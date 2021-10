No-No - No-No tiene alergia a algo

(Música)

# No sabes que yo me llamo NO-NO.

# Qué pasará mañana # me pregunto en sueños.

# Estoy con mis amigos # mientras me hago mayor.

# Estamos siempre juntos # en lo bueno y en lo peor. #

(Continúa la música)

"NO-NO TIENE ALERGIA A ALGO"

(SILBA UNA CANCIÓN)

(REFUNFUÑA)

(SILBA)

Magaïver, deja ya de sil...

Ah, ah...

¿De sil qué? De sil... Ah...

(ESTORNUDA)

De silbar.

Ay, pinzas, creo que me daré otra ducha.

Eh, ¿y? No, no estoy malo.

Es raro, me pica la nariz y los ojos me llo...

Ah, ah... ¿Qué? ¿Te llo...?

Me... Me llo... Me llo...

Ah, ah, ah.

Me... Me lloran.

Eso es que te da alergia algo.

¿Eh? ¿Cómo dices?

Digo que hay algo que te da alergia.

Ah, ah. Uy.

(ESTORNUDA)

Jo, creo que tienes razón, pero ¿Qué?

(Música)

(OLFATEA)

No.

Las cerdas del cepillo de dientes no son.

Menos mal, o tendrías mal aliento de pico.

(RÍE) ¿Y esto?

Pues eso... ¿Te pica la nariz?

No, no, es... ¿Te lloran los ojos?

¡No, no, tengo ganas de hacer un castillo de arena muy grande!

(RÍE)

¡Uh! ¡Yupi! (RÍE)

¿Y esto qué te hace?

Eso... Eso me da...

¡Me dan ganas de bailar en el césped!

(TARAREA)

¡No, no, no puedo ser alérgico, es mi comida preferida!

No quiero saberlo. Aguanta un poco, NO-NO. Prueba.

(RÍE) ¡Ah, no me da alergia!

Ay... Esto es de locos.

¿Qué será lo que te hace estornudar así?

Mira, lo hemos probado todo. (ESTORNUDA)

¿Ah?

Uy.

Ah, mi libreta. ¡Te da alergia mi libreta!

(RÍE) ¡NO-NO es alérgico a mi libreta! ¡Lo descubrimos!

Eh... Para mí que no va a ser la libreta.

Oh.

Ay.

(GRITA) ¡No!

No puede ser. Dime que no es verdad.

Ah, ah, ah...

Ay.

De nada sirve engañarte, hijo.

Demostrado, NO-NO es alérgico a los cangrejos.

¿Eh?

(Música triste)

Es lo que tienen las alergias, llegan sin más.

Es verdad. Una vez estaba en Blablaonia y comí unos orejones.

Me chiflan. Pues de repente me dieron alergia.

Ahora, si los pruebo, se me hinchan las piernas

y me pica el caparazón.

Bueno, pues me da igual.

No me importa estornudar,

si al menos puedo estar con Magaïver.

Oye, eres el mejor amigo que se pueda tener.

(ESTORNUDA) (SOLLOZA)

Se acabó, decidido.

Se me parte el caparazón, pero me voy.

Necesitas una vida normal, sin estornudar tanto.

(LLORA)

Adiós, mi cangrejo favorito del mundo.

Ah, ah, ah. ¡No te acerques!

(LLORA) Estarás mejor sin mí.

(Música triste)

Oh, pero ¿qué voy a hacer si no está conmigo Magaïver?

(SUSPIRA) En fin, me pondré a leer el periódico.

(LLORA)

Le tenía tanto cariño...

(LLORA)

(RÍE) Eh, Magaïver, escucha: "Cancelada carrera de bígaros

al atascarse un mejillón en la línea de salida".

(RÍE)

¿Magaïver? ¿Ma...? ¿Magaï...?

Ah, sí, es verdad.

(Música melancólica)

# ¡Achís! ¡Achís! # Alergia cruel.

# ¡Achís! ¡Achís!

# Muy mala eres,

# pues por ti mi amigo se me fue.

# Estoy solito, ya lo ves.

# ¡Achís! ¡Achís! # Alergia cruel. ¡Achís!

# Por ti mi amigo se fue. #

(RONCA)

(Despertador)

Oh, oh, no, no.

Ay. Ay, madre...

(Música triste)

¡Ah! ¡Ay, qué fría!

Vaya, no me queda gel de baño.

Qué horror de día llevo.

(OLFATEA)

(ESTORNUDA)

¿Mm?

Oye, una canción muy bonita, querido,

pero no he pegado ojo en toda la noche.

¿Estás bien, Magaïver? ¿Has podido dormir, hijo?

No, tengo el caparazón blando y me duele la vida entera.

(TODOS) ¡Oh!

¡Magaïver, Magaïver!

¡No eres tú lo que me hace estornudar!

(RÍE) ¡Es tu nuevo gel, polen estival!

¿Mm? Ah, sí, Veggie me dio a probar esa nueva variedad.

Suelo usar el de ensalada de lechuga.

Oh... (RÍE)

Bueno... (RÍE NERVIOSO)

He tenido varias quejas con el polen estival.

(RÍEN)

Mi cangrejo, mi mejor amigo. (RÍE)

Oh. (RÍEN)

(ESTORNUDA) ¿Eh?

Oh. ¿Oh?

Hasta al cubo de basura le da alergia tu gel de baño.

(ESTORNUDA)

Ay. (RÍEN)

(ESTORNUDA)

(Música créditos)