Los Octonautas - Los cachorros de morsa

(Música cabecera)

(Sirena)

(MEGAFONÍA) "Octonautas, a vuestros puestos".

¡Capitán Polar!

¡Kwazii!

¡Pepe!

(Continúa la música)

¡Explorar! ¡Rescatar!

¡Proteger!

LOS OCTONAUTAS

"LOS OCTONAUTAS Y LOS CACHORROS DE MORSA"

(Música)

Me alegro de que nos hayáis venido a visitar al Octomódulo,

Orson y Ursa. Tío Polar,

¿podemos enseñarle a Pepe nuestras insignias de Scouts Polar?

Pues claro, chicos. Pepe, mi sobrina y mi sobrino

han trabajado mucho. Mira. Esta es nuestra insignia

de buscadores de estrellas. -Hemos aprendido a orientarnos

observando la estrella polar. -Y esta insignia

la conseguimos al aprender a hacernos un refugio para la nieve.

-Lo siguiente te va encantar, Pepe. ¡La insignia de las vendas con algas!

(RÍE) Aprendimos a hacer un vendaje de emergencia con algas.

Y practicamos de verdad, en vivo y en directo.

Buen trabajo, chicos. Pero todavía nos faltan

muchas insignias. -Sí, claro.

Tenemos que ganarlas todas, igual que tú, tío Polar.

(CARRASPEA) Bueno, yo no tengo todas las insignias de los scouts polares.

Ah, ¿no? ¿En serio?

-¿Estás seguro? Hay una que se me resiste

y nunca puedo conseguirla.

(Música)

(RECUERDA) "Recuerdo la primera vez que vi a una morsa en apuros...".

Oh, me duele la aleta. "Yo me ofrecí ayudarla".

No te preocupes, yo... ¡Ah!

Muévete, osito polar, las morsas nos ocuparemos.

Oh...

"Pero no me rendí".

Ah, se me ha atrancado el colmillo. Yo voy a ayudarle.

¡Apártate! ¡Es una emergencia!

"Y así todo el rato".

Solo intentaba... Ah, ah.

(Zambullida)

Oh...

(Música)

Así que nunca fui capaz de conseguir mi insignia por ayudar a una morsa,

pero ahora os toca a vosotros ganaros la siguiente.

Esta la conseguiréis superando un obstáculo mientras nadáis

bloques de hielo.

(AMBOS) ¡Vamos!

¡Buena suerte, cachorros!

Este es el reto,

salir de este laberinto de bloques de hielo en menos de cinco minutos.

Seguro que yo lo consigo en cuatro minutos.

-Y yo en tres minutos.

(RÍE) Allá vamos. ¿Preparados? ¿Listos?

(Llantos)

¿Eh?

Creo que alguien necesita ayuda. Parece que viene

del otro lado de los bloques.

Venga, niños, seguidme. Ah, podría ser una emergencia

de Scouts Polar de verdad. -¡Y estoy listo para la acción!

(Zambullida)

(Música)

(LLORAN)

No temáis, somos los scouts polares. -Y hemos venido hasta aquí

para ayudaros. -No queremos ayuda.

-Queremos a nuestras mamis. Pues quizá podamos ayudaros

a encontrarlas. ¿Ayudarnos a encontrarlas?

No, no. Queremos que ellas nos encuentren.

-Por eso, hacemos tanto ruido. -Oh, vaya... ¿Pero qué sois?

-Somos morsas. Está claro. -Sois demasiado pequeños

para ser morsas. Las morsa son grandes.

-Con unos colmillos enormes y afilados.

Son solo unos cachorros. Ah, son bebés.

-Pero seguimos siendo morsas. Entendido.

¿A dónde han ido vuestras madres? Fueron a por comida,

pero llevan fuera demasiado tiempo y tenemos hambre.

-Mucha hambre. -Muchísima hambre.

Vamos a intentar localizar a vuestras madres.

(SUSPIRA) ¿Por qué no vais a buscarlas?

Tenemos mucha hambre y no podemos nadar muy lejos.

-Además, nuestras madres nos dijeron que no nos volviésemos.

-Así que no nos movemos.

(GRITAN)

¡Un iceberg! Y va muy deprisa.

-Nuestras madres dijeron que no nos moviésemos de este bloque de hielo.

