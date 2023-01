Los Octonautas - El lago secreto

(Música cabecera)

"LOS OCTONAUTAS Y EL LAGO SECRETO"

Ahí está la Antártida, capitán. Preparaos para el aterrizaje

sobre hielo en tres..., dos..., uno...

¿Todos listos para empezar? Yo sí, capitán.

Qué ganas de descubrir qué criaturas viven en el hielo.

¿Kwazii?

Tú y Pepe ayudaréis a Shellington a buscar criaturas en el hielo.

(TIRITA) Hay que tener cerebro de mosquito para vivir aquí,

en la Antártida.

(Viento)

¿Veis alguna criatura por ahí?

Todavía no, solo se ve blanco, blanco...

¡Y rojo!

¡Rayos y centellas! Hay algo rojo

justo delante de nosotros. Ah, medusas saltarinas.

Parece una cascada... de hielo.

Pero ¿por qué está rojo el hielo? No lo sé.

Nunca he visto algo así. Disparad el espía de hielo.

El espía de hielo nos enseñará qué hay debajo de hielo.

Madre mía... ¡Hay un lago ahí abajo!

Entonces, de ahí debe salir el hielo rojo.

El hielo es muy grueso. El lago ha debido de estar debajo

millones de años. Quién sabe qué criaturas viven ahí.

Vamos a echarle un vistazo. Pepe, saca el octotrineo

y activa a el taladro de hielo. A la orden, capitán.

¡Allá vamos!

(Música intriga)

(Alarma)

Capitán, el hielo es demasiado grueso.

El taladro no puede atravesarlo. No nos podemos rendir.

Calienta más el taladro. De acuerdo, capitán.

Ya casi está.

Capitán, el taladro se ha roto.

(RÍE) ¡Pero hemos llegado al lago!

Ya arreglaremos luego el taladro. Shellington,

¿estás listo para salir y...? ¿Eh?

(RÍE) ¡Ese es el espíritu, compañero!

Rápido, qué ganas de ver lo que hay ahí abajo. ¡Oh!

Con calma, Shellington. Un movimiento en falso

y podríamos meternos en problemas. ¡Yuju!

¡Lago secreto, allá voy!

Increíble...

Nadie había estado aquí antes.

¿Tienes idea de por qué el agua es roja, Shellington?

Hum... El agua contiene trazas diminutas de hierro oxidado.

Por eso, está roja. Porque hay óxido el agua.

Tened cuidado, podríamos perdernos con facilidad.

Octonautas, no os separéis. Hum...

El agua también está... muy salada. Y fría.

Y oscura.

(SUSPIRA) No sé si alguna criatura podría sobrevivir aquí.

Lo siento, Shellington. Será mejor que volvamos a la GUP-S.

(SUSPIRA) Al menos, me llevaré una muestra de agua.

Hum... Anímate, Shellington,

hemos encontrado una cascada roja preciosa.

Y hemos descubierto por qué es roja. Y ahora volvemos a estar

calentitos y secos.

(DECEPCIONADO) Sí... Supongo que sí, pero me habría gustado encontrar

a alguna criatura allí abajo, aunque solo fuese una.

(SORBE) Ah...

Ha sido un día muy duro. Vamos a descansar

antes de volver a casa. Oh, sigue siendo de día.

Recuerda que en la Antártida no anochece nunca

en esta época del año...

ni siquiera por la noche.

(BOSTEZA)

Uy...

¿Y cómo duermo yo si no anochece?

¡Ajá!

(RONCA)

¡Hola! ¿Eh?

(RONCA)

¡Hola! Ah.

Me estoy volviendo loco, igual solo necesito descansar.

¡Hola, estoy aquí!

(Música intriga)

Ah... Medusas saltarinas. No, no soy una medusa,

soy un microbio. Me llamo Marvin.

Soy yo un microbio minúsculo. Soy tan pequeño

que no me ves a simple vista.

(RÍE) Encantado.

Pero... ¿de dónde has salido? Del lago rojo de debajo del hielo,

obviamente. Claro, vivo ahí. No pensé que alguien

pudiera vivir ahí. Está tan frío y oscuro...

Ya, pero a mí me gusta ese ambiente. No me importa nada

que esté frío y oscuro. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti?

¿Tú vives aquí? No. Esto es una GUP-S.

Me llamo Shellington, soy un octonauta.

Un octo... ¿qué?

(RÍE) Quiero que me lo cuentes todo, ¿vale?

Pero... Oh, madre mía. Marvin, ¿qué pasa?

Es que aquí hace mucho calor y hay mucha luz.

Mejor llévame al lago otra vez, por favor.

¿Tan pronto? No te he presentado a los demás.

