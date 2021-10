Nate is late - La chica de las cavernas

NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"La niña de las cavernas"

100, 101... Hola, Malika.

102, 103, 104... ¡Hola!

(RÍE)

Muy bonito, Nate, por tu culpa he perdido la cuenta,

estaba a punto de batir mi récord.

¿Tu récord? Puedo batirlo yo.

(REFUNFUÑA)

Venga, déjame probar. ¡No, Nate, date prisa!

Porfa, porfa.

No, vamos a llegar tarde al cole.

(RUGE)

(RUGE)

¡Eh!

(RUGE)

¡Vuelve aquí!

¡Atrapad a esa niña!

¿Por qué, quién es? Es de la Edad de Piedra.

Veréis, he abierto un portal temporal en el laboratorio.

¡Qué bueno!

¡No puede ser! En serio, pero es muy inestable,

y esa niña se ha colado hasta esta era.

¿Comprendéis lo que significa eso?

(DUDAN)

-Si la niña se queda atrapada en el presente,

todos sus descendientes desaparecerán,

será como si nunca hubieran existido, podría afectaros incluso a vosotros.

(ASUSTADOS) ¿Qué?

-Por eso tenéis que llevarla a mi laboratorio cueste lo que cueste.

Yo iré a estabilizar el portal para evitar que se cierre.

¡Espere, tenemos que ir al...!

Gracias, chicos. Cole.

¿Ah? ¿Eh?

¡Eh! -¡Venga, que no tenemos todo el día!

Hola, soy Malika, y este es Nate.

¡Eh, oye!

Una.

¡Una!

Encantada. Vamos a llevarte a casa, Una.

Una, una.

(TARAREA)

-¡Sí!

(Música celestial)

-¡Una!

-¡Ya!

¡Ah! -¡Una!

¡Ay!

¡Una, una!

¡Ah!

¡Una!

Una.

(Música tensión)

¿Eh?

-¡No, no, señor, aquí no puede estar, venga, para casa!

¡Mario!

¡Mario!

¡Contesta!

(Grito)

¡Ahí dentro!

(Música tensión)

(GRITA)

-¡Una, una!

¡Una!

¡Deja a Mario en paz! ¡Sí!

¡Una, una, una!

Uy.

(BURLÓN) Me parece que le gustas.

Sí, vale, pero me tengo que ir al colegio.

Voy a intentar explicárselo.

Has atravesado un portal y has llegado hasta aquí,

a nuestro tiempo. Tienes que volver a atravesarlo

para volver a casa, ¿lo entiendes?

¡Una!

(RÍE)

¡Una!

-¿Ese soy yo? ¡Oh! -¡Una, una!

Déjalo, no entiende nada, así que habrá que usar la fuerza.

Lo siento, sé que te gusta Mario, pero no puede ser.

Te vas a venir con nosotros para irte a casa,

como una buena chica de las cavernas.

(GRUÑE)

¡Suéltanos!

(GRUÑE) ¡Una!

La fuerza, ¿eh?

Vale, tengo otra idea: voy a darle el susto de su vida.

¿Seguro que esto va a servir?

Claro, todo el mundo sabe que a los primitivos les daban miedo los osos.

(RUGE)

La verdad es que pareces más bien un mapache gigante.

¿Qué?

(RUGE)

Merece la pena intentarlo.

Hasta otra, niños.

(Música)

No, gracias.

(RUGE)

(RUGE)

¡Una! -¡Ah!

(SUSURRA) Mario, soy yo, Nate, voy a llevármela para que puedas...

Nate, mira.

(Música tensión)

(GRUÑE)

-¡Hi! (RUGE BAJITO)

(GRITAN)

(RUGE)

(Música dramática)

(RUGE)

(GRITAN)

¡Nate!

(Música dramática)

¡Quieto, no es un oso de verdad, es Nate!

¿Ves?, no pasa nada.

(Música tensión)

¡Ah! -¡Ah!

¡Quieta!

No te puede llevar a Mario, porque, porque... porque es mío.

(SOLLOZA)

Sí, es una pena que ya esté cogido, pero así es la vida,

el amor no se escoge a la carta.

¿Ah, sí?

Estoy intentando salvarte, sígueme el juego, hombre.

(Música tensión)

(GRITA FURIOSA)

(Música dramática)

(HABLA EN SU IDIOMA)

¿Qué voy a hacer yo con esto?

Prender una hoguera, te ha retado a competir por Mario.

Pero yo no sé hacer fuego. ¡Porfa, porfa, porfa!

Bueno, vale, haré lo que pueda.

(Música)

(RÍE)

-¿Cómo se dice "vete a casa" en idioma prehistórico?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(RESOPLA ALIVIADO)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Venga, Malika!

(GRITA)

(GRITA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-¡No, suéltame! ¡No tan rápido!

Has ganado la primera prueba porque lo has elegido tú,

ahora me toca a mí, y esta vez no va a ser tan fácil ganarme.

107, 108, 109.

(RESOPLA)

¡He batido mi propio récord!

Buen trabajo, Malika.

(GRUÑE)

Te toca, supéralo.

(Música tensión)

¡Ah!

¡Ah!

(GRITAN)

(Música dramática)

Creo que ha batido tu récord.

Oh, no, eso quiere decir que...

(CONTENTA) ¡Una!

¿Se os ocurre algún otro plan? A mí, sí.

¡Ah!

(RUGE)

(RUGE)

-¿Por qué siempre me pasa a mí?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(RUGE)

-¡Una! -¡Ah!

Espera, te necesitamos para atraerla hasta el laboratorio del profesor,

es la única manera de salvar... ¡Una!

¡Una!

Profesor.

Deprisa, Una viene, y está enfadadísima.

¿Una?

(GRITAN ATERRORIZADOS)

¡Piense un plan! ¡Yo sé lo que hay que hacer!

¡Ah!

(Música tensión)

¡Una!

(Música triunfal)

¡Ahora!

(GRITA)

(Música épica)

(AMBOS) ¡Mario, agárrate!

(SE ESFUERZAN)

(GRITAN)

(SE ESFUERZAN)

(Música suave)

(SE ESFUERZAN)

(SE ESFUERZAN)

(GRITAN)

(GRITA)

-¡Bien!

¡Profesor, deprisa, cierre el portal!

¡Una!

(GRITA)

-¡Ah!

¡Se acabó!

Ya me he hartado de ti, no me gustas,

y no me pienso pasar toda la vida en una cueva ni en la Edad de Piedra.

¡Así que, déjame en paz!

(SOLLOZA)

¡Y vosotros, cada vez que os acercáis a mí, me sucede algo, ya estoy harto!

Yo me voy al colegio, y me da igual lo que os pase.

(Música triste)

Espera.

(Continúa música)

(SOLLOZA)

Si quieres a Mario de verdad, tienes que dejar que se vaya.

Malika, usa el traductor.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Rápido, el portal se va a cerrar de un momento a otro!

(Música)

Gracias.

Toma.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Música suave)

Significa "lo necesitas más que yo".

(RÍE) Por lo menos, tenía sentido del humor.

Jugar con el tiempo es demasiado peligroso, de verdad.

¡Oh, no, el colegio!

¿Que habéis devuelto a una niña a la prehistoria?

¡Habéis secuestrado a Mario!

Había secuestrado a Mario, y... ¡Se acabó!

Mario ha llegado puntual, dejad de contar historias absurdas.

Es cierto, nos ha regalado esto. ¿Eh?

Pedernal.

Señorita.

(GRITA)

Venga, no os quedéis ahí parados, niños, entrad.

(AMBOS) ¡Oh, bien!