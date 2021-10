Los osos de agua

Subtitulado por TVE.

(Sirena)

(MEGAFONÍA): Octonautas, a vuestros puestos.

Capitán Polar.

Kuazi.

Pepe.

Explorar. Rescatar. Proteger.

Ya hemos llegado. Los tubos de lava.

Genial. Vamos a empezar.

Aaah, yo no veo lava por ninguna parte.

Eso es porque es subterránea.

La lava caliente fluye por debajo del lecho marino

y cuando se seca forma cuevas como esta.

Reciben el nombre de tubos de lava

y en su interior puede hacer mucho calor.

¿Cuánto calor?

Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Shellington?

Utilizaremos estos termómetros especiales

para saber la temperatura que alcanzan.

Pero adentrarse en un tubo de lava puede ser peligroso,

así que mediremos la temperatura desde fuera. Así.

Oh, en este hace mucho, muchísimo calor... ¡Fascinante!

He tomado la temperatura muchas veces a animales enfermos,

¡no creo que sea tan difícil!

Mucho cuidado todos, por si se desprende alguna rocas

o hay fumarolas de vapor.

Eso es.

¡Yeow!

Calma, calma...

Oooh...

Oooh, oh, oh.

Oh, esto sería mucho más fácil si yo fuera más grande y más rápido.

Hey, colega, ¿estás bien?

Eh, ¿quién ha dicho eso?

Yo, estoy aquí abajo.

Oooh.

Yo me llamo Frank. ¿Y tú? Eh..., Pepe.

¡Pepe!, te hemos oído gritar, ¿va todo bien?

Yo estoy bien pero... he encontrado una roca... y se llama Frank.

Creo que el calor le está empezando a afectar, capitán.

Hola, chicos, soy Frank. (TODOS): Eeeh...

¿Pero, cómo es posible?

¡Ajá! ¡Fascinante!

Bueno..., ¿qué ves?

Frank no es una roca, es un oso de agua.

¿Cómo estáis?

El oso de agua es una criatura diminuta

que vive en todas las regiones del mundo.

Tú lo has dicho, océanos, bosques, montañas nevadas,

vivimos en todas partes.

Mi tío Gary incluso viajó al espacio exterior.

Pero si eres pequeñísimo.

Puede que seamos pequeños, pero somos duros,

hay que ser muy duro para vivir aquí, en los tubos de lava,

con tantas rocas, vapor... Aaah... ¡Frank!

¡El tubo de lava!

Es hora de activar la octoalarma.

Octonautas, al puesto de mando.

Octonautas, un minúsculo oso de agua ha caído en un tubo de lava caliente

y tenemos que sacarlo de allí.

Capitán, explorar los tubos de lava es extremadamente peligroso,

nunca se sabe cuándo pueden entrar en erupción.

Entonces habrá que encontrar la forma de verlos por dentro

para estar preparados. ¿Dashi?

Ya estoy en ello, capitán.

Esta cámara robot nos permitirá ver el interior del tubo de lava.

Parece que hace mucho calor.

Espero que Frank se encuentre bien ahí dentro.

Dashi, ahí está.

¡Es la roca de Frank!

¿Puedes cogerla, Dashi? Lo intentaré.

Con cuidado, con cuidado.

El calor debe de estar dañando a la cámara robot,

pero ya casi la tengo.

Oooh, se ha cortado. Oh, no.

Hace demasiado calor.

Entonces entraremos y encontraremos a Frank nosotros.

No se puede entrar nadando en un tubo de lava,

eso está más caliente que un horno.

Por eso he traído estos... trajes térmicos de buceo profundo.

Os protegerán del calor

y las octogafas os ayudarán a encontrar a Frank.

Si seguimos el cable de la cámara robot

llegaremos hasta la roca de Frank.

(TODOS): Oooh... Eso no ha sonado bien.

Capitán, he registrado un flujo inusual de lava

debajo de la cueva,

podría erupcionar en cualquier momento.

Tenéis que encontrar a Frank cuanto antes.

Oh... Oh, oh. Agachaos.

Oooh, ¡pensaba que se iba a hundir toda la cueva!

Oooh, ¡no veo nada!

¡Mirad! ¡La cámara robot!, está justo delante de nosotros.

Eh, Kuazi...

