Nate is late - El monstruo adorable

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL MONSTRUO ADORABLE"

¡Bu! (GRITA)

(RÍE) Te he asustado, miedica.

(RÍE)

(GRITA) No tiene gracia.

Hoy no llegues tarde a clase. Sí, mamá.

Terry es un dolor.

Me ha dado un susto tan grande que casi me muero de miedo.

Pasar un poco de miedo también es divertido.

Puede si te apetece pasar miedo, pero a mí no me va nada

y menos si te pillan por sorpresa.

Ah, ¿sí? Será que eres una gallina.

¿Eh?

Hala, qué chulo.

(RÍE)

(CON ACENTO EXTRANJERO) Hola, niños,

¿os apetece pasar un poquito de miedo en mi tren fantasma?

Los primeros clientes del día montan gratis.

Qué bueno. ¿Has oído, Malika?

No se puede decir que no cuando te invitan.

(RÍE)

(EMOCIONADO) ¡Vamos! Va a ser genial. Qué ganas.

(RÍE)

(RÍE)

¡Hala! (GRITA)

(GRITA)

(Risa diabólica)

(GRITA)

(RUGE)

(GRITAN)

Esto es rarísimo, pero muy, muy divertido.

(RÍE)

(RUGE) (GRITA)

-(RUGE) -(GRITAN)

(ASUSTADA) Son efectos especiales. Solo son efectos especiales.

Este debe ser el plato fuerte de la atracción.

¡Yupi!

¡Yupi!

¡Yuju! ¡Bien!

(RÍE) (RÍE) Qué monada.

(RÍEN)

(LLORA)

No es gran cosa este tren fantasma.

¿En serio? Hasta un gatito da más miedo.

¿Qué monstruo no os ha dado miedo?

Los primeros daban bastante yuyu, pero el último es ridículo.

A mí me ha parecido monísimo.

Te dan ganas de cogerlo y darle un abrazo bien fuerte.

Lo lógico es que saliéramos gritando aterrorizados,

pero con este último monstruo... (GRITA) Wizmix.

Has suspendido la prueba.

Tienes que asustar a los humanos, no conseguir que te adoren.

Todos los demás han aprobado,

pero tú ya te puedes despedir de tu diploma de monstruo.

(RÍEN)

¿Era una prueba?

Eso quiere decir que son monstruos de verdad.

No puede ser.

No, espere. Espere, por favor.

Si no consigo el diploma,

no podré viajar por el mundo con mis compañeros

asustando a los humanos.

Puedes volver a intentarlo el año que viene.

Así tendrás tiempo para aprender a transformarte.

(RÍEN)

O a asustar un poquito, por lo menos.

(LLORA) Me estoy esforzando mucho, pero es imposible.

Adiós, Wizmix.

(LLORA) Oh, no. Voy a estar siempre solo.

La culpa es nuestra. Si no hubiéramos dicho nada...

No tenía que haberme reído de él.

De haberlo sabido, habría fingido miedo.

Espera, a lo mejor podemos solucionarlo.

Disculpe, señora,

queríamos decirle que Wizmix no ha tenido la culpa.

Es que yo no sabía que los monstruos existían de verdad.

Eso, y yo sí que me he asustado, pero no quería que se me notara.

¿En serio?

(GRITA) Wizmix.

Vale, si lo que decís es cierto...

Se lo juro. Wizmix se merece otra oportunidad.

Entonces, puede repetir la prueba.

¡Yupi! ¡Yupi!

Daos prisa. Volved en diez minutos,

pero os advierto que, como intentéis engañarme,

es posible que me enfade mucho.

(CON VOZ MONSTRUOSA) Mucho, mucho.

Buena suerte.

¿Y si nos vamos mejor al cole?

Wizmix ha suspendido la prueba por culpa nuestra.

No podemos darle la espalda.

¡Yupi!

Sois muy amables al ayudarme,

pero no quiero causaros ningún problema.

No te preocupes, Nate es experto en sustos.

No vas a encontrar a un preparador mejor, ¿a que sí, Nate?

Bueno, no se me da mal,

pero ahora mismo no se me ocurre nada.

