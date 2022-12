# Mya Go a jugar.

# Mya Go a cantar.

# Mya Go...

# ¡sin parar! #

"Mya Go y la grúa."

"Es otro día soleado en el pueblo de cada día.

Mya Go está en casa de Ruby Make, donde Papá Make lleva a cabo

un proyecto que le hace especial ilusión."

Ah, ¿sí? ¿De qué va tu proyecto, Papá Make?

Tenemos un cobertizo muy viejo al final del jardín

que se está cayendo a pedazos.

Hace años que quiero derribarlo y construir allá otra cosa.

Ah, ¿y qué vas a construir?

Todavía no lo he decidido, algo divertido, no sé,

un observatorio o un acelerador de partículas.

Pero antes de poder construir, voy a tener que derribar lo viejo.

¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con un martillo enorme?

No, no, he alquilado una máquina especial para eso,

una grúa con una bola de demolición.

Oh. Mirad, ahí llega.

"Es Arthur Dig, el constructor."

Toda tuya, Papá Make.

Volveré más tarde a recogerla. Adiós.

-Pero Arthur, ¿no te quedas para llevar tú la grúa?

-Já, no, Papá Make, qué va, tú has alquilado la grúa, no a mí.

Hoy estoy ocupado.

-¿No has llevado nunca una grúa? -No.

Mi madre siempre dice que el mejor modo de aprender

a hacer las cosas es haciéndolas.

Sí. (RÍE) Total, no son más que nueve toneladas de hierro

con una bola colgando, no puede ser tan difícil.

Tienes razón, Papá Go, si sé conducir un coche,

esto será más o menos lo mismo.

Lo mismo, lo mismo, no sé yo. Venga, vamos allá.

(RÍEN)

Ah... ¿No te parece algo imprudente, Papá Make?

No sé, esa bola enorme balanceándose

puede ser complicado dominarla.

Ah... Solo es cuestión de tener en cuenta la gravedad y el impulso,

todas esas cosas, las leyes naturales de la física.

De acuerdo, estaré más tranquilo ahí dentro con vosotros.

"Esto promete."

Veamos, si empujo esta palanca hacia delante...

Y hacia atrás...

(TODOS) ¡Oh!

Es fácil. ¿Y esta palanca para qué sirve?

Probemos.

-¡Papá! Acabas de abollar la puerta del garaje.

-No importa. Ya estaba un poco oxidada.

Probemos a dar la vuelta.

-Mh... Veo que ha llegado la grúa, Papá Make.

-Sí. Y siento lo de la pared.

Tranquilo, eso se arregla fácil, gajes del oficio.

-Bueno, demos la vuelta hacia el otro lado.

-¿Para qué sirve esta palanca, papá?

-No sé, probemos.

(TODOS) ¡Oh!

Y también servirá para bajar la bola.

¡Caramba!

No pasa nada, ya construiremos otra estatua.

Tal vez sea hora ya de derribar el cobertizo.

Sí, claro, ahora que ya lo dominas. ¿Qué? Preparados? ¡Vamos allá!

Oh...

Has aplastado el cortacésped con la bola.

Bueno, ya lo reconstruiremos. ¡Otra vez!

(TODOS) ¡Oh!

¡"Epa"! -Hola de nuevo,

parece que os estáis divirtiendo.

Te recuerdo que lo que hay que derribar

es el cobertizo. -Sí, ya falta menos.

(TODOS) ¡Oh!

¡Recórcholis!

Veo que te has hecho con una bola de demolición.

-Sí. Ah, y perdona por lo del seto.

-Oh, ya volverá a crecer, supongo.

-Mh, esto es más complicado de lo que pensaba.

¿Me dejas probar, Papá Make?

No, mejor que no, podríamos tener un accidente.

¿Me dejas probar a mí? Claro, adelante.

A ver...

Creo que si le doy a esto de aquí...

Y luego a esto...

Le daré al cobertizo. (RÍE)

Vaya.

Es más difícil de lo que parece, Papá Go.

Sí. Ya lo creo.

Mejor lo dejo para otro día

y contrato a un conductor de grúas experto que lo haga.

Será lo más sensato.

Hoy hemos aprendido que a veces hay que hacer las cosas

para descubrir que no sabes hacerlas.

Venga, todos abajo.

"Buena idea, dejémoslo para los expertos."

No, le he dado a una palanca con el brazo.

¡Va directo al cobertizo!

"Madre mía."

(TODOS) ¡Bien!

Hemos derribado el cobertizo.

Sí. (RÍE)

Bueno, una vez arreglado el garaje, el cortacésped,

la casa y la estatua, Papá Make, podrás empezar tu proyecto.

Sí, menudo faenón.

Creo que voy a empezar ahora mismo.

"Se podría decir que hoy se te ha ido la bola, Papá Make."