(RONCAN)

Oh, date prisa, Shellington. Aquí me estoy cociendo.

Oh, no te preocupes, Marvin, yo te llevo a casa.

Oh, el agujero parece más pequeño que antes.

Date prisa. Oh, ya me encuentro mejor.

(GRITA)

(SUSPIRA) Esto está mejor. Gracias, Shellington.

Venga, quiero enseñarte muchas cosas. Bueno, supongo que no pasará nada

por echar un vistazo. ¡Genial!

(RÍE) Sígueme. Te voy a presentar al resto.

¿Al resto?

Ya casi estamos.

Ya casi estamos. Medusas saltarinas...

Shellington, te presento al resto de microbios.

¡Sois un montón! Pero ¿cómo encontráis comida

para todos aquí? Bueno...

No necesitamos comer, obtenemos toda la energía

del óxido del agua. -Sí, comemos óxido, tío.

(SORBE)

(RÍE) Ese es Jeff. Oh, y esta es Shirley.

Oh, y esa es Alice.

(TODOS) Oh, hola. ¿Qué tal?

Oh, hola. Encantado de conoceros. Qué ganas de contarles a los demás

que estáis aquí.

(RÍE)

Eh... Oh...

Si es que encuentro el camino de vuelta.

¿No estaba el agujero aquí?

¿O era por allí?

(Chispazos)

Vaya, estoy en apuros.

(Música tensión)

"Mayday, mayday". Shellington a la GUP-S...

"Necesito ayuda".

(Interferencias)

Ay, ay. "Socorro, mayday.

Por favor, Shellington a la GUP-S. Venid a buscarme".

¡Ay! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso?

Ay, ¿dónde estoy? "Capitán Polar, ¿me recibe?".

Shellington, ¿dónde estás? "Capitán, estoy en el lago.

Hay criaturas diminutas. Capitán, socorro...".

Uh. Ah.

(Alarma)

Kwazii, Pepe, al agujero en el hielo.

(Música)

Octonautas, Shellington está atrapado

en el lago bajo hielo, tenemos que rescatarlo.

La temperatura está bajando mucho. Y el agujero se congela.

No podrá salir. No tenemos tiempo que perder.

Kwazii, tú vienes conmigo. Pepe, tú quédate aquí

y vigila el agujero. Octonautas, manos a la obra.

(SE ESFUERZAN)

Así tardaremos mucho, capitán. Creo que sé

una forma más fácil de bajar. Entendido.

A la de tres. Una, dos... ¡Tres!

(MAÚLLA)

(GRITA)

Ni rastro de él, capitán. ¡Shellington!

¡Shellington!

(VOZ LEJANA) ¡Capitán Polar!

¿Has oído eso? No...

Es solo el frío jugándonos una mala pasada.

(VOCES LEJANAS) Eh, aquí, capitán. ¡Estamos aquí!

Lo he vuelto a escuchar. ¿Qué nos dijo Shellington?

Algo de criaturas diminutas...

¡Yuju! Seguimos por aquí. Sigue las voces.

¡Shellington! Por aquí, capitán.

Dios mío... ¡Shellington!

Ah. Shellington...

Capitán, Kwazii, ¿cómo me habéis encontrado?

Los hemos traído nosotros. Ah, este es Marvin.

Vive aquí abajo con sus amigos. El frío y la oscuridad

no les molestan.

Hola. Hola.

Voy a adoptar a estos camaroncillos minúsculos.

¡Capitán, rápido! ¡El agujero se está cerrando!

¡Deprisa! Kwazii, Shellington,

tenemos que irnos. ¿Cómo? ¿Pero ya?

Si sois lo mejor que nos ha pasado en muchos siglos.

-En milenios. Gracias por la ayuda, Marvin.

No te preocupes, volveremos a visitaros

de vez en cuando. ¡Hasta pronto!

(A LA VEZ) ¡Adiós! ¡Hasta luego!

Ahora vamos a comer algo de óxido del bueno.

Rápido, antes de que el agujero se congele por completo.

(SE ESFUERZAN)

(JADEAN)

Ah.

Pepe, baja la cuerda. Oh.

(Música peligro)

Venga, Pepe, súbenos. Sujetaos.

Oh, oh... ¡Ah!

¡Aletas aleteantes!

(Música acción)

(GRITAN)

(MAÚLLA)

Oh... ¡Pepe, pisa el freno!

Freno...

¡Freno!

Freno.

(GRITAN)

Bien hecho, Pepe. Gracias, capitán.

No me puedo creer que hayas encontrado

vida ahí abajo, Shellington. ¿Cuántos microbios

crees que viven ahí? Bueno, veamos...

Me llevo dos... y multiplico por cinco.

Unos 10 362 000... Oh, no, espera...