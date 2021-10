Nate is late - El agente secreto

# Es una aventura más # de Nate y Malika.

# Van al cole, pero se entretendrán.

# Todas las mañanas # lo intentan Nate y Malika,

# pero tarde llegarán. #

¿Qué excusa tenéis hoy?

"EL AGENTE SECRETO"

(SUSPIRA) ¿A que hace un día perfecto?

Sin una nube en el cielo ni un problema en el horizonte.

Ajá...

Un día perfecto para llegar puntuales a clase.

Nate, ¿no puedes dejar de leer el cómic un segundo?

Nate, he cogido tu robot, lo he tirado por la ventana

y luego le he arrancado todas las piezas.

(ASIENTE)

(GRITA) Nate.

(GRITA)

(GRITA) Nate, cuidado.

(SUSPIRA) Gracias, Malika.

Johnny Cross mola tanto que no puedo dejar de leer.

Es el mejor detective del mundo.

Es estupendo, Nate,

pero como no mires por dónde vas, tendrás un accidente.

(GRITA)

Es mío.

¡Hala! Sé a lo que se dedica usted.

No, que va. Yo no he hecho nada.

Es agente secreto como Johnny Cross.

(RÍE NERVIOSA) Lo siento, señor.

A Nate se le ocurre cada cosa...

Sí, tiene razón, soy agente secreto.

¿Qué? Lo sabía.

No podéis contarle a nadie que me habéis visto.

(Sirenas)

¿Por qué se esconde de la policía?

Señor...

No puedo fiarme de nadie.

Hay espías enemigos por todas partes y debo proteger...

estos documentos secretos cueste lo que cueste.

Puede contar con nosotros, señor...

Mi nombre en clave es Igor

y, de hecho, me podríais ayudar.

¿En serio? ¿Cómo?

Te cambio mi bolsa por la mochila.

Tú podrías llevarte mi bolsa y yo tu mochila.

Nadie sospechará que un niño lleva unos papeles secretos.

Claro, es un plan brillante.

Espera un minuto, tengo que comprobar

que no llevas un rastreador en la mochila.

Toda precaución es poca.

Nate.

No sé yo si deberías darle la mochila a un desconocido.

El desconocido es un agente secreto.

(GRITA)

Toma, coge los documentos secretos

y no permitas que nadie se acerque a ellos.

Por supuesto, Igor. ¿Y cuándo me devuelves la mochila?

(TARTAMUDEA) ¿Qué? Ah, sí.

Quedamos en el colegio dentro de cinco minutos, ¿vale?

Allí estaremos.

Y recordad: secreto absoluto.

Tiene una piel de plátano en...

No es mi problema. Vámonos a clase.

No me lo puedo creer. Un agente secreto de verdad.

Es increíble. Alto.

Esta zona está en alerta máxima.

Un delincuente peligrosísimo anda suelto.

Esta mañana han atracado el banco.

Estamos buscando a un hombre bajito con un abrigo largo.

Lleva una bolsa ro...

¿Puedes enseñarme lo que llevas en la bolsa, por favor?

Abre la bolsa ahora mismo.

(TARTAMUDEA) No, en la bolsa llevo

mis serpientes de cascabel venenosas.

Venga, enséñales la bolsa.

No, no puede ser. Se lo prohíbo.

Se va a arrepentir como toquen los... ¿libros de texto?

Son mis libros de texto.

¿Dónde están los documentos secretos?

Igor nos ha engañado, Nate.

Ha metido en tu mochila lo que llevaba en la bolsa

para que no lo vieran con ella.

¿Quién es Igor?

Debe de ser el atracador de bancos.

Lo hemos visto a unas dos manzanas de aquí en esa dirección.

Llevará la mochila de Nate. Gracias por vuestra ayuda.

No temáis, ese delincuente puede darse por encerrado.

(Silbato estropeado)

(Silbato)

Vamos.

Igor me ha robado el cómic de Johnny Cross.

Tenemos suerte de que no nos haya hecho nada más.

Es un criminal peligroso, Nate.

A lo mejor sigue en el contenedor.

No, aquí no está.

Debe de tenerlo Igor. Hay que encontrarlo.

Pero llegaremos tarde al cole.

Además, ¿cómo vamos a dar nosotros con un delincuente profesional?

Lo que tenemos que hacer es pensar qué haría Johnny Cross.

Su regla número 1 es buscar pistas.

¡Ajá! Un plátano.

Igor debe de estar comiéndose un plátano.

Espera, demasiado evidente. Eso es lo que quiere que pensemos.

No, estas huellas significan que Igor tiene un cómplice

y el cómplice es un mono.

