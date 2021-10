¡El caracol cono!

Subtitulado por TVE.

Megafonía: octonautas a vuestros puestos.

Capitán Polar.

Kuazi.

Pepe.

¡Explorar! ¡Rescatar! ¡Proteger!

Oh, oh... Capitán,

estamos en una zona de rocas y aguas turbulentas.

Dashi, activa el timón.

¡Uuhh, oohh, aahh!

¡Ooh! Despejado, capitán.

Gracias, Dashi.

Nos espera una navegación tranquila.

Bueno, al menos hasta llegar a los Cuarenta Rugientes.

¿Los Cuarenta Rugientes?

Los Cuarenta Rugientes es una zona del océano

de fuertes corrientes y olas gigantescas.

No hay de qué preocuparse, Pepe.

He pilotado sin problemas el Octomódulo

a través de estas aguas muchas veces.

¿Cómo has aprendido a pilotar tan bien el Octomódulo, capitán?

Con práctica, mucha práctica.

Y también he dedicado muchas horas a leer este manual.

¡Ooh!, ¡uy!

Cómo pilotar el Octomódulo, tercera edición.

Escrito por el capitán Polar.

Ahí está todo lo que he aprendido sobre cómo pilotar el Octomódulo.

De hecho, Pepe, sería una idea excelente

que lo leyeras tú también.

¿Yo?, Pero si soy enfermero.

Nunca se sabe cuándo podemos necesitar

a un piloto de apoyo.

Muy bien.

Lo leeré,

No sé si entenderé algo, pero lo intentaré.

Ahh, te he dejado reluciente, compañera.

¡Vaya!

Esta concha quedará muy bien en mi colección.

¿A quién llamas tú concha?

Yo soy un caracol cono, ¿vale?

Y a mí nadie me pone en una colección, ¿vale?

Lo siento, pequeñín.

Yo solo.

¡Yeow!

¡Aaaahhhh!

¡Ooohhhh, ooohhhh!

jejeje.

Creo, creo que estoy un poco mareado.

¿Qué está pasando aquí?

¡Oh!,¡Oh, cielos!

¿Me recibes, Pepe?

A Kuazi le ha pasado algo.

¡Guooo, ooh!

No te preocupes, Kuazi, pronto te recuperarás.

¿Qué puede haberle pasado, Pepe?

No estoy seguro.

Es como si alguien le hubiera envenenado.

¿Pero quién?

Me ha picado.

¿Quién te ha picado, Kuazi?

No, Kuazi no me ha picado. Yo soy Kuazi.

Víctor estaba presente cuando ocurrió, capi.

Diles lo que has visto.

Dice, que ha cogido una concha de este tamaño.

¿Era esta criatura?

¡Medusas saltarinas!

¿Qué es eso, Shellington?

Es un caracol cono.

No me extraña que Kuazi se comporte de forma tan extraña.

La picadura del caracol cono está llena de veneno.

Y el caracol tiene que seguir por aquí,

en alguna parte de la nave.

Será mejor que lo encontremos

antes de que pique a alguien más.

Shellington, activa la Octoalarma.

Octonautas, al muelle de lanzamiento.

Octonautas, hay un peligroso caracol cono a bordo de la nave.

Tenemos que encontrarlo y devolverlo al mar.

¿Has dicho un caracol cono?

¡Ah, sí!

Unas criaturas que pueden picarte con sus minúsculos arpones.

Y tienen hasta veinte arpones preparados para disparar.

Cada uno de ellos lleno de un poderoso veneno.

Capitán, no hay antídoto para la picadura de un caracol cono.

Tiempo y descanso son la única cura.

¿Pero por qué le picaría a Kuazi?

Lo más probable es que se asustara e intentara protegerse.

Tendremos que andar con mucho cuidado.

Octonautas,

hay que encontrar como sea a ese caracol cono.

¡Eeh!

A mí no me atrapa nadie, ¿vale?

¡Uyyy!

¡Ohhh!

¡Ooh!

¡Ooh!

¡Ooh!

¡Ooh!

¡Déjame en paz!, quieres.

¡Ooh!

¡Ooohhh!

Octonautas, ¿habéis visto al caracol cono?

