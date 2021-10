(Alarma)

(Música)

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Magoo. #

"LA TRIBU NANOGAMBA"

(Música intriga)

No te pierdas la fauna que nos rodea, Mr. Cat.

Nada puede compararse con la selva del Amazonas.

(MAÚLLA)

Con un poquito de suerte,

puede que nos topemos con los famosos nanogambas.

Despídanse de ese horrible olor humano

con el desodorante Fizzfresh. Fizzfresh,

la primera fragancia ultraconcentrada que huele a mí.

# Siempre bien con Fizzfresh.

# Hueles bien, # hueles a Fizzfresh. #

(GRUÑE) A ver, Weasel, cuando enseño

el espray de Fizzfresh, tienes que hacer "zoom" sobre él.

No hay que ser Einstein.

(RÍE) Perdón, jefe. Me he distraído

con su delicioso olor. Y eso le pasará

al resto de la humanidad. Sucumbirá al irresistible encanto

de Fizzfresh... gracias a este revolucionario anuncio.

(RÍE)

Desde el principio, Fizzfresh, toma 2.

Luces, cámaras... ¡Acción!

# Siempre bien con Fizzfresh.

# Hueles bien, # hueles a Fizzfresh.

¡Ah! Ah... ¿A dónde se ha ido, jefe?

Estoy de aquí abajo, zopenco.

¡No lo veo! ¿Se ha vuelto invisible, jefe?

Estoy en las cloacas, idiota. ¡Sácame de aquí!

¡Ya!

¡Ya voy, jefe!

¿Eh?

Mira, Mr Cat, un niño cruzando el río a nado.

Ah...

¡Eh, cuidado! ¡Un cocodrilo!

Ven aquí, pequeñín, no te asustes.

Debe de ser de la tribu de los nanogambas,

pero ¿qué haces tú solo en la selva, jovencito?

Yo... me he... perdido, pero no pasa nada.

Pobre niño, yo te llevaré a tu casa.

(Música nana)

¡Ah, cuidado! ¡Una boa!

Quédate aquí, niño, es demasiado peligroso.

¡Alimaña! ¡Oh!

(JADEA) Oh... Es puro músculo.

Quién sabe cómo acabará esto,

pero no tendrás mi cuello tan fácilmente.

Qué patético.

Este será tu fin.

Vuelve al agujero de donde has salido, vil reptil.

Ya estamos a salvo.

Eh, oh, eh.

(Música acción)

No tienes nada que temer mientras yo esté contigo.

(GRUÑE)

Ah, ah.

(Música acción)

(TOSE)

(Música tensión)

Esta planta tropical nos proporcionará agua.

Bebamos para recuperar fuerzas.

¡Jefe!

(Música tensión)

¡Oh, no! Un hechicero de la tribu somosomo.

¿Estás loco? Raptar a ese niño provocará

un terrible conflicto con los nanogambas.

¡Me da igual!

¡No! ¡Vuelve aquí!

(TOSE)

¿Uh? Ha desaparecido. Su magia es realmente poderosa.

Ah.

¡Arriba, Mr. Cat! Tenemos que encontrar al pequeño nanogamba

en la inmensidad de esta jungla implacable.

(MAÚLLA)

Atento, estas aguas están infestadas de pirañas.

Uh... Las huellas están aún frescas.

(Música intriga)

Se dirigen al sur.

(Continúa la música)

Fizzfresh, toma 3. Rodando... ¡Acción!

# Siempre bien con... #

Volvemos a encontrarnos. Libera al niño,

repugnante hechicero. Ah... ¡Ay!

Sé valiente, Weasel.

(GRUÑE)

Ah. ¡Ah!

Ah.

¿Eh?

Tus pócimas no funcionan conmigo.

¡Ah!

(Música acción)

Ay... Qué mono...

¿Eh? ¿Dónde está el niño? ¡Dime!

Ay.

(LADRA)

(Continúa la música)

(RÍE) Baila para mí, chucho.

(Música tensión)

(Estruendo)

¡Ah!

Ay.

(Música suave)

Mami...

No, pequeñín, no soy tu mamá...,

solo tu salvador. ¡No!

"Activado modo autodestrucción".

(Sirena)

Otro truco rastrero de ese brujo malvado.

Salgamos de aquí mientras podamos. Oh.

¿Jefe?

(Estruendo)

Me siento mareado...

¿Lo ves, cariño? Soy un hombre de palabra.

Ya estás aquí. De nuevo, con los tuyos.

(LLORA)

(GRUÑE)

Encantado de conocerla, señora, le traigo a su hijo.

Adiós, jovencito, ha sido toda una aventura.

Vámonos, Mr Cat, antes de que me ponga sentimental.

(RÍE)

(GRUÑE)

¡Magoo!

(Música créditos)