ¡Ocultaos!

Meteré en la mochila a los monstruos

del centro comercial hasta que esto se calme.

Ay, Ollie, Ollie. Lección básica del elegido.

Si un obstinado cazador de la verdad con un bigote

muy guay busca tu portal interdimensional

¡no abras el portal!

¡Los disfraces! ¡Eso es! Usaremos el poder del teatro

para esconder a los monstruos.

Bernie, ¿monstruos vestidos de humano? ¿En serio?

Ollie, vente conmigo. Vosotros, cread una distracción. ¡Vamos!

Buenas tardes, empleados públicos. Prepárense para alucinar.

Creo que estos niños están creando una distracción.

-¿Por qué crees que todo es una gran conspiración?

Eh... No podemos ocultar la evidencia,

pero podemos hacer que olviden lo que saben.

¿Babosas que borran la memoria? Es el único modo.

(Música)

Míralos bailando como idiotas. Me recuerdan a mis hijos.

Adoro a esas cabezas huecas.

¿Exactamente cuánta memoria les borra?

Solo toda. ¿Toda?

No puedo borrar todo lo que recuerdan.

Es hora del plan B. Sea cual fuera la idea de Bernie.

(Música)

Vale, todos a sus puestos. Chicos, actuar es súper denigrante,

pero unos agentes están peinando Portshill buscando monstruos y

no podemos dejar que os encuentren,

así que coged un boli y tomad nota.

Las lecciones sobrehumanos comienzan ya.

¡Genial! ¡El mío brilla!

-Bolis gratis, siempre funciona.

Oh, ya sois nuestros, mocosos.

(RÍEN)

-Lamento anunciar un pequeño retraso en la actuación de hoy.

(TODOS) Oh... -Empezad a crear recuerdos ya.

-Lo haríamos, pero parece que hemos extraviado

todo el vestuario, así como a tres de nuestros alumnos.

Señora Allen, ¿hablamos en privado?

-¿Sobre el hecho de haberle abucheado

o sobre la probable desaparición de mi hijo?

-Uhm... Sobre ambas.

Ay, empecemos de nuevo. Desde el principio.

Hoy te veo distinta. ¿Te has cortado el pelo?

¡Corte!

Remy, no me refería a eso cuando dije que a los humanos no les gusta

que les dejen colgados. Oh...

Tú simplemente dame la mano y di "¿Cómo estás?"

(GRUÑE) (GRITA)

¡Corten! Bueno, ¿quién tiene un plan C?

No va tan mal. Con un poco más de tiempo

estaremos listos. Abrid la puerta.

Ya estamos listos. Sabemos que estáis allí, Allen.

Todos a vuestros puestos. Y recordad lo que dije.

Los humanos se comen unos a otros. Pillado.

Uhm... Es justo lo contrario, pero sí.

(Puerta)

¡Oh! ¡Caramba!

¿Qué trae a dos agentes a nuestro centro comercial abandonado

en este hermoso día de primavera? Ahórrate el numerito, Allen.

Sé que estás tramando algo.

-Por favor, disculpa mi compañero. Ve monstruos por todas partes.

-Deja de desautorizarme, Karen. ¿Monstruos? (RÍE)

Oh, madre mía, ¡qué locura! Por suerte, aquí solo hay humanos.

Seré yo quien juzgue eso. Oye, grandulón, ¿cómo te llamas?

-Yo soy Rex. ¿Cómo estás?

-No está mal, Rexie. No está mal.

Tú, mono grasiento. -Un momento.

¿Me has llamado así porque soy mecánico

o porque crees que podría ser una criatura

similar a un mono de otra dimensión?

-Porque es obvio que eres una especie de

mecánico banquero enrollado. -Claro. ¡Yija! Circula, tercerito.

-Uhm... Vosotros, aquí va una pregunta que solo

los humanos pueden responder.

¿Un perrito caliente es un bocadillo o no es un bocadillo?

-Ay, vaya. Pues, pues no lo sabemos.

-Respuesta correcta. Nadie lo sabe y es imposible saberlo,

pero solo unos humanos de verdad sabrían eso.

-Sí, lamento que tu demencial teoría fuera un fiasco, compañero.

-Olliver Allen, te he buscado por toda la ciudad.

¿Qué es eso que de que has robado unos disfraces?

-¡Disfraces! ¡Cómo he podido estar tan ciego!

-¡Oh! -¡Ajá! ¡Lo sabía!

Yablonski, rápido, el cañón de contención.

¡Yablonski! -Esos son monstruos reales.

-Un momentito, ¿agentes? ¿monstruos?

¿Qué es lo que...? -Señora Allen, su hijo ha estado

ayudando e instigando la ocultación de vida extraterrestre en la tierra

y creo que sabe el paradero de un portal a otro universo.

-¡Vaya marrón! Puedo explicarlo, mamá.

Tengo que contarte algo importante y emocionante.

¡Habéis descubierto nuestra gran sorpresa

para la función del museo viviente!

Cierto, cierto. Estábamos montando las...

Eh... Las figuras animatrónicas. Sí.

¿Animatrónicas? ¡Ja! Lo creeré cuando lo vea.

Entonces, ¡Créaselo! Dale, Cleo.

Al principio, no había nada de nada.

Luego, camarero, hay ADN en mi sopa primigenia.

Los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos

hasta que un día... ¡Son los dinosaurios!

Pero, ¿qué es eso del hielo? ¡Es un asteroide asesino!

Y de las cenizas de los dinosaurios achicharrados

surgió un planeta de simios.

Y luego, el noble neandertal. ¡Au, au!

-Ahí está mi pequeñín.

Y finalmente, yo. Un tipo peludo con pañales,

el primer homo sapiens. El ancestro con gran cerebro

de todas las personas de este auditorio.

De todo este galimatías nació la mente humana.

Todo lo que somos se debe a un simple giro en la evolución.

Ah... Recuerdos.

-Niños que construyen robots sumamente avanzados para una obra

escolar tiene mucho más sentido que un extraño monstriverso.

Ben, ¿quieres decirle algo a la señora Allen?

-Nunca me disculparé por perseguir la verdad porque sé que están fuera.

-Daos prisa en sacar esos costosos efectos especiales,

que yo no pienso pagar el escenario, Allen.

Aún nos quedan miles de años de historia que contar. Moveos.

Por supuesto, señor.

Y tiene razón, mis efectos especiales son muy especiales.