Oye, ¿quieres usar la herramienta?

-Eres muy amable, pero no puedo, es tuya y siempre me la prestas.

-Vamos, hombre, te la mereces.

(AMBOS) Te la mereces tú.

Hola, obreros. Hola, Noddy.

-Hola, Noddy. Hola, Sabiosauria.

Sabiosauria, espera, se te ha caído algo.

¡Ah! ¡Oh!

Muchas gracias, Noddy, no puedo perderlo.

Es el plano de mi nuevo globo aerostático.

Mira. ¡Tachán!

Vaya, qué chulo es. Vaya, ¿un globo aerostático?

-Cuando lo acabe, podré volar muy muy alto

y ver todo el Valle de los Animales.

(AMBOS) Vaya, ¿podemos ir?

Pues claro, voy a la tienda de Construvilla

para comprar una cuerda bien larga y después podremos probarlo.

Sonreíd.

Nos vemos después en el Dinolaboratorio. Adiós.

-A lo mejor te deja pilotar el globo. -Espero que te deje pilotarlo a ti.

-Eres muy listo. -Qué va, hombre, el listo eres tú.

(A LA VEZ) Te lo mereces.

(RÍEN) Compañero, me encanta trabajar contigo.

Vamos, Bumpy.

Hola, granjero Tom. Te traemos las cajas de fruta.

¡Noddy! Oh... Ha ocurrido un desastre.

Alguien me ha estropeado los cultivos, mira.

Mis mejores manzanos están tirados y la mitad del maíz está aplastado.

¡Oh!

Caramba, ¿quién haría eso?

Hay que asegurarse de que no vuelva a pasar.

Tienes razón. Tengo que investigar Quién le ha estropeado los cultivos.

Tengo un nuevo caso por delante.

Investigaré.

# ¿Quién? # ¿Quién?

# ¿Qué? # ¿Qué?

# ¿Cuándo? # ¿Cuándo?

# ¿Dónde? # ¿Dónde?

# ¿Por qué? # ¿Por qué?

# ¿Cómo? # ¡Vamos a investigar! #

Lo llamaremos... el caso de los cultivos estropeados.

¿Cómo piensas resolverlo, Noddy?

Primero buscaré pistas en el campo de maíz.

Y yo me quedaré ayudando a recoger las manzanas.

Buena suerte con la investigación, Noddy.

¡Ah! ¿Qué era eso?

Mira, alguien anda jugando a los bolos.

¡Ah! Hola, Noddy. Ja, ja, ja.

Hola, Deltoides. ¿Qué estás haciendo aquí?

¡Ah! Ja, ja, ja, ja. Practico con los bolos, Noddy.

Ahora verás como yo, Deltoides, los derribo todos.

¡Lo conseguí! Ja, ja, ja.

¡Caray! Buen tiro, Deltoides.

Alguien derribó los árboles del granjero Tom

e hizo lo mismo con el maíz.

¿Lo hiciste tú sin querer, Deltoides?

No, no fue cosa mía.

Pero es verdad, el maíz está aplastado.

No temas, yo, Deltoides, lo arreglaré.

¡Vaya! Yo, Deltoides, nunca fallo.

(Ladridos)

¿Bumpy?

¿Qué es eso?

¡Ay! ¡Ay! Es muy pesado.

¿Pesa? No. Es fácil.

Me pregunto qué será.

A lo mejor lo sabe el granjero Tom.

Vamos a preguntarle.

Lo siento, Noddy, ni idea.

Nunca había visto nada parecido a esto.

¡Oh! Noddy, mira.

¡Oh! Es otro.

¡Ay! ¡Ay! Este también pesa muchísimo.

A lo mejor estas cosas pesadas derribaron los cultivos.

¿Pero cómo? No lo sé.

Puede que alguien las haya tirado.

Bien visto, Run Run.

Ahora hay una, dos y tres.

¿Me pregunto si habrá alguna más?

Sí, allí hay otra.

Deltoides, allí arriba en el tejado del granero.

¡Ja, ja!

