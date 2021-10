Nate is late - El combate de los dioses

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL COMBATE DE LOS DIOSES"

¡Ah!

Tengo una idea buenísima para la presentación.

La extinción de los dinosaurios.

Sí, pero ¿por qué no hablamos mejor de los volcanes?

Los volcanes son un rollo. Los dinosaurios molan mucho más.

¡Siempre eliges tú! Ya estoy harta.

Esta vez me toca a mí.

Oh, venga ya, siempre hacemos lo que quieres tú.

¿Ah, sí? Pues vale. Entonces haré una presentación

sobre los volcanes yo sola.

Oh, oh... Parece que va a llover.

Vamos a ponernos debajo de un árbol.

No, Nate, que los rayos siempre caen en los árboles.

Ah, tranquila, no seas tan exagerada.

Ay...

Ah, vamos a resguardarnos en el invernadero.

¡Ah! ¿Qué es lo que pasa?

Ah, ay...

Aquí no, es demasiado peligroso.

¿Y dónde nos metemos?

Podríamos ir al quiosco del lago.

Ay, es el fin del mundo.

(GRITA)

Admítelo, yo soy el más fuerte.

-Qué bobada, yo soy más fuerte que tú.

-Eso ya lo veremos.

Hala, ¡cómo molan!

Más vale que no nos metamos.

¡Eh, vosotros!

(GRITAN)

Vosotros decidiréis cuál de los dos es más fuerte.

-Sí, seréis los jueces del combate.

Eh... Lo sentimos, pero no podemos ayudarles,

tenemos clase, así que nos tenemos que ir ya.

(RÍE NERVIOSA)

¡Ah!

(Trueno)

¡Oh!, ¿quiénes son estos humanos que se niegan

a obedecer a los dioses? Ya no se respeta nada.

(AMBOS) ¿Dioses?

Por supuesto. Somos... -Dioses...

-Griegos.

-Zeus. -Y Poseidón.

¡Ah!

Y ahora que ya sabéis quiénes somos,

vais a decidir cuál de los dos es el más fuerte.

-El elegido se sentará en lo alto del monte Olimpo.

y será el dios de todos los dioses.

Suena muy bien, pero la verdad es que tenemos que irnos al colegio.

(GRUÑEN)

Sí, bueno... Podemos ir un poquito más tarde.

¿Verdad, Nate? Sí, claro.

Os vamos a hacer una breve demostración de nuestros poderes.

Después tendréis que elegir.

Eh... De acuerdo.

(GRUÑEN)

Yo primero. -No, primero yo.

A ver, ¿cara o cruz?

(AMBOS) ¡Cruz!

Yo decido. Cruz para Zeus y cara para Poseidón.

Cara. Empieza Poseidón.

(POSEIDÓN RÍE)

-Os advierto que, como no gane, os transformaré a tu amiga y a ti

en pollos asados.

(RUGE)

(GRUÑE)

(GRITA)

(AMBOS) ¡Melanie!

-Me toca.

(RUGE)

(Truenos)

Bueno, ¿cuál es el veredicto? ¿quién ha ganado?

Sois los dos igual de fuertes, ¿nos podemos ir ya?

(NERVIOSO) ¡Malika!

Espera, Malika, tenemos que deliberar un momento.

Zeus nos ha amenazado.

Si no lo proclamamos ganador,

nos va a transformar en pollos asados.

Así que ya sabes a dónde quiero ir a parar.

(GRUÑEN)

(AMBOS) ¡Zeus es el ganador!

-¿Eh? -¡Yuju!

Habrá solo un dios en la cima del monte Olimpo.

Y voy a ser yo.

(RÍE)

-No tiene sentido, os habéis equivocado de cabo a rabo.

Y como castigo, os voy a convertir en peces.

No, no, no, no queríamos decir eso, Zeus es el ganador...

De la primera ronda.

Oh, sí. Vamos con la segunda ronda.

-¿Qué? No hace falta otra ronda. Acepta la derrota.

-Vamos a librar una batalla como auténticos dioses

y el que quede en pie gobernará el monte Olimpo.

-No tienes nada que hacer. El agua no puede con los truenos.

(GRUÑE) -Ya veremos.

(GRITA)

-Exacto, ya veremos.

(Música dramática)

Esto no pinta nada bien.

(Truenos)

¿No pensarías de verdad que serías capaz de gobernar

el monte Olimpo, hermano pequeño?

-Me merezco mandar más que tú.

Tus poderes no son nada comparados con los míos.

(Truenos)

(GRUÑEN)

(GRITA)

(Explosiones)

(PITA)

(Música acción)

¡Ah! Ay...

(Explosiones)

¡Quietos, lo estáis destrozando todo!

