No-No - Arroyo feliz tiene talento

"ARROYO FELIZ TIENE TALENTO"

(Taladros)

(Martillos)

(SE ESFUERZAN)

Empuja.

(CON DIFICULTAD) Empuja.

Voy a decírselo a NO-NO.

(RONCA)

¡NO-NO! Hoy en Arroyo Feliz han montado un circo.

(TARAREA)

¡Un aplauso para MacGyver el "cangrecróbata"!

(RÍE)

Vaya, con lo del circo me has hecho daño.

Eh, ¡espera!

Tienes razón, MacGyver, tenemos que ensayar un número.

Señoras y señores,

demos un fuerte aplauso a NO-NO el ornitorrinco,

que sabe... Eh...

Que sabe...

No sé hacer nada, no se me ocurre un número.

Sí que sabes, eres una cama elástica para cangrejos.

Haré un triple salto mortal.

¡Banzai!

Uy.

No soy una cama elástica.

Además, eres pequeño y no te verán en la pista.

Olvídalo. No soy pequeño, soy mediano, ¿vale?

¡Eh, Bigtooth!

¡Eh, llegas a tiempo, NO-NO! Tengo un supermegainvento

con el que serás la sensación de la carpa.

Eh... Vale.

Venga, métete ahí. ¡Que voy!

(RÍE) Qué buena vida.

¿Estás seguro, Bigtooth?

¡No puedo respirar!

Estoy un poquito apretado. (RÍE)

Es el primer cañón de ornitorrincos de la historia.

Enciendo la mecha y ¡bum!

Directo al cielo. ¿Eh? No, no. No, no.

(SOPLA) No, no.

¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas, no lo hagas!

(Pedo)

¡Socorro! ¡Aire, que me ahogo!

Eh... Yo no he sido.

Tuercas y tornillos, debo hacer algunos retoques.

Va a ser el cilindro.

O que hay una fuga en el carburador.

¡Uh!

Oh, qué pena, pero vale, hasta otro día.

(ASUSTADO) ¿Hay alguien ahí? Esto está oscuro.

¡Ja! Ya está, un giro de tuerca y arreglado.

(GRITA) ¡Hala!

¿Un número para el circo?

Faltaría más, el espectáculo es mi vida.

Gracias, Baggie, sabía que se te ocurriría algo.

¿Algo? ¿Quieres decir un ballet acuático NO-NO?

Eh... ¿Lo hago bien así?

Perfecto. Y una, dos y tres.

¡Ah!

¡Para!

¡Ale-hop!

Vamos allá.

(RÍE)

(TOSE)

¡Naná!

(GRITA) ¡Ah!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Oye, NO-NO, pero... (TOSE)

...si no hemos terminado de ensayar. No, no, tranquila, yo paso.

Gracias, Baggie. (CANTURREA)

Jo, esto me saca el pico de quicio,

no soy el balón ni la cama elástica ni el cañón de nadie.

(GRITA) ¡Ah!

¡Uh! ¡Increíble, NO-NO, qué pedazo de coletazo!

¿Eh? ¿Ah, sí?

¿De verdad? Tienes un verdadero don.

Busco un compañero para mi número de malabarismo.

¡Imagínate, montones de zanahorias

que te mando girando y tú me las devuelvas todas!

(RÍE) Qué chulo, ¿eh?

¡Sí!

Eh, tira. (SE ESFUERZA)

Uy.

Uh. Ah.

¡Vamos! ¡Respira hondo, prepárate y acción!

¿Mm?

Uh, ay, au, au.

Uh, uy.

Eh, deja de tirarlas. ¡Ay! Vale, ya cambio.

(GRITA) ¡Ah!

¡Uh!

(GRITA) ¡Ah!

¿Cómo se para?

¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah!

NO-NO, eres un payaso con patines.

¿Podrías repetirlo para la función?

No, tengo que hacerme a la idea, no tengo talento, cero.

(Música triste)

¿Eh? Pero ¿qué estoy viendo?

(CANTURREA)

(RÍE)

¡MacGyver! ¿Cómo lo haces?

¿Yo? Si yo no hago nada. ¡A la derecha!

(A LA VEZ) Uno y dos.

Son mis amigas, las hormigas levantadoras de peso.

Son tan pequeñas que apenas se las ve.

Cada una de ellas puede llevar a más de 1000.

¡Hala! Oye, MacGyver, ¡eres increíble!

Sí... (RÍE)

Ahí va. (HORMIGAS) Uy, perdón.

Y ahora, ante vuestros ojos,

NO-NO y MacGyver, los maestros ilusionistas.

(RÍE)

¿Y quién es ese de verde? ¿Mm?

(Música circense)

¡"Abracangrejo"!

Eh, miradme, sin pinzas.

Rábanos, qué rápido se mueve.

Imposible. Debe de ser un truco.

-Me quedo muerta. (RÍE)

(SUSURRA) Eh, cuidado, NO-NO, no vayas a pisarlas.

¡Oh! Oh, oh, oh, ¡ay!

(PREOCUPADOS) ¡Oh!

Uy, uy. Venga, chicas, con fuerza.

¡Arriba! ¡Oh!

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

NO-NO, ¿cuál es el truco? Dínoslo.

Eh... No, no.

¡Hop, hop, hop!

(VITOREAN)

¡Increíble!

(Música circense)

