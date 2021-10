NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"LAS DEPORTIVAS MÁGICAS"

(Música)

(BOSTEZA) ¿De verdad teníamos que madrugar tanto

para ir al polideportivo tan pronto? ¡Por supuesto!

Tenemos que calentar para la carrera del cole.

¡Qué ganas de empezar a correr! Yo, ninguna.

Con todo lo que he entrenado, espero subir al podio. ¿Tú, no?

Ay, yo preferiría estar en la cama.

(Música)

¡Venga, vamos, no hay tiempo que perder!

(CANSADO) Ah...

(Continúa la música)

Flexionar, tirar, estirar bien los músculos.

¡Oh, no! Me he dejado las deportivas en casa.

Ay, ya es demasiado tarde para ir y volver a tiempo.

¡No te puedes perder la carrera! No pasa nada, este año

me quedo sin carrera, pero corre tú, Malika, yo te miro.

(RÍE)

¿Eh?

(Música)

Mira, Nate, alguien se ha dejado las suyas.

Me parece que son de tu número, pruébatelas, a ver.

Eh, no sé yo si es buena idea.

Venga, hombre, ¿no querrás que corra yo sola?

Cuando acabe la carrera, las devolvemos.

No... (ENFADADA) Mm...

Ah, vale, vale.

Venga, Nate, vamos a hacer una vuelta de calentamiento.

Preparado, listo y ya.

(Música)

¡Hala! ¿Qué has desayunado hoy? Nada especial. ¡Yuju!

(RÍE) ¡Para, que solo estamos calentando!

¡Guarda energías para la carrera!

(GRITA)

Nate, ¿qué haces?

No sé, no puedo parar, son las deportivas,

es como si corrieran solas. ¿Qué, que no puedes parar?

¿Pero qué es lo que dices?

(Continúa la música)

Corre, aprovecha que voy más despacio.

(GRITA)

(JADEA) ¿Pero qué está pasando? ¿Qué clase de zapatillas son esas?

Eh, hola. Hola.

Me llamo Kevin. ¿Has visto mis deportivas?

Las dejé en el banco mientras iba a llenar la botella de agua.

Yo soy Malika. Perdona, le he dado tus zapatillas

a mi amigo Nate, pensaba que se las había dejado alguien,

y ahora no puede parar de correr. ¿Sabes qué es lo que pasa?

¡Oh, no! No deberían hacer eso.

¿Y qué es lo que deberían hacer?

Son unas deportivas mágicas. Me las compré en internet

para correr más rápido en la carrera de hoy.

¿Deportivas mágicas? ¡Eso es imposible!

¡Malika, socorro!

Vale, puede que sí sean mágicas.

¿Cómo se paran? (GRITA)

No lo sé. Me llegaron ayer, todavía no las he estrenado.

¡Pues más vale que me ayudes a buscar la forma de pararlas,

porque esto es culpa tuya!

(Música acción)

(GRITA) ¡Ahora!

(Continúa la música)

¿Pero qué?

(GRITA) ¡Ah! ¡Uy!

¡Hala! ¿Habéis visto? ¡Cómo mola!

No, digo, eh... (GRITA)

(GRITA FURIOSA)

Habrá que formar una barrera humana.

(GRITA)

Prepárate para el impacto.

(GRITAN)

¡Malika, socorro! Vamos a seguirlo en las bicis.

(Música tensión)

¡Malika!

Corre, no podemos perderlo de vista.

(Continúa la música)

¡Cuidado!

¡Perdone!

(Continúa la música)

¡Ay, ay!

(GRITA)

¡Ah, hola! ¿Me paráis ya, por favor?

¡Ah! Como no me ayudéis, va a haber un accidente.

(Continúa la música)

¡Un callejón sin salida! A lo mejor, podemos cogerlo aquí.

Vale, yo me encargo.

(Continúa la música)

(GRITA)

Un callejón sin salida, qué buena idea,

así las deportivas se tendrán que parar.

¿Eh, pero por qué no paran?

(GRITA)

¡Hala, cómo mola!

(Continúa la música)

¡Eh, tú! No se cruza con el semáforo en rojo, jovencito.

No es culpa mía, agente.

(GRUÑE)

¡Ya basta, alto en nombre de la ley!