Eres muy mono. No sé quién le tendría miedo

a una bolita peluda como tú.

Espera...

No hace falta tener un aspecto terrorífico para asustar,

solo hace falta pillarlos por sorpresa.

Y yo sé quién puede ser

nuestro conejillo de indias perfecto.

¿Tú estás segura?

Si Wizmix mete la pata, nos la vamos a cargar.

¿Te da miedo?

¿Eh? Que va.

Vamos.

Hola, Terry.

Te gusta dar sustos, ¿eh?

Seguro que eres el más gallina del mundo.

(CACAREAN)

Ya veréis cuando os pille.

(RÍE)

Ahora. ¡Bu!

(GRITA)

(RÍEN)

¿Ves? Es fácil dar sustos.

Solo te hace falta practicar un poco.

(TARAREA)

(RÍE)

(RUGE)

(GRITA)

(Timbre de bici)

(TARAREA)

-¡Bu! -(GRITA)

¡Yuju! ¡Bien!

Estamos preparados. Wizmix es la bomba.

Podría asustar hasta a una piedra.

(RUGE)

¿En serio? Pues prepárate.

La prueba empieza en cuanto tengamos algún cliente.

Oye, ya sé que Wizmix ha mejorado mucho,

pero hay que buscar a un cliente que se asuste a la mínima.

Un cliente como...

(GRITA) Eh, Mario, ven aquí.

¿Te apetece montar con nosotros en el tren fantasma

antes de ir a clase? Es gratis.

A mí no me van mucho las cosas que dan miedo.

Pero este tren fantasma no es tan terrorífico.

Solo es un poco inquietante.

¿Es cierto? ¿Solo una vuelta?

Vale, creo que puedo entonces.

(RÍE)

(Risa diabólica)

¿Esto es todo? ¿No os fastidia un poco

montar en un tren fantasma que no da miedo?

Sí, ya deberíamos...

-¡Bu! -(GRITA)

(LLORA) No, mamá.

No tengas miedo, no soy malo.

¿Qué es lo que haces?

Para aprobar, tienes que asustar a Mario, no consolarlo.

Pero tiene miedo.

Ya sé por qué no podía transformarme.

Hay que querer asustar a la gente y yo no quiero.

Dar miedo a personas que no quieren pasar miedo

está muy mal. Tú lo has dicho.

Me imagino que has vuelto a fallar, ¿no Wizmix?

Que va, ha sido un éxito total.

Mario está aterrorizado.

(SUSURRA) ¿A que sí, Mario?

(RÍE)

¿Me estáis tomando el pelo?

Hace años que me dedico a esto

y sé diferenciar perfectamente un sustito de un susto de muerte.

Este chico no tiene ningún miedo.

(GRITA)

Vais a ver lo que les pasa a los que se burlan de mí.

Niños insolentes, voy a...

(CON VOZ MONSTRUOSA) Deje a mis amigos en paz.

Si quiere asustar a la gente,

¿por qué no elige a alguien de su propio tamaño?

(RUGE)

Perdón.

No había visto nunca un monstruo tan terrorífico.

Es un monstruo monstruoso a más no poder.

Es un monstruo perfecto para aterrorizar.

Enhorabuena, Wizmix,

has aprobado el examen de monstruo con nota.

(A LA VEZ) ¡Bien!

¿Qué vas a hacer ahora que tienes el diploma?

No lo sé. Quería viajar por el mundo y asustar a los humanos,

pero creo que no es lo mío.

Seguro que un monstruo como tú puede hacer muchas cosas.

A lo mejor podría hacer películas de terror.

Así solo les daría sustos a personas que quieren asustarse.

Acuérdate de nosotros cuando tengas tiempo entre peli y peli.

Y hablando de tiempo, llegamos tarde, Nate.

La directora se va a poner furiosa.

¿Esa directora os da miedo?

Ahora me toca a mí ayudaros. ¡Bu!

Nate, Malika, otra vez tarde.

Lo siento directora, no ha sido culpa nuestra.

Ya estoy harta.

¡Bu! (GRITA)

¿Quién ha sido?

¿Terry? No, no he sido yo.

(GRITA) Terry.

(A LA VEZ) ¡Bien!