Ya está. ¡Guau!

¿Pero quién tendría tanta fuerza para lanzarla allí arriba?

(Ladrido)

Es verdad, Bumpy. ¿Y si no la lanzaron?

¿Y si algo pasó volando y la dejó caer?

¿Quién puede volar?

¿Escorbuto? Sí.

Y Coco y Cleo,

pero ninguno de ellos tiene fuerza para llevar una cosa de estas.

(RÍE) Tú también puedes volar, Run Run,

pero sé que no fuiste tú.

¿Ha de haber alguien más que vuele.

El globo aerostático, ¡claro!

Sabiosauria dijo que podría volar muy alto.

Y mira, también tiene cosa como estas.

Vamos, hay que hablar con ella.

Hola, Sabiosauria.

(Ladridos)

¡Oh! Otras dos cosas de estas.

¿Pero dónde está Sabiosauria?

Hola, ¿has venido para subir a...? ¿Qué ha pasado?

¿Y mi globo aerostático?

No lo sé.

Sabiosauria, ¿puedo preguntarte una cosa?

¿Esto es de tu globo aerostático? Sí, se llaman sacos de arena.

¿Sacos de arena?

Hacen que el globo pese y no se vaya volando sin control.

¡Oh! A lo mejor alguien los desató para dar una vuelta en el globo.

Y puede que los soltara sobre la granja

estropeando los cultivos del granjero Tom.

¡Oh, no! ¿Pero quién puede ser y por qué?

No lo sé.

Pero este caso es muy difícil.

Gracias, Bumpy. Es verdad.

Orejotas siempre dice que un buen detective mira y vuelve a mirar.

Fíjate, hay algo ahí debajo.

¡Uf! ¡Ay!

Ya está. Gracias, Sabiosauria.

¿Dónde he visto esto antes?

Ahí, cuando estábamos en la estación.

Entonces, ¿crees que puede ser de los obreros?

¡Ya lo tengo!

¿Recuerdas lo contentos que estaban cuando les enseñaste el globo?

Ellos debieron de venir aquí para probarlo.

¡Ah! Pero si aún no está listo. No le he puesto la cuerda.

Entonces, no van a poder bajarlo. No.

(Ladrido)

Son ellos. Bien hecho, Bumpy.

Si lanzamos el último podremos bajar, ¿no crees?

Claro. (AMBOS) ¿Lo haces tú?

Lo haremos juntos.

¡Socorro!

Noddy, aquí. (AMBOS) No podemos bajar.

Tranquilos, tengo un plan.

"¿Listo, Sabiosauria?".

Lo estamos, Noddy.

"Deltoides, ¿sabes qué hacer?".

Claro, Noddy. Preparados, apunten,

fuego.

Lo lograste. (A LA VEZ) ¡Viva!

(TODOS) Muy bien.

Ahora tirad.

(TODOS) ¡Ay!¡Ay!

(A LA VEZ) Gracias.

¡Hurra!

(TODOS) ¡Hurra!

Los obreros no quisieron llevarse el globo,

solo querían verlo de cerca.

Pero apretamos esa cosa y de repente nos vimos en el aire.

-Luego apretamos otra y se soltaron esas cosas.

Y entonces, acabaron subiendo más. (JUNTOS) Lo sentimos mucho.

No sabíamos que estábamos soltando cosas pesadas sobre los cultivos.

-No importa, ya está todo arreglado.

-¿Quién quiere subir al globo?

(RÍE) A mí, Deltoides, me encanta volar.

Deltoides, por favor.

-¡Eh¡ Ja, ja, ja.

Buen trabajo, Noddy, has resuelto el misterio.

¿Cómo lo lograste?

Gracias.

Al ver la herramienta de los obreros en el Dinolaboratorio,

deduje que habían estropeado ellos los cultivos.

Subieron en el globo aerostático sin querer

y soltaron los pesados sacos de arena sobre la granja.

El caso de los cultivos estropeados está resuelto.

Así que, solo queda una cosa por hacer.

Hemos aclarado todas las pistas.