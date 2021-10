No-No en inglés - No-No says yes

No-No and the very, very long walk

No-No en inglés

No-No and the very, very long walk

No-no comenta a Magaiver que nunca salen de Arroyo Feliz, y quiere ir a las montañas. Ambos preparan la mochila con las cosas que necesitarán. Por el camino se encuentran con sus amigos, quienes les recomiendan tantas cosas para llevar que No-No, apenas camina 20 metros y tiene que acampar.

08-10-2021 01:00:00

No-No en inglés - No-No and the very, very long walk