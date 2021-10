Nate is late - El fauno

NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL FAUNO"

(Música suave)

He aprendido a hacer un par de trucos con el yoyó.

Fíjate, este se llama pasear al perro.

(Música animada)

Creo que tu perro se ha dormido.

Espera, te voy a enseñar la vuelta al mundo.

(ABURRIDA) Estoy deseando verlo.

Este me sale superbien.

(ENFADADA) ¡Jum!

Oh, qué extraño.

Ya, en realidad, no es así.

No, que la estatua del fauno ha desaparecido.

¿Eh?

Ah, a lo mejor, es que la están limpiando.

Mira, ahora soy yo el fauno.

¡Espera!

Fíjate en las huellas de pasos, Nate.

Sí, son huellas de cascos.

¡Ah, son los cascos del fauno!

A lo mejor, la estatua ha cobrado vida.

¡Qué raro!

Nunca me había fijado en esta zona del parque.

Ay, eh.

¿Oyes eso? ¿De dónde viene esa música?

¿Eh?

(ASOMBRADA) Ah...

(Música)

Sí, en serio.

-¿Os lo estáis pasando bien?

¿Es la mejor fiesta de vuestra vida?

¡Ese fauno se parece mucho a la estatua!

Ha cobrado vida. Tenía razón.

¡Coged fruta!

Hay pitaya, sandía, que está riquísima,

hay higos...

(ASUSTADO) ¡Ah! ¡Humanos!

(TODOS) ¡Ah!

(SUSURRA) Esta fiesta es solo para faunos.

No podéis estar aquí.

-¡Humanos!

-Sí, son humanos, pero van a actuar.

(AMBOS) ¿A actuar?

-Ahora volvemos, tenemos que ensayar el espectáculo.

Por favor, esta fiesta es muy importante

para nosotros, los faunos.

Es la única semana del año en que dejamos de ser estatuas

y podemos divertirnos.

Este año organizo yo la fiesta y, de verdad,

no quiero que nada salga mal.

Vale, vale, bien. Actuaremos, sí.

¿Sí? ¿En serio?

Uno no asiste todos los días

a la fiesta anual de las estatuas de faunos, ¿no?

Ah, vale.

Mil gracias. Me llamo Diom, por cierto.

Encantado de conoceros, humanos.

¿Qué sabéis hacer? Más vale que sea bueno.

Eh, tú déjame a mí.

En exclusiva para ustedes, este truco se llama...

Espera, no irás a hacer lo del perro paseando otra vez, ¿no?

No, algo impresionante de verdad.

¡La vacunita!

(SORBE)

(NERVIOSO) Ay...

(SORBE)

(NERVIOSO) Ay...

Estos humanos son un rollo. ¿Qué más saben hacer?

-¡Eso, que hagan otra cosa!

¡Eh! Que este no lo he fallado.

¿Sabéis bailar?

Claro que sí, qué pregunta.

DJ, dale caña.

(Música animada)

(Música disco)

¡Sí! -¿Y la otra no sabe bailar?

No, no, no. Bailar no es lo mío.

Y nos tenemos que ir al colegio...

¡Ni hablar!

¡Va a ser la mejor fiesta de la historia

y tú debes colaborar!

(Música mágica)

¡Oh!

¡Fiesta! ¡Yuju! ¡Uh, uh!

¡Uh, uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Sí!

Hala, no sabía que se te daba así de bien...

(Música animada)

¡Uh!

Ay, déjalo ya, Malika, nos tenemos que ir a clase.

Ah, no. Yo me quedo.

Quiero bailar, bailar, bailar...

¿Qué es lo que te pasa?

No lo sé, desde que Diom ha tocado esa melodía tan bonita con la lira

no puedo parar de bailar.

¿Qué? Malika, te ha hechizado.

¡Hora de la piñata! ¡Uh!

(CONTENTA) ¡Sí!

Oye, ¿qué le has hecho a mi amiga? Nos tenemos que ir a clase.

No os podéis ir ahora de la fiesta. Habéis triunfado.