¡Son las zapatillas! (GRITA)

(Música)

Así es imposible alcanzarlo. Hay que pararlo de alguna manera

para poder quitarle las deportivas. ¡Ah, sí!

¿Qué te parece un lazo, por ejemplo? Exacto.

Ah, vale, por fin os tranquilizáis un poquito.

Nate, tenemos un plan. Qué bien.

¡Ay, no, otra vez no!

(Música tensión)

¡Ajá, ya que tengo!

Sí, buen trabajo, Malika.

(Música acción)

¡Malika, lo siento! (GRITA) ¡Socorro!

Esto es trabajo en equipo. No me soltéis.

No, vamos a atarla a una rama. Hecho.

Por fin, ya no podía más.

Gracias por ayudarnos.

Bah, no ha sido nada.

¡Venga, quitadme las zapatillas de una vez!

(Música)

¿Pero qué pasa ahora?

¡Oh, es increíble, es como si estuvieran vivas!

No me las vais a poder quitar.

Voy a tener que llevarlas puestas eternamente.

Ay, lo siento muchísimo.

Si no hubiera intentado hacer trampa, nada de esto habría pasado.

El deporte es importantísimo para mi familia.

Mis hermanas mayores tienen una colección de trofeos,

así que mis padres me presionan todavía más.

Por eso quería ganar una medalla yo también

en la carrera del colegio.

No hay que compararse nunca con los demás.

Lo importante es buscar una afición con la que disfrutes de verdad.

Gracias. Dime, ¿las deportivas

no traían instrucciones? Lo único que pone en la web

es que estas zapatillas están diseñadas para ganar

todas las carreras. (GRITA)

¡Sí, eso es! Las zapatillas quieren que Nate gane una carrera.

Por eso han frenado antes, para esperarte.

Quieren demostrar que son las más rápidas.

Lo único que podemos hacer para tranquilizarlas

es vencer una competición justa. Hay que ganar una carrera.

¿Qué, quieres decir que tengo que correr otra vez?

Ahora solo hay que pensar quién va a correr contra Nate.

Correré yo. ¿Estás seguro?

No tengo muchas posibilidades de ganar,

pero Nate se ha metido en este lío por mi culpa,

tengo que hacer todo lo que pueda para salvarlo.

Bueno, deportivas, ¿queréis echar una carrera?

Pero si gana Kevin, soltáis a Nate, ¿entendido?

Vale, bien. (GRITA)

Ahora no tengo elección, pero es la última vez

que echo una carrera en mi vida. El ganador será el que llegue

hasta donde estoy en primer lugar, después de dar una vuelta entera

al circuito de carreras.

¿Preparados, listos? ¡Ya!

¡Venga, Kevin, tú puedes!

(Música tensión)

Ay, todavía no hemos acabado, ¿eh?

(Continúa la música)

¡Sí!

(Continúa la música)

Perdón.

Ay, Nate sigue en cabeza y Kevin se está cansando.

(Continúa la música)

¡Corre, Kevin!

Venga, Kevin, ya casi estás.

(JADEA) Es que... Es que... No puedo.

(Pitido)

¿Eh? Ay...

(GRITA)

No me lo puedo creer, era un farol. Qué bueno.

(GRITA)

(Pitido)

¡Bien, corre, Kevin!

(AMBOS GRITAN)

(RÍE) ¡Has ganado, Kevin!

Ejem... Venga, zapatillas, habéis perdido, dejadme en paz.

(Música tranquila)

¡Libre!

Lo bueno es que ya no volverá a usarlas nadie.

¡Soy libre!

Y yo prometo que no intentaré hacer trampas en la vida.

Sobre todo, porque ya has visto que no te hace falta.

Nate y Malika, tarde como siempre.

Oh, ¿y tú también, Kevin?

Ya hablaremos luego, tenéis suerte. La carrera no ha empezado aún.

Venga, id corriendo para la salida.

Yo he perdido las zapatillas, señora,

así que no voy a poder correr.

Oh, entonces tranquilo, Nate, tienes suerte porque Prudence

es prudente por naturaleza. Ja, ja.

Ah... Sí, siempre vengo preparada.

Seguro que te sirve algún par de zapatillas.

No me lo puedo creer.

Míralo por el lado bueno, Nate, ya has calentado y entrenado mucho,

a lo mejor, ganas y todo.

Oh...