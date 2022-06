¡Sí!

Muy bien, Noddy.

¡Caray!

Buen tiro, Fusible.

Este juego es demasiado difícil.

97, 98, 99 y 100 canastas.

Cara feliz.

El aro está muy alto.

-Y el balón no bota nada bien. -Y el aro es muy pequeño.

¿Pero y el partido qué?

Lo siento, Noddy. Yo también tengo que irme.

Vamos, Bumpy. Buscaremos a alguien con quien jugar.

Vaya, qué divertido, Noddy. Pero ¿qué es lo que debo hacer?

Solo lanzar el balón al aro.

¡Bien, canasta!

Chócala.

Oh, no. Esperad, eso no está bien.

El aro debería estar más alto.

Y mirad, también es demasiado grande.

Es cierto, Noddy. ¿Pero cómo y por qué?

Alguien debió de cambiarlo cuando fui a buscarte.

Oh, el partido se ha estropeado.

¿Quién haría algo tan horrible?

Tengo que investigar. ¿Quién cambió el aro de baloncesto?

Tengo un nuevo caso por delante.

Investigaré.

# ¿Quién? # ¿Quién?

# ¿Qué? # ¿Qué?

# ¿Cuándo? # ¿Cuándo?

# ¿Dónde? # ¿Dónde?

# ¿Por qué? # ¿Por qué?

# ¿Cómo? # ¡Vamos a investigar! #

Lo llamaremos:

El caso del aro de baloncesto cambiado.

¿Cómo piensas resolver este caso, Noddy?

Primero tengo que buscar pistas.

Yo, Deltoides, también buscaré pistas.

(Ladrido)

Otro balón.

¿Cómo habrá llegado aquí?

Alguien habrá jugado aquí también.

Mira, puede que sea de Sabiosauria.

Entonces, ¿Sabiosauria estropeó el partido?

Dijo que el aro era demasiado pequeño.

A lo mejor quiso hacerlo más grande.

¿Sabiosauria? Imposible.

Venga, vamos a hablar con ella.

Yo iré a ver si Fusible puede arreglar el aro.

Buena idea, gracias, Orejotas.

Sabiosauria.

Hola, Noddy. Hola, Deltoides.

Anda, mi balón. Vaya, gracias, Bumpy.

-Entonces, es cierto. Estuviste en la cancha de baloncesto.

-Sí, lo siento, fui yo.

Iba algo despistada y lo pise sin querer.

¿Qué fue lo que pisaste?

Este destornillador. Alguien lo dejó allí, en el suelo.

Entonces, ¿no cambiaste tú el aro de baloncesto?

Oh, no. Sólo volví allí para practicar.

Pero cuando llegué, el aro era demasiado grande.

Y entonces fue cuando pisaste el destornillador.

Sí.

(Música)

¡Mirad!

Quien cambió el aro, debió de usar ese destornillador.

Sí, claro.

Pero ¿de quién crees que será?

¿De los caballeros? No.

¿De Carlos? No.

¿De los obreros? Sí.

Ellos tienen muchas herramientas.

¡Claro!

Uy.

-Y el capataz dijo que el aro estaba demasiado alto.

Es cierto.

Venga, Bumpy.

Hay que hablar con él.

Yo, Deltoides, me quedo para ayudar a Sabiosauria a practicar.

-¡Hurra!

(Música)

Hola, estoy buscando al capataz.

Hola, está por allí.

¡Capataz! ¿Qué está haciendo?

Hola, Noddy.

Me he hecho más alto para jugar al baloncesto.

(LOS DOS) ¡Uy!

Gracias, Noddy.

(Golpe)

¡Estoy bien!

¿Por qué no practica mejor el salto?

Sería más seguro.

Como Bumpy.

Oh, buena idea.

(Música)

Vaya, tiene el destornillador ahí.

Pues sí. ¿Puedo verlo?

Claro.

Pues ¿de quién será este?

(Música)

Fusible también tiene herramientas.

A lo mejor este es suyo.

Gracias, capataz. Adiós.

(RÍE)

(Música)

Hola.

Mira, falta una herramienta.

El destornillador puede ser de Fusible.

¡Sí!

Pero ¿para qué querría hacer trampas?

Si él juega muy bien al baloncesto.

Hola, Noddy. Te estaba buscando.

Hola, ¿has encontrado a Fusible?

No, y lo he buscado por toda Construvilla.

Oh, entonces ¿el aro de baloncesto aún no está arreglado?

Pues me temo que no.

Oh, este caso es muy difícil.

No te desanimes, Noddy. ¿Recuerdas lo que digo siempre?

Un buen detective mira y vuelve a mirar.

Gracias, Orejotas.

Puede que se me haya pasado algo.

Parece que Fusible ha estado haciendo balones.

Pero no veo ninguno aquí.

A lo mejor los hizo para alguien.

¿Quién querría un balón de baloncesto?

¿Sabiosauria? No, ella ya tiene uno.

¿El capataz? También tiene uno.

¿Pat Pat?

¡Ya lo tengo!

Creo que sé dónde puede estar Fusible.

Este no bota nada.

(Música)

¡Esa bota demasiado!

Hola, Pat Pat. Hola, Fusible.

(Continúa la música)

Error.

Pat Pat, intenta controlar el balón.

Bien, buena captura, Run Run.

(PITA)

Gracias, Noddy. Cara triste.

Fusible,

¿quisiste hacer un balón que Pat Pat pudiera botar?

Correcto.

Pero no funcionó.

¿Y cambiaste el aro de baloncesto para ayudar

a Sabiosauria y al capataz?

Correcto también.

Dijeron que el juego era difícil.

Así que intenté ayudarlos.

Pero a lo mejor, sólo tendrían que practicar más.

Y entonces, jugarían mejor.

¿Jugar mejor?

Toma, prueba de nuevo con este.

Pero si ya probé con tu balón. Mira.

¡Ya bota! Ya me sale.

(OSITOS) Hurra.

Tenías razón, Noddy.

No era el balón, necesitaba practicar un poco más.

Sí.

Vamos a jugar todos al baloncesto.

(OSITOS) ¡Sí!

Antes tengo que hacer una cosa.

Listo. El aro ya está bien. ¿Preparados para jugar?

(TODOS) ¡Sí!

Sí, Deltoides y yo hemos practicado. Mira.

-Eso, adelante, amiga Sabiosauria.

¡Bien, canasta!

-Y yo he practicado el salto. -¡Bien!

-¡Hurra!

-Y yo he practicado el bote.

Buen trabajo, Noddy. Has resuelto el misterio.

¿Cómo lo lograste?

Gracias.

Cuando vi los balones en el ordenador de Fusible,

deduje que él había cambiado el aro.

Los demás dijeron que el juego era muy difícil.

Así que intentó ayudarlos. Pero sólo necesitaban practicar.

El caso del aro de baloncesto cambiado está resuelto.

Así que... Solo queda una cosa por hacer.

Hemos aclarado todas las pistas.