Pero están muy arriba,

hay que buscar algo para que nos oigan.

Vamos a ver a Cosmo, a lo mejor tiene algo que nos sirva.

¡Oh, no, mis pobres plantas!

(Música rítmica)

(JADEAN)

¡Oh! Hola, Nashir y Rashida.

¡Uh! ¡Menuda tormenta tenemos!

Cosmo, ¿tienes un altavoz?

Eh... ¿Un altavoz?

Eh... No, pero tengo algo mejor, una vuvuzela.

Me la compré una temporada que me dio por el pimpón.

(GRITAN)

(GRITA)

Eh... Nos sirve. Gracias, Cosmo.

Ahora nos hace falta algo para volar hasta donde están.

Oye, Malika, ¿qué te parece si nos damos una vueltecita en globo?

(RÍE)

¡Eh! ¿Por qué soy yo siempre el que acaba por los aires?

¡Porque ha sido idea tuya!

Venga, vamos a darles una lección a esos dioses.

(Rayos)

(GRITAN)

(Música acción)

(GRITAN)

(Continúa la música)

(Vuvuzela)

¡Ya vale! ¿Eh?

Vamos a tranquilizarnos y a solucionarlo todo con calma.

¿Vale?

(NATE Y MALIKA GRITAN)

¿Cómo os atrevéis a interrumpir los dioses?

(GRITA)

(GRITA)

¡El plan era que nos escucharan, no que nos persiguiesen!

¿Eh? (LLORA)

¡Se me acaba de ocurrir una idea! ¡Agárrate!

(HACE ESFUERZOS)

(GRITA)

(RÍE) ¡Ay!

¡Voy a atraparlos en un segundo,

y tú tendrás que admitir que yo soy el más fuerte!

-¡Eso es lo que tú te crees, porque yo voy a cogerlos antes!

(Rayo)

¡Oye! ¡No toquéis los globos!

(GRITA)

(GRITA)

¿Sabes qué, hermanito?

Que podríamos formar equipo, como hacíamos de jóvenes.

-Así nos costará menos cogerlos.

(AMBOS) ¡Bien!

(Música acción)

¡Al ataque, langostas!

(Continúa la música)

(Explosiones)

(GRITA)

¡Malika!

(GRITA)

(GRUÑEN)

(GRITAN)

¡Ya no aguanto más! ¡Aguanta un segundito, Nate!

¡Confía en mí!

(HACE ESFUERZOS) (GRITA)

(Frenazo, silbato)

(GRITAN)

¡Se acabó! ¡Es inútil!

¡No podéis huir de los dioses!

(GRITA)

(GRITAN)

¡Uh!

(RÍE)

Ya no sois tan listos, ¿eh?

(RÍE)

Ahora decidnos cuál es el más fuerte.

(RÍEN)

¿Qué más da quién sea el más fuerte si no hacéis más que pelearos?

Y si queréis convertirnos en pollos o en peces, adelante,

pero no esperéis que escojamos un ganador.

(AMBOS) ¿Eh?

Se supone que los dioses cuidan de los humanos,

no les hacen la vida imposible.

¡Fijaos en lo que habéis hecho!

(Música melancólica)

(Silbato)

(Continúa la música)

(GRUÑEN)

(Continúa la música)

(Golpe)

(Continúa la música)

¿Y qué hacemos ahora?

Esto no era parte del trato.

A lo mejor podríais gobernar juntos desde el monte Olimpo.

¡Uhm! ¿Por qué no? Podríamos intentarlo.

Así los dos seríamos jefes de los dioses.

-¡Sí! Al fin y al cabo, tú y yo formamos un buen equipo.

(NATE Y MALIKA RÍEN)

(Rayo)

Podéis iros.

Nosotros nos quedamos a reparar los daños.

-¡Y gracias por vuestra ayuda!

Vosotros también formáis un gran equipo.

(Música)

Oye, respecto a la presentación,

me parece bien hablar de la extinción de los dinosaurios.

Espera, tengo una idea.

Podríamos hablar de las erupciones volcánicas

que provocaron la extinción de los dinosaurios.

(AMBOS) ¿Eh? Malika...

(AMBOS) ¡El colegio!

Nate y Malika, otra vez tarde.

No ha sido culpa nuestra, señora directora,

hemos sido jueces en un combate entre dos dioses griegos.

Estoy muy harta de vuestras excusas.

Voy a apuntar que habéis llegado tarde.

Estáis castigados.

¡Oh! ¿Eh? ¡Oh!

(Música suave)

Esta vez habéis tenido suerte, pero no la vais a tener siempre.

(Música)

(AMBOS) ¡Oh, bien!