Aún no, capi.

¿Y los demás?

TODOS(:No... no sé... Sí...)

¿Oh, no! Ya ha picado al profesor, Dashi y Shellington.

Pepe, voy a llevar a tres pacientes más a la enfermería.

Recibido, capitán.

Tweak, sospecho que el caracol cono está en los octoconductos.

Es necesario que los cierres.

Dicho y hecho, capi.

Te avisaré en cuanto, ¡ahhh!

Tweak, ¿estás bien?

Oh, cielos, ooohh!

¡Ohh! Pepe, será mejor que prepares una cama más.

¡oooaaah!

¡oooaaah!

¿Cómo lo llevas, Pepe?

Tienes que ocuparte de muchos pacientes a la vez.

No te preocupes, capitán.

Soy enfermero.

Y mi trabajo consiste en ocuparme de los enfermos.

Por suerte, tengo ayudantes.

Tiene que estar en los octoconductos.

Vamos a por él.

¡Ajá!

Hey, ten cuidado. ¿Qué te propones?

Capitán, lo has encontrado.

¡ahhh!

¡Oh, no! Te ha picado.

Descansa tranquilo, capitán.

Todo irá. ¡Oh, cielos!

¿Qué está pasando?

La nave está entrando en los Cuarenta Rugientes.

Corrientes, muy fuertes, tengo que pilotar la nave.

No, capitán, estás demasiado débil.

Sí, alguien tiene que pilotar la nave.

Y esa persona, eres tú, Pepe.

¿Yo?

¡aaahh!

Pepe, utiliza el manual.

Sé que puedes hacerlo.

Pero, capitán.

Has aprendido 327 formas de vendar una aleta herida.

Has practicado cangrejotomías en el helado ártico.

Pero yo me formé como enfermero.

Y esa son cosas que he hecho muchas veces.

Pero hubo una primera vez.

Todos confiamos en ti.

Yo, oh, tengo que intentarlo.

Víctor, vigila a mis pacientes.

Bien, eh, piloto automático desconectado.

Activaré el timón y conectaré el octoascensor.

¿Ooooh!

Capitán, ya estoy al mando del timón.

Oh, oh. Una roca enorme. ¿Qué hago?

Aquí dice que no hay que virar,

pero tendré que esquivarla o nos estrellaremos.

Mantén una mano en el timón

y utiliza la otra para virar la nave.

Puedes hacerlo, Pepe.

Virar, la nave.

Creo que lo voy a conseguir.

Puede que no lo consiga.

¿Qué hago ahora?

Rocas y corrientes fuertes.

Aquí no dice nada.

¿Qué hago ahora?

Tienes que hacer lo único que no viene en el manual

Confiar en ti.

¿Confiar en mí?

Pero yo soy enfermero.

Yo no piloto barcos, yo cuido de la gente.

Un momento.

Estoy cuidando de la gente.

Todos los que viajan a bordo del Octomódulo

dependen de mí.

Sé, que, puedo, hacerlo.

TODOS(:Aaahh, oohh)

El caracol cono, anda suelto por el barco.

Pepe corre peligro.

Debo salir de aquí.

¡Aletas aleteantes!

Hemos salido de los Cuarenta Rugientes.

¡Lo he conseguido!

Ahora volveré a activar el piloto automático

y visitaré a mis pacientes.

¡Pepe, cuidado!

¡El caracol cono!

¡Aaahh!

¡Pepe!

Es, estoy bien.

Guau, el manual de la nave me ha venido muy bien,

en más de un sentido.

Perdón por la que he montado.

Estaba asustado, ¿vale?

Y solo intentaba protegerme, ¿vale?

Sin rencores, ¿vale?

Vale.

Aunque tus arponazos duelen.

Tweak, abre la Octoescotilla

para que nuestro amigo el caracol cono pueda irse.

Dicho y hecho, capi.

Nos vemos, ¿vale?

TODOS(:¡Adiós!)

¡Libre!

Pepe, hoy me he sentido muy orgulloso de ti.

Has salvado la nave.

Me alegra saber que todos os encontráis mejor.

Eh, intenta convencerles de eso a los vegimales compañero.

(RISAS)