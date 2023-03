The weather

(Música)

(RONCA)

¡Vaya! Oggy Oggy está dormidito.

(Camión)

Es muy pronto para hacer tanto ruido.

Ah, es Weathercat.

Le ha traído un sol mañanero a Oggy Oggy.

Era su primera tarea del día.

(Música)

Cuidado, Weathercat.

Uy... (LLORA)

Oggy Oggy te ayudará.

Pero tendrás que descansar.

(VITOREA)

Sí, Oggy Oggy puede sustituirte, Weathercat.

Descansa. Oggy Oggy hará el resto en un santiamén.

(Música)

Primero hay que ir a la granja.

Hola, Farmercat.

Uhm... ¿Pasa algo?

Uy, el maíz es de color verde y debería ser amarillo.

Según el parte meteorológico,

Oggy Oggy tiene que poner un sol en el cielo, así el maíz madurará.

Va a añadir otro sol, ¿por qué no?

¡Vaya! ¡Qué maravilla de maíz!

(Música)

Bien hecho.

¿Qué pasa?

Oh, oh. Eso no es muy normal.

(Balidos)

Hola, Shepherdcat.

Oh, ¿va todo bien? La bomba de agua se ha secado.

Y las ovejas tienen mucha sed.

(Balidos)

El parte meteorológico dice que debería haber un sol

y una nube blanca.

Pero a Oggy Oggy no le parece bien.

(Música)

Ya tienes agua de lluvia a tu servicio.

(VITOREAN)

No es lo que Weathercat había decidido,

pero otra tarea completada.

(Música)

Ay, ay, ay.

El cobertizo está a punto de convertirse en una bañera.

(SOPLA)

El pobre Piratecat no puede navegar sin viento.

¿Vas a ignorar las instrucciones que te han dado, Oggy Oggy?

(Truenos)

Tormenta en el mar. (VITOREA)

¡Oh! El barco vuelve a navegar.

(VITOREA)

Uy...

Hola, Weathercat.

Qué bien que ya estés mejor.

Oggy Oggy ya ha terminado.

(GRITA)

Y ha hecho tareas extra.

(Gritos)

(Música)

(AMBOS) (GRITAN)

Es el peor temporal de la historia.

No hay tiempo que perder.

(Música)

Conseguido.

Habéis acabado con la tormenta.

Una menos. Quedan dos.

Hay agua por todas partes, pero no se puede beber.

(Música)

Has solucionado el problema, Oggy Oggy.

(Música)

Justo a tiempo.

(Balidos)

Solo queda una cosa por arreglar.

(Música)

¡Tú puedes, Weathercat!

¡Ay, no!

El maíz te ha atacado. (GRITA)

¿Listo? Apunta y dispara.

(SUSPIRA) Por los pelos, Oggy Oggy.

(TODOS) (VITOREAN)

¿Cuál es el pronóstico del tiempo?

(Música)