Nate is late - El genio

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

EL GENIO

(TARAREA)

Malika, ¿qué estás escuchando?

Es el nuevo "single" de Marco Vega.

Se titula "Es hora de ser feliz".

No, ¿en serio? ¿Marco Vega?

(RÍE)

Es que me encanta.

("Es hora de ser feliz")

Muy gracioso. Ya sé que no soportas a Marco Vega.

# De amor, de amor... #

Qué pena me da la señora Día Gris.

La veo siempre tan triste...

# Solo es # otra canción de amor, de amor. #

(GRITA) Nate, ¿puedes pensar en alguien que no seas tú?

(GRITA) Cuidado.

Ay, mi bici.

Yo no he tenido la culpa. Ha sido Marco Vega.

Lo que quiere decir es que lo siente muchísimo.

Sí, eso.

Vaya fastidio.

¿Cómo voy a terminar el reparto con una rueda torcida?

Al paquete no le ha pasado nada.

Yo te arreglo la bici en un momento.

No soy capaz ni de recolocar una rueda.

Si queréis ayudarme, llevad este paquete.

Es para Cosmo.

Eso está hecho.

(GRITAN)

(SUSPIRA) Menos mal. No le ha pasado nada al paquete.

¿Qué lleva dentro? Quiero verlo.

Bah, no es más que una lámpara vieja.

Muy bonito, Terry.

Nate es idiota. Nate es idiota. Espero que no se haya roto.

¡Hala! Parece que es una lámpara maravillosa.

¿Te imaginas que hubiese un genio dentro?

Deja de soñar, Nate.

(GRITAN)

Increíble.

(EMOCIONADO) El cielo, la luz.

Muchísimas gracias. Podemos pedir tres deseos, ¿no?

A ver, ¿qué podría pedir yo?

Siempre pasa igual.

La gente solo se preocupa de pedir deseos.

Yo les doy igual. No puedo más.

(LLORA) Llevo aquí encerrado años y años.

Quiero estar fuera de la lámpara y hacer amigos.

Ya no aguanto estar solo.

Por favor, libérame. Te lo suplico.

Sí, no te preocupes. Nosotros te ayudamos.

Vale, le he estado dando vueltas

y lo primero que quiero es tener los músculos bien grandes.

Mira lo que te decía. Ya estamos otra vez.

La gente solo piensa en sí misma.

Vale, primer deseo concedido.

(GRITA EMOCIONADO)

(GRITA)

Oye, Malika, mírame. Es una pasada.

Dirás que es horrible.

Te lo parece porque no he puesto la pose.

Fíjate qué cachas estoy.

(GRITA)

(GRITA)

Lo siento, Malika.

Ahora que lo pienso,

preferiría ser como era al principio.

Deseo número 2. Pues, concedido.

¿Eh?

(BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Creo que ha habido un error.

Sí, ha habido un gran error.

No, no lo ha habido.

Al principio, era justo así.

¿A que sí?

Cuchi, cuchi, cuchi.

(BALBUCEA)

Bebé. Bebé.

No, pero Nate no quería decir eso.

Tú eres un bebé, encantado de conocerte.

Yo soy un genio.

Genio. Genio.

¿Que quieres ser un genio?

Por supuesto. ¿Qué?

Si es lo que quieres pedir, tercer deseo concedido.

No, no lo haga.

(RÍE)

Pero ¿qué?

No, no, no, por favor.

(GRITA)

(GRITA) No.

¿Estás bien, Nate? ¿Me oyes?

Has engañado a Nate

para que ocupara tu lugar en la lámpara.

La ley de los genios me obliga a conceder

todos los deseos que pida mi amo, lo siento.

Mentiroso, Nate no quería eso.

Y pensar que quería ayudarte...

Los mentirosos sois vosotros.

Nadie ha querido ayudarme nunca.

Tu amigo tenía intención de aprovechar

los tres deseos para él.

Por fin soy libre. (GRITA) Vuelve aquí.

¡Pues claro!

Ahora eres un genio.

Gracias.

Pensaba que iba a quedarme encerrado ahí eternamente.

Venga, vamos a buscar a ese genio

para que me saque de aquí de una vez.