Después de la piñata vais a actuar otra vez, humanitos.

Os quedaréis hasta el final.

¿Y cuánto falta? Seis días.

¿Qué? ¿Seis días?

No nos podemos quedar tanto.

¿Ah, no? ¿En serio? Ya veremos.

(Música mágica)

¿Eh?

¡Ah!

Malika, escóndete, rápido.

Quédate quieta. Tenemos que darle esquinazo a Diom.

¡Pero yo quiero cantar y bailar!

(CHISTA)

(Música tensión)

Sé que estáis ahí.

(ENFADADO) Os voy a encontrar y entonces os...

-¡Eh! ¿No hay más comida?

(ASUSTADO) -Ya voy.

Venga, vámonos de aquí.

¡Yo quiero fiesta!

Pues claro, no nos podemos ir aún,

tenemos que deshacer el hechizo del fauno.

(TARAREA)

(Música animada)

¡La lira!

Si te ha hechizado con ella, también podrá romper el hechizo.

Sígueme.

(RÍE)

(Música animada)

Lo estamos pasando bien, ¿verdad?

Es un fiestón, ¿eh?

-¿Cuándo salen los artistas humanos?

-¿Eh? Ahora mismo salen, dentro de nada.

En cuanto los pille...

¡La tengo!

Ah... ¡Yuju! ¡A bailar!

(Música animada)

¡Oh, no! ¡Ah! Aquí estáis.

Vamos muy mal, Malika.

Vuestros fans os están esperando impacientes.

(Música animada)

(RÍE) Qué buena, Malika, qué puntería.

(ENFADADO) Ya veo, estáis intentando fastidiarme la fiesta.

Yo creo que deberíamos irnos...

(TODOS) ¡Ah!

(RUGE)

¡Corre! ¡Pero yo quiero bailar!

Eh, ¿pero a dónde vamos? Yo solo quiero diversión...

Este no es el momento, Malika.

(Música tensión)

Ven aquí. ¡Yuju!

(RUGE)

¡Vamos!

(GRITA) ¡No os vais a ir de la fiesta!

(TARAREA)

¿Qué fiesta?

Mira a tu alrededor.

¡No! ¡No os vayáis!

Mi fiesta es la mejor.

(TRISTE) Tienes razón, se acabó la fiesta.

Oh, yo solo quería que todo el mundo se lo pasara bien,

que se lo pasara mejor que nunca.

¡Pero no se puede obligar a nadie a divertirse!

¿Crees que me he pasado?

¡Yuju! Fiesta, fiesta, fiesta, la fiesta...

(TARAREA)

¿Eh?

(Música mágica)

(CANSADA) Buah...

Lo siento mucho, humanos.

(CANSADA) Más te vale sentirlo,

no podría seguir bailando así mucho tiempo.

Supongo que no sé divertirme.

Fue una tontería ofrecerme para organizar la fiesta anual.

Bueno, nosotros estamos aquí, ¿no?

¿Por qué no te enseño un par de trucos?

Primero, la vuelta al mundo.

(RÍEN)

(Música animada)

¡Me encanta! ¡Es la mejor fiesta de la historia!

Sí, es mejor aún que la fiesta del colegio.

¡El colegio!

Que llegamos tarde a clase, Nate.

¡Ah, nos tenemos que ir!

(ENFADADO) ¡No podéis iros!

(RÍE) No, era broma. Claro que os podéis ir.

(RÍEN)

Espera, te voy a dar una cosa para que te acuerdes del día de hoy.

Toma, te doy mi yoyó.

Gracias, amigos humanos, gracias por todo.

¿Qué puedo daros yo a vosotros?

(RÍE) Tengo una idea.

¡A ver si lo adivino!

Os ha pasado alguna cosa increíble, ¿verdad?

Ya he oído de todo. ¿Ah, sí? ¿De verdad?

¿Y esto también lo ha oído?

(Música mágica)

(RÍE) Qué sensación tan rara.

Tengo ganas de irme a bailar.

(GRITAN) ¡Oh, bien!