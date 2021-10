NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"LOS TÓTEMS"

(Música animada)

Buenos días, señora Diagris, ¿qué tal?

No puede ser verdad.

¿Le sucede algo, señora?

Eso no es asunto vuestro.

(LADRA Y GRUÑE)

Hola, Mario, ¿qué tal?

Ah, no, dejadme en paz. Voy a llegar tarde por vuestra culpa.

(GRITAN)

Ah, pero qué torpes. ¿No podéis mirar por dónde vais?

Lo siento. Iros de aquí.

Vale...

Es de locos. ¿Qué ha dicho hoy el hombre del tiempo?

¿Que habría tempestad de mal humor?

Hala, ¿y ese quién es?

Qué pinta más rara, vamos a ver si se encuentra bien.

(SE ESFUERZAN)

(RESOPLA)

Ejem, ejem...

Ejem, ejem...

Eh, señor, eo...

¿Se encuentra bien?

Señor, despierte, señor.

¿A vosotros qué os pasa?

(GRITAN)

¿Qué pasa?

Perdón, pensábamos que le pasaba algo.

No, no, estoy bien, solo me estaba comunicando

con mi animal totémico en el plano astral.

¿El plano astral? ¿Un animal totémico?

¡Qué pasada! ¿Es usted mago o algo así?

Soy chamán, niño. Mi nombre es Nosh.

Mi trabajo consiste en vigilar que haya armonía

entre el mundo real y el plano astral.

Y por eso estoy aquí.

He percibido en este parque graves perturbaciones.

Por eso está hoy todo el mundo tan de mal humor.

Cuando dé con la fuente de la energía negativa

en el plano astral,

vuestro barrio volverá a vivir en paz.

Oiga, ¿podemos ir con usted al plano astral?

Solo para ver cómo es, porfi.

¿Dos niños en el plano astral?

¿Con la energía negativa que hay por aquí?

No es buena idea.

Olvídalo, Nate, en mi opinión, todo eso del plano astral

es un timo, seguramente, se estaba echando una siesta.

¿Qué?

(GRUÑE) De acuerdo.

¡Genial!

Voy a enseñaros cómo es el plano astral,

pero solo unos minutos. Venga, sentaos a mi lado.

Respirad hondo... Y cerrad los ojos.

(HABLA UNA LENGUA DESCONOCIDA)

Ah, anda, Malika, eres un puma.

¡Guau!

¿Y yo? ¿Y yo? Soy una pantera, ¿verdad?

(RÍE) Pues no... Más bien pareces una mofeta.

¿Eh? ¿Qué dices? Tiene que ser un error.

No. Aquí no hay errores posibles.

Nosh, ¿es usted?

(GRAZNA) En el plano astral todo el mundo tiene el aspecto

de su animal totémico.

Bah, una mofeta, vaya tótem más rollo.

¿Qué ha sido eso? Un tótem rabioso.

(Rugido)

Debe de ser la fuente de la energía negativa

que sentía en el parque.

Rápido, tenéis que regresar al mundo real.

(RUGE)

¡Corred, niños, corred!

(GRITAN)

¿Qué le pasa al oso?

No lo sé, debe de tener algún problema con su dueño.

Tu amigo y tú tenéis que... ¡Eh! ¿Dónde está tu amigo?

¡Nate! ¡Socorro!

Oh... Ah...

¡No!

(GRITA)

Ha sido culpa mía.

Como soy una mofeta, soy muy lento. Estamos aquí atrapados por mi culpa

y solos dentro de un animal.

Tenemos que liberar a Nosh, es la única solución.

Si ni siquiera sabemos dónde está.

(OLFATEA)

Sígueme, he encontrado el rastro del oso.

¡Eh!

Eh... Nate, ¿quieres que te lleve a cuestas?

No, tranquila, puedo perfectamente solo.

Este cuerpo de mofeta no me lo va a impedir.

(OLFATEA) Estamos cerca, ya lo huelo.

(Música acción)

¡Ay! Ay...

(OLFATEA)

(SE ESFUERZA)

Oye, Nate, ¿estás bien?

Tranquila, ni siquiera me he cansado.

(GRITA)

Oh, Nate, qué maravilla. Ahora he perdido el rastro.

¿Cómo lo vamos a encontrar?

Lo siento, no lo puedo controlar.

