Todos tenemos talento

¿Nos vamos ya?

¿A qué viene tanta prisa?

¡A que es un pesado!

Un pesado, ¿por qué?

¿Ya no te acuerdas? ¡Hoy tiene su actuación!

Sí, papi. Hoy vamos a seleccionar

quien representará a la clase en el aniversario del cole.

¡Ah... es verdad! Y tú, ¿qué harás?

¡Voy a bailar hip-hop!

¡Hala! Eso sí que mola. ¿Te lo prepara David o Don Vicente?

¡Pero si David no sabe bailar!

¡Y Don Vicente es un abuelo!

-¡Ja, ja, ja, ja! -¡Ja, ja, ja, ja!

Vendrá a ayudarnos Chus, la mamá de Fany.

Ah, claro. Chus tiene una academia de baile.

Tú recuerda que lo más importante...

-“Es pasarlo bien” -“Es pasarlo bien”

Y hazle caso a Chus, que tú cuando bailas te olvidas de todo.

¡Que siií, papá! ¿Nos vamos ya?

¡Qué emoción!

¡Estamos listos y preparados para elegir quien representará

en la fiesta a la clase de cuarto de primaria! ¿Quién sale primero?

-¡Yo!

-¡Muy bien, empezamos con Fany! ¿Preparada?

(Todos): ¡Fany, Fany, Fany!

(Música)

¡A mí me parece que ha estado muy bien! ¿A qué sí?

-¡Siií! -¡Siií!

-Yyy... ¿Qué otra maravilla vamos a ver ahora?

¡Carlitos! ¿Y tú con qué nos vas a entretener!

-Voy a cantar “Salta". Una canción que mi papá siempre pone en el coche.

Es su favorita.

-¡Vamos allá! ¡Rock and rooolll!

(Música)

# Salta. # Salta conmigo.

# Digo: Salta... #

-¡Uauuuuu! ¡Esto sí que ha molado! ¿Eh, mami?

-Ha estado bien, sí...

¡Muy “pro”, Carlitos!

¡Muy molón y muy “pro”! Pero baila fatal.

¡Y casi te deja sin mamá!

-¡Tampoco lo hace tan mal!

-¿Qué no? Baila peor que una patata coja.

-¡Venga! ¡Siguiente actuación!

¡Y ahora es el turno de “El Gran Yusef”!

El valiente domador de animales,

que hará las delicias de los espectadores

con su fiero gato “tigre”.

-¡Ooohhh...! -¡Ooohhh...!

-Ja, ja, ja, ja! -Ja, ja, ja, ja!

-¡Cuidado, que te come!

-¡El gran domador se ha asustado de su gatito!

-¡Y a continuación lo que todos estábamos esperando!

No es “jookin”, no es “turfing”, ni “jerkin”.

Es el auténtico “hip-hop”.

A cargo del maestro del “funky”: ¡Daddy Pau!

Un fuerte aplauso para él.

(Todos): ¡Daddy Pau, Daddy Pau, Daddy Pau!

(Música)

-¡Ooohhh! -¡Ooohhh!

-¡Ooohhh! -¡Ooohhh!

¡Muy bien, Pau!

¡Qué pasada, Pau! ¿Estás hecho de goma, o qué?

-¡Ja, ja, ja, ja! -¡Ja, ja, ja, ja!

-Bueno, ya hemos visto vuestras actuaciones.

Ahora hay que decidir entre todos

quien nos representará en el aniversario del cole.

-Pero antes de votar,

sería chulo que dijerais porque os gustan unas más que otras.

-¡Genial! ¿Quién quiere empezar?

-¡Yooo...! -¡Yooo...!

-Tú misma, Fany.

-Yo creo que debe actuar Pau.

Ningún niño del cole sabe hacer lo que hace él. ¡Ha sido alucinante!

-¿Tú que opinas, Carlitos?

-Pau ha estado genial, pero si canto yo

seguro que hago saltar a todo el mundo

y nuestra actuación molará un montón.

-Si bailas tú

lo que pasará es que te acabarás cayendo y todo el mundo se reirá.

-¡Ja, ja, ja, ja! -¡Ja, ja, ja, ja!

