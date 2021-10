Nate is late - El reno de Papá Noel

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL RENO DE PAPÁ NOEL"

A ver, ¿qué le voy a pedir a Papá Noel este año?

¡Ya lo sé!

¿Qué te parece una mochila propulsora?

Así podría ir a toda velocidad.

¿A que sería guay?

¡Oh, por favor, Nate! ¿Puedes acabar luego la lista?

Si volvemos a llegar tarde a clase,

la directora nos va a obligar a limpiar todo el patio.

Vale, lo dejo, pero solo quedan un par de semanas para navidad.

¿Ya has empezado a escribirle la carta a Papá Noel?

No, no me voy a molestar.

¿Qué? ¿Por qué dices eso?

El año pasado no me trajo ni una sola cosa de las que pedí.

Te trajo unas entradas para aquel concierto tan guay.

Ya, pero no es lo que había pedido.

¿Y no es eso justo lo más divertido?

Tú escribes la carta y..., después te trae una sorpresa.

Ya, es que a mí no me gustan mucho las sorpresas.

¡Bruno!

¿Dónde estás? ¡Bruno!

¡Ah!

¿Papá Noel?

No es más que un señor con un traje rojo.

Nate, Malika, tenéis que ayudarme.

Ah, ¿ves? Sabe cómo nos llamamos. Sí que es Papá Noel.

Mucha gente sabe cómo nos llamamos, Nate,

y no por eso son Papá Noel.

Para empezar la barba es falsa. ¡Espera!

Ay, perdón.

Pero si eres Papá Noel,

¿qué estás haciendo aquí? Quedan dos semanas para navidad.

Estoy entrenando a un reno nuevo para tirar del trineo

y he venido a enseñarle la ruta para que no haya ningún problema.

Pero todo el espumillón ha desparecido.

Necesito vuestra ayuda, venid.

¡No me lo puedo creer!

El auténtico trineo de Papá Noel.

Lo he dejado aquí escondido para ir un momento al baño.

Oh, sí, es que el camino desde el Polo Norte es largo.

Solo he tardado un par de minutos, pero cuando he vuelto se había ido.

Parece que ha mordido el arnés y se ha soltado.

Oh, el pobrecillo ha debido preocuparse y habrá ido a buscarme.

Si le sucede algo, nunca volveré a reír con mi "Ho, ho, ho"

Mirad, es el de la foto.

He criado a Bruno desde que era una cría, ¿sabéis?

Es muy cariñoso y muy sensible, se lleva fenomenal con los elfos

y vuela pero que muy muy bien.

Oh, qué mono es.

Sí, nos hemos divertido mucho, muchísimo, sí.

Eh...

Aquí hay huellas de cascos.

Mirad.

Creo que Bruno ha pasado por aquí.

Sí y no iba solo.

¿Qué pasa?

Las huellas siguen juntas y cruzan hasta...

Ternura animal, la tienda de Máximo.

Sí, un refugio para animales.

Solo en apariencia.

El dueño roba a los animales raros para venderlos por una fortuna.

¡Por el turrón de almendras!

Podría vender a Bruno de un momento a otro.

Tenemos que sacarlo.

¿Y a qué estamos esperando?

Hay un problemilla.

No puede verme nadie antes de navidad.

Bueno, vosotros sí porque necesitaba ayuda urgentemente.

Vale, tengo un plan buenísimo.

Malika, tú distrae a Máximo con un villancico,

mientras yo me cuelo, busco algo para abrir la puerta del almacén...

O podrías cantar tú el villancico. Vale, de acuerdo.

Sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres?

# Navidad, navidad, # dulce navidad.

# La alegría en este día # hay que celebrar. ¡Ey! #

Hola, tú debes de ser Bruno.

# La navidad llegó, # alegría y buen humor...

# No me acuerdo del resto # de la canción... #

¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¡Tengo cosas que hacer!

¡Márchate ya! (SUENA LA ALARMA)

Corre, Bruno, ahora puedes escapar.

Máximo.

Críos, ¿de verdad os pensabais

que podíais engañarme con un plan tan ridículo?

Ya te he dicho que tenías que haber cantado tú el villancico.

Listo, así aprenderéis

y como intentéis escapar o pedir ayuda,

tenéis un sorpresita detrás.

