Los Octonautas - La gamba mantis

(Música cabecera)

(Sirena)

(MEGAFONÍA) "Octonautas, a vuestros puestos".

¡Capitán Polar!

¡Kwazii!

¡Pepe!

(Continúa la música)

¡Explorar! ¡Rescatar!

¡Proteger!

LOS OCTONAUTAS

"LOS OCTONAUTAS Y LA GAMBA MANTIS"

Mirad esto, compañeros, es la última edición

de "Leyendas reales para piratas". Hala, garras peligrosas...

Sí, compañero.

(RELATA) "Cuenta la leyenda que había dos gambas mantis.

Las dos tenían unas garras muy fuertes.

En una esquina, Garra Destructora, conocida por su fuerza;

en la otra, Garra Punzante, conocida por su rapidez.

Estaban enzarzadas en una interminable batalla

hasta que..., entre las dos, rompieron una roca enorme,

dejando sin hogar a una familia de gusanos".

(Música triste)

"Para no causar más daño, dibujaron una línea en la arena

y prometieron quedarse cada una a un lado para siempre".

Ahora, la pregunta es...

¿qué pasaría si se vuelven a pelear? Hala...

Pero no existen las gambas con garras destructoras y punzantes.

No. ¡Pues sí que las hay!

Las gambas mantis existen y tienen unas garras muy potentes.

Algunas son destructoras, otras son punzantes

y, además, viven en los arrecifes de coral.

Ah... Qué coincidencia. Nos dirigimos a un arrecife

ahora mismo. Quizá podamos ver

a esas poderosas garras en acción. Garras peligrosas...

¿Quien osa cruzar mi línea en la arena?

Preparaos para enfrentaros a mi garra destructora. ¡Ah!

-Me habéis despertado de la siesta.

Ahora, os las veréis con mi garra punzante. ¡Ah!

Bueno, como está a mi lado de la línea, me lo quedo.

(GRUÑE) Sea lo que sea, ¡es mío!

Estad atentos por si veis a las gambas mantis.

Ah... Cangrejos ermitaños.

Capitán, no tienen muy buena pinta.

Ah, la concha nos queda pequeña. -Cuando crecemos,

necesitamos una mucho más grande. -¿Sabe, capitán?

No encontramos ninguna en este arrecife que nos sirva.

Capitán, Shellington tiene una colección enorme de conchas

en el laboratorio. Tranquilos,

seguro que tiene alguna concha que os sirva, ermitaños.

¿En serio? -¿Sí? ¿Conchas grandes?

-Ah... -Oye,

no estaréis de broma, ¿no? Todos arriba,

vamos a buscar conchas nuevas. Ay, qué ganas de salir

de esta concha vieja. Ah.

Creo que he escuchado algo. Qué raro...

¿Eh? Debo de estar volviéndome loco.

Bueno, a ver, tengo muchas cosas diferentes.

(A LA VEZ) Ah...

¡Tú! ¿Qué haces tú aquí? Lo habéis escuchado, ¿verdad?

¿Que qué hago aquí? ¡Estás en mi nueva casa!

-Tu nueva casa estaba en mi lado de la línea.

Lo cogí yo con mi garra punzante. -Pues igual hay que solucionarlo

como gambas mantis. Mi garra destructora...

-Contra mi garra punzante.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Garras peligrosas!

Devuélveme mi casa ahora mismo o prepárate para enfrentarte

a mi superpoderosa y peligrosa garra destructora.

-Ah, ¿superpoderosa? Prepárate para sufrir

ante mi veloz garra punzante.

(GRITAN)

(Música acción)

Medusas saltarinas... Un duelo de gambas mantis.

¡Garra superpunzante! -¡Garra superdestructora!

Octonautas, tenemos que detenerlas. Por favor, gambas mantis,

que os vais a hacer daño. Fuera de mi camino.

Esto no va con vosotros. -La lucha por un nuevo hogar

es entre nosotras y nuestras garras. Estaos tranquilas.

¿Por qué no volvéis al arrecife y...?

(AMBAS) ¡Nunca!

(GRUÑEN)

Quizá, lo que necesitáis es hablar las cosas.

Venga, un ratito a solas y todo arreglado.

Tenemos a un vegimal atascado en el conducto de ventilación...

de nuevo. Ya voy.

