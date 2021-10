No-No - Ornitorrinco busca compañero de casa

(Música)

# No sabes que yo me llamo NO-NO.

# Qué pasará mañana # me pregunto en sueños.

# Estoy con mis amigos # mientras me hago mayor.

# Estamos siempre juntos # en lo bueno y en lo peor. #

(Continúa la música)

"ORNITORRINCO BUSCA COMPAÑERO DE CASA"

Esto...

Esto y esto. La dirección de mi tía está en la mesa.

Ya me lo has dicho, Magaïver.

¡Pinzas, las 8:48! ¡Ay!

¡Me voy pitando!

(TRISTE) Ah, vale. Hasta pronto.

Oye, me echarás de menos, ¿eh?

Pues claro. Anda, será una semanita de nada.

Bueno, pues... ¡Adiós!

(Música triste)

¡Cuídate!

(Para la música)

Hasta pronto. Me voy.

¡Chao! ¡Adiós!

¡Chao, chao!

(SUSPIRA)

Bueno, voy a aprovechar estos días solo para...

Eh, eh, eh... ¡No!

¡No, estoy solo! ¡Magaïver se ha ido para una semana!

¡Es horroroso!

(Viento)

¡Ah! Ya sé, le escribiré una bonita postal.

De esta forma, cuando la lea, volverá enseguida.

"Querido cangrejito naranja, ya hace que te fuiste...

Eh... 58 segundos y te echo de menos.

Vuelve pronto. Eres mi mejor amigo para siempre.

Y, sobre todo, vuelve pronto. Firmado, NO-NO".

(Música)

Muy bien. Hala, ya está.

Ahora me vuelvo a mi madriguera... solo.

¿Eh? ¡Anda, ya sé!

Solo tengo que buscar un compañero mientras espero que vuelva.

Espero que tenga una buena charca de barro.

Yo creo que me elegirá a mí antes que a Veggie.

Me encanta revolcarme. -Oh, deja de soñar, Speedy.

Yo soy la "crème de la crème" de los compañeros de casa.

¿Mm? Le va a gustar mucho, muchísimo.

Me gusta mucho y estoy acostumbrado a las madrigueras.

Yo soy el compañero perfecto.

Tranquilo, llevadero y cocino de maravilla.

¿Cuál es tu plato preferido? Mm...

La tarta de plancton y chocolate.

Yo me como el chocolate y Magaïver se come el plancton.

¿Te gusta el plancton?

A mí lo que me hace saltar de alegría es la crema de zana...

¡Ah, no, Veggie! En mi casa olvídate de las zanahorias.

¡No las soporto! ¿Hay otras cosas que te gusten?

Pues sí, el arroz con za...

Zarzamoras frescas, la quiche de za... zamburiñas,

las galletas con za...

Ay, NO-NO, me da que tenemos gustos muy distintos.

Sí, lo sé, qué pena.

¡Siguiente compi!

(RÍE) ¡Vaya, tu madriguera es encantadora!

Vamos a ser unos compis de casa superlocuelos.

¿Te gusta hacer castillos y jugar a las cartas?

(RÍE) ¡Uh! ¡Yupi!

Magaïver y yo siempre jugamos a buscar el gusano.

Y a ti, ¿cuál es el juego que te gusta más?

¿Eh? El saltabaloncesto y el salto lateral

y saltar al agua y... ¡Ah!

(RÍE) Ah, ah, ah.

(RÍE) ¡Uh, yupi!

¡Brum! (RÍE)

Me estoy mareando.

¡Uh! Lo vamos a pasar a tope juntos.

¿A que sí, NO-NO? Eh...

No, no, lo siento, pero creo que no tengo sitio

para carreras de patines como quieres.

Es verdad, NO-NO, te lo iba a decir yo.

¡Siguiente compi!

¡Es tu día de suerte, NO-NO, yo soy tu compañero ideal!

Peludo, divertido y un manitas para la casa.

En invierno o primavera,

con sus fuertes brazos de oso y siendo tan apañado,

Bigtooth es el mejor para compartir tu casa.

Para optimizarlo, procurad que tome cinco comidas al día.

¡Fenomenal! ¡Ya te digo!

Y, además, ¡vengo con accesorios!

¡El Proaspir 2000! Ideal para aspirar todo lo que...

No, no, ya vale de anuncios. Vale, vale. ¡Demostración!

¡Ah! Sí, bien, eso mola.

Mola mucho.

¿Mm? ¡No, no, no, no!

¡No puede aspirar esto! ¿Eh?

Pero ¿qué palancas?

¿Eh? ¡No! ¡No!

¡Ah! ¡Para este trasto! Eh...

¡Páralo! Ay, madre. Ay, madre.

¡Páralo!

Uy.

Esto... ¡Uh!

Bigtooth, eh, no va a funcionar, te soy sincero.

Vale, me voy. Tengo un cohete que reparar,

pero el Proaspir es para ti.

Y tu madriguera.

¡Hasta luego!

(Tictac)

Por mis pinzas, ¿qué es ese ruido?

¡Que me registren! ¡Es el despertador de NO-NO!

¡No se podrá despertar! Debo llevárselo.

¿Eh? (HABLAN A LA VEZ)

Llevamos esperando toda la mañana.

(HABLAN A LA VEZ)

Pero ¿qué...?

Va a merecer la pena.

La casa parece que es bonita. ¿Eh?

Ya lo pillo, quiere cambiarme. (GRUÑE)

Para que yo esté a gusto en tu madriguera,

tendrás que pintarla de verde guano de ganso.

Y estos trastos te los llevarás, ¿verdad?

Pues... (GRUÑE)

(AMBOS) ¿Eh?

(GRUÑE)

¡Falso surimi!

¡Llevo fuera 5 minutos como mucho y ya estás pensando en sustituirme!

¡No, no, no es lo que estás pensando!

No te canses el pico, veo que te sobra un cangrejo.

"Adieu", NO-NO, me marcho.

(ENFADADO) ¡Para siempre!

(SOLLOZA) Adiós otra vez.

(ENFADADO) ¡Y cuídate!

¿Eh? No, ¡no!

(Pitidos, aspirador)

(GRITA) ¡Ah! ¡No, no, no, no!

¡Ah! (GRITA)

¡No! ¡Oh, no, no, no!

¡Ah! ¡Ay!

(Música animada)

¡Me lo como, me lo como, me lo como!

¡Ah!

(RESOPLA) ¿Estás bien, Magaïver?

Sí, sí, bien, pero sigo enfadado, ¿sabes?

(REFUNFUÑA) Pero ¿esto qué...?

"Te echo de menos... Nanananá.

Eres mi mejor amigo para siempre, vuelve pronto".

Oye, ¿esto lo has escrito tú? Eh... Sí, sí.

La mandé nada más irte, la vida es muy larga sin ti.

¡Oh! Qué crío.

(RÍEN)

Oye, ¿sabes qué?

Podrías venirte conmigo, mi tía tiene sitio de sobra.

¿Eh? ¡Corre, perdemos el autobús! ¡Sí!

¡Venga, deprisa! Ay, la amistad...

Hace que esos dos compañeros sean inseparables.