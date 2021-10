El sifonoforo

Subtitulado por TVE.

(Sirena)

(MEGAFONIA) Octonautas, a vuestros puestos.

Capitán Polar.

Kuazi.

Pepe.

Explorar. Rescatar. Proteger.

¿Qué?... ¡Rayos y centellas!

¡Uou! -¡Ia!

Oooh...

¿Qué es eso? Buena pregunta.

Voy a por mi cámara.

Capitán, he visto algo extraño.

Algo asombroso.

Algo... ¿Cómo eso?

(TODOS): ¡Oooh...!

¡Es fantástico!

Sí, ¿pero qué es eso, compañeros?

¿Shellington?

No tengo ni idea, capitán,

voy a buscarlo en mi colección de criaturas.

Es precioso, desde luego.

¡Ya lo tengo!, es un sifonóforo gigante.

¿Un si-no-fo-¿qué? gigante?

Un sifonóforo gigante... Son un enigma,

no se sabe mucho de ellos porque viven en las aguas más profundas

de la Zona de Medianoche.

De hecho, si sube más arriba de donde estamos ahora... explotará.

Oh, no. ¿Por qué?

El sifonóforo gigante vive a grandes profundidades,

lo que significa

que está acostumbrado a soportar la presión de una gran masa de agua.

A medida que sube hay cada vez menos agua haciendo presión sobre él.

Si sube demasiado,

el sifonóforo gigante se irá haciendo más y más y más grande,

hasta explotar.

¡Aletas aleteantes!

Eso explica por qué nunca habíamos visto ninguno,

tiene que quedarse abajo, en la Zona de Medianoche.

Me pregunto por qué brilla.

Y qué tiene en el extremo de sus tentáculos.

Oh, se está alejando.

Capitán, tengo que seguirlo,

conseguiré unas fotos que nadie ha visto hasta ahora.

Y yo te acompañaré, compañera,

no es fácil pilotar una Gup y sacar fotos al mismo tiempo.

Poneos los trajes de buceo profundo.

(AMBOS): Sí,capitán.

Llevaos la Gup E y recordad... ¡tened cuidado!

¡Oh!, disculpa... No puedo detenerme ahora.

¡Oh!, lo siento... Tengo que irme.

Tweak, abre la... Octoescotilla. Dicho y hecho, Kuazi.

¿Dónde se ha metido? Está allí, en la fosa.

Esta debe de ser la cola, tengo que acercarme a la cabeza.

Muy bien, agárrate, compañera.

Capitán... Hay un campo de géiseres en el fondo de esa fosa.

Esos géiseres podrían ser peligrosos,

son como volcanes,

con la diferencia de que cuando erupcionan

lanzan chorros de agua y vapor.

Entendido. Kuazi, ¿me recibes, Kuazi?

¡Yuju! Esto es asombroso. Uaaaah. Es fantástico.

Esta criatura es enorme.

Oooh, es más largo que una ballena azul.

Kuazi, ten cuidado con... Sí, capitán,

estamos cerca del sifo-no-se-qué. ¡Sifonóforo!

Bueno, más o menos.

Kuazi, te diriges directamente hacia una zona de géiseres.

¿Una tienda de jerseys?

Oh, oh, oh.

(AMBOS): Oooh...

(AMBOS): Aaah...

¡Rayos y centellas!... Estamos encima de un géiser.

Kuazi, Dashi, ¿me recibís?

Pepe, activa la octoalarma.

Octonautas, al muelle de lanzamiento.

Octonautas, Kuazi y Dashi están en peligro,

¡vamos a rescatarlos!

Pepe, Shellington, a la Gup C. (AMBOS): A la orden, capitán.

Tweak, abre la Octoescotilla. Dicho y hecho, capi.

Tenemos que salir de aquí, compañera.

(AMBOS):¡Ahora!

Oh. Aaah...

Algo nos tiene agarrados.

Oh, no podéis iros tan pronto,

no hemos sido presentados como es debido.

Tú eres el gigantesco... Sifonóforo.

(TODOS): Nosotros somos el sifonóforo gigante.

(AMBOS): Oooh.

Parece que somos una criatura enorme,

pero somos más bien un grupo de pequeñas criaturas.

