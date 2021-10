No-No - A No-No le da miedo el piquista

No-No

¡En Underwood Springs, cada día comienza como un hermoso día! No-No, el ornitorrinco se despierta con una super idea que no puede esperar para probar... ¡si supiera cómo! Claro, como muchos niños, al principio no sabe cómo poner en práctica sus ideas, pero una cosa es segura: No-No sabe exactamente lo que no quiere. Y ahí está el punto de partida para la confianza en uno mismo... ¡y la comedia! Afortunadamente para No-No, sus mejores amigos lo ayudarán en el camino