Nate is late - El maestro ninja

NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL MAESTRO NINJA"

(Música)

¿Estás preparada para el torneo de ping-pong del cole, Malika?

La verdad es que no, no se me da muy bien el ping-pong.

Pues habérmelo dicho, yo soy un profesional de la raqueta

y te puedo enseñar a jugar.

Verás, es un deporte facilísimo, solo hay que ser hábil y rápido,

y hay que tener muy buenos reflejos. Vamos, que para ser buen jugador

de ping-pong, solo se te tiene que dar bien el ping-pong.

¿Eh?

(Continúa la música)

¡Eh, espera! No he acabado, requiere mucha concentración y...

¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa?

Eh, vosotros...

(A LA VEZ) Ay...

-¿Os gustaría convertiros en aprendices de ninja?

¿Eres un ninja de verdad? Por supuesto.

El mejor ninja que vais a conocer en vuestra vida, me llamo Jin.

¡Uah!

¿Y siempre recluta a sus alumnos así?

No, pero, por desgracia, mi aprendiz me ha dejado plantado

esta mañana, justo cuando tenía que presentárselo

al gran maestro del clan.

¿Y por qué te ha dejado plantado? Ha debido de darse cuenta

de que no era digno de tener un buen profesor.

El caso es que si no me presento esta misma mañana con un aprendiz,

nunca llegaré a ser maestro. Qué suerte, Malika,

podemos conocer a un auténtico clan de ninjas.

No sé yo, Nate, tenemos que llegar al colegio.

Solo será un momento, además, no tenéis que hacer nada,

solo tengo que presentaros al gran maestro,

será una simple formalidad. ¡Ah! Vale, seremos sus ninjas.

Bueno, vale. Perfecto, vamos.

(Música tensión)

Bienvenidos al dojo del clan del dragón de jade.

¡Pero si esto es el club de judo del barrio!

Nuestro clan es secreto, el club de judo es una tapadera

para el dojo, os lo voy a enseñar.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Toma ya!

¡Hala!

(Música suave)

(RÍE)

(RÍE)

¡Oh! ¡Ah!

¡Eh! ¡Oh!

¿Qué es esto?

Es el dragón de jade, el símbolo de nuestro clan,

la estatua que concentra el poder de los mejores ninjas

de nuestra historia.

-Maestro Yoshi, Keiko, me gustaría presentarles

a mis aprendices. Malika y Nate, encantada.

Es un honor. No los veo muy fuertes.

¿Seguro que los has entrenado el tiempo necesario?

-Sí, maestro. Uno no puede fiarse de las apariencias,

son buenísimos, se lo garantizo. (GRITA)

Y a mí también se me da muy bien el ping-pong.

(ASIENTEN)

(Música acción)

Yo soy campeona de judo, kendo, jiu-jitsu y ninjutsu.

Menos mal que no tenemos que luchar contra ella,

porque no tendríamos nada que hacer.

¿Sabes qué, Jin? Quiero ver a tus aprendices

pelear contra Keiko. Si son tan fuertes,

me imagino que no les costará derrotarla.

-Sin problema. Solo necesito hablar un momento a solas con ellos para...

Darles el último consejo. -Concedido.

Nos vemos en la sala de combate.

Oh, ese no era el plan. No. Ya lo sé, lo siento.

El maestro Yoshi es un viejo zorro, ha debido percibir

que pasaba algo raro, pero no os preocupéis,

os voy a convertir en dos ninjas expertos en un segundo.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¿Qué es lo que dices?

Imposible, nadie puede convertirse en ninja en 5 minutos,

venga, Nate, vámonos. Confiad en mí,

soy el mejor ninja del clan. Con mis consejos,

derrotaréis a Keiko en un abrir y cerrar de ojos.

(Música)

Muy bien, lo más importante para ser un buen ninja

es esquivar, esquivar y esquivar. Haced lo mismo que yo.

(Música)

¡Ah!

(GRITA COMO NINJA)

(GRITA)

(SILBA)

¡No, no, no, no se hace así!

Si es facilísimo. Bueno, te toca a ti.

(Música)

(GRITA COMO NINJA)

Mal, muy mal, mal, mal,

no se parece en nada al ejercicio.

A lo mejor podría explicárnoslo en vez de criticar.

No tenemos tiempo suficiente, no serviría de nada.

Olvidaos de esquivar.

Tengo otra idea, bienvenidos a la sala secreta del clan,

del terrible pasillo de los mil peligros.

