Nate is late - El sueño

NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL SUEÑO"

(Ronquido)

(LEJANO) Nate, Nate, despierta.

¿Eh? Ah, perdona.

¿Por qué estás tan cansado?

(BOSTEZA) Ay, me he pasado la noche en vela

pensando en el examen de Mates que tenemos hoy.

No me sé las tablas de multiplicar.

Si las repasamos ayer.

(RONCA) ¿Nate?

¿Nate?

Voy a pedirle ayuda al profesor Paulez.

(SE ESFUERZA)

Mm, fascinante.

Ajá.

(ASUSTADA) ¿Qué le pasa, profesor?

Justo lo que yo pensaba.

Nate está soñando y hay algo que impide que el sueño concluya,

así que no puede salir.

Si no lo despertamos pronto, se quedará allí atrapado mucho tiempo.

Quizá para siempre.

¡Es terrible!

¿Cómo podemos despertarlo?

Por suerte, tengo el invento perfecto.

El inmersor para sueños 400.

Gracias al inmersor, podrás entrar en el sueño de Nate

y despertarlo.

¿Yo? ¿Quiere que me meta en su sueño?

Yo no puedo, Malika, tiene que hacerlo alguien

que lo conozca muy bien.

(Ronquidos)

(RESIGNADA) Mm...

De acuerdo, vamos allá.

¡Gracias!

Y dime una cosa, ¿a dónde iba Nate cuando se ha quedado dormido?

Al colegio.

De acuerdo, pues debes llevarlo hasta allí en el sueño.

Si consigues llevarlo hasta el colegio,

creo que se despertará.

Tienes que ser rápida

porque si no te podrías quedar atrapada

en su sueño para siempre con él y sería una verdadera pesadilla.

¿Podría quedarme atrapada en su sueño?

Espere un segundo, ¿qué peligros podría haber en el sue...?

(Música hipnótica)

(GRITA) ¡Ah!

(Música animada)

¿Eh?

(Viento)

(RÍE)

¡No lleguéis tarde al colegio! -Confiamos en vosotros, niños.

(Música animada)

Ah, otra cosita más, aunque estés en un sueño,

las cosas que veas y que toques son muy, muy reales,

así que ten cuidado.

Buen viaje, Malika.

(Música animada)

(RÍE)

Todo es real, hasta las galletas tienen sabor.

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ay!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Ah, ¿y dónde puede estar Nate?

Malika, Malika, agárrate.

(GRITA) ¡Ah!

Uno. -Uno.

-Uno. -Dos.

(VOZ GRAVE) -Lo hemos perdido, panda de inútiles.

Unos, continuad buscando.

Os espero en el colegio.

-Uno. -Uno.

-Uno.

¿Quiénes eran esos?

No lo sé, iba andando tranquilo,

han aparecido de repente y se han puesto a perseguirme.

Qué raro.

Escucha, Nate, estás atrapado en un sueño

y si no llegas al colegio cuanto antes

te quedarás dormido para siempre.

Si he intentado ir al colegio,

pero cada vez que me acerco, esos números aparecen.

Espera un segundo. ¡Tengo una idea!

Dos. ¡Eh, tú!

Dos. Dos. -Uno.

(ASUSTADO) ¿Y ahora qué? ¡Corremos hacia...!

¿Qué es lo que haces?

¡Venga, salta!

(RÍE)

¡Cómo mola!

¿Cómo has hecho eso?

No he sido yo, es el mundo de tu sueño

y el suelo rebota.

(RÍE)

Si es mi sueño, todo controlado.

(Viento)

¡Genial! Podemos ir volando al colegio.

(RÍEN)

Siete. -Siete.

-Siete. -Siete.

Ya casi estamos. (RÍE)

Siete. -Siete.

-Siete. -Siete.

¡Oh, no!

Los siete tienen cara de estar muy enfadados.

(RÍE)

Siete. -Siete.

-Siete. ¡Malika, cuidado!

(Rugido)

(GRITA) ¡Ah!

Creo que va a ser mejor que sigamos a pie.

Sabemos que estás cerca, Nate.

-Dos. -Dos.

-Cuatro.

-Dad con él y no permitáis que llegue al colegio.

Multiplicación.

-Ocho.

-¡Deprisa!

(SUSURRA) Ah, sobre todo, no te muevas.

No tenía ninguna intención.

(ASUSTADA) ¡Ah!

(Rugido)

¡Corre, Malika, corre!