Oh, sí. Estas octogafas hacen que todo parezca más grande.

¡Mirad! Esta es la roca de Frank. ¡Frank!

No está aquí...

¡Oh, no!

¡Pepe! ¡Colega! ¡Estoy aquí!

¡Frank! ¿Estás bien?

Hemos venido a... Hola, chicos, estamos aquí.

Encantados de conoceros. -Frank no ha hablado mucho de ti.

Rescatarte.

Hey, aquí abajo se está de maravilla, he conocido a un montón de amigos.

Aquí está Joe. -Hola.

Y Eddie. -¿Cómo estás?

Y Laverne. -Hola.

Y ese es el Abuelo. -¿Qué tal?

¿Estás diciendo que los osos de agua podéis vivir aquí dentro?

Sí.

Estupendamente. -Claro.

¿Y no os asáis de calor en este horno?

Ya te he dicho que somos duros, un poco de calor no nos molesta.

Capitán, el tubo de lava está a punto de erupcionar.

Nos disponemos a salir, Dashi.

Y vosotros deberíais venir con nosotros.

No, estamos bien, el calor no nos importa.

Sí, nos gusta el calor.

Cuando más calor, mejor. -Sí, aquí estamos felices.

Pero toda la cueva se llenará de lava.

No hay problema, eso a nosotros no nos afecta.

¡Un momento!, ¿has dicho lava?

(TODOS): Oooh...

¡Hay que salir pitando! (TODOS): Oooh...

Nuestras pequeñas patas no nos permiten ir muy rápido.

Espera.

¡Montad aquí!

Oh, qué gran idea. -Qué servicio.

Esto es viajar con clase. -Me parece que nos vamos a divertir.

Oh, qué jóvenes tan amables.

¿Soy yo, o aquí hace cada vez más calor?

¡Yeow!

¡Lava! ¡Hay que darse prisa!

Esto sería mucho más fácil si yo fuera más grande y más rápido.

Vamos, Pepe, mi tío Gary siempre ha dicho

que no importa lo grande o rápido que seas,

lo importante es ser un tío duro.

¿Cómo te puede entrar el sueño en un momento así?

Cuando los osos de agua tenemos calor nos echamos a dormir

hasta que es seguro despertarse.

¿Ves lo que te digo?

Ya falta muy poco.

¡Cuidado!

¡Yeow! Oooh.

¿Estáis todos bien? Creo que sí.

¿Osos de agua? Sí, muy bien.

De maravilla. -Mejor que nunca.

Llamadme cuando refresque.

Bien. Entonces en marcha. Espera, ¿dónde está Frank?

Estaba justo aquí. -¡Hey, Frankie!

Frank, ¿dónde estás?

Debe de haberse caído.

No está aquí.

Pues eso significa que tiene que estar ahí detrás.

Al otro lado de esas rocas.

¡No podemos dejarle abandonado!

Tranquilo, Pepe,

Encontraremos la forma de atravesar esa pared de rocas.

Pero hay que darse prisa.

Permíteme, capitán.

¡Yeow!

¡Yeooow!

Te toca.

Aaah...

Ya veo el otro lado.

Uno de vosotros tendrá que cruzar al otro lado.

Ese túnel es demasiado pequeño para mí.

Pero tiene el tamaño justo para mí.

Todo depende de ti, Pepe.

Voy a rescatarte, Frank.

¡Frank! ¿Dónde estás?

Podría estar en cualquier parte.

(Ronquidos)

Frank, ¿eres tú?

¡Frank! Oh, gracias a Dios.

¡Aletas aleteantes!

¡Date prisa, Pepe!

¿Vamos a dar un paseo?

Ya te tengo, compañero.

¡Vamos! Ah, ah.

Octonautas, seguid avanzando.

Ah, ¡lo hemos conseguido!

¡Hurra!

Ha faltado muy poco.

Hey, si estamos fuera, ¿me he perdido algo?

Todos hemos salido del tubo de lava sanos y salvos.

Tú lo has dicho. Y todo ha sido gracias a Pepe.

¿Pepe?... ¡Así se hace!

Sabía que tenías madera, colega.

Puede que no sea el más grande ni el más rápido, pero soy duro.

¡Desde luego que sí!

Eres incluso más duro que mi tío Gary.

Sí, el pingüino más duro que he conocido.