(Alarma)

(Música)

# Mr Magoo.

"EL RETORNO DE MAGOO 007"

(Música tranquila)

Uh.

(Continúa la música)

Uh.

(Continúa la música)

¡Ay!

¡Ay!

(RONCA)

(RESOPLA ALIVIADO)

(Música tranquila)

(BOSTEZA)

He dormido como un tronco.

Bien hecho, Weasel, has conseguido estar despierto toda la noche.

Gracias, jefe. Aprovechando la vigilia me ha parecido...

Ahora que estamos bien descansados, a trabajar.

Mira, se me ha vuelto a ocurrir otro plan genial, léelo.

(COGE AIRE)

(ESTORNUDA)

(Música)

¿Quién quiere una latita de salmón? Al ataque, Mr Cat.

¿Qué he hecho yo para merecer a este bobo?

¡No te puedo confiar nada!

¡Uh!

¡Ah!

Con este disfraz ve a casa de Magoo,

sacúdele y recupera mi nota, ¿entendido?

Alto y claro, jefe.

(Timbre)

¡Ya voy!

Hola, caballero, me pregunto si no le importaría...

(Portazo)

(GRUÑE)

Mr Cat, ¿recuerdas a Klulix,

el espía a sueldo que trabaja para los mayores criminales del mundo?

Está detrás de esa puerta.

(MAÚLLA)

Y yo sé lo que quiere.

Este USB contiene las contraseñas de los servidores

del Servicio Secreto.

Si lo consigue, nuestra democracia estará en peligro.

¡No te quedes ahí, so memo, tira la puerta abajo!

Sí, jefe.

(GRITA)

Jamás me atraparás, Klulix.

¿A qué esperas? ¡Persíguelo!

(Música acción)

(GRUÑE)

(RUGE)

¡Ah!

(RÍE)

¡Ay!

(LADRA)

(Música acción)

¡Tachán!

(RÍE)

Seguridad Nacional, tengo que confiscar su traje,

necesito camuflarme entre la multitud.

¿Mm?

¿Magoo?

¡Klulix!

Me ha descubierto a pesar del disfraz.

(Música acción)

Magoo a cuartel general, envíen al agente Z, necesito un vehículo.

¡Ah!

Muy bien, Z, tan rápido como siempre.

No hay tiempo que perder, Klulix me pisa los talones.

(GRITA)

¡Au, au!

¡Au, au, au! ¡Au!

(Música acción)

¡Ah! Recordaste mi preferencia por los deportivos.

Gracias, Z, te debo una.

¿Mm?

(GRUÑE)

¡Quédate ahí, saco de pulgas!

(GRUÑE)

No se preocupe, jefe, lo atraparé.

No sé por qué lo dudo.

Plan de emergencia B753, ejecútalo.

¡Sí, señor jefe!

(COGE AIRE)

Disculpe, señora.

Por favor, tengo que ir al veterinario,

mi hámster está a punto de tener gemelos.

Pobrecita. Por supuesto, estaré encantada.

Atrápame si puedes, Klulix.

¡Písale, allí está!

(Música acción)

Oh, no, me está alcanzando.

Eso ya lo veremos.

¡Activar turbojet!

(GRITAN)

¡Dame el volante!

(Música acción)

(Hilo musical)

(Música acción)

¡Agárrate, Mr Cat!

(Continúa la música)

(Rueda pinchada)

(RÍE)

Estoy a punto de perder los nervios.

No hay otra forma, tendremos que escapar por mar.

(Música acción)

¡Ma... goo!

(Continúa la música)

Jamás conseguirás esos códigos, Klulix, ¿me has oído? ¡Nunca!

¡Au!

¡No, ay!

¡Ay, ay, ay!

¡No veo nada!

¡Ah!

Lo siento mucho, Klulix, pero has vuelto a perder.

(Música tranquila)

(RESOPLA)

Oh.

¡Sí, sí!

¿Pepinos, espaguetis, detergente?

¿Esto era la lista de la compra?

Lo conseguimos, jefe.

¿Cuál es el plan?

Es demasiado avanzado,

el mundo no está listo.

(Música)

Saludos, mi coronel, este es un USB con las contraseñas

de nuestro servidor secreto, debe tenerlo usted.

Póngalo a buen recaudo, hay fuerzas peligrosas que lo quieren.

Si Klulix vuelve a atacarnos, ya sabe dónde encontrarme.

Agente especial Magoo, siempre luchando por la paz mundial.

(Música)

