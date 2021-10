(Alarma)

(Música)

# Mr Magoo.

"NO SIN MI HÁMSTER"

(Música tranquila)

(Alarma)

(LOS NIÑOS RÍEN)

Escucha el ruido de las atracciones,

la risa de los niños, el parque de atracciones es una maravilla,

¿verdad, Mr Cat? (MAÚLLA)

Oh, genial, un pugilómetro. Observa, yo tengo un buen derechazo.

Uh...

(Campana)

(MEGAFONÍA) "Y no olviden nuestros descuentos, ahorrarán hasta un 70%".

¿Has oído eso, Mr Cat? 70%, un descuento importante.

(Música alegre)

(VIDEO) "A Yip Yip, Tom Tom y Plup Plup les encanta bailar,

¿a ti también te gusta menear el culito?".

(RÍE) Claro que sí. Más, más.

Vamos, amigos, divirtámonos.

Aquí estoy, jefe.

Impaciente por descubrir el brillante plan

que ha preparado para hoy.

Sí, bueno, eso es precisamente lo que estaba trabajando

hasta que me interrumpiste.

(TELEVISIÓN) "Y ahora, con esta noticia,

se les hará la boca agua. El concurso anual de la mayor tarta

del mundo empieza hoy, como siempre, el presidente espera aplastar

a sus rivales con su famosa tarta de crema confitada".

El presidente otra vez. Estoy harto de ese tipo.

Este año no, yo ganaré ese concurso con un flan, Weasel,

un flan gigante de pepino.

Los humanos se desharán de gusto y me adorarán para siempre.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Ve y tráeme 200 kilos de pepinos de la despensa. Ya.

No se va a creer esto, jefe. Esto es lo único que queda.

¿Estás diciendo que tenemos que ir al supermercado?

Guau, un puesto de tiro a la lata. Me encanta.

(OLFATEA)

(Música triunfal)

Observe, soy muy bueno en esto.

(Música circense)

(GRITA)

He fallado, segundo tiro.

¡Sí!

(Música alegre)

¿Y bien? ¿Qué he ganado? Oh, un peluche. Me encanta.

He ganado un peluche, Mr Cat. Mira qué monada.

(SE QUEJA)

Y además habla, guau, qué adorable.

Me llamo Fizzy, soy tu amigo.

Encantado de conocerte, Fizzy. Yo me llamo Magoo

y nos lo vamos a pasar muy bien juntos.

(Pitidos)

(RÍE)

Ja, ja. Un nuevo récord, Nadie puede ganar a Magoo

en los recreativos.

Buen trabajo, eres el mejor.

(Música tensión)

(Pitidos)

(GRITA)

El tren de la bruja pasa por la casa encantada.

(Música suspense)

Oh, mirad, una bruja.

(Música suspense)

(GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

(RÍE) Qué miedo daba. ¿Tú también te diviertes, Fizzy?

Te odio.

Me lo estoy pasando muy bien, soy feliz.

(Música)

(Música tensión)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(Continúa la música)

(GRITA)

(Continúa la música)

(RÍE)

¿Qué te parece si montamos en la...? ¡Fizzy!

¡Ay! Las damas primero.

¡Uh! Gracias, joven.

(Música)

Un momento, menuda cara tiene.

Ese es mi peluche, señora.

¡No, es mío!

¿Me toma el pelo? Lo gané en el tiro a la lata,

es mi Fizzy.

¡No lo es!

(RÍE)

Eh, no es justo.

(Música acción)

Intenta escapar en un coche de choque,

pero lo que esta no sabe es que soy un as al volante.

(Continúa la música)

¡No escaparás, ladrona!

(Continúa la música)

Métete en el pasillo de bricolaje.

(Música tensión)

(Taladro)

(RÍE)

(Música acción)

Adiós, Magoo.

(GRITAN)

(GRITAN)

(Música)

Los Fizzys hay que ganárselos, señora.

(TV) "No ha habido sorpresas en el concurso de este año.

Una vez más el presidente se ha llevado el primer premio

para la mayor tarta del mundo con su famosa crema confitada.

Otra campaña exitosa de nuestro "Comandante Chef".

Bueno, Fizzy, tú eres mi primer premio.

Uh, uh...

(Música)