También puede ser la piel de plátano que llevaba pegada al zapato.

Claro, esa era la siguiente hipótesis.

Las huellas de plátano acaban aquí

y no tenemos más que una piel de plátano.

La segunda regla de Johnny Cross para ser un buen detective

es interrogar a todos los testigos.

(TARAREA)

Vale, amigo, ¿cómo se llama?

Ya sabes cómo me llamo, Neo. Soy Cosmo.

No me lo ponga difícil, amigo.

Este es el protocolo habitual de la policía.

Bien, ¿dónde estaba la mañana del día 15

hace unos diez minutos?

Estamos buscando a un hombre bajito que lleva un abrigo largo,

gafas de sol y una mochila llenita a rebosar.

Eso es lo que le iba a decir yo, pero no me has dejado acabar.

Sí, un hombre así se ha metido en ese callejón de ahí.

Gracias, Cosmo.

¿Hacia dónde habrá ido Igor? No hay ninguna huella que nos ayude.

Vamos a usar la tercera regla de la investigación de Johnny Cross:

en caso de duda, sigue tu instinto,

y mi instinto me dice que hay que ir por la izquierda.

¿Eh? Espera, ¿cómo puedes estar tan seguro?

Porque sí.

He dedicado cientos de horas a leer a Johnny Cross

y a aprender a ser el mejor detective del mundo,

así que vamos a seguir mi instinto.

¡Ja! ¿Ves? ¿Quién tiene instinto de detective?

Devuélveme mi cómic, ladrón.

(GRITA)

Por favor, no me hagáis nada.

¿Mario?

Por favor, dejad que me vaya. No quiero llegar tarde a clase.

Perdona, Mario.

Pero ¿desde cuándo vas tú con abrigo a clase?

Es que mi madre pensaba que iba a llover.

En serio, Nate, ya me he hartado de las reglas de Johnny Cross.

Por su culpa, hemos perdido a Igor

y no vas a recuperar tu mochila en la vida.

¿Has perdido la mochila? Tiene gracia,

porque he visto a un señor que llevaba una como la tuya.

¿Qué? ¿Dónde?

En el parque. Debe de seguir allí.

Aquí no está.

Tiene que estar, Mario acaba de verlo.

Vale, ¿qué haría Johnny Cross?

(GRITA) ¿Puedes dejar ya ese rollo de Johnny Cross?

Tienes razón.

No me parezco en nada a Johnny Cross

y, por mi culpa, hemos perdido el rastro de Igor,

mi cómic y mi mochila para siempre.

(LLORA) Yo no soy Johnny Cross.

Exacto, no eres él.

Eres Nate, así que usa tus propias ideas.

Pero es imposible

que mis ideas sean mejores que las de Johnny Cross.

Él es el mejor detective del mundo.

El mejor detective del mundo de ficción.

Tú eres real,

así que, ¿por qué no te preguntas qué haría Nate?

Vale, ¿qué haría yo?

Yo me fijaría en ver si hay algo raro.

(Timbre de bici)

Eso es raro.

El carrusel cierra los días de clase,

sin embargo, parece que hay alguien dentro.

(RÍE) Soy rico.

Buen trabajo, Nate.

Parece que sí podrías ser un gran detective.

Ahora, lo que hay que hacer... No.

Yo me quedo aquí vigilando a Igor y tú vas a avisar a la poli.

Hecho, compañero.

Me gustaría saber qué ha hecho con mi cómic.

(GRITA) Eh, mi cómic.

¿Otra vez tú?

¿Por qué no me estás esperando en el colegio?

¿Me estás espiando?

¡Ja! ¿Qué va a saber usted de espías?

No es agente secreto, no es más que un vulgar ladrón.

Alto, vuelve aquí.

Ya verás cuando te pille.

¿Y qué hago ahora?

Sí, a ver, ¿qué haría Nate?

Ah, sí.

(GRITA)

No me vas a parar con tus truquitos.

Todavía hay más.

Te pillé.

Ya verás.

Aquí está el atracador de bancos.

Creo que este es el dinero robado.

Muy buen trabajo, ciudadanos.

Nate.

Mi mochila y mi cómic.

Está sano y salvo.

Que llegamos tarde.

La señora directora no estará nada contenta.

¿Que habéis atrapado a un ladrón?

Lo siento, pero ya no aguanto más mentiras.

Esta vez os voy a apuntar en la lista de traviesos

y les voy a mandar una nota a vuestros padres.

También tendréis deberes...

(Sirenas)

Se me había olvidado daros las medallas

por ayudarnos a atrapar al ladrón de bancos.

Gracias. De nada.

Entendido, agente.

(A LA VEZ) ¡Bien!