"LA PROFECÍA DEL DRAGÓN DE GOLDENSAND"

(Música oriental)

Aquí estamos, Mr Cat. Después de un viaje agotador,

por fin, hemos alcanzado el legendario reino de Goldensand.

(MAÚLLA)

Conozcamos a sus lugareños.

(Música intriga)

¿Hemos llegado ya, jefe? Tu impaciencia es comprensible.

Mi momento de gloria es inminente. Demostraré a todo el mundo

que soy el verdadero rey de la playa cuando construya

el castillo de arena más hermoso que jamás haya visto el planeta.

(RÍE)

¡Yuju!

¿Iremos a coger almejas también?

Por supuesto que no. Tú te quedarás aquí,

así no me avergonzarás con ese ridículo traje.

Sobre todo, no toques nada.

A sus órdenes, jefe.

(RÍE)

El legendario y maravilloso reino de Goldensand...

es incluso más hermoso que en las narraciones.

(RÍEN)

¿Una tropa de enanos con armadura? ¿Qué pasa aquí?

Gracias, señor. -Gracias, señor.

-Gracias, señor. Van armados hasta los dientes.

¿Eh?

Hasta los hombres cocodrilo se preparan para luchar.

Parece que se acerca una gran batalla.

(Música peligro)

¿A eso le llamas castillo de arena?

¡Me toca!

¡Ah!

(Lloros)

Es precioso... porque se parece a mí.

Guau... ¡Un dragón! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde?

¡Oh, no! Lord Cabra Negra nos ataca con su dragón.

¡Todo el mundo ha cubierto! Tenemos que hacer algo, Mr Cat.

(MAÚLLA)

Tienes razón, ayudemos antes a los ciudadanos de Goldensand.

Ah. Cargaré la catapulta.

(JADEA)

¡Toma esto, Cabra Negra! ¡Ah!

(Música tensión)

¿Uh?

Mi castillo...

Si una bala de cañón no ha sido suficiente,

te lanzaremos más.

¡Ah!

(JADEA)

Ah, ah, no... Tú no.

(GRUÑE)

¡Ah!

¡En nombre de Goldensand! ¡Ah!

(Golpes)

Uh... ¡Ay!

(Pitido)

(Música suspense)

¡Cuidado! ¡El dragón se lanza en picado!

¡Al ataque!

Ay, ay...

(Música acción)

(RÍE) Muy buena... ¡Oh!

¡Ah! Enfréntate a mí, Cabra Negra.

¡Ah! ¡Muere!

(RESOPLA)

Ay...

¿A qué estás esperando? ¡Déjame entrar!

¡Sí! ¡Ahora mismo, jefe! Ah, ay...

¡El limpiaparabrisas no, idiota! No he sido yo, jefe.

Yo... no he tocado nada.

Ay. ¡Ah!

Oh...

(GRUÑE)

(GRAZNA)

(RÍE)

Una vez más, he sobrevalorado tu inteligencia, Weasel.

¿Eh?

(GRITA) ¿Otra vez él?

¡Sal ahí y deshazte de esa lapa! ¡A sus órdenes, jefe!

(Música intriga)

(JADEA)

¡Ajá, Cabra Negra! Aquí estás por fin.

¡Fuera de mi camino, Magoo!

Abandona tu sed de destrucción o me veré obligado a usar

mi potente magia contra ti.

No me das miedo.

(Música acción)

Ah.

(GRUÑE) Uh.

(Portazo)

¡Por nuestro querido Fizz! ¡Ajá!

"Draba robalú ni draba díligüe".

¡Ah!

¡Ah!

Ah, ah.

(Música acción)

¡Ahora verás!

(GRUÑE)

(Chirrido)

¡Oh! ¡Ah!

Ya eres libre de tu malvado amo, noble dragón.

Volvamos con nuestros amigos de Goldensand.

(Música animada)

(GRAZNAN)

Gracias, ciudadanos de Goldensand,

pero no me aplaudáis, solo cumplía con mi deber.

(RESOPLA)

(Música)