No te preocupes, algo se nos ocurrirá.

(Rugido)

Está ahí, vamos.

(Música acción)

Veo a Nosh, creo que el oso está intentando robarle toda la energía.

Tenemos que hacer algo.

Vale, voy, Nate.

No, déjame a mí. Esta es una tarea para una mofeta ninja.

Me colaré, cogeré a Nosh y me escabulliré sin que me vea.

Vale, pero ten cuidado.

(Música sigilo)

(Cerámica rota)

(RUGE)

(OLFATEA)

(RUGE)

(Pedo)

(RUGE)

Malika, haz algo.

Sube a mi lomo.

(RUGE)

(Música acción)

(OLFATEA Y RUGE)

Uf...

¿Te encuentras bien, Nate?

Estoy harto, tú tienes un gran sentido del olfato,

un superoído y, además, corres muchísimo.

Sin embargo, yo solo puedo provocar el caos y tirarme pedos.

Deja de quejarte, Nate, seguro que tú también

tienes un poder secreto. Solo tienes que dar con él.

Da lo mismo, este cuerpo de mofeta es un asco.

No valgo para nada, vas a tener que salvar tú a Nosh.

(TRISTE) Te irá mejor sin mí.

Nate, espera.

(Ruido de ramas)

¿Eh?

(Rugido)

(GRITA)

Qué rollo de cuerpo de mofeta.

¿Cómo esperas atrapar a un oso con unos pedos asquerosos?

¡Con pedos!

¿Qué pasa, papelera, tienes algún problema?

Chúpate esa.

¡Ah! ¿Eh?

¡Yuju!

(RÍE) ¡Qué pasada! ¡Yuju!

(RÍE)

¿Eh? ¡Nosh!

(JADEA)

Nosh, despierte.

(GRITA)

¿Dónde está el oso?

Pues no lo sé. Estaba inconsciente.

Malika está en peligro. ¡Malika!

(SE ASUSTA)

Eh, tú, mal bicho.

Yo seré una mofeta, pero tengo muy claro

que nunca dejaría que le hicieras daño a mi amiga.

(RUGE)

¡Yuju!

¿Malika? ¿Estás ahí, Nate?

(GRUÑEN)

¿Qué pasa, grandullón? ¿No puedes seguirme?

(Música acción)

Así se hace, Nate. Sigue así.

(RUGE)

(Música acción)

Te vas a enterar de lo que pasa cuando enfadas a una mofeta.

(GRITA)

(RUGE)

Lanzamiento de olor.

¡Lo he conseguido!

Toma ya, Nate, ¿ves? No eres tan torpe como te pensabas.

Rápido, acompañadme en el ritual de purificación.

"Guacantancan", dame fuerza para ser todopoderoso.

Agrimonia y eucalipto contra el alma abyecta,

círculo sagrado, alma perfecta.

Este pobre tótem ha perdido el contacto con su dueño.

Durante el ritual he tenido una visión que aparece una mujer

vestida de rojo con gafas.

(AMBOS) Ay... ¿Doña Prudence?

Esa tal Prudence debe de tener una imagen demasiado negativa

de sí misma, tan negativa que llegó a perder el vínculo con su tótem.

Por eso se había descontrolado.

Ahora vuelven a estar unidos, así que ya no darán más problemas

gracias a vosotros.

Nos alegramos de haber ayudado, pero la verdad

es que nos tenemos que ir ya.

Vale.

(HABLA UNA LENGUA DESCONOCIDA)

Vaya, qué gusto da volver a mi cuerpo de siempre.

Oh, no. Llegamos tardísimo a clase.

(AMBOS) Gracias, Nosh, adiós.

Qué buena mañana hace, ¿verdad?

Lo sentimos, señora directora, estábamos en el plano astral

arreglando el vínculo que la une a su animal totémico.

Sí, su tótem es un oso enorme y fortísimo.

Pero estaba rabioso, así que hemos tenido que...

Niños, esta vez no hace falta que os inventéis ningún cuento.

Hoy es vuestro día de suerte, estoy de muy buen humor.

Venga, a clase. Y no volváis a llegar tarde.

Venga, si no os movéis, os tendré que castigar.

(RÍEN)

Creo que hemos ayudado mucho a doña Prudence.

(AMBOS) ¡Oh, bien!