No-No - ¿Qué día es hoy?

(Música)

# No sabes que yo me llamo NO-NO.

# Qué pasará mañana # me pregunto en sueños.

# Estoy con mis amigos # mientras me hago mayor.

# Estamos siempre juntos # en lo bueno y en lo peor. #

(Continúa la música)

"¿QUÉ DÍA ES HOY?"

¡Vamos, deprisa!

¡Hola!

(CANTURREA)

Hora de levantarse.

Arriba, MacGyver. Vamos, vamos, levántate,

¿no se te habrá olvidado qué día es hoy?

¿Qué?

Y yo qué sé, ¿el día del cangrejo?

(FELIZ) ¡Pinzas, pellízcame, mi sueño!

¡"Cangrejilloso"! Pues no, no.

Hoy es...

¿El carnaval? ¿Pero qué me dices?

Es mi cumpleaños. Vamos, ¿cómo se te ha podido olvidar?

No, qué va, no se me ha olvidado, he organizado un...

picnic, en el bosque. Tú y yo solos, qué chupi.

No, no, voy a ver a los de la pandilla,

y seguro que a ellos no se les ha olvidado.

¿Llevo una bolsa de... patatitas?

(CANTURREA)

Hola, Baggie.

¡Anda, qué farolillos más bonitos!

¿Lo ves, MacGyver? Baggie por supuesto no lo ha olvidado.

Pues claro, ¿cómo se me iba a olvidar

el 15 Festival Anual de las Preciosas Palmeadas?

En cuanto termine de decorar, iré a ensayar mi número.

¿Eh?

(GIME TRISTE)

(ASIENTE)

Ya. Bueno, toma, NO-NO, una patatilla.

¿Qué te ocurre, NO-NO?

¿No tienes ningún número para enseñar?

No te preocupes, puedo enseñarte mi genialidad. ¡Ale-hop!

(TRISTE) No, no.

Vamos, que... que ensayes bien, Baggie.

(Música triste)

(CANTURREA)

(EMOCIONADO) Speedy, ¿has hecho esa tarta para mí?

Sí. Digo no, NO-NO, es para mi abuela,

la pobre está en la cama, con el caparazón roto.

Claro, entonces lo entiendo.

¿Por qué, tienes hambre?

(TRISTE) No, no, ni gota de hambre.

(Puerta)

¡Pinzas, qué pintaza tiene la tarta!

(SE ESFUERZA)

¡Espera, cuidado, no seas bruta! ¡Ah!

(Música)

¡Cielos!

(RÍE)

Becky se ha acordado. Vaya, eso sí es un amigo.

¡Hala! ¿Qué haces tú aquí?

Nada, la verdad, Es que al ver tantos globos,

he pensado que estarías organizando

algún acontecimiento especial para hoy.

Exacto, NO-NO, qué listo eres.

¿Lo ves, MacGyver? Becky es lo que se llama un verdadero...

Un gran día para celebrar con mis zanahorias.

¡Feliz día de la zanahoria!

Y...

aparte del día de la zanahoria, ¿no te has acordado de nada más?

Pues no sé, el día del nabo fue la semana pasada.

¡Cógela, feliz día de la zanahoria, NO-NO!

Me voy saltando, tengo trabajo.

(TARAREA)

(GIME)

Tranquilo, NO-NO, nos iremos a por unos bocatas de lombriz,

y luego jugaremos al "pinzaescondite", ¿qué dices?

(TRISTE) No, no, eso lo hacemos todos los días.

(Música triste)

(Alarma)

¡Quietos ahí, no paséis!

¿Qué andas tramando, Bigtooh?

Esto es supersecreto, NO-NO, estoy preparando una auténtica locura

que revolucionará la tecnología en Arroyo Feliz.

Así que entenderás que no te deje acercarte,

porque eres muy torpe, y podrías romperlo.

¿Qué querías?

A ver, ¿hoy no tenías planeado nada más?

No, NO-NO, ¿por qué?

(PROTESTA ENFADADO)

¡Ay, oh!

Pues porque...

sois unos amigos malísimos,

como nadie quiere felicitarme por mi cumple, me marcho.

Espera, NO-NO, iremos a patinar.

A saltar en el lago.

Y podemos ir a por polos de ostras.

(TRISTE) NO-NO.

(Música triste)

Todos se han olvidado de mi cumple, no hay derecho.

Venga, NO-NO, vamos a casa,

te prepararé un baño de chocolate calentito, te relajarás.

No, no, me voy de Arroyo Feliz para siempre con mis zanahorias.

¿Vosotras también estáis solas, como yo, y sin amigos?

(FURIOSO) ¿Cómo que no tienes amigos?

Llevo una hora proponiéndote cosas para hacer,

pero el señor NO-NO quiere que todos le presten atención,

y ha olvidado que tiene un amigo, a MacGyver.

Bien, como no estoy a la altura del señor NO-NO, yo también me voy.

¡No, MacGyver, vuelve!

Cielos, qué tonto soy.

(Música)

¿Ah?

(Continúa música)

(ASUSTADO) ¡MacGyver!

(Continúa música)

¿Dónde estás, MacGyver?

¡MacGyver!

(Música)

(ASUSTADO) ¡MacGyver, espera!

(Continúa música)

Eres mi mejor amigo... del mundo.

¡Ah!

¡Ah, ah!

¡Ah!

¿Eh?

¿Pero qué...?

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños, NO-NO!

¿Os... os habéis acordado?

¿Cómo olvidarnos?

MacGyver lleva encima toda la semana,

hasta nos prohibió estropear la sorpresa,

y sabes cómo odio mentir.

(A LA VEZ) Y nosotros.

Estoy muy contento, pero hoy ya no es solo mi cumpleaños,

también es el día del cangrejo, en honor a MacGyver,

que es el mejor amigo del mundo.

(FELIZ) ¡Pinzas!

(RÍE) ¡Yupi!

(RÍEN)