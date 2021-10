Nate is late - El anillo de la suerte

NATE IS LATE

(Música animada)

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, # pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL ANILLO DE LA SUERTE"

(Música)

Hola, Nate. ¿Estás listo para recitar el poema en clase?

(CARRASPEA) Por supuesto que sí.

"El búho mareado vio a la gata amarilla

que comía papilla o vainilla..." No, sería demasiado.

¡Ay, qué horror! He probado de todo,

pero no se me queda ni una sola línea.

Tranquilo, la profe va a elegir a un alumno al azar.

Con un poco de suerte, no te tocará a ti.

Sí, ya... Con la suerte que tengo, seguro que me elige.

¡Bah, no! Ya verás. Repite conmigo:

"El búho y la gatita salieron a navegar

en una preciosa barca amarilla". ¡Pero es absurdo!

¿Para qué van a navegar un búho y una gatita?

No me extraña que no me lo pueda aprender. No tiene sentido.

Tú concéntrate, Nate. La poesía no es lo mío.

La única esperanza es tener suerte y que no me toque salir.

¿Suerte dices? Qué maravilla, tengo la solución perfecta para ti,

un anillo de la suerte ultrapoderoso. Solo tienes que frotarlo y listo.

La suerte de sonreirá. ¡Ah!

¿Ah, sí? Si tan bueno es el anillo, ¿por qué no quiere quedárselo?

No seas tan desconfiada, Malika.

Aunque no de suerte, es un anillo muy chulo.

Me lo quedo, señora... Griselda. ¡Perfecto!

Solo tienes que ayudarme a quitármelo.

Se me ha hinchado el dedo y no me lo puedo quitar.

¡Ahora mismo, señora!

¡Ay!

¡Uf! Ya está, Grisel... ¿Mm?

¡Gracias! ¡Y buena suerte!

Sí que tenía prisa para quitárselo de encima.

A lo mejor, tenía algo que hacer.

Ahora quiero ver si el anillo funciona. ¿Eh?

¿Mm? ¡Ah!

¡Ah! ¡Uh! ¡Un billete!

(RÍE) ¡Soy rico!

Parece que, al final, me voy a librar de recitar la poesía.

¿Eh?

¿Qué pasa, babosos? ¿Mm?

¿Queréis jugar a un juego guay que me acabo de inventar?

Pues no, la verdad. Es muy fácil.

Se llama "Cabeza-chicle"

y yo os pego todo el chicle que pueda en el pelo.

(RÍE) (FROTA EL ANILLO)

¡Alto ahí, amiguito!

Está prohibido tirar papeles, para eso están las papeleras.

Oh, oh, oh. No tan rápido.

Ahora vas a recoger el resto de basura que hay por esta calle.

Así aprenderás. (RÍEN)

Este anillo es una pasada. ¿Sabes qué?

Vamos a divertirnos un rato antes de ir a clase.

(RÍE)

¡Enhorabuena!

¡Eres el undécimo niño que pasa por delante de nuestra tienda,

así que has ganado tu peso en chucherías!

¡No me lo creo!

¡Yuju!

Hola, chicos.

Voy a deshacerme de mi colección de videojuegos.

Coged los que queráis. (RÍE)

Oye, Nate, a lo mejor, tenías que parar ya.

¿Mm?

¿Sabes qué? No soporto la música.

(Música disco)

(RÍE NERVIOSA)

(Continúa la música)

(RÍE ABOBADA)

¡Es impresionante! ¡Es una pasada! Tienes tanta suerte

que hasta vamos a llegar puntuales al colegio por una vez.

¡Ah, sí! Otra cosita para el camino y luego nos vamos.

Ah... Bueno, vale... ¡Bien! ¡Yuju!

¿Mm?

(FROTA EL ANILLO) ¿Qué le pasa ahora?

(SIGUE FROTANDO)

Sí, muy bien, así.

Más cerca, dale. Más cerca.

-¿Eh? ¡Cuidado, Nate!

¿Eh?

(SE QUEJAN DOLORIDOS)

¡Hala! Gracias, Malika, te debo una.

¡Oh! ¡Mi piano! ¡Era magnífico!

-La cuerda era nueva, no entiendo lo que ha pasado.

-Ahora no podré tocar por las tardes. ¿Cómo va a dormirse el pequeño Ajax?

Por lo menos, no has caído en el cubo de la basura.

¡Oye! Tienes razón. Puede que sí que haya tenido suerte.

¡Es inaceptable! Vamos, Ajax.

(SE CARCAJEA) ¡Ag!

Qué raro.

Es como si el anillo hubiese empezado a darme mala suerte.

¡Yo diría que está maldito, más vale que te lo quites!

¡No puedo! Cuanto más tiro, más me aprieta.

Anda, ayúdame. No sé... Ese anillo es peligroso.

Tenemos que pedirle explicaciones a Griselda.

Seguro que sabe qué hacer.

¿Pero dónde está? (GRITA) ¡Cuidado, Nate!

¡Au!

¡Estoy bien!

¡Uf! Gracias otra vez, Malika. Te debo otra.

No entiendo lo que ha pasado. Acaban de revisarle los frenos.

Ya, ha sido muy mala suerte, sí. Oye, Melanie,

no habrás visto por casualidad a una mujer con ropa de obrera, ¿no?

