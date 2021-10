Nate is late - La espora

Nate is late

Nate y su vecina Malika caminan a la escuela todos los días. Cada mañana salían a llegar a tiempo, pero no importa cuán duro lo intentan, llegan ¡siempre tarde! No es porque perdieron el autobús o se despertaron tarde. Eso sería "demasiado normal". Todas las mañanas, Nate y Malika tienen las razones más descabelladas, emocionantes e increíbles para llegar tarde ... y todas son ciertas. Domesticaron una planta carnívora enorme y hambrienta. Salvaron a un bebé dragón. Fueron convertidos en ancianos por una bruja. Descubrieron una ciudad voladora en el cielo. Ya sean pura fantasía o más realistas, sus historias locas siempre tienen lugar dentro de los 500 metros que separan sus hogares de la escuela.