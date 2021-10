No-No - No-No tiene hambre

(Música)

# No sabes que yo me llamo NO-NO.

# Qué pasará mañana # me pregunto en sueños.

# Estoy con mis amigos # mientras me hago mayor.

# Estamos siempre juntos # en lo bueno y en lo peor. #

(Continúa la música)

"NO-NO TIENE HAMBRE"

(RONCA Y BALBUCEA)

NO-NO, ya es de día.

Oh, oh.

Hola. ¿Te apetece un desayuno cangrejero?

Oh. Pues sí. ¿Qué has preparado?

¿Yo? Yo no he hecho nada, me acabo de despertar.

Oye, esto caducó hace tres años.

¿Quieres probar? Estará bueno, ¿verdad?

(OLFATEA)

Oh.

No, no, aquí no hay nada que llevarse al pico.

¡Es horrible! ¿Qué será de nosotros?

Tranqui, NO-NO, tengo sobras de flan de algas.

¿Quieres comerlas? Eh... Gracias, MacGyver, pero...

¡Anda, mi fiambrera secreta!

(Música)

(RÍE)

¡Mm! (RÍE)

(SE ESFUERZA)

¿NO-NO tiene una fiambrera secreta? No me lo había dicho.

Aquí no hay nada.

Ni aquí.

Jo.

Ni aquí ni aquí... Eh, NO-NO.

¿Qué haces hurgando en mi huerto? ¿Quieres robarme las verduras?

No, no, no estoy robando, es que tengo un poco de hambre.

¿Has oído? Es mi estómago, que se queja.

No te muevas, tengo justo lo que necesitas.

Tarta de zanahoria, flan de zanahoria,

perritos... de zanahoria.

¿Magdalenas de zanahorias con coles de Bruselas?

Eh... Gracias, Becky,

pero busco algo con un poco menos de... zanahoria.

¿Eh?

Deliciosa. ¿Has probado a hacerla con algas?

Hola.

Tú, tú, hola. Aquí no hay nada.

¿Eh?

Ah...

Aquí tampoco.

No.

¡Ah!

¿Qué te pasa, NO-NO? Soy Baggie la bella.

¡Baggie, tengo hambre! ¡Ayúdame!

Que no cunda el pánico.

Abre el pico, respira hondo y espérame aquí mismo.

(Salpicadura)

¿Eh?

Ay. Aquí tienes.

Métete esto en el pico y tu paladar te hará la ola.

Eh... ¿Qué es?

Barritas de vitaminas hechas con tallos de nenúfar.

¡Dan mucha energía! (RÍE)

Pero no me apetece bailar ni comer cosas cuadradas raras.

(RÍE)

(OLFATEA) ¡Uh! ¡Mm!

¡Qué rica!

¡Pinzas! (RÍE)

¡Me siento con más fuerza que un centollo! ¡Uh!

Aquí no está. Uy.

Ni aquí tampoco. No, no...

¿A dónde vamos, NO-NO? Eh, eh, eh, estoy en las nubes.

¡Mm! ¡Oye, pruébalo!

¡Oh, te quedarás "picoplático"!

Oh. (RÍE)

NO-NO, estás flojillo, cómete una barrita cangrejera.

Eh... ¡Venid todos, no perdáis tiempo,

es la gran inauguración del restaurante de Speedy!

¡Ah!

(Golpe)

¿Un restaurante nuevo? ¡Voy!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Venid volando, que me lo quitan de las manos!

¡Yo vengo con mucha hambre! ¿Dónde tienes el local?

(TODAS) ¡Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre!

¡Eh, controlad las antenas, mi amigo va primero!

Ja, cómo está hoy la clientela.

Toma la carta, NO-NO. (HORMIGAS) ¡Queremos comida!

¿Un restaurante para hormigas con raciones para hormigas?

Son minúsculas. ¡Mm! Migas de pan,

huevo de polilla, paté de bicho microscópico...

(RÍE) ¡Me lo como todo!

Con eso no llenaré mi barriga.

(BIGTOOTH) ¡Speedy! ¿Ah?

Mira mi nueva y mejorada máquina de hacer comida.

Aquí hay para todos y en pocos segundos.

Búscame un cliente, quien sea. -Hola.

-Eh, vale, es un cliente un poco pequeño,

tendré que hacer unos ajustes. ¿Y la llave?

Oye, ¿puedo probar yo? Estoy desfallecido.

¡Pues claro, NO-NO, adelante!

¡Tú pide y aparecerá ante tu pico el tentempié del futuro!

¡Hala! ¡Uh!

Vale, quiero un bocata que esté rico, algo picante

y blandito, pero crujiente y, sobre todo, grande.

(Estruendo)

(Sirena)

(Cuco)

Ja...

Aquí lo tienes, directo a tu pico, NO-NO.

¡Patinete! El bocata del futuro es un poco raro.

¡Mm! Es lo que ha pedido NO-NO.

Chocolate, rábanos, queso y guindilla.

(AMBOS) ¿Eh? ¿Guindilla?

¡NO-NO, no!

(Campanilla, ebullición)

(TITUBEA) ¿Qué es esto?

¡Ah, ah!

¡Ay, ay, ay! ¡Me arde el pico!

¡Ah, pica!

(Música animada)

(GRITA) ¡NO-NO!

Vale, le haré unos retoques.

Pinzas, qué mala cara. ¿Tenéis una barrita energética?

Pues no, te comiste la última.

¿Sabíais que en Toquelandia cuando alguien se marea

le dan toques en la cabeza?

¡Hola, NO-NO! ¡Yuju! ¿Sigues ahí?

Eh... Oh.

¡Oh! ¡Oh, sí, genial!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Mi fiambrera secreta! ¡La escondí aquí! ¡Yupi!

(RÍE)

(TODOS) ¡Ah!

Oh.

Ay, pobre NO-NO, su merienda está mohosa.

¡Oh, nada me gusta más en el mundo que un buen bocata de gusanos!

¡Oh, hasta el pico se me hace agua!

¿Queréis un poco?

(TODOS) Ah... No, no.

(Música créditos)