(EXTRAÑADO) ¿Eh?

¿Por qué a ti no te atacan?

Es solo una suposición, pero es posible

que, como yo no les tengo miedo a las mates,

los números no tienen razón para tomarla conmigo.

¿Quieres decir que me persiguen porque les tengo miedo?

Bueno, no me importa. No pienso bajarme de este árbol.

Ñi...

¡He dicho que no pienso bajarme de este árbol!

No lleguéis tarde al colegio...

(ASUSTADO) ¡Ah!

(ASUSTADA) ¡Ah!

(Rugidos)

No tengas miedo. Todo va bien.

(TRISTE) Para ti es fácil decirlo. ¿Qué quieres que haga?

No lo sé.

¿Te acuerdas de lo que ha hecho el señor X?

Ha multiplicado los números para que fueran más grandes.

¡Claro! Eso quiere decir

que, si los divides, se harán más pequeños.

¿Qué dos números dan ocho al multiplicarlos?

Este no es momento para hacer un examen de mates.

(Rugidos)

Vale, 2x4...

¡Eh! Ha funcionado.

Ahora vas a ver.

2x2.

Dos. -Dos.

(RÍE) ¿Has visto? Los he asustado.

(RÍE) Pues vámonos al colegio.

(RÍEN)

¿A dónde os creéis que vais?

Vale, señor X, no sé por qué me tiene manía, pero...

Soy el señor Multiplicador.

(Onda expansiva)

(Música suspense)

Ah, perdone, señor Multiplicador,

pero no le tengo miedo.

Oh, ¿en serio?

-Sesenta y cuatro.

-No lleguéis tarde al colegio. -Confiamos en vosotros, niños.

-¿Qué dos números dan 64 al multiplicarlos?

(ASUSTADO) ¡Ay!

No tengas miedo, piensa qué dos números

tienes que multiplicar para que te de 64.

(TITUBEA) No, no sé.

¿7x7?

¿En serio? ¡Mal!

¡Al ataque!

(GRITAN) ¡Ah!

¡Nate, socorro!

Si me quedo demasiado tiempo dentro del sueño,

me quedaré aquí atrapada para siempre.

¡Quiero la respuesta!

64, 64...

¿Eh? 8x8.

(Rayos)

¡Sigue así, Nate! Lo estás haciendo muy bien.

2x4.

Dos. -Cuatro.

2X2.

Dos. -Dos.

Y para terminar, 2x1.

¡Yuju! Uno.

¡Bien!

¡No tan rápido, Nate!

Déjeme entrar en el colegio de una vez.

Otra pregunta.

Y si no sabes la respuesta, te quedarás aquí conmigo para siempre.

¿Listo para la última pregunta, Nate? ¿7x0?

(TITUBEA) A ver... 7x0.

Si tienes siete ceros, tienes lo mismo

que si tuvieras ocho, nueve o diez,

así que 7x0 es... ¡Cero!

(Magia)

¡No!

(RÍE) ¿Ves? No ha sido para tanto.

(RÍE) Chócala, chócala, olé.

He trabajado muchísimo. Me he ganado unas vacaciones.

Así se hace, Nate.

Lo hemos conseguido. No, lo has conseguido tú.

Has resuelto las multiplicaciones sin ayuda.

Sí, pero no lo habría logrado si no hubieras venido a rescatarme.

Gracias, Malika.

Ah, habéis vuelto los dos.

Bueno, contadme, ¿cómo es el mundo de los sueños?

Se lo tendremos que contar luego, pero gracias por todo, profesor.

¡Hasta otra!

(Música ralentizada)

Vaya, vaya, vaya... Nate y Malika.

Hoy llegáis 16 minutos tarde.

Se lo puedo explicar, me he quedado atrapado en un sueño,

había números que me perseguían, pero Malika me ha rescatado.

(ASIENTE) Por favor, déjenos entrar.

Hoy tenemos un control de Matemáticas muy importante.

¿Ah, sí?

A lo mejor, teníais que haber madrugado para repasar,

en lugar de quedaros dormidos.

Si hemos hecho eso.

Ha dicho que llegamos 16 minutos tarde.

Vale, 4x4, 16 y 8x2.

Y, si queremos complicarlo, 2x2x2x2.

Veo que has estudiado mucho.

De acuerdo, pasad por esta vez.

(Música suave)

(ASUSTADO) ¡Ah!

(Despertador)