Sí, la he visto hace 2 minutos.

Estaba hablando con Cosmo. ¡Perfecto, gracias!

(GRITA)

¡Estoy bien! No tengo ninguna herida.

¡Hola, Cosmo! ¡Ay! ¡Ay!

Hola, Cosmo. ¿Sabes a dónde ha ido la mujer con ropa de obrero?

No, Néstor, ni idea.

Se ha comprado todos los rasca y gana que tenía.

Ha dicho que quería probar suerte.

Otra que no se molesta en recoger los papeles.

Mejor para nosotros. Podemos seguir el rastro.

Venga, vamos. Espera un segundo.

(RÍE) ¡Ni lo he notado! (BALBUCEA)

(CHISTA) (SUSURRA) Está ahí mismo, lo sé.

¡Venga, Nate!

¡Oiga, Griselda!

Queremos hablar un momentito de su supuesto anillo de la suerte.

¡Ah!

¡Eh! ¡Espere, solo queremos hablar! ¡Venga, hay que alcanzarla!

(Música)

¡Ay, no veo nada!

(GRITA) ¡Avispas! ¡Ay, ay, ay, ay!

¡Un meteorito!

¡Quema, quema, quema!

¡Nate! Cuando hayas terminado de hacer el bobo,

si te parece, me ayudas.

¡Baje, no queremos hacerle daño!

Solo queremos saber cómo podemos librarnos del anillo.

¡No! ¡Marchaos de aquí!

¡Se nos va a pegar la mala suerte de tu amigo!

No, la mala suerte solo le afecta a él.

Bueno, vale, está bien, os diré lo que sé.

Encontré el anillo esta mañana cuando estaba trabajando en la obra.

Me quedaba perfecto, así que lo froté para quitarle el polvo.

Primero, tuve una suerte buenísima,

pero, de repente, empecé a tener mala suerte

y ya no me podía quitar el anillo.

Al final, la única forma de librarme de él

ha sido dárselo a otra persona. Siento que te haya tocado a ti.

¡Anda! Lo único que tenemos que hacer es darle a otra el anillo.

¡Ah!

Mm... Pero no lo vamos a hacer, claro,

porque eso no estaría nada bien, ¿verdad, Malika?

¡Por supuesto que no! Ese anillo es peligroso.

Tiene que haber alguna manera de destruirlo.

¡Eso es! Lo único que tenemos que hacer es aplastarlo.

¿Sabe usted manejar la apisonadora de la obra?

Sí, ¿pero es buena idea usarla para destruir el anillo?

Es imposible saber cómo va a reaccionar.

Hay que intentarlo, no tenemos alternativa.

Por favor, no podemos hacerlo sin su ayuda.

¡Ay! Está bien, pero más vale que el plan funcione.

De acuerdo, entonces, yo le saco el anillo a Nate del dedo

y lo tiro delante de la apisonadora.

Usted pasa con ella por encima y lo rompe.

¡Esto está chupado!

¡Suelta, anillo!

¡Ah!

¡Malika, destrúyelo!

(Música)

(AMBOS) ¡Ah!

Creo que no quiere que lo destruyan. ¡Tenemos que cogerlo!

Si no, la maldición le caerá a otro. ¿Eh?

¡Cuidado, Malika! ¡Ay!

¡Ah!

¡Ah! ¡Estoy atrapada! ¡Y yo!

Yo me encargo del anillo.

¡Ahora solo quedamos nosotros, joya gafe!

¡Ay!

¡Ah!

(GRITA) ¡Niños! (GRITAN)

¡Tenemos que hacer algo! Es inútil.

El anillo vuelve contra nosotros todo lo que hacemos.

¿Eh? ¡Eso es!

Como el anillo gafa todo lo que hacemos,

solo tenemos que hacer lo contrario de lo que queremos en realidad.

¡Nate, corre hacia la apisonadora! ¿Tú estás loca? Me va a aplastar.

Con la mala suerte que tienes, imposible. Confía en mí.

O es la mejor idea que has tenido en tu vida o la peor.

(GRITA)

¡Uf!

Lo hemos conseguido. (RÍE) ¡Bien hecho, Nate!

Me has salvado. Y tú a mí. Estamos en paz.

Gracias, niños, y perdonadme por haberos metido en este lío.

No tenía que haberos engañado.

Si algo he aprendido de esta experiencia...

¿Aprendido? ¡Corre, Malika, llegamos al cole!

¡Lo siento, nos tenemos que ir al cole!

¡Quería decir que si algo he aprendido hoy

es que, pase lo que pase, es mejor contar con los buenos amigos

que con toda la suerte del mundo!

(JADEAN)

¡Vaya! Sin son Nate y Malika. Tarde como siempre.

No ha sido culpa nuestra, señora. (ASIENTE)

Hemos tenido muchos problemas de camino.

Por culpa de un anillo maldito que nos ha gafado.

Un anillo maldito... ¡Oh! Claro.

¡Venga corriendo, señora directora, Terry ha roto un lavabo!

Ahora mismo voy. Bueno, habéis tenido suerte.

Entrad, no pasa nada por esta vez. (AMBOS) ¡Oh, bien!

Pero date prisa, Nate,