¡Espera! Si eres un genio,

te puedo pedir tres deseos, ¿verdad?

Anda, tienes razón. Venga, pide un deseo.

Quiero conocer a Marco Vega.

Yo pensaba que lo más importante era atrapar al genio.

Sí, claro que sí.

En cuanto haya conocido a Marco Vega.

Me parece que el genio tenía razón,

la gente no puede evitar pedir cosas para sí misma.

Vale, deseo número 1 concedido.

("Es hora de ser feliz")

(RÍE)

(RÍE)

¿Quieres que nos hagamos un selfi, Malika?

Tú y yo solos.

(Cámara)

Me gustaría hacerle muchísimas preguntas,

pero la verdad es que me tengo que ir.

Espero que volvamos a vernos.

A ver, ¿cómo lo encontramos?

Ya lo tengo, Nate.

Deseo que nos teletransportes hasta su lado.

Buena idea. Concedido.

Hola, ¿queréis ser amigos míos? Venga, pasa.

Este hombre está mal de la cabeza.

Te hemos encontrado.

Y ahora vuelve al sitio en el que debes estar.

No, no volveré nunca a esa lámpara.

Ya no soy genio.

Pero te vas a volver a convertir en genio.

Y mi tercer y último deseo es

que él vuelva a ser genio.

(RÍE)

(GRITA) No, no lo hagas.

(GRITA)

(GRITA) Suéltame.

No, Nate. ¡Nate!

No me lo puedo creer. ¿Por qué has hecho esto?

Yo no tengo la culpa de que seas genio.

(GRITAN)

¿Qué pasa? ¿Un terremoto?

Qué raro.

Me parece que no caben dos personas en la lámpara al mismo tiempo.

Si la lámpara no quiere que esté aquí, pues me voy.

No, seguro que es algo temporal.

La lámpara se tranquilizará y podrás quedarte aquí conmigo

para toda la eternidad.

(RÍE)

¿Qué? No, no voy a pasarme la vida

en una lámpara de aceite. ¿Por qué no?

Así tendremos el tiempo que nos hace falta

para hacernos grandes amigos.

Pero ¿cómo vamos a ser amigos? No dejas de jugármela.

Venga, quédate, Nate.

Ya no aguanto más aquí solo.

Ya me he leído todos mis libros 3000 veces.

(GRITA)

(GRITA) No.

(LLORA) De todas formas da igual.

Mi destino es estar solo eternamente.

Ay...

Nate, ¿qué pasa?

¡Nate, eres libre! (RÍE)

(SUSPIRA) La pesadilla ha terminado.

Todavía no. No podemos dejar al genio ahí solo.

Es verdad que ha jugado sucio conmigo,

pero aun así no se merece estar encerrado y solo

toda la eternidad.

Pero hemos gastado todos nuestros deseos.

Ya no nos quedan más.

Espera un segundo...

Solo hay que buscar a alguien que frote la lámpara.

Sí, pero ¿quién?

Tengo una idea.

Entonces, solo tengo que frotar la lámpara y pedir un deseo.

A ver, ¿qué deseo va a pedir?

-¿Quiere un yate o quizá...? -No.

Solo queremos un amigo, ¿verdad, Áyax?

(Ladrido)

¿Un amigo? Yo puedo ser vuestro amigo.

Entonces, ¿por qué no sales de la lámpara

y nos haces compañía?

Deseo concedido.

(RÍE)

Bueno, ¿cuál es tu pasatiempo favorito?

Me encanta leer.

¿En serio? Y a mí.

Ya solo tenemos que llevarle esto a Cosmo

y, luego, directos al cole.

Y, con un poco de suerte, hasta podemos llegar a tiempo.

Pues verá, tenemos una razón de peso para llegar tarde.

Hemos ayudado a un genio a hacer una amiga.

("Es hora de ser feliz")

Oye, Malika.

(GRITA)

Se me ha olvidado darte una entrada para mi concierto.

Sorpresa, Malika.

Esto venía de propina con tu primer deseo.

Marco Vega, soy una gran fan tuya.

(A LA VEZ) ¡Bien!