(Música tensión)

Ya veréis, es sencillo, haced lo mismo que yo.

(Música acción)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¿Veis? Más fácil no puede ser. Os toca.

(A LA VEZ) ¡Ay!

(GRITAN)

(Música acción)

(GRUÑE)

(GIMOTEA)

Oye, lo hemos conseguido. ¿Ha visto, maestro?

¡No!

Ha sido horrible.

Y no es tan difícil copiar lo que hago.

Tú careces de estilo, pero no lo has hecho tan mal como él,

así que tú te vas a enfrentar a Keiko.

Ah, no, de ninguna de las maneras pienso dejar

que una ninja experimentadísima me de una paliza,

y este rollo del entrenamiento es absurdo.

Vale, pues peor para ti. Nate afrontará el reto.

¡Guay! ¿Pero estás seguro de que puedes convertirme en ninja?

Porque Keiko tiene pinta de estar muy fuerte.

¿Qué? No. Ya casi estás preparado.

Voy a proponeros un último ejercicio para terminar el entrenamiento.

Yo lo dejo. Si me necesitáis, estaré en el dojo,

esperando que le cuentes la verdad al maestro Yoshi. ¡Ay!

(Música tensión)

Bien, vas a limpiar tu espíritu antes del combate, ¿vale?

Cierra los ojos, respira hondo, y lo más importante de todo,

no abras los ojos.

(SUSURRA) Oh, gran dragón de jade, ayúdame,

otorga a este niño tu poder durante unos minutos.

(Música tensión)

Hala, la meditación me sienta fenomenal.

(RÍE)

(Música)

Es mala idea, Nate, te va a machacar.

No te preocupes, gracias a la clase de Jin,

estoy en muy buena forma.

(Continúa la música)

Te deseo un combate bueno y con valor, Nate San.

Sí, lo mismo digo, Keiko San.

(Continúa la música)

¡Tayi me!

(Música acción)

¿Pero qué locura es esta?

¿Has visto? Tengo al mejor maestro del mundo, observa.

(Música acción)

Buen combate, tu aprendiz tiene mucho talento.

Tantos años de entrenamiento han dado fruto.

¿Años? Pero... Sí, no es ningún secreto,

para ser así de bueno hay que entrenar.

(Continúa la música)

(Música tensión)

(Música acción)

Muy interesante, no conocía esta técnica.

-Ya, se llama ping-pong-jut-su,

la he desarrollado para mis alumnos.

(Música acción)

Desde luego, lucha con el estilo del dragón más puro.

De un dragón verde.

(SE ESFUERZA)

Lo sabía.

Ya está, clara victoria para Nate el ninja.

(Música)

Bien, como ha ganado mi aprendiz, podríamos empezar con la ceremonia.

Espere, Jin ha hecho trampas.

¿Has otorgado el poder del espíritu del dragón

a tu aprendiz para ayudarle a ganar el combate?

-Pues... No, qué va, no puede demostrarlo.

(Campanillas)

O sea, que es cierto que has hecho trampas.

¿Me has mentido? Qué asco, yo confiaba en ti.

No tenía alternativa, se te da tan mal

que he tenido que hacer trampas.

Necesitarías años para alcanzar ese nivel.

-¡Necio! Un maestro es responsable de sus alumnos.

-Lo siento, niños, os he mentido, no tengo ningún aprendiz.

Todos los alumnos me decían que era muy mal profesor,

no soy capaz de transmitir mis conocimientos y habilidades.

-Para enseñar hace falta paciencia y confianza en tu aprendiz.

Si estás dispuesto a tragarte el orgullo y hacerme caso, Jin,

yo podría enseñarte a ser mejor profesor.

-Gracias, maestro, sería un gran honor.

Nate, ¿quieres ser mi aprendiz? Esta vez en serio.

Imagínatelo, viviríamos en las montañas nevadas

durante 10 o 15 años, sobreviviríamos con piedras y hielo derretido.

Gracias, pero no. Lo cierto es que ya tengo profesores...

¡La señora directora, que llegamos tarde!

Adiós.

(Música)

Tarde otra vez.

¿Qué excusa tenéis esta vez, chicos?

Hemos ido a una clase para ser guerreros ninja.

¿Me tomáis el pelo? Por supuesto que no.

De hecho, nos ha servido para aprender la importancia

de su trabajo como maestra. Gracias, Prudence San.

Buen intento, Nate, pero no cuela.

Mire, señora, se lo puedo demostrar.

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Oh, bien!