-Bueno, pero no nos dijeron qué hacer si se movía el bloque.

-Ya sé qué hacer.

(AÚLLAN)

Chicos, podéis...

(AMBOS) Que suene la autoalarma.

(Alarma)

Octonautas, al puesto de mando.

(Música)

Octonautas, los cachorros y yo estamos escapando de un iceberg

con tres crías de morsa. Las crías están demasiado débiles

como para nadar muy lejos.

(AMBOS) Hemos activado la autoalerta.

Tenemos que poner a estos cachorros de morsa a salvo.

Capitán, hemos localizado el iceberg. Llegaremos ensegui... Oh.

(Alerta)

Por las barbas de Neptuno...

¡Vais chocar contra otros dos icebergs!

¡Oh, no! Podríais haceros daño cuando los icebergs choquen

entre sí. Ah, ay...

Kwazii, Pepe, coged las GUP-X y venid tan pronto como podáis.

Por favor, traed comida para los cachorros de morsa.

-Tienen mucha, mucha hambre. Víctor, tú y los vegimales

tenéis que ayudarme a preparar botellas de alimento

para los cachorros de morsa.

¡Ya vamos, capitán! ¡A las GUP-X, compañeros!

(Música intriga)

Tenemos que llegar al iceberg cuanto antes.

¿Listos para mezclar la fórmula para las morsas?

(HABLAN VEGIMAL)

(Música)

(RÍE)

El iceberg está muy cerca. -Demasiado cerca.

Poneos en este lado, niños.

(AMBOS) Está muy, muy cerca.

Sujetaos, niños. Esto va a dar muchos botes.

(Música tensión)

(SE QUEJAN)

Oh.

(Crujidos)

Ah.

(A LA VEZ) ¡Lo tenemos!

Bien hecho, niños.

(AMBOS) ¡Cuidado!

Uh. ¡Lo tengo!

¡Uf! Retroceded todos.

(Música peligro)

(SE ESFUERZA)

Polar a Kwazii. "¿Estáis ya cerca?".

Estamos por debajo de los icebergs, capitán.

Oh, estáis atrapados justo en el centro.

Ya casi no nos queda sitio. Utilizad el taladro para romper el hielo.

(Crujidos)

¡El hielo es demasiado grueso! "Enciende el calentador, Kwazzi,

para que el taladro derrita el hierro al pasar".

¡Calentando el taladro!

Así vamos más rápido.

Aguante, capitán.

(SE ESFUERZA)

Nos preocupéis, la ayuda están camino.

Oh, no... Vamos a quedar... aplastados.

Ay...

Mi madre siempre me da la aleta cuando tengo miedo.

Ojalá alguien me diese la aleta ahora.

Toma, te doy la zarpa. Oh, gracias, me siento mejor.

Kwazii... ¿Necesitáis ayuda, compañeros?

Justo a tiempo, Kwazii. Venga, todos a la GUP-X.

(Música triunfal)

¡Activando botellas!

(CHUPAN)

Ahora, tenemos que encontrar a sus madres.

Deben de haber devuelto ya a los bloques de hielo.

Vamos a mirar...

Waldo, ¿dónde estás? -¿Dónde estás, cielo?

¡Capitán!

(SE LAMENTAN)

¿Quién es ese? Perdonen...

(A LA VEZ) Uh...

Creo que yo puedo ayudarlas. Yo creo que no.

-Ya somos dos.

Eh...

(TITUBEA) Estaos tranquilas. Chicas, no me fío de este.

Ah, ya empezamos. ¡Mamá!

-¡Mamá! -¡Mamá!

-Oh, Waldo. -Aquí estás.

-Oh, mi pequeñín, ¿Estás bien, cariño?

Menos mal...

(BESAN)

Os estuvimos esperando mucho tiempo, pero nos llevó por delante

un iceberg enorme. Entonces, el capitán Polar

y sus amigos nos rescataron. -¿Eh?

No tiene pinta de ser un héroe, ¿verdad?

Chicas, ¿cómo podemos darle las gracias por salvar

a nuestros cachorros?

(A LA VEZ) Abrazo.

Guau... Uh...

(Clic)

Aquí está, la insignia de salvador de morsas.

(AMBOS) ¡Bien hecho, tío Polar!

(Risas)