Los Octonautas - Las ranas dardo venenosas

(Música cabecera)

(Sirena)

(MEGAFONÍA) "Octonautas, a vuestros puestos".

¡Capitán Polar!

¡Kwazii!

¡Pepe!

(Continúa la música)

¡Explorar! ¡Rescatar!

¡Proteger!

LOS OCTONAUTAS

"LOS OCTONAUTAS Y LAS RANAS DARDO VENENOSAS"

(Música)

Bueno, capitán, un vegimal me ha dicho que las GUP nuevas

que está construyendo Tweak se llamarán GUP-H.

Es verdad, Kwazii. Ajá.

¿Y qué función tienen exactamente las GUP-H?

Ah, es una sorpresa. Ya lo verás.

(GRUÑE) Pero seguro que lo adivino. Quizá la H sea una pista.

Las GUP-H sirven para hechizar. No, no son para eso.

¿Qué tal vas, Tweak? Todo en orden, capitán.

Casi hemos terminado y podremos enseñarle a todo el mundo

la función de estas GUP. Muy bien.

Estaremos en el Octomódulo si nos necesitáis.

(ASIENTE)

Otra oportunidad.

¿Las GUP-H son para hipnotizar? No.

¿Para helar? ¿Para hervir? ¿Para husmear?

Todas las GUP son para hacer el bien, Kwazii.

(Pitidos)

¿Oh, oh? Capitán, ya han llegado los resultados

del rastreador de olas. Parece que una ola de marea

proveniente del océano se ha adentrado en el río Amazonas.

-Es una ola oceánica enorme que se adentra en el río.

El agua que entra en el río hace que el caudal suba bruscamente.

Los animales que viven en el río pueden resultar heridos

o, incluso, expulsados a la ribera. Pues vamos al río a ayudar.

Kwazii, Pepe, Shellington, a la GUP-A.

(Música intriga)

Dashi, hemos llegado al río. ¿Por dónde va la ola de marea?

(INTERCOMUNICADOR) "Según el rastreador de olas,

la ola de marea llegó al río hace una hora.

Habéis llegado tarde". Gracias, Dashi.

Nos vamos a meter en el río.

Octonautas, mantened los ojos bien abiertos

por si alguien nos necesita. A la orden, capitán.

Está todo muy tranquilo.

Hum... Qué raro. No hay nadie por aquí.

Vamos a mirar en la superficie.

¿Dónde está todo el mundo?

(CROAN)

Eh, ¿habéis oído eso?

Viene de la ribera.

Eh, compañeros, hay un grupo de ranitas en los árboles.

Y una de ellas... nos está saludando.

Vamos a investigar.

Hola, ¿qué hay, grumete? ¡No me toques, no me toques!

No te preocupes, no voy a hacerte daño.

No, pero él sí puede hacerte daño a ti.

Venga ya... ¿Este pequeñín? ¿Hacerme daño a mí?

Pues sí, pues sí. Soy una rana dardo venenosa.

No muerdo ni pico, pero mi piel está cubierta de veneno,

así que si me tocas estás en peligro, en peligro, en peligro.

Por eso, las ranas dardo venenosas tienen esos colores tan brillantes

en la piel, es como una advertencia de no tocar.

Pero me alegro de conoceros de todas formas.

Me llamo Robert Robert. Encantado de conocerte.

Soy el capitán Polar. Y estos son Kwazii, Shellington y Pepe.

Estamos buscando a gente que necesite ayuda

con lo de la ola de mareas. Tenemos un problema muy, muy gordo.

Peces en los árboles.

(CROAN)

(REPITEN) "Peces en los árboles, peces en los árboles".

Medusas saltarinas...

La ola de marea debe de haberlos arrojado a los árboles.

Oh, no... Es un problema muy grave.

Los peces necesitan agua para respirar.

Ellos tienen agua. Pero no la suficiente.

Venga, al río, que es donde vives. Pero hay muchos más

atrapados en lo alto del árbol, en la copa.

Eso significa que las ranas dardo venenosas

corremos muchísimo peligro.

(MURMURAN) Es un desastre. Tenemos problemas.

Necesitamos ayuda. -Nuestras huevas

están a punto de eclosionar y cuando lo hagan...

Ah, necesitáis los charcos de los árboles para los renacuajos.

¿Por qué necesitan charcos en los árboles?

Cuando las huevas eclosionen, las crías no son aún ranas,

se llaman renacuajos. Son como peces y nadan en el agua.

