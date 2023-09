Rain-meow in the sky

The butterfly (in your stomach)

170410

Oggy Oggy en inglés

6852493

The butterfly (in your stomach)

Oggy Oggy y sus amigos emprenden una expedición para fotografiar la mariposa más bella de la jungla. Esto requiere de gran discreción, ¡algo que para Oggy Oggy no es nada fácil! Pero hará grandes esfuerzos para no decepcionar a sus amigos.

7 min, 33 sec

25-09-2023 01:00:00

en

https://www.rtve.es/api/videos/6852493/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/oggy-oggy-ingles/video/butterfly-in-your-stomach/6852493/

https://www.rtve.es/v/6852493/

Oggy Oggy en inglés - The butterfly (in your stomach)