No-No - No-No dice sí

(Música)

# No sabes que yo me llamo NO-NO.

# Qué pasará mañana # me pregunto en sueños.

# Estoy con mis amigos # mientras me hago mayor.

# Estamos siempre juntos # en lo bueno y en lo peor. #

(Continúa la música)

"NO-NO DICE SÍ"

(RONCA)

¡Vamos, NO-NO, levanta!

No, no...

Son las nueve y media concha, llevo una hora despertándote.

No, no. A tomar el sol en el caparazón.

No, no.

¿No ves que estoy ocupado?

Me paso el día oyéndote decir que "no".

¿Se te romperá el pico por decir "sí" de vez en cuando?

Eh, no, no digo siempre "no"

¿Ah, no? ¿A que no puedes pasar todo un día entero sin decir "no"?

¿Apuestas?

De acuerdo, pero con una condición, que no hables tan alto

y dejes de dar saltos. ¡Cálmate!

(RÍE) Hecho, venga, choca la pinza.

Hala, ¿lo ves?

Ahora estoy muy tranquilito.

En ese caso, a lo mejor, me apetece decir que sí.

¿Te vas a levantar entonces?

¡Sí!

A lo mejor hoy también te apetece jugar al cangre-ball.

Oh, sí.

Es muy divertido, ¿eh?

Pero demasiado tranquilo, ¿verdad, NO-NO?

Uy, sí, Magaïver, es muy divertido.

¡Hola, chavalotes!

Necesito a alguien fuerte para instalar estos paneles solares.

¿Me echas una zarpa, NO-NO?

Eh..., vale.

¿Eh? Creí que ibas a decir que no.

Eres muy amable, majo.

No te muevas, NO-NO, debo probar todas las conexiones.

¿Estás bien, aguantas?

Eh..., sí.

¿Te apetece tomar algo? ¿Un batido de coliflor?

Eh..., ¿uno de coliflor?

Eh... sí, me chiflan.

¡Tuercas y tornillos! Me he dejado la llave inglesa.

Qué ilusión que te guste.

No lo sueltes, NO-NO, vuelvo enseguida.

¿Está rico? ¿Quieres otro?

Sí, claro que quiero otro.

¡Ahora mismo! ¡Bien!

¡Marchando otro batido!

No es muy divertido decir que sí todo el rato.

¡Ajá! ¿No eres capaz de pasar sin decir "no" todo un día?

Sí soy capaz, pero...

¡Hola!

Voy a una reunión con el club de los que caminan hacia atrás.

¿Os venís?

Sí, genial.

Eh, vamos, NO-NO.

Tranquilamente, por supuesto.

Eh... Sí, sí, buena idea.

Un momento, NO-NO, es que tú así no puedes ir.

¿A dónde vas, NO-NO? ¿Le pasa algo a mi batido?

Pues, sí, digo... tampoco hay que pasarse, me sienta mal.

(RÍE)

¿NO-NO, te encuentras bien?

Sí, sí, es que voy al club de los que caminan hacia atrás.

Oh, eso es muy original.

Me chiflan las nuevas tendencias.

¿Puedo ir?

Sí, sí, claro.

(RÍE EMOCIONADA)

Oh, estoy harto de estar tranquilo y de ir hacia atrás, qué rollo.

Queridos amigos que camináis hacia atrás, es un placer veros.

Doy la bienvenida a los nuevos miembros.

Como sabéis, tenemos que elegir al presidente de nuestro alegre club.

¿Algún voluntario?

¿NO-NO, por qué no te presentas?

Te gusta esa idea de ir hacia atrás, ¿verdad?

¡NO-NO presidente!

Oh, ahí hay un candidato.

(Aplausos)

Según nuestro aplausómetro... ¡Tenemos nuevo presidente!

¡NO-NO! (APLAUDEN)

Ayúdame, Magaïver.

¡Por mis pinzas! ¿Qué hago?

Señor presidente,

¿los que rodamos hacia atrás también podemos pertenecer al club?

Eh... sí, sí, desde luego.

¿Y los que vamos hacia atrás en triciclo?

Pues, sí.

¿Y qué os parece si cambiamos el nombre del pueblo?

En lugar de Arroyo Feliz, podría ser Feliz Arroyo.

Sí, con mucho gusto.

¿Y si ponemos nuestras casas boca abajo?

¿Qué? ¡Es una locura!

Pues claro que sí.

¿Oye, NO-NO, se te ha ido el pico?

La madriguera boca abajo es una locura.

¿Y a partir de ahora podremos jugar a pellízcame hacia atrás?

Sí. Ah, no, eso no, el pellízcame no.

Presidente NO-NO, cantemos hacia atrás para celebrarlo.

Ah, pues vale.

¡Oh no, eso no!

Y un, dos, tres...

(DESAFINA)

Sí, así es. Sé cantar hacia atrás.

NO-NO, dile que pare ya, es horrible.

¡Vale!

¡Cállate, por favor!

Pero bueno, NO-NO, no puedes decir que sí a todo

y luego que no, procura ser coherente.

¡Eh, NO-NO! ¿Te ha dado un ataque o qué?

Has tirado mi precioso panel solar al barro.

Los tiraste encima de mis apios, ¿lo hiciste adrede?

Sí, porque...

Oh, no.

En realidad..., sí.

¿Te has vuelto loco?

¿Qué? ¿Has perdido la cabeza?

Pues..., sí.

Oh, hasta aquí hemos llegado.

Venga, NO-NO, diles que no es culpa tuya.

Vale, te has rendido antes que yo.

¡No, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

Qué a gusto me siento.

Perdonad, amigos, apostamos a que no aguantaría sin decir "no"

y por eso se ha armado este lío.

Bien, ya me puedo menear, siento las pinzas,

oh, sí, qué gozada, puedo volver a dar saltos, bien, bien, bien.

Vuestro club parece muy divertido.

¿Puede entrar cualquiera?