¿Y ahora qué hacemos? -Necesitamos ayuda

para salir de las conchas. No os preocupéis,

tengo un quitaconchas en la despensa.

Shellington, ¿me ayudas a traerlo?

Ahora volvemos.

¿Has oído? Este grandullón quiere que nos calmemos.

-Lo sé, lo sé. Yo puedo calmarme muy rápidamente.

-Curioso... Porque todo el mundo sabe que mi fuerte es calmarme.

-Pero no sabes hacer mis veloces movimientos de calma.

-Oh. Oh, qué paz... ¡Uy!

-Yo me calmo mejor porque puedo dejarlo

en cuanto quiera, el asunto es que no quiero.

-Venga ya, yo me calmo tan rápido que podría...

¡cargarme el tanque de una punzada! -¡No!

Mi superpoderosa y potente garra es más fuerte.

(A LA VEZ) ¿Oh, oh, oh?

(Cristales rotos)

(SE QUEJAN)

Bah, mi supergarra punzante es más rápida. ¡Ya!

(A LA VEZ) ¡Oh!

Menuda tontería...

(Música acción)

Creo que no conocen el significado de la palabra "calma".

(FORCEJAN)

(Continúa la música)

El kit quitaconchas es justo lo que necesitamos.

Ah. Ah.

No puede ser... ¿Qué, qué?

Se han ido por allí.

(ASIENTEN)

(HABLA VEGIMAL)

Tenemos que encontrarlas antes de que se hagan daño.

Y antes de que destruyan el Octomódulo entero.

(SE ESFUERZAN)

¡Esta vez ganaré yo, Dashi! ¡Ataque de garra voladora!

-Ah.

-¡Alto! -¡Cerrando garra!

(MAÚLLA)

¡Eh! No os voy a consentir que...

(GRITAN)

¡Rayos y centellas! Vamos a ver...

(TARAREA)

Ajá.

(Música acción)

¿Gambas mantis?

(GRITAN)

Oh, madre mía...

¡Oh, mis libros!

(SUSPIRA ALIVIADO)

Una, dos, tres...

(SE ESFUERZA)

(JADEAN)

¡Ajá!

(FORCEJEAN)

¡Por las barbas de Neptuno! ¡Se dirigen al puesto de mando!

Yo, la maestra de la garra destructora,

reclamo este territorio como mi hogar.

-No. Yo, maestro de la garra punzante,

lo reclamo como mío.

-Uh. -Oh.

Octonautas...

(Alarma)

¿Eh? ¿Quién ha activado la octoalarma?

(Música)

¡No! ¡Los controles! ¡Ese era el botón de eyección!

Y ese es el de turbo...

(A LA VEZ) Ay...

¡Sujetaos todos! Medusa saltarinas...

¡Rayos y centellas!

(SE QUEJAN)

(Música tensión)

¡Cuidado! ¡El arrecife! ¡Vamos a chocar contra él!

(FORCEJEAN)

¿Qué? ¿El arrecife? -En nuestra... ¡casa!

No solo su casa, capitán, también la de cientos de animales

que viven ahí. Si chocamos, lo perderán todo.

No vamos a permitirlo. De ninguna manera.

Dashi, activa el freno de mano. ¡Ahora!

(GRITA)

Ah.

(Música tensión)

(SUSPIRA)

¿Eh?

(CHILLA)

Gracias por echarme una pata tan rápido, Kwazii.

De nada, capitán. A veces, la velocidad de un gato

es la solución. Junto con la fuerza de un oso polar.

(A LA VEZ) ¡Juntos somos más fuertes!

Lo sentimos mucho, la pelea se nos ha ido de las garras.

-Casi destruimos nuestro querido arrecife.

-Y vuestro barco.

Ahora, es hora de hacer las paces. -Me rindo ante tu garra punzante.

-Oh, no, no... Yo me rindo ante tu garra destructora.

-Por favor, no. Tu garra punzante es mejor.

-De eso, nada. Tu garra destructora es más potente.

-Espera, espera... ¿Me estás diciendo...?

Venga, venga, venga... Ya basta, compañeras.

Las dos tenéis unas garras superfuertes.

Y yo sé cómo podéis utilizarlas para hacer el bien.

A veces, se necesita una garra veloz...

Sí, junto con una garra fuerte...

(A LA VEZ) ¡Porque juntos somos más fuertes!

(RÍE) ¡Soy libre! He salido de la concha, por fin.