¿Ves por qué no me gustan las sorpresas?

Tened cuidado, podría despertarse con la menor vibración.

Os habéis tomado muchas molestias para buscar a un reno de nada.

Tengo curiosidad, decidme por qué es tan especial y os dejo salir.

¿Para que se lo venda al mejor postor?

Ni hablar.

O sea, que sí que tiene algo especial.

¿Sabe jugar a la consola?

¿Lee la mente?

Pues no sé... ¿Sabe volar?

¡Eso es, un reno volador, como los de Papá Noel!

¡Qué bien, vamos a ver!

Tú te vienes conmigo.

¡Pare! ¡Lo está asustando!

Un reno de Papá Noel auténtico.

¡Voy a ganar millones!

(RÍE)

Tengo una idea mejor, puedo utilizarlo para sobrevolar el zoo

y pescar todos los animales exóticos que quiera.

¡Perfecto, voy a ganar millones!

(LOS DOS) ¡Ya basta, déjenos salir de aquí!

Oh, Bruno.

¡Oh, polvorones!

(LOS DOS) # Noche de paz, noche de amor #

¡El Yeti!

¡Papá Noel!

Despacito, no hagáis movimientos bruscos.

Gracias, Papá Noel.

¿A dónde se ha llevado Máximo a Bruno?

Al zoo, está a las afueras de la ciudad.

Pero si se marcha de allí antes de que lleguemos

es posible que nunca sepamos a dónde ha ido.

Ojalá pudiéramos volar como Bruno.

¡Por el Polo Norte! ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes?

Bruno vuela gracias a unos polvos mágicos.

Siempre llevo un saquito por si acaso en el trineo. ¡Vamos!

¡Uh, genial, wombats del norte!

Están al borde de la extinción.

Me podría llevar dos de esos.

Uh, un tritón punteado de káiser.

¡Máximo, para!

¡Suelta al reno!

¡Esto es mejor que una mochila propulsora!

Vosotros otra vez y Papá Noel.

¡Arre!

¡Bruno!

Sois demasiado lentos.

Bruno es demasiado rápido.

Es imposible alcanzarlos.

Oh, ojalá pudiéramos tirarlo de la grupa de Bruno desde aquí.

¡Ya lo tengo!

Vamos a estrellar el trineo. ¿Qué?

Tranqui, va a ser un accidente falso.

Tiene que ser creíble.

(LLORAN)

Ja, qué patosos zoquetes, habéis estrellado el trineo.

Ahora ya no me cogeréis nunca. (RÍE)

Vale, ha ganado,

pero, por favor, no robe ese perezoso pigmeo tan valioso

que está al final del pozo de los monos.

No le pedimos más.

Oh, no se lo digas, Nate.

Gracias, eso es justo lo que voy a hacer.

¡Ahora!

¡Ay, no, no, no!

¡Basta!

¡Parad ya!

Oh, Bruno.

Pensaba que te había perdido para siempre.

Buen plan, Nate.

A veces me sorprendes. ¿Ves?

Las sorpresas también pueden ser buenas.

Además imagínate lo aburrida que sería la vida sin sorpresas.

Muchísimas gracias a los dos por salvar a Bruno.

Ha sido un placer, Papá Noel.

Ha sido muy emocionante conocerte.

Es una pena que todavía no tenga la carta.

Te la podía haber dado en persona.

Bueno, ya sabéis dónde vivo. Y tú, Malika.

Yo también te escribiré una carta.

Pero sorpréndeme si quieres,

esa es la gracia de recibir regalos de navidad, ¿no?

¡Venga, que llegamos tarde al colegio!

¡La señora directora ya nos tendrá preparado un castigo!

Esperad, a lo mejor yo puedo ayudaros.

Sentimos llegar tarde, señora directora.

Te hemos traído un regalo de navidad adelantado.

Si os pensáis que os vais a librar con un re...

"Cuento de navidad", me encanta.

Me regalaron este libro en navidad cuando era pequeña.

Qué gran sorpresa, siempre ha sido mi regalo preferido.

¿Cómo lo sabíais?

Nos lo ha dicho Papá Noel.

Claro que sí.

Gracias, qué ganas de volver a leerlo.

¡Ho, ho, ho!