Trabajamos juntos, ¿a que sí?

Y cada uno cumplimos una función diferente.

Algunos podemos iluminarnos.

Y cuando alguien sigue nuestras luces y se acerca lo suficiente...

Entonces... -Hacemos nuestro trabajo, ¿a que sí?,

le agarramos connuestros ganchos. -Aaah...

Y luego usamos nuestros aguijones para picarle..., ¡así!

¿Qué ocurre?

¿Cuál es el problema? -Más picar y menos hablar.

Sus aguijones no pueden penetrar

en nuestros gruesos trajes de buceo profundo.

Ajá, no podéis picarnos, granujas traicioneros.

Vaya, esto no lo esperaba... Nuestro plan es perfecto. Luces...

Ganchos. -Aguijones.

(TODOS): ¡Cena!

Pues nosotros no estamos dispuestos a serviros de cena,

“sincenárforo” gigante.

(TODOS): ¡Sifonóforo!

Eso es lo que he dicho.

(AMBOS): ¡Otro géiser!

Tenéis que soltarnos y dejar que salgamos de aquí.

Oh, no os dejaremos ir tan fácilmente.

Pero estamos justo encima de un... ¡géiser!

(AMBOS): Aaah...

¡Rayos y centellas! Estamos subiendo.

Y si vosotros subís demasiado...

¡Explotaremos!

Intentemos agarrarnos a esa cornisa para escapar del géiser.

Sí. ¡Soltadnos!

Buena idea, ¿a que sí?

¡Agarraos!

Oh, ha sido un detalle por vuestra parte salvarnos...

después haber querido comeros.

(TODOS): Aaah...

¡Ahí está la Gup!

Pero no veo a Dashi ni a Kuazi.

Hay algo subiendo hacia aquí.

¡Es el sifonóforo!

(AMBOS): ¡Capitán!

(AMBOS): ¡Socorro!

Si el sifonóforo gigante sube a más altura que el octomódulo, estallará.

Tenemos que encontrar la forma de detenerlo.

Polar a Tweak...

Dashi, Kuazi y el sifonóforo gigante están atrapados en un géiser.

Tenemos que impedir que suban a más altura que el octomódulo

y tenemos que hacerlo... ¡ahora!

Veamos...

Usaremos el motor de burbujas para empujarlos hacia abajo.

Buen plan, Tweak. ¡Rápido! ¡Dicho y hecho, capi!

Sujetaos bien. Sí, capitán.

No tenemos elección.

Víctor, cuando ponga el motor de burbujas en marcha atrás

tienes que mover el octomódulo para situarlo encima de la fosa.

¿Seguro que sabes hacerlo?

Yeow. -Oooh...

Yeow. -Oooh...

Perfecto.

(TODOS): Aaah...

¡Motor de burbujas en marcha atrás!

Estamos perdidos.

Hay que agarrarse bien con los tentáculos, ¿a que sí?

(TODOS): Aaah...

¡Socorro!

Oh, bueno, al menos ya hemos dejado de subir.

Oh, cielos, creo que me he mareado. -Espero que no.

(TODOS): Oooh...

No sé hasta cuándo podremos resistir así, capi.

No te preocupes, los sacaremos de ahí.

Pepe, conduce tú. Sí, capitán.

(TODOS): Aaah...

Kuazi, Dashi, ¡agarraos!

Pepe, mueve la Gup C hacia adelante.

(TODOS): Oooh...

¿Estáis todos bien?

Sí, capitán, ha sido emocionantísimo.

Estoy un poco mareada, pero estoy bien.

Estaremos bien cuando todo deje de dar vueltas.

Ha faltado muy poco, ¿a que sí?

Me parece que me he hecho un lío con mis tentáculos.

Perdón por haber intentado comeros cuando nos conocimos,

nos habéis sido de una gran ayuda...

Ojala pudiéramos hacer algo por vosotros.

Pues..., sí, hay una cosa que podéis hacer...

Una vista realmente fantástica.

¡Guau! -¡Increíble!

Fijaos en el sifonóforo. Lo has dicho bien.

Ja.

Atención todo el mundo... ¡Luces!... ¡Ganchos!... ¡Aguijones!...

Decid algas.

(TODOS): ¡Algas!