Eso, exacto. Cada charco es un hogar perfecto

para los renacuajos. Pueden nadar y estar a salvo,

pero ahora todos los charcos los ocupan todos los peces del río.

Tenemos que devolver los peces al río y dejar libres los charcos.

Rápido.

(Alarma)

Octonautas, al puesto de mando.

(Música acción)

Octonautas, la ola de mareas ha expulsado del río a los peces

y los ha dejado en los árboles. Nuestra misión es bajarlos

y devolverlos al río. ¡Estoy preparado para trepar

al árbol más alto, capitán! Kwazii, los árboles del Amazonas

son muy altos. Podrías tardar horas en llegar hasta la copa.

Necesitamos una forma más rápida de subir.

Tweak, ¿tú qué piensas? ¡Las GUP-H están listas, capitán!

¡Muy bien! Ven al río tan pronto como puedas.

Hora de lanzar las GUP-H, Víctor.

(Música intriga)

¡Ah!

(GRITA) Espero que funcione.

(Pitido)

¡Sí!

Bueno, llegaremos con los demás antes de que puedas decir "patata".

(GRITAN)

No te preocupes, Víctor, esto nos estabilizará.

-Ay. Oh. -Vaya, botón equivocado.

Lo siento, es la primera vez que conduzco este cacharro.

Oh, esto ya es otra cosa. Tweak para el capitán Polar,

hemos despegado y estamos de camino. Muy bien, Tweak.

Mientras llegan, vamos a bajar a los peces atrapados

en las ramas más bajas.

Robert Robert, ¿podríais ayudarnos tú y tus compañeras a encontrar

a todos los peces atrapados? Claro, claro.

Cuando encontremos a un pez, os lo señalaremos así...

(CROA)

Nosotras croamos así. Herbert Herbert,

¿podrías echarle un ojo a las huevas y avisarnos si empiezan a eclosionar?

-Claro, claro. -Gracias.

¡Ranas dardo venenosas, vamos a ayudar!

Bueno, octonautas, manos a la obra.

(Música)

Ah, cuidado.

(CROA) ¡Un pez, un pez!

¿Eh? Una piraña. Bueno, al cubo sin morder, ¿eh?

(CROA) Aquí hay otro, aquí hay otro.

¡Vamos al agua, pececillos!

(CROA) ¡Aquí, aquí!

¡Por aquí, por aquí! -¡Otro, otro!

¡Ya voy, ya voy! Y yo, y yo.

¡Renacuajos, renacuajos! -¡Renacuajos, renacuajos!

-¡Renacuajos, renacuajos! -¡Renacuajos, renacuajos!

-¡Los renacuajos están naciendo, están naciendo!

Enhorabuena. Qué emoción, qué emoción.

Tenemos que empezar a poner a los renacuajos en los charcos.

(Viento)

¿Es cosa mía o hace más viento ahora?

No es el viento...

(MAÚLLA) ¡Es un bicho volador gigante!

¡Es la GUP-H! Hala...

Me he inspirado en una libélula para diseñarla y...

Y la H es de helicóptero. Justo a tiempo, Tweak.

Octonautas, manos a la obra.

(Música acción)

(RÍE) Qué cosquillas...

(Continúa la música)

Robert Robert, ¿están todos los pequeñines sanos y salvos?

Todos, todos. Todos los renacuajos

están en sus charcos, excepto uno.

¡El mío! ¿No es una monada? La he llamado Roberta Roberta.

Venga, vamos a buscarle un charco.

(Música)

(GRITA)

¡Ayuda, ayuda! -¡Ayuda, ayuda!

-¡Ayuda, ayuda! -¡Ayuda, ayuda!

-¡Ayuda! Robert Robert necesita ayuda.

Tweak, Víctor, ¿me recibís? Alto y claro, capi.

Robert Robert está atrapado en lo alto de un árbol

y necesita ayuda. ¡Lo veo, capitán!

Y tiene al pequeño renacuajo en la espalda.

¡Tweak, llévanos a ese árbol! Kwazii, recuerda,

es una rana dardo venenosa, así que no la toques.

Ah, ah.

¡No te preocupes, compañero! ¡Yo te ayudo!

(SE QUEJA)

(GRITA)

¿Eh?

Ah.

¡Uf!

¡Paquete urgente! Ah, gracias, gracias.

-Gracias, gracias.

(TODAS) Gracias, gracias. Gracias, gracias.

Buen trabajo, octonautas. Es hora de volver a casa.

Oye, Kwazii, ¿ya sabes qué más significa la H

de la GUP-H? ¿Qué?

¡Histérico!

(RÍE)