-Orden, niños, orden.

¿Y a ti, Pau, quién te ha gustado?

Yusef y Tigre. ¡Ha sido la caña!

Mish, mish... Tigre... ¿dónde estás?

-A mí el baile de Fany me ha parecido muy bonito.

-¡Para eso que baile Pau, que lo hace mejor!

-¡Eso ya lo he dicho yo, simpático!

-Venga, no os enfadéis.

¡Que no baile nadie! ¡Que salga Yusef!

¡No! ¡Salgo yo!

-Pues si nos vamos a pelear, que no salga nadie.

-¡Nooo! -¡Pau!

-¡Carlitos! -¡Yusef!

-¡Fany!

-¡Silencio! Ya está bien de discutir.

Haremos lo siguiente:

os lo pensáis esta tarde en casa y mañana volvemos a votar.

Pero si no nos decidimos, no podremos participar en la gala.

-¡David, David!

-¿Qué pasa ahora?

-¡Que Tigre ha desaparecido! ¡No está en su jaula!

-Mirad bien por el aula, y en las mochilas...

a ver si se ha escondido.

¿No está en ningún sitio?

(Llanto)

Y al final, David nos ha dicho que si no nos ponemos de acuerdo

no podremos actuar.

Pues sería una pena. Tendréis que buscar una solución, ¿no crees?

Mañana volveremos a votar.

¿Y Tigre, no apareció?

¡Que va! Yusef se ha quedado supertriste.

Bueno, por eso no os preocupéis, que ya aparecerá.

Seguro. Estará de excursión por el cole.

¡Pau! Que no le pasará nada, ya verás.

Habéis tenido tiempo para pensar

y decidir cual de vuestros compañeros nos representará en el aniversario.

¿De acuerdo?

-¡Siií! -¡Siií!

-Pues... vamos a votar

¿Quién elige a Fany?

Bueno, por lo visto no hay manera de elegir a la ganadora o ganador.

Así que...

-A ver si no has contado bien.

-¡No, David! ¡No suspendas la actuación!

-¡Hala! Pues seremos la única clase que no sale.

-David, yo me retiro.

No quiero actuar. No me encuentro bien.

-¿Por qué?

-Tigre no ha aparecido, y sin él no puedo hacer mi número.

Además, así tendréis uno menos para elegir y será más fácil.

-Pues si Yusef se retira, canto yo y ya está.

Tú me das tus votos, ¿verdad, Yusef?

-¡Yusef no te da nada! ¡Que actúe Pau!

-Niños...

Si Yusef se retira, yo prefiero que baile Fany.

¡Pero si lo que ella baila es súper aburrido!

-¡Y tú estás tonto!

-¡Tonta serás tú!

-¡Tonto es el que hace tonterías! -¡Tonto es el que hace tonterías!

-¡Que baile Pau! -¡Que cante Carlitos!

-¡Niños, silencio! ¡He dicho que silencio!

Os he pedido que votarais

qué actuación queríais que nos representara en el festival,

y mirad cómo habéis acabado, enfadados y discutiendo.

Pensaba que erais amigos.

Yo quiero que seamos amigos y no nos peleemos.

Yo también me retiro, igual que Yusef.

Yo tampoco quiero discutir.

Así que, prefiero no salir yo. También me retiro.

-Pues yo tampoco quiero salir.

-Ni yo. -Yo tampoco. Me retiro.

-Bueno, ya veo que habéis descubierto que la amistad es más importante

que cualquier festival, ¿no?

-¡Siií! -¡Siií!

-¡Perfecto! Pues no estéis tristes, que aquí nadie se va a retirar.

Ya sé lo que vamos a hacer.

Y seguimos con la celebración

del vigésimo tercer aniversario de nuestro querido colegio.

Venga, niños, un poco de silencio.

A continuación le toca el turno a la clase de “cuarto A”,

que nos han preparado algo muy especial.

¡Un fuerte aplauso para ellos!

(Música)

# Salta.

# Salta conmigo. # Digo: Salta...

# Salta conmigo. # Digo: Salta...

# Salta.

# Salta conmigo. # Digo: Salta... #

-¡Tigre!

-